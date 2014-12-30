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Yeni Tesla Model S'in, eski versiyonu ile yarıştığı bir video yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla Motors yılın son günlerine girilirken RoadSter modeline verdiği güncelleme ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise Drag Times sitesinin yayınladığı haberde yeni Tesla Model S P85D modelinin Tesla S P85 modeli ile yarıştığı video ile gündeme geldi.

4 tekerlekten çekiş sistemi ile daha çabuk hızlanma avantajına sahip P85D modelinin "drag" tabiriyle anılan düz yol yarışında eski modele bariz bir üstünlük kurduğu görülüyor. 2 motora sahip yeni modelde önde 221, arkada 470 beygir şeklinde toplam 691 beygir gücü bulunuyor. Elektrikli araçların hızlanma konusunda benzinli araçlarla ciddi ölçüde yarışabileceğini gösteren yeni model ABD'de yaklaşık 105 bin dolarlık fiyatlandırma ile sipariş edilebiliyor. Sipariş edilen araçlar ise 2015 Şubat sonunda kullanıcısına ulaşacak


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aycibin 4 yıl
Bu kadar gucle 3sn'de 100e cikiyor ama son surat 250-260'ta kesiliyor bunu anlamiyorum.en az 300-320 gormesi lazim 690bg ile
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Krone 4 yıl
Aventador'u kalkışta yemiş ama daha fazla dayanamamış


Edit : aracın kalkış hızı müthiş
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MSefa23 4 yıl
Güzel arabaymış..
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e_capkan 4 yıl
0-96 3.3 saniye :)
günlük kullanımda o kadar ivme kaza yaptırır adama :) (diğer araçlar veya yayalar tahmin edemez hızınızı)

roadster 3.0 akar :)
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mszehir 4 yıl
motor sesinin sıfır a yakın olması sürüşü hissiz yapıyor . ABD de en fazla şikayet motor sesi yol sesi ile birleştiğinde fazla sorun olmuyordu ama sadece yol sesi insanı rahatsız ediyor diye .
Bu da bir muamma :))
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Pi 4 yıl
Lambo ile kapisiyor bakin


Ilkin gecer gibi olsada sonradan yeniliyor. Yalniz yinede muthis.



Bu arada adamin sinyaller super
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Erzsa 4 yıl
O değil de bu Tesla Motors'u ülkemize getirmemiz lazım. Şu petrol denen terörden kurtulmak için.
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XQS 4 yıl
Ah benim eski siyah vw arkadaslar aston derdi ne kadar seri kalkiyordu bu araba yaninda ne ki
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tahir40 4 yıl
Tesla elektrikli aracın mucidi desek yalan olmaz. Diğer firmalar 20-50km gibi komik menzil sunabilirken Teslalar 400-600km menzil sunuyor. Adamlar 4 yıl önce ürettikleri model için kalkıp yeni teknoloji batarya üretip daha da menzil artırıyorlar :)
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Mesudum 4 yıl
Hibrit arabanın da şarj istasyonuna ihtiyacı var mı ki?
Nasılsa akaryakıttan aküler şarj edilebilir. Sıradan istasyonlarda yakıt alınıp, yol boyunca frenlemelerde regeneratif şarj ile aküler gayet güzel doyurulur.
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meego 4 yıl
süperötesi araç. Elan musk olmasa elektrikli araçlar hep tipsiz ve güçsüz kalacaktı gibime geliyor. Adam tasarım ve gücü elektrikli araçlarda olabileceğini kanıtladı
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