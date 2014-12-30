Yeni Tesla Model S'in, eski versiyonu ile yarıştığı bir video yayınlandı





Tesla Motors yılın son günlerine girilirken RoadSter modeline verdiği güncelleme ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise Drag Times sitesinin yayınladığı haberde yeni Tesla Model S P85D modelinin Tesla S P85 modeli ile yarıştığı video ile gündeme geldi.

4 tekerlekten çekiş sistemi ile daha çabuk hızlanma avantajına sahip P85D modelinin "drag" tabiriyle anılan düz yol yarışında eski modele bariz bir üstünlük kurduğu görülüyor. 2 motora sahip yeni modelde önde 221, arkada 470 beygir şeklinde toplam 691 beygir gücü bulunuyor. Elektrikli araçların hızlanma konusunda benzinli araçlarla ciddi ölçüde yarışabileceğini gösteren yeni model ABD'de yaklaşık 105 bin dolarlık fiyatlandırma ile sipariş edilebiliyor. Sipariş edilen araçlar ise 2015 Şubat sonunda kullanıcısına ulaşacak



