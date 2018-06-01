Yeni Volkswagen Golf R'da 405 beygirlik motor bulunacak

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Alman üretici Volkswagen’in önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkaracağı yeni Golf R ile ilgili detaylar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Auto Express’in haberine göre Volkswagen, hot hatch segmentine uç noktalarda seyreden bir üye kazandırmak için yeni Golf R üzerindeki baskıyı sonuna kadar arttıracak. Yeni Golf R’da 405 beygirlik motor bulunacak.

Volkswagen Grubu’nun patronu Herbert Diess’in “çok yönlü bir araç” olarak nitelendirdiği Golf 8 önümüzdeki yıl satışa çıkacak. Avrupa’daki satış rakamlarına bakıldığında Golf’ün üst noktalardaki devam eden başarısı göze çarpsa da, VW yetkilileri markanın hot hatch segmentindeki yerini daha da sağlamlaştırmayı gözüne kestirmiş. Bunu da yeni Golf R ile yapmaya hazırlanıyorlar.

"Rasyonel olmanın ötesine geçiyoruz"

Auto Express’e açıklamalarda bulunan VW satış ve pazarlama müdürü Jürgen Stackmann, “R markası uç noktalara doğru ilerliyor. R’ın bu noktadaki rolü, rasyonel olmanın da ötesine geçmek. Kimse 405 beygirlik kompakt bir araca ihtiyaç duymayabilir. Peki ya duyarsa? İşte bu da R’ın farkı olacak.” şeklinde konuştu.

Yeni Golf R modelinin sahip olacağı mekanik düzenle ilgili detaylar henüz açıklanmış değil. Ancak yeni 405 beygirlik ünitenin yer aldığı aktarma organlarının günümüzdeki modelle oldukça yakın seyretmesi bekleniyor. Bu da yeni Golf R’ın kaputunun altında 2.0 litrelik 4 silindirli turbo ünitenin, 4MOTION dört çeker sistemin ve 7 ileri DSG şanzımanın sinyallerini veriyor.

Hafif hibrid teknolojisi bulunabilir

Önümüzdeki yıl satışa çıkacak Golf 8’in motor gamında yer alacağı resmi olarak onaylanan 48 V hafif hibrid teknolojisinin yeni Golf R’da da önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor. Hafif hibrid teknolojisi ani hızlanmalar sırasında Golf R’a elektrik gücüyle destek olurken, aynı zamanda dur-kalk trafikte de yakıt ekonomisine büyük katkıda bulunabilir.

Volkswagen, performanstaki artışın yanı sıra Golf R’ın tasarımına da önemli dokunuşlar yapacak. Güncel modele göre daha agresif bir görünüme sahip olması beklenen araç üzerindeki karbon fiber kullanımı konusunda daha cömert olunacağı gelen bilgiler arasında. Bunun yanı sıra daha agresif olarak tasarlanan arka tamponun dört egzoz çıkışına ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.





http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/103321/new-2020-volkswagen-golf-r-to-be-the-fastest-ever-with-400bhp