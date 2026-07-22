Toyota'nın hibritine Volkswagen'den yanıt: İşte Golf Hibrit ve T-Roc Hibrit fiyatları

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Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Volkswagen, hafif hibrit (eTSI) ile şarj edilebilir hibrit (eHybrid) modelleri arasındaki boşluğu dolduracak yepyeni tam hibrit motor teknolojisini sahaya sürdü.

İlk olarak markanın en çok satan iki modeli Golf ve T-Roc modellerinde sunulan yeni motor seçeneği, herhangi bir kabloya veya şarj istasyonuna ihtiyaç duymadan günlük sürüşlerde sık sık %100 elektrikli sürüş imkanı tanıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Volkswagen Golf Hybrid ve T-Roc Hybrid, enerjisini dışarıdan şarj edilerek değil, sürüş esnasında fren geri kazanımı (rejenerasyon) ve turbo benzinli motorun jeneratör görevi görmesiyle elde ediyor. 1.6 kWsa batarya, kazanılan enerjiyi depolayarak elektrik motorunu besliyor.

170 beygir güç ve 309 Nm tork sunan 1.5 TSI evo2 benzinli motor ve iki elektrik motoru kombinasyonu, aracı 0’dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede ulaştırıyor.

Şehir içi trafikte %35 yakıt tasarrufu

Tam Boyutta Gör Yeni tam hibrit altyapısı, özellikle dur-kalkın bol olduğu şehir içi kullanımlarda benzinli motoru tamamen kapatıp sadece elektrik motoruyla ilerleme imkanı sağlıyor. Hafif hibrit (eTSI) motorlara kıyasla karma kullanımda %10 ila %15, yoğun şehir içi trafikte ise %35’e varan yakıt ve CO2 tasarrufu elde ediliyor.

3 farklı sürüş modu

Sistem, sürüş koşullarına göre 3 farklı çalışma modunu otomatik olarak devreye sokuyor:

Tam Elektrikli Mod: Düşük hızlarda benzinli motor kapalıdır, araç sadece elektrikle ilerler.

Düşük hızlarda benzinli motor kapalıdır, araç sadece elektrikle ilerler. Seri Mod: Elektrik motoru aracı hareket ettirirken benzinli motor jeneratör gibi çalışarak elektrik üretir.

Elektrik motoru aracı hareket ettirirken benzinli motor jeneratör gibi çalışarak elektrik üretir. Paralel Mod: 60 km/s üzeri hızlarda benzinli motor ana güç kaynağı olur, elektrik motoru ise hızlanmalarda destek sağlar.

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Sürücüler ayrıca araç içinde Eco (gücü %70 ile sınırlandırıyor), Comfort ve Sport olmak üzere 3 farklı sürüş profili arasından seçim yapabiliyor.

Satış fiyatı

Almanya pazarında ön siparişe açılan yeni hibrit modellerin başlangıç fiyatları şu şekilde açıklandı:

Volkswagen Golf Hybrid (R-Line): 41.400 euro

41.400 euro Volkswagen T-Roc Hybrid (Style): 44.470 euro

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