Toyota'nın hibritine Volkswagen'den yanıt: İşte Golf Hibrit ve T-Roc Hibrit fiyatları

İlk olarak markanın en çok satan iki modeli Golf ve T-Roc modellerinde sunulan yeni motor seçeneği, herhangi bir kabloya veya şarj istasyonuna ihtiyaç duymadan günlük sürüşlerde sık sık %100 elektrikli sürüş imkanı tanıyor.
170 beygir güç ve 309 Nm tork sunan 1.5 TSI evo2 benzinli motor ve iki elektrik motoru kombinasyonu, aracı 0’dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede ulaştırıyor.
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3 farklı sürüş modu
Sistem, sürüş koşullarına göre 3 farklı çalışma modunu otomatik olarak devreye sokuyor:
- Tam Elektrikli Mod: Düşük hızlarda benzinli motor kapalıdır, araç sadece elektrikle ilerler.
- Seri Mod: Elektrik motoru aracı hareket ettirirken benzinli motor jeneratör gibi çalışarak elektrik üretir.
- Paralel Mod: 60 km/s üzeri hızlarda benzinli motor ana güç kaynağı olur, elektrik motoru ise hızlanmalarda destek sağlar.
Sürücüler ayrıca araç içinde Eco (gücü %70 ile sınırlandırıyor), Comfort ve Sport olmak üzere 3 farklı sürüş profili arasından seçim yapabiliyor.
Satış fiyatı
Almanya pazarında ön siparişe açılan yeni hibrit modellerin başlangıç fiyatları şu şekilde açıklandı:
- Volkswagen Golf Hybrid (R-Line): 41.400 euro
- Volkswagen T-Roc Hybrid (Style): 44.470 euro