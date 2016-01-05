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Yeni WiFi standardı mesafeyi katlamaya geliyor

Hayatımızın vazgeçilmez teknolojilerinden birisi haline gelen WiFi kablosuz bağlantı standardı, dün itibariyle yeni versiyonuna kavuştu. HaLow artık mesafeleri artırıyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni WiFi standardı mesafeyi katlamaya geliyor


Kablosuz bağlantı standartları arasında yer alan ve internete erişim esnasındaki en önemli unsurlardan birisi olan WiFi, kendisini geliştirmeye devam ediyor. 802.11ac standardından sonra 802.11ah standardı CES 2016 fuarında teknoloji dünyasına merhaba dedi. 

WiFi Birliği tarafından duyurusu yapılan WiFi HaLow adındaki yeni standart, 1GHz bandının altına inerek 900MHz seviyesinde bağlantı imkanı sunuyor. WiFi HaLow uyumlu cihazlar 2.4GHz ve 5GHz bantlarının yanında artık 900MHz bandında da çalışabilecek. Böylece bağlantı mesafesi iki kat artıyor, duvar gibi engellerden geçiş daha kolaylaşıyor ve tüm bunlar mümkün olan en düşük enerji tüketiminde gerçekleştiriliyor.  Ayrıca cihazlar IP tabanlı bağlantıyı da destekliyor ve bir erişim noktasına yüzlerde cihazın bağlanabilmesini sağlıyor.

WiFi HaLow özellikle akıllı sistemler ve Nesnelerin İnterneti düşünülerek geliştirilmiş. Enerji tasarrufuna önem vermesi nedeniyle giyilebilir cihazlardan sektörel uygulamalara kadar pek çok alanda etkili olması bekleniyor. WiFi HaLow ile uzak mesafelerde bile cihazların enerji tasarrufunu koruyarak birbiri ile iletişime geçmesi mümkün olacak. 

Geriye dönük uyumluluk sunduğu için yeni cihazların önceki nesil WiFi standartlarına bağlanabilmesi konusunda sıkıntı yaşanmayacak. Elbette yeni standart yeni cihaz demek olduğu için WiFi HaLow tecrübesini yaşamak isteyenlerin kendisine uyumlu yeni cihazlar edinmesi gerekiyor. WiFi HaLow uyumlu ilk cihazların yıl içerisinde piyasada olması bekleniyor.  

http://bgr.com/2016/01/04/wifi-halow-release-date-details-announced/ Yorum Yaz
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dr20mouse 3 yıl en beğenilen
900 MHz frekans bandı bizde halka açık değil lisansı GSM operatörlerine satılmış durumda yanlış bilmiyorsam. Türkiye'de bu standart kullanılabilinecek mi?
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2 yıl
802.11ah uyumlu cihazlar ne zaman satılmaya başlanır?
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DH Misafiri 3 yıl
okul,kütüphane ve sosyal mekanların vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor...
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DH Misafiri 3 yıl
Mr. Jingles
Asıl sıçrama LiFi ile olacak. Geliştirildiğinde ve ışık sorunu halledildiğinde hız anlamında başka bir boyuta geçilecek.

lan salak zaten sistem ışıkla çalışıyor neyini geliştirecekler :Asdasda sd:DAsddasd
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teramit 3 yıl
Mr. Jingles
Asıl sıçrama LiFi ile olacak. Geliştirildiğinde ve ışık sorunu halledildiğinde hız anlamında başka bir boyuta geçilecek.

lifi ışık göremeyen yere internet gönderemiyor , wifi nin yerini tarihte hiç bir zaman alamayacak...
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gs09gs09 3 yıl
V4LKyR
Evet, düşük güç tüketecek, uzak mesefelerden bağlantı kurulmasına imkan tanıyacak fakat öyle gözüküyor ki, veri aktarım hızı çok düşük olacak 802.11ahın.Demedi demeyin.

bize 3mbs hız yeter :D nede olsa ayın 2. günü 3mbs gelio hız aktarım hızı isterse 300ghz olsun ne farkeder :D bize gelen 3 mbs anlatabildim mi :D
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C.CEMİL 3 yıl gs09gs09
aynen öyle :)
fiber teknolojisi diyor ama kota koyuyorlar ,ne anladım ben bu işten
bunun yerine sürekli 8 mbs. verseler daha iyi
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fakir-bir-kul 3 yıl
mesafei katlıyoda ne oluyor alt 5 kat aşağıdaki adamın modemi bana daha fazla radyasyon verecek o ne olacak
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masaüçyarımsaat 3 yıl
Cok gec kalinmis cok
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Seyrim 3 yıl
Guzel haberde mesafe artacak mi acaba..
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V4LKyR 3 yıl
Evet, düşük güç tüketecek, uzak mesefelerden bağlantı kurulmasına imkan tanıyacak fakat öyle gözüküyor ki, veri aktarım hızı çok düşük olacak 802.11ah'ın.
Demedi demeyin.
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SwordMachine 3 yıl
iyi mi kötü mü olur artık göreceğiz
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Hobar 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Evet, düşük güç tüketecek, uzak mesefelerden bağlantı kurulmasına imkan tanıyacak fakat öyle gözüküyor ki, veri aktarım hızı çok düşük olacak 802.11ah'ın.
Demedi demeyin.

Kesinlikle öyle olacak. 10mbps bile olabilir.

5GHz wifi AC, 2.4ghz kadar uzağa gitmez ama yakın mesafede daha fazla veri taşıyabilir. Ya da 60 ghz wifi AD aynı odada 7gbit gibi hizlara çıkarken yan odaya doğru dürüst sinyali gitmez bile. FM radyo AM radyodan daha kaliteli ses verir ama AM radyodan bütün ülkeye yayın yapabilirsin. Yani frekans arttıkça veri miktarı artıyor ama dalga boyu küçüldüğü için mesafe azalıyor. 100-150mhz lik bir wifi teknolojisi olsa çatıya koyacağın güçlü bir antenle şehrin öbür ucuna internet taşıyabilirsin. Ama 1mbit hızı zor alırsın


Wifi H de amaç zaten nesnelerin interneti denen olay. Bu tip cihazlar için yeter de artar bu hız. Pc yi telefonu internete bağlamak için geliştirilen bir teknoloji değil. Bahçeye koyacağın hava istasyonu ya da garajda duran arabanın internete bağlanmasını sağlayacak bir teknoloji.
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Turkforce 3 yıl
900mhz'de çalışan baz istasyonları ile çakışma yaratmayacak mı acaba?
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