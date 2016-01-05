Yeni WiFi standardı mesafeyi katlamaya geliyor

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Kablosuz bağlantı standartları arasında yer alan ve internete erişim esnasındaki en önemli unsurlardan birisi olan WiFi, kendisini geliştirmeye devam ediyor. 802.11ac standardından sonra 802.11ah standardı CES 2016 fuarında teknoloji dünyasına merhaba dedi.
WiFi Birliği tarafından duyurusu yapılan WiFi HaLow adındaki yeni standart, 1GHz bandının altına inerek 900MHz seviyesinde bağlantı imkanı sunuyor. WiFi HaLow uyumlu cihazlar 2.4GHz ve 5GHz bantlarının yanında artık 900MHz bandında da çalışabilecek. Böylece bağlantı mesafesi iki kat artıyor, duvar gibi engellerden geçiş daha kolaylaşıyor ve tüm bunlar mümkün olan en düşük enerji tüketiminde gerçekleştiriliyor. Ayrıca cihazlar IP tabanlı bağlantıyı da destekliyor ve bir erişim noktasına yüzlerde cihazın bağlanabilmesini sağlıyor.
WiFi HaLow özellikle akıllı sistemler ve Nesnelerin İnterneti düşünülerek geliştirilmiş. Enerji tasarrufuna önem vermesi nedeniyle giyilebilir cihazlardan sektörel uygulamalara kadar pek çok alanda etkili olması bekleniyor. WiFi HaLow ile uzak mesafelerde bile cihazların enerji tasarrufunu koruyarak birbiri ile iletişime geçmesi mümkün olacak.
Geriye dönük uyumluluk sunduğu için yeni cihazların önceki nesil WiFi standartlarına bağlanabilmesi konusunda sıkıntı yaşanmayacak. Elbette yeni standart yeni cihaz demek olduğu için WiFi HaLow tecrübesini yaşamak isteyenlerin kendisine uyumlu yeni cihazlar edinmesi gerekiyor. WiFi HaLow uyumlu ilk cihazların yıl içerisinde piyasada olması bekleniyor.
http://bgr.com/2016/01/04/wifi-halow-release-date-details-announced/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
lan salak zaten sistem ışıkla çalışıyor neyini geliştirecekler :Asdasda sd:DAsddasd
lifi ışık göremeyen yere internet gönderemiyor , wifi nin yerini tarihte hiç bir zaman alamayacak...
bize 3mbs hız yeter :D nede olsa ayın 2. günü 3mbs gelio hız aktarım hızı isterse 300ghz olsun ne farkeder :D bize gelen 3 mbs anlatabildim mi :D
fiber teknolojisi diyor ama kota koyuyorlar ,ne anladım ben bu işten
bunun yerine sürekli 8 mbs. verseler daha iyi
Demedi demeyin.
Kesinlikle öyle olacak. 10mbps bile olabilir.
5GHz wifi AC, 2.4ghz kadar uzağa gitmez ama yakın mesafede daha fazla veri taşıyabilir. Ya da 60 ghz wifi AD aynı odada 7gbit gibi hizlara çıkarken yan odaya doğru dürüst sinyali gitmez bile. FM radyo AM radyodan daha kaliteli ses verir ama AM radyodan bütün ülkeye yayın yapabilirsin. Yani frekans arttıkça veri miktarı artıyor ama dalga boyu küçüldüğü için mesafe azalıyor. 100-150mhz lik bir wifi teknolojisi olsa çatıya koyacağın güçlü bir antenle şehrin öbür ucuna internet taşıyabilirsin. Ama 1mbit hızı zor alırsın
Wifi H de amaç zaten nesnelerin interneti denen olay. Bu tip cihazlar için yeter de artar bu hız. Pc yi telefonu internete bağlamak için geliştirilen bir teknoloji değil. Bahçeye koyacağın hava istasyonu ya da garajda duran arabanın internete bağlanmasını sağlayacak bir teknoloji.
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