Yeni WiFi standardı mesafeyi katlamaya geliyor





Kablosuz bağlantı standartları arasında yer alan ve internete erişim esnasındaki en önemli unsurlardan birisi olan WiFi, kendisini geliştirmeye devam ediyor. 802.11ac standardından sonra 802.11ah standardı CES 2016 fuarında teknoloji dünyasına merhaba dedi.





WiFi Birliği tarafından duyurusu yapılan WiFi HaLow adındaki yeni standart, 1GHz bandının altına inerek 900MHz seviyesinde bağlantı imkanı sunuyor. WiFi HaLow uyumlu cihazlar 2.4GHz ve 5GHz bantlarının yanında artık 900MHz bandında da çalışabilecek. Böylece bağlantı mesafesi iki kat artıyor, duvar gibi engellerden geçiş daha kolaylaşıyor ve tüm bunlar mümkün olan en düşük enerji tüketiminde gerçekleştiriliyor. Ayrıca cihazlar IP tabanlı bağlantıyı da destekliyor ve bir erişim noktasına yüzlerde cihazın bağlanabilmesini sağlıyor.





WiFi HaLow özellikle akıllı sistemler ve Nesnelerin İnterneti düşünülerek geliştirilmiş. Enerji tasarrufuna önem vermesi nedeniyle giyilebilir cihazlardan sektörel uygulamalara kadar pek çok alanda etkili olması bekleniyor. WiFi HaLow ile uzak mesafelerde bile cihazların enerji tasarrufunu koruyarak birbiri ile iletişime geçmesi mümkün olacak.





Geriye dönük uyumluluk sunduğu için yeni cihazların önceki nesil WiFi standartlarına bağlanabilmesi konusunda sıkıntı yaşanmayacak. Elbette yeni standart yeni cihaz demek olduğu için WiFi HaLow tecrübesini yaşamak isteyenlerin kendisine uyumlu yeni cihazlar edinmesi gerekiyor. WiFi HaLow uyumlu ilk cihazların yıl içerisinde piyasada olması bekleniyor.

http://bgr.com/2016/01/04/wifi-halow-release-date-details-announced/