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Yeni Windows işletim sistemi sızdırıldı

Microsoft’un yoluna sadece Windows 10 ile yola devam edeceğini düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Firma kapalı kapılar ardında yeni bir versiyonun denemesini yapıyor.
2 yıl
18,6b
1
44
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un geçmiş yıllardaki bölünmüşlüğü bir kenara bırakarak Windows 10 çatısı altında tüm cihazları bir araya getirme gayreti herkesin malumu. Bununla birlikte perde arkasında yeni bir proje masaya yatırılmış durumda. İlk görseller sızmaya başladı.

Yeni bir proje

Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows Cloud adını taşıyor. Sistem ile ilgili ilk detaylar Windows 10 Creators Update önizleme yapılarında çıkmıştı. Görseller ile de projenin ilerlemiş bir aşamada olduğu anlaşılıyor.

Windows Cloud OS işletim sistemi Windows 10 ile benzer bir arayüze sahip. Farkı ise sadece evrensel uygulamaları çalıştıracak olması. Evrensel uygulamalar bilindiği üzere Windows 10 ve Windows 10 mobil için tek bir çekirdek üzerinde geliştirilen uygulamalar. Bunlar cihaza göre kendisini optimize edebiliyor. Yani ARM desteği mevcut. Bu bakımdan Windows Cloud OS de ARM desteği sunacaktır. Bu noktada Windows RT dönemi aklımıza geliyor.

Ayrıca Bkz. "Firefox OS yolun sonuna geldi"

Microsoft’un Chrome OS ile rekabet edecek bir versiyon üzerinde çalıştığı zaman zaman gündeme geliyordu. Windows Cloud OS adındaki yeni platform buna işaret ediyor olabilir. ARM tabanlı dizüstü modelleri ve evrensel uygulama desteği ile Microsoft yeni bir akım başlatabilir. Şimdilik detaylar bu kadar. 

 

http://wccftech.com/first-alleged-windows-cloud/ Yorum Yaz
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darkgamer_gs 2 yıl en beğenilen sadrag
sadrag

Windows 10'dan kurtulmak isteyenlere:

1) orta karar asus anakart

2) 8x2 ddr4 ram 2400 mhz

3) i5 6. nesil islemci

4) ssd

5) deep freeze (saçma sapan virus programları yerine)



Bu donanıma win 7 kurdum. Hiç bir sıkıntısı yok. Update zorunluluğu yok. Defender yada illaki kuracam dediği onedrive yok.. açılış süresi 10-15 sn. Programlar hakeza öyle. Freeze oldugu için bilgisayar şişmiyor.



Kısaca; bir iki nedenden dolayı mecburen kullanıyordum win 10 u. Bundan sonra donanımı güncel, windowsu ise bir adım geriden takip edeceğim.. tavsiyemdir

Bu yazınızda aslında bir bakıma işin performans anlamında en zahmetsiz kısmından bahsetmişsiniz.
Şimdi bende açıkcası neden Windows 10 seçilmeli kısmından bahsetmek istiyorum.
Öncelikle bahsettiğiniz updateleri ele alalım. Bir şirket durduk yere neden bu kadar bir şeye kaynak ve insan gücü ayırsın değil mi? Ama updateler aslında sistem stabilliği, yeni özelliklerin eklenmesi ve güvenlik için çok önemli. Mesela bir güvenlik programına her sene belirli bir ücret verip Windows 7'de korumanız gerekiyor. Ancak Windows 10 ile birlikte eskiden kötü olan Windows Defender'a çok fazla geliştirme yapıldı. Samimiyetimle söylüyorum ki Microsoft bile kendi bünyesinde Defender dışından başka bir güvenlik yazılımı kullanmıyor. Bizzat çalışan birisinden bunu öğrendim. Eğer girdiğiniz sitelerin kullanımında dikkatli iseniz virüs girme olasılığı çok az. Ayrıca Windows 7 evet çok iyi bir sistem olmasına karşın yeni çıkacak donanımlara destek Windows 10 kadar olmayacak ve Microsoft'da yok mobile, yok xbox, yok bilgisayar için ayrı bir vakit ayırmaktansa bunları tek bir sistem haline getirerek tüm yazılım birimlerini aynı şeye odaklatmayı hedefliyor ve bunu da yapıyor. OneDrive konusuna değinmişsiniz ama biraz kullanmak için şans verirseniz aslında çok kullanışlı. Evet bu konuda sıkıntılar varsa da bunları sosyal mecralar üzerinden Türkiye hesaplarında belirtin ve garanti veriyorum cevap alacaksınız. Açılış süresi konusunda bahsetmişsiniz ancak her şekilde Windows 10'un açılış süresi 7'ye göre daha iyi. 8 ile geçilen yeni kernel bunu doğrudan sağlıyor. Zaten şu anki çıkan donanımlar Windows 10 ile tamamıyle uyumlu çıkıyor. Eğer kullandığınız donanım gerçekten eskiyse bunu 10'a doğrudan suç olarak atmak doğru değil. Şişme konusunda ise Windows 10 görsel olarak çok daha zengin olduğu için ram kullanımı 7'ye göre daha fazla olsa bile ram yönetimi 7'den daha iyi. Bu sistemi tek bir yazılım haline getiren şirket ram kullanımı konusunu atlama gibi bir şansı olamaz zaten. Bundan dolaayı eski sistemi övmeye çalışmak yerine o bahsettiğiniz donanımları Wİndows 10'da kullanırsanız asıl daha fazla verim almış olacaksınız. Ayrıca programlar konusunda orjinal bir yazılım kullanıyorsanız ve programda orjinal ise Windows 7'den daha kötü olma durumu yok. Program geliştiricileri neden yeni bir sistem varken eskisine göre uygulamayı update etsin ki?
Bu gibi nedenlerden dolayı Windows 10 kesinlikle daha kullanılabilir ve gelecek vad eden bir sürüm. Yakında gelecek olan oyun modu ile de oynayış daha da iyi hale gelecek.
sadragWindows 10'dan kurtulmak isteyenlere:1) orta karar asus anakart2) 8x2 ddr4 ram 2400 mhz3) i5 6...
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mq1n 2 yıl
RT v2
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Blasterreal 2 yıl Guest-F8946C419
Catology

Onu yapana kadar sıfırdan yeni bir Windows yaz, modern çağa ayak uyduran.. daha iyi.


O_o
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DH Misafiri 3 ay
Güzelim windossun içine etti bıraktılar. Windows 10 rezaletin ayyuka çıkmış hali başka bişey değil. Resmen işkenceb Neyin kafasında iken tasarladılarsa.
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System Lord 1 yıl
valla daha önce win 10 denedim oyuncuyum win 8.1 proya geri döndüm . win 8.1 pro oyunlar için en iyi işletim sistemi şu an da . windows a sürekli güncelleme geliyor . hepsi de pc i şişiriyor . bu onedrive sürekli arka planda çalışıp oyunlarda çok kasma yaptırıyor fps ve ping sorununa neden oluyor bu yüzden win 8.1 proya geri döndüm . windows 10 un sevmediğim tek yanı buydu . ayrıca windows defendar da kaldırılmıyor . şimdilik windows 8.1 ile devam .. sürekli güncelleme gelmesi hep pc i şişirir . biraz daha bekleyeyim ne zaman ki bütün güncellemeler bitti işlemler tamamamlandı o zaman geçerim win 10 a .
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DH Misafiri 2 yıl
Windows RT = Recep Tayyip sürümü
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BAM TELİ 2 yıl DH Misafiri
Şu ismi Windows ile bari anmayınız.
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DH Misafiri 2 yıl
evimde 4 pro,1 home lisanslı 5 pc var.pro ların hepsi 7-8 senelik makina
sadece bios ayarlarını değiştirince çöküyordu.düzgün bios ayarı ile sıfırdan kurup image aldım.7 aydır bir çökme filan yok(biosla oynamayınca).başta alışmamıştım ama kendime göre (windows 7 ye benzer) şekilde özelliştirince 10 numara oldu
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Alpha Centauri 2 yıl
2002 den beri xp'ye devam


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SDLGranada 2 yıl
Maden mühendisliği okuduğum için mühendislik programlarına ihtiyaç oluyor Autocad,Netcad filan.Laptopuma yıllar önce bir Windows 8.1 güncellemesi yaptırmıştım onun haricinde güncelleme yaptırmıyorum yani windows 10 geldi ama güncellemedim.Windows 10 u ancak sanal olarak kullanıyorum diğer linux sanallarının yanında.
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Barış Manço 2 yıl
Win 7
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sadrag 2 yıl
(Ben teşekkür ederim.. Bilgi sahibi oldum)
Bahsettiğiniz update gelince muhtemelen buralarda değerlendirmeler olacaktır. Eğer bariz negatif bir durum yoksa tekrardan adım atabiliriz Win 10'a. O vakte kadarda eski dost Win 7 ile yola devam.. (Zaten sistemi yenilediğim için herşeyi sıfırdan kurmak baya bi vaktimi aldı. Şu andada aynı şeylerle bir daha uğraşmayı gözüm kesmiyor :)) Sağlıcakla kalın..
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Guest-71C700AC1 2 yıl
Oyun denilen kavramı kafalardan çıkardığınız zaman işletim sistemi oymuş buymuş hiç bir öneminin olmadığını göreceksiniz.. 2000li yılların ve geleceğin en büyük sömürü aracı. Android tarafında pcdeki oyunlardan daha eğlenceli oyunlar gelişiyor. Günümüzün çocukları telefon bağımlısı biz 90lardan kalma pc bağımlısıyız :) Bir sonraki nesil pc yi gereksiz bulup office ve oyun işlerini tabletlerden veya bilgisayar özelliklerinin tamamının tvlere entegre edilmiş bir hali ile halledecek.. 4k ultra hd bir tv de bir tuşla fifa açmak gibisi yoktur :D alın size proje patentini almak lazım..
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serafon 2 yıl
Kaçınılmaz şekilde bağımlı hale geliyoruz, bu beni korkutuyor. Öte yandan Microsoft un potansiyeli çok fazla ve işler zamanla lehine dönebilir çünkü çok güçlü araçları ve temel teknolojileri var diğerlerinden farklı olarak.
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