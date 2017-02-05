Yeni Windows işletim sistemi sızdırıldı

Microsoft’un geçmiş yıllardaki bölünmüşlüğü bir kenara bırakarak Windows 10 çatısı altında tüm cihazları bir araya getirme gayreti herkesin malumu. Bununla birlikte perde arkasında yeni bir proje masaya yatırılmış durumda. İlk görseller sızmaya başladı.
Yeni bir proje
Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows Cloud adını taşıyor. Sistem ile ilgili ilk detaylar Windows 10 Creators Update önizleme yapılarında çıkmıştı. Görseller ile de projenin ilerlemiş bir aşamada olduğu anlaşılıyor.
Windows Cloud OS işletim sistemi Windows 10 ile benzer bir arayüze sahip. Farkı ise sadece evrensel uygulamaları çalıştıracak olması. Evrensel uygulamalar bilindiği üzere Windows 10 ve Windows 10 mobil için tek bir çekirdek üzerinde geliştirilen uygulamalar. Bunlar cihaza göre kendisini optimize edebiliyor. Yani ARM desteği mevcut. Bu bakımdan Windows Cloud OS de ARM desteği sunacaktır. Bu noktada Windows RT dönemi aklımıza geliyor.Ayrıca Bkz. "Firefox OS yolun sonuna geldi"
Microsoft’un Chrome OS ile rekabet edecek bir versiyon üzerinde çalıştığı zaman zaman gündeme geliyordu. Windows Cloud OS adındaki yeni platform buna işaret ediyor olabilir. ARM tabanlı dizüstü modelleri ve evrensel uygulama desteği ile Microsoft yeni bir akım başlatabilir. Şimdilik detaylar bu kadar.
http://wccftech.com/first-alleged-windows-cloud/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu yazınızda aslında bir bakıma işin performans anlamında en zahmetsiz kısmından bahsetmişsiniz.
Şimdi bende açıkcası neden Windows 10 seçilmeli kısmından bahsetmek istiyorum.
Öncelikle bahsettiğiniz updateleri ele alalım. Bir şirket durduk yere neden bu kadar bir şeye kaynak ve insan gücü ayırsın değil mi? Ama updateler aslında sistem stabilliği, yeni özelliklerin eklenmesi ve güvenlik için çok önemli. Mesela bir güvenlik programına her sene belirli bir ücret verip Windows 7'de korumanız gerekiyor. Ancak Windows 10 ile birlikte eskiden kötü olan Windows Defender'a çok fazla geliştirme yapıldı. Samimiyetimle söylüyorum ki Microsoft bile kendi bünyesinde Defender dışından başka bir güvenlik yazılımı kullanmıyor. Bizzat çalışan birisinden bunu öğrendim. Eğer girdiğiniz sitelerin kullanımında dikkatli iseniz virüs girme olasılığı çok az. Ayrıca Windows 7 evet çok iyi bir sistem olmasına karşın yeni çıkacak donanımlara destek Windows 10 kadar olmayacak ve Microsoft'da yok mobile, yok xbox, yok bilgisayar için ayrı bir vakit ayırmaktansa bunları tek bir sistem haline getirerek tüm yazılım birimlerini aynı şeye odaklatmayı hedefliyor ve bunu da yapıyor. OneDrive konusuna değinmişsiniz ama biraz kullanmak için şans verirseniz aslında çok kullanışlı. Evet bu konuda sıkıntılar varsa da bunları sosyal mecralar üzerinden Türkiye hesaplarında belirtin ve garanti veriyorum cevap alacaksınız. Açılış süresi konusunda bahsetmişsiniz ancak her şekilde Windows 10'un açılış süresi 7'ye göre daha iyi. 8 ile geçilen yeni kernel bunu doğrudan sağlıyor. Zaten şu anki çıkan donanımlar Windows 10 ile tamamıyle uyumlu çıkıyor. Eğer kullandığınız donanım gerçekten eskiyse bunu 10'a doğrudan suç olarak atmak doğru değil. Şişme konusunda ise Windows 10 görsel olarak çok daha zengin olduğu için ram kullanımı 7'ye göre daha fazla olsa bile ram yönetimi 7'den daha iyi. Bu sistemi tek bir yazılım haline getiren şirket ram kullanımı konusunu atlama gibi bir şansı olamaz zaten. Bundan dolaayı eski sistemi övmeye çalışmak yerine o bahsettiğiniz donanımları Wİndows 10'da kullanırsanız asıl daha fazla verim almış olacaksınız. Ayrıca programlar konusunda orjinal bir yazılım kullanıyorsanız ve programda orjinal ise Windows 7'den daha kötü olma durumu yok. Program geliştiricileri neden yeni bir sistem varken eskisine göre uygulamayı update etsin ki?
Bu gibi nedenlerden dolayı Windows 10 kesinlikle daha kullanılabilir ve gelecek vad eden bir sürüm. Yakında gelecek olan oyun modu ile de oynayış daha da iyi hale gelecek.
O_o