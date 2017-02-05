Yeni Windows işletim sistemi sızdırıldı

Microsoft’un geçmiş yıllardaki bölünmüşlüğü bir kenara bırakarak Windows 10 çatısı altında tüm cihazları bir araya getirme gayreti herkesin malumu. Bununla birlikte perde arkasında yeni bir proje masaya yatırılmış durumda. İlk görseller sızmaya başladı.

Yeni bir proje

Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows Cloud adını taşıyor. Sistem ile ilgili ilk detaylar Windows 10 Creators Update önizleme yapılarında çıkmıştı. Görseller ile de projenin ilerlemiş bir aşamada olduğu anlaşılıyor.

Windows Cloud OS işletim sistemi Windows 10 ile benzer bir arayüze sahip. Farkı ise sadece evrensel uygulamaları çalıştıracak olması. Evrensel uygulamalar bilindiği üzere Windows 10 ve Windows 10 mobil için tek bir çekirdek üzerinde geliştirilen uygulamalar. Bunlar cihaza göre kendisini optimize edebiliyor. Yani ARM desteği mevcut. Bu bakımdan Windows Cloud OS de ARM desteği sunacaktır. Bu noktada Windows RT dönemi aklımıza geliyor.

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Microsoft’un Chrome OS ile rekabet edecek bir versiyon üzerinde çalıştığı zaman zaman gündeme geliyordu. Windows Cloud OS adındaki yeni platform buna işaret ediyor olabilir. ARM tabanlı dizüstü modelleri ve evrensel uygulama desteği ile Microsoft yeni bir akım başlatabilir. Şimdilik detaylar bu kadar.