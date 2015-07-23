Yeni Xperia kullanıcı arayüzü stok Android arayüzüne yakın olacak

Sony'nin yeni Xperia cihazları için sil baştan bir kullanıcı arayüzü tasarladığını ve bunun için de beta programına başladığını bu haberimizde sizlere duyurmuştuk. Sony yeni arayüz ile ilgili detaylar vermeye başladı.





Şu anda konsept aşamasında olan arayüz Android 5.1 işletim sistemini temel alacak ve Google'ın saf Android arayüzüne yakın bir tasarım sunacak. Yani sadelik ve akıcılık ön planda olacak. Ayrıca yeni arayüzde Sony'nin popüler hizmetleri ve uygulamaları yer alacak.





Yeni Xperia arayüzü şu an sadece Xperia Z3 üzerinde deneyimlenebiliyor ve ilk beta programı sadece İsveç'te 500 kullanıcıyı kabul edecek. Daha sonra pek çok ülkede daha fazla cihaz ile beta programının genişleyeceği ifade ediliyor.





Beta programı 13 Eylül 2015 itibariyle sona ereceği için muhtemel yeni amiral gemi modeli konusunda iki ihtimal ortaya çıkıyor. Xperia Z5 olarak adlandırılan model ya IFA 2015 fuarında tanıtılarak bu yeni arayüze sonra kavuşacak ya da yıl sonuna doğru tanıtılarak yeni arayüz yüklü olarak gelecek. Şimdilik bununla ilgili net bilgiler mevcut değil.

http://www.phonearena.com/news/Sony-details-its-new-Concept-for-Android-UI-near-stock-Lollipop-with-popular-Sony-apps_id71830#j7sth6LoA7Y2e65A.97