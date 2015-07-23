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Yeni Xperia kullanıcı arayüzü stok Android arayüzüne yakın olacak

3 yıl
4,1b
1
24
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Xperia kullanıcı arayüzü stok Android arayüzüne yakın olacak

Sony'nin yeni Xperia cihazları için sil baştan bir kullanıcı arayüzü tasarladığını ve bunun için de beta programına başladığını bu haberimizde sizlere duyurmuştuk. Sony yeni arayüz ile ilgili detaylar vermeye başladı.

Şu anda konsept aşamasında olan arayüz Android 5.1 işletim sistemini temel alacak ve Google'ın saf Android arayüzüne yakın bir tasarım sunacak. Yani sadelik ve akıcılık ön planda olacak. Ayrıca yeni arayüzde Sony'nin popüler hizmetleri ve uygulamaları yer alacak. 

Yeni Xperia arayüzü şu an sadece Xperia Z3 üzerinde deneyimlenebiliyor ve ilk beta programı sadece İsveç'te 500 kullanıcıyı kabul edecek. Daha sonra pek çok ülkede daha fazla cihaz ile beta programının genişleyeceği ifade ediliyor. 

Beta programı 13 Eylül 2015 itibariyle sona ereceği için muhtemel yeni amiral gemi modeli konusunda iki ihtimal ortaya çıkıyor. Xperia Z5 olarak adlandırılan model ya IFA 2015 fuarında tanıtılarak bu yeni arayüze sonra kavuşacak ya da yıl sonuna doğru tanıtılarak yeni arayüz yüklü olarak gelecek. Şimdilik bununla ilgili net bilgiler mevcut değil.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-details-its-new-Concept-for-Android-UI-near-stock-Lollipop-with-popular-Sony-apps_id71830#j7sth6LoA7Y2e65A.97 Yorum Yaz
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shadowmexo 3 yıl en beğenilen
zaten en yakın olandı bari aosp kullansın daha ne olacak
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mail_er 3 yıl NoNickMan
NoNickMan
mail_er


NoNickMan

HTC den sonra en kötü arayüze sony sahipti değiştirecek olmaları iyi olmuş.

Htc'den sonra en iyi arayüze sahip demek istemiş olmayasın?

Hayır mesela :
(sıralama olarak söylemiyorum ama sadece bu üçünün olduğu liste olursa bu şekilde olur :)

1. Samsung
2. Sony
3. HTC

Samsunga alışınca diğerleri çok kötü geliyor hele HTC kullanılmaz hale geliyor.
Ama ne olursa olsun sony nin arayüzü olmamıştı bu sıralama değişir ama sonynin arayüzünün berbatlığı değişmez.

Samsungun arayüzüne alışmış olmanız zaten yorumunuzun muteber olmadığını gösteriyor. Çünkü insana alıştığı güzel gelir.

Otoritelerin hep söylediği şudur; Htc en stabil özelleştirilmiş arayüze sahip, ondan sonra da Sony.

Samsung'un arayüzü bugüne kadar hep eleştirilmiştir. Fonksiyonellik meselesi tartışılır. Telefon bana kasılma şişmelerle saç baş yolduracaksa ben öyle bi fonksiyonellik istemem.

Sony'nin aosp'ye çok fazla özelleştirme yapmadığı yorumlarına katılmıyorum. Çünkü -hiç Nexus kullandığınız mı bilmiyorum- ama aosp bazı noktalarda özelleştirilmiş arayüzlere göre gerçekten eksik kalıyor, kullanımı zor oluyor. Sony'nin yaptığı özelleştirmeler yerinde ve yeterli bence.

Sony'i çok severim, yıllardır (Sony Ericsson olduğu zamanlardan beri) Sony kullanıyorum. Ama Htc'nin stabilitesi gerçekten tartışılmaz. İnşaallah Sony giriştiği bu işle htc kadar stabil bi arayüze bence yeterli olan kullanışlılığını kaybetmeden kavuşur.
NoNickManmail_erNoNickManHTC den sonra en kötü arayüze sony sahipti değiştire...
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mail_er 3 yıl NoNickMan
NoNickMan
HTC den sonra en kötü arayüze sony sahipti değiştirecek olmaları iyi olmuş.

Htc'den sonra en iyi arayüze sahip demek istemiş olmayasın?
NoNickManHTC den sonra en kötü arayüze sony sahipti değiştirecek olmaları iyi olmuş.Htc'den sonra en iyi arayüze sahip demek i...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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HusseinBagci 3 yıl
Arkadaşlar bu Samsung'un arayüzüne yavaş diyenler heralde Note 4 veya S6 kullanmamışlar hatta S5'ime Android 5 geldikten sonra bendekide gayet hızlı bir şekilde açılmaya başladı yani o 5 saniyede açılma olayı tarih oldu artık.
Bu arada ekleyim Telefon yazılımcılığıyla uğraştığım için s6 s6 edge s5 Note 4 hepsini test ettim.
Xperia Z1 Z2 Z3 de test ettim ve Sony'nin arayüzü hızlı ama biraz AOSP gibi olduğu için pek iç açıcı gelmiyor insana.
Samsung'un daha Touchwiz'i geliştirmesi lazım rehber öncekine göre iyi ama yinede biraz olsun geç açılıyor yani Sony'nin rehberi bariz bir farkla önde diyebilirim ama bence Touchwiz'deki o renkler bile yetiyor telefone bi canlılık katıyor.
Yani bana sırala derseniz şu şekilde sıralardım:
1-Samsung & HTC
2-Sony
Bence HTC'yle Samsung kapışır HTC stabilitede Samsung canlılıkta.
Tabi herkezin zevki farklı kimisi hızlı olsun canlılık önemli değil der kimiside yavaş olsunda canlı olsun der.
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TheRad67 3 yıl
Bozmasınlar da
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DH Misafiri 3 yıl
Bu arada bilmeyenler için Sony nin arayüzünün ismi Timescape
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kadirirdem 3 yıl
inşallah kamera yazılımıda değişir ve kaliteli fotograf çeker...
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Riyaziyeci 3 yıl
NoNickMan
mail_er
NoNickMan HTC den sonra en kötü arayüze sony sahipti değiştirecek olmaları iyi olmuş.
Htcden sonra en iyi arayüze sahip demek istemiş olmayasın?
Hayır mesela : (sıralama olarak söylemiyorum ama sadece bu üçünün olduğu liste olursa bu şekilde olur :) 1. Samsung 2. Sony 3. HTC Samsunga alışınca diğerleri çok kötü geliyor hele HTC kullanılmaz hale geliyor. Ama ne olursa olsun sony nin arayüzü olmamıştı bu sıralama değişir ama sonynin arayüzünün berbatlığı değişmez.

Samsung'un rehberi bile 5 saniye de açılan arayüzü mü iyi? Bence bşr daha düşünün.
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atp96 3 yıl
Sony arayüzü bence çok güzel daha da gelişitirip Xperia xposed teki özelliklerde eklense stock olarak mükemmel olur bence
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WiiSmash 3 yıl
stoka en benzeyen sony'di bence direk hiç özellişterme yapmasın direk stok koysun, güncellemeside rahat olur hem
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0MG90 3 yıl
Bu daha betadır, böyle çıkamaz herhalde
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BurakTirpanli 3 yıl
Arkadaşlar ben Android'de yeniyim de siz nasıl uygulamalarınızı sıralıyorsunuz ? Kategori yapıyor musunuz uygulamalarınızı ? Oyunlar, Google uygulamaları vs. gibisinden.
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S.Soylu 3 yıl
Direk stock versinler bare zaten diğer arayüzlere göre özelleştirme azdı şimdi olanlarıda kaldıracaklar galiba
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NoNickMan 3 yıl
HTC den sonra en kötü arayüze sony sahipti değiştirecek olmaları iyi olmuş.
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mail_er 3 yıl NoNickMan
NoNickMan
HTC den sonra en kötü arayüze sony sahipti değiştirecek olmaları iyi olmuş.

Htc'den sonra en iyi arayüze sahip demek istemiş olmayasın?
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alemburda34 3 yıl NoNickMan
NoNickMan
HTC den sonra en kötü arayüze sony sahipti değiştirecek olmaları iyi olmuş.

İlk defa Htc arayüzünü kötüleyen gördüm hayret.
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meego 3 yıl
en iyisi keşke samsungda yapsa
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