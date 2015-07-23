Yeni Xperia kullanıcı arayüzü stok Android arayüzüne yakın olacak

Haber Editörü
Sony'nin yeni Xperia cihazları için sil baştan bir kullanıcı arayüzü tasarladığını ve bunun için de beta programına başladığını bu haberimizde sizlere duyurmuştuk. Sony yeni arayüz ile ilgili detaylar vermeye başladı.
Şu anda konsept aşamasında olan arayüz Android 5.1 işletim sistemini temel alacak ve Google'ın saf Android arayüzüne yakın bir tasarım sunacak. Yani sadelik ve akıcılık ön planda olacak. Ayrıca yeni arayüzde Sony'nin popüler hizmetleri ve uygulamaları yer alacak.
Yeni Xperia arayüzü şu an sadece Xperia Z3 üzerinde deneyimlenebiliyor ve ilk beta programı sadece İsveç'te 500 kullanıcıyı kabul edecek. Daha sonra pek çok ülkede daha fazla cihaz ile beta programının genişleyeceği ifade ediliyor.
Beta programı 13 Eylül 2015 itibariyle sona ereceği için muhtemel yeni amiral gemi modeli konusunda iki ihtimal ortaya çıkıyor. Xperia Z5 olarak adlandırılan model ya IFA 2015 fuarında tanıtılarak bu yeni arayüze sonra kavuşacak ya da yıl sonuna doğru tanıtılarak yeni arayüz yüklü olarak gelecek. Şimdilik bununla ilgili net bilgiler mevcut değil.
http://www.phonearena.com/news/Sony-details-its-new-Concept-for-Android-UI-near-stock-Lollipop-with-popular-Sony-apps_id71830#j7sth6LoA7Y2e65A.97 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsungun arayüzüne alışmış olmanız zaten yorumunuzun muteber olmadığını gösteriyor. Çünkü insana alıştığı güzel gelir.
Otoritelerin hep söylediği şudur; Htc en stabil özelleştirilmiş arayüze sahip, ondan sonra da Sony.
Samsung'un arayüzü bugüne kadar hep eleştirilmiştir. Fonksiyonellik meselesi tartışılır. Telefon bana kasılma şişmelerle saç baş yolduracaksa ben öyle bi fonksiyonellik istemem.
Sony'nin aosp'ye çok fazla özelleştirme yapmadığı yorumlarına katılmıyorum. Çünkü -hiç Nexus kullandığınız mı bilmiyorum- ama aosp bazı noktalarda özelleştirilmiş arayüzlere göre gerçekten eksik kalıyor, kullanımı zor oluyor. Sony'nin yaptığı özelleştirmeler yerinde ve yeterli bence.
Sony'i çok severim, yıllardır (Sony Ericsson olduğu zamanlardan beri) Sony kullanıyorum. Ama Htc'nin stabilitesi gerçekten tartışılmaz. İnşaallah Sony giriştiği bu işle htc kadar stabil bi arayüze bence yeterli olan kullanışlılığını kaybetmeden kavuşur.
Htc'den sonra en iyi arayüze sahip demek istemiş olmayasın?