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Yeni bir Android zararlı yazılımı telefonun root haklarına sahip oluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüm dünyada toplamda 250 milyondan fazla satılan Android sayısı yazılım korsanlarının da dikkatini çekiyor. Son olarak 5 milyondan fazla cihaza bulaşan 13 zararlı uygulamanın ortaya çıkarılmasından sonra yeni bir zararlı yazılımın daha uyarısı yapıldı.

Symantec tarafından yapılan açıklamaya göre RootSmart adlı bir yazılım Android cihazının root haklarını elde ederek cihazı Android.Bmaster botnet ağına bağlıyor. Yazılımı ilk olarak keşfeden North Carolina üniversitesi araştırmacıları oldu. 

RootSmart Android 2.3.4 sürümü öncesi cihazlarda etkili oluyor. Yazılım cihazda pasif halde bekliyor ve giden arama gibi bir tetikleyiciyle harekete geçiyor. Komuta kontrol sunucularına bağlanan RootSmart kullanıcının işletim sistemi, IMEI gibi pek çok farklı bilgiyi transfer ediyor. Ardından GingerBreak adlı bir zararlı kodu indirerek telefona kuruyor.
GingerBreak de telefonun root haklarını elde ederek DroidLive gibi başka yazılımları indirerek telefona kurmaya çalışıyor. Root hakkını elde edemezse yazılım bu kez kullanıcıdan kurma izni istiyor. Mayıs 2011 tarihinden bu yana tüm Android güncellemelerinde GingerBreak'e karşı bir güvenlik yaması bulunuyor.

Genelde Çin'de görülen zararlı yazılım, izinsiz SMS atma, video ve çağrı servislerine bağlanma gibi girişimlerde bulunuyor. RootSmart aynı sistem uygulamaları gibi adlandırma etiketi altına girdiği için farkedilmesi de zor oluyor.

Symantec 11 000 Android cihazına yazılımın bulaşmış olduğunu tahmin ediyor. Günlük 1600$-9000$ arası sahiplerine para kazandırdığı belirtiliyor.

Bir Google sözcüsü ise Android Market'te bu yazılımın var olmadığını üçüncü parti uygulamalar vasıtasıyla bulaştığını açıkladı. Google, Bouncer adlı zararlı yazılım tarama hizmeti sayesinde Android Market uygulamalarını yakından takip ediyor.

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Miyamoto Musashi 7 yıl en beğenilen
Ne güzel ya telefonları rootlamak için 40 takla atarken (htc mi rootlayamamıştım) adamlar rootlayan virüsmü yazmışlar :) diyecek bir şeyim yok , sanık sizin...
1 Yanıt Yanıtla +11
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acbold 7 yıl
symantec de babasının hayrına bu açıklamayı yapmıştır eminim :) Son zamanlarda beta olarak markette yerini alan geniş kapsamlı bir task killer ve tarayıcı yazdığı için.Ve sizi sadece ben kurtarabilirim demek amacı edinmişte olabilir.Siz çok takıyorsunuz onun fan'ı bunun fan'ı.ben yıllardır norton kullanıyorum.ayak üstü bildireyim.
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kml_sri 7 yıl
yaşasın root :D altı üstü bi telefon imeimi almış ne olcak anasını satıym ölümlü dünya gençler kasmayın ( adnroid king )
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Rainbow6 7 yıl
_bluescream_
ios ios gidiyoruz, ne yanı apple veya apple fanları androıd e savaş açanlar bu yazılımları yapıyor olamazmı yanı, azcık objektif olmak lazım, illada apple dedıgımız fırma belkıde saman altından ne sular yurutüyor. ilerdirde kendısınden ustun olabilecek bi iştetim sisteminin baltalamak gibi bi bi amaç içerisinde olamazlarmı, netıcede dolaylı yollardan piyasadaki parayı kim gölüşmek ister değilmi.

Cok garip ve luzumsuz bi komplo teorisi bence cunku amerikada buyuk firmalarin saman altindan bisiler yapip yapmadigini denetleyen cesitli kuruluslar ve sahislar var evet bildigimiz sahis cunku bunlar buyuk sirketlerin gaflarini yada yapiyosa 3 kaatlarini aciga cikarip milyon dolarlik gelir elde etmeye calisiyolar ... anti virus sirketlerinden suphelenmek appleden suphelenmekten daha mantikli bence kaldiki bu guvenlik aciklarinin en buyuk sorumlusu googlenin kendisi oyle kabak gibi herkese izinverirsen olacagi bu, markette yok demis ama markette ust siralara tirmanmis oyunlar bile kurmak icinbiton gereksiz izin istiyor
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Besiktask34 7 yıl
her şeyini açarsan, giden gelene şikayet etmeyeceksin
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alpa07 7 yıl
Mc EkReM ÇuKuRcA STYLA
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CodeMachine 7 yıl
Nomral bi şekilde Ekram Çukurca ve Andoid Haberi...
wait, what ?
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl CodeMachine
CodeMachine

Nomral bi şekilde Ekram Çukurca ve Andoid Haberi...
wait, what ?

reklam bootu o
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eric13 7 yıl
Su android tabletimi sattim ya ne kadar mutluyum anlatamam boyle haberlerde iyice tadi tuzu oluyor ....
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agrkan 7 yıl
Günlük 1600$-9000$.

Yok artık
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X-FI 7 yıl
hehe root yapamayanlar yaşadı...
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Mellkor 7 yıl
Her hafta yeni bir zararli program cikartan tek akilli telefon yazilimi. Google acilen artik kendine ceki duzen vermeli. Bu kadar vurdum duymaz olunmaz[>:]
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eng304 7 yıl
iPhone'da var tabi jailbreak yapınca bu yüzden Apple'ı kapsamıyor bu açık :D ve AppStore çok daha güvenli Google Markete göre.Ben S2 kullanıcısıyım ama Android yine de güvensiz.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
İphone a zararlı yazılım girmesi çok zor çünkü herşey kısıtlı
BT dosya paylaşımı yok.İstediğin dosyayı atamıyorsun.Market güvenliği hat safada.Pc dosya alış verişi net değil
Fakat androidte herşey açık nerdeyse telefona istediğin her dosyayı rahatlık atabiliyorsun.Market zaten anlatmaya gerek yok.2 milyon kişi zararlı yazılımı indirdiğinde google ın haberi anca oluyor.Birde en populer işletim sistemi bu sisteme saldırılmasında kime saldırılsın:)
Bu arada root yapamayan arkadaşlara gün doğdu
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Silent Guardian 7 yıl
Hep symantec nedense...
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mladenbmv 7 yıl
Sanki iphonda yok zararli vardir ama kullanicilara duyurulmuyordur cunku prestij kaybederim diye duyuru yapmiyordur.bastiriyordur parayi.samsung un telefon hatlari neden yuvarlak veya koseli diye dava acan firma apple.arabalarin hepside dort teker ne olcak arabayin ilk patentini alan dava acarsa diger arabalar 3+4+5+6 tekerleklimi olcak.iphonu oven arkadaslar gitsinler haber turk te iphone haclemisler kredi karti bilgileriniz tehlikede diyor inanmsyan gitsun baksin
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HeadShott 7 yıl
iphone





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