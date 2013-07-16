Yeni bir HP akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdı





Geçmişte başarısız olduğu WebOS işletim sistemli tablet ve akıllı telefon macerasından sonra bir süre mobil sektöre ara veren HP, Android işletim sistemli Slate 7 adlı ucuz tableti ile geri dönüş yapmıştı. Firma akıllı telefon pazarına da yeniden girme planlarını açıkladığı dönemde HP logolu bir cihaz görseli ortaya çıktı.





Zamanlaması nedeniyle anlamlı bulunan görsel HP'nin Android tabanlı bir akıllı telefonuna işaret ediyor. Muhtemelen 4.5-5 inç arasında bir boyuta sahip olacak model Slate 7 modelindeki gibi stok Android arayüzünü kullanacak. Arka tarafta flaşlı bir kamera dikkat çekerken, ön kısımda da bir bildirim ışığı yer aldığı görülüyor.





Slate 7 modelinde Android işletim sisteminden yana tercihini kullanan HP'nin yeni akıllı telefonunda da aynı işletim sistemine yer vermesi kuvvetli muhtemel görülüyor.





Görsel ne kadar gerçeğe yakın ve HP böyle bir akıllı telefonu ne zaman piyasaya sürebilir şimdilik bilinmiyor. Ancak rekabetçi bir fiyat politikası takip edebileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Leaked-render-allegedly-shows-off-mysterious-new-HP-smartphone_id45332