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Yeni bir HP akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir HP akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdı

Geçmişte başarısız olduğu WebOS işletim sistemli tablet ve akıllı telefon macerasından sonra bir süre mobil sektöre ara veren HP, Android işletim sistemli Slate 7 adlı ucuz tableti ile geri dönüş yapmıştı. Firma akıllı telefon pazarına da yeniden girme planlarını açıkladığı dönemde HP logolu bir cihaz görseli ortaya çıktı.

Zamanlaması nedeniyle anlamlı bulunan görsel HP'nin Android tabanlı bir akıllı telefonuna işaret ediyor. Muhtemelen 4.5-5 inç arasında bir boyuta sahip olacak model Slate 7 modelindeki gibi stok Android arayüzünü kullanacak. Arka tarafta flaşlı bir kamera dikkat çekerken, ön kısımda da bir bildirim ışığı yer aldığı görülüyor. 

Slate 7 modelinde Android işletim sisteminden yana tercihini kullanan HP'nin yeni akıllı telefonunda da aynı işletim sistemine yer vermesi kuvvetli muhtemel görülüyor. 

Görsel ne kadar gerçeğe yakın ve HP böyle bir akıllı telefonu ne zaman piyasaya sürebilir şimdilik bilinmiyor. Ancak rekabetçi bir fiyat politikası takip edebileceği tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Leaked-render-allegedly-shows-off-mysterious-new-HP-smartphone_id45332 Yorum Yaz
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emmrree1990 6 yıl en beğenilen
iphone nexus.
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1 Avatar
HAKANANKARA1975 6 yıl
HP telefon yaparsa şık ve özellikleri iyi olur.
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HAKANANKARA1975 6 yıl
Fake gibi duruyor.
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inexo 6 yıl
hp çakma iphone mu yapacak
hi phone
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crowland 6 yıl
buna kadir bile inanmazken inanan arkadaşlar var yaaa:D
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carter 6 yıl
Sistem de Android, iOS karışımı olursa mükemmel olur.
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W.Fichtner 6 yıl
HP zor biraz
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wRei 6 yıl
Ya HP telefonu paintte tasarlamış yada Fake.
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varol7 6 yıl
fiyatı görelim .
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TechnoMobile 6 yıl
Hphone vs İphone :D
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desparado1453 6 yıl
android-ios un olmadigi symbianli yillarin rakip isletim sistemi windowslu guzel telefonlar cikariyordu..insallah yeni urunlerini tekrardan goruruz
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pohuman 6 yıl
HP mi? Kalsın...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bildirim ledi çok şık ve değişik olmuş
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FIF 6 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
bildirim ledi çok şık ve değişik olmuş

Aynısı Nexus 4'te var.
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
görsel çok kötü bir fake ya :(
arka tarafa iPhone logosu yerine HP logosu koy, ön tarafa navi bar ve android arayüz resmi ekle bu mu??
sol yandaki tuşlardan bile iphone olduğu anlaşılıyor..
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