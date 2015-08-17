Yeni bir LG Nuclun yongaseti ortaya çıktı

Geçen yılın sonlarına doğru Nuclun adıyla Cortex-A15 ve Cortex-A7 çekirdeklerini biraraya getirerek ilk yongasetini geliştiren LG, ısınma sorunları nedeniyle hayal kırıklığına uğramış ve projeyi rafa kaldırmıştı. Ancak gelen bilgiler LG'nin çok daha güçlü bir yongasetiyle şansını yeniden denemek istediğini gösteriyor.





Nuclun 2 olarak adlandırılacak olan yeni yongasetinde LG, mevcut ARM mimarisinin en güçlü çekirdeği Cortex-A72'ye yer veriyor. Henüz çekirdek resmi olarak piyasada değil ancak ilk değerlendirme testleri oldukça olumlu yorumlar içeriyor.





Nuclun 2 yongasetinde 2.1GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeği ve 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 çekirdeği big.LITTLE formunda iş yüküne sırasıyla devreye giriyor.





LG yeni yongaseti için TSMC ile el sıkışmış durumda ve 16nm fabrikasyon süreci ile üretilmesi planlanıyor. Bu durumda yongaseti Cortex-A72 çekirdeğinden en iyi performans ve en iyi enerji tasarrufu değerlerini alabilecek.





Üretim süreçlerinin katkısı ile Nuclun 2 yongaseti Exynos 7420 yongasetini de performans olarak geride bırakmış olacak. Sızdırılan görsellerde Nuclun 2 yongaseti Geekbench tek çekirdek performansında 1796, çoklu çekirdek performansında 5392 skor alıyor. Exynos 7420 yongaseti ise 1486 ve 4970 seviyesinde.





Exyns 7420 yongasetinin önceki testlerde 5400 seviyelerine kadar çıktığını görmüştük. Bu bakımdan tek çekirdek performansında Nuclun 2 yongasetinin daha iyi iş çıkardığı söylenebilir.





Nuclun 2 yongasetinin ilk olarak hangi modelde boy göstereceğine dair bir bilgi yok. Ancak muhtemelen amiral gemi seviyesinde karşımıza çıkacaktır. Bu bakımdan LG'nin G4 Pro, G4 Note veya G5 modelleri ihtimal dahilinde.

http://www.gsmdome.com/lgs-nuclun-processor-might-get-a-successor-its-unofficial-performances-are-revealed-in-geekbench