Yeni bir LG Nuclun yongaseti ortaya çıktı

Haber Editörü
Geçen yılın sonlarına doğru Nuclun adıyla Cortex-A15 ve Cortex-A7 çekirdeklerini biraraya getirerek ilk yongasetini geliştiren LG, ısınma sorunları nedeniyle hayal kırıklığına uğramış ve projeyi rafa kaldırmıştı. Ancak gelen bilgiler LG'nin çok daha güçlü bir yongasetiyle şansını yeniden denemek istediğini gösteriyor.
Nuclun 2 olarak adlandırılacak olan yeni yongasetinde LG, mevcut ARM mimarisinin en güçlü çekirdeği Cortex-A72'ye yer veriyor. Henüz çekirdek resmi olarak piyasada değil ancak ilk değerlendirme testleri oldukça olumlu yorumlar içeriyor.
Nuclun 2 yongasetinde 2.1GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeği ve 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 çekirdeği big.LITTLE formunda iş yüküne sırasıyla devreye giriyor.
LG yeni yongaseti için TSMC ile el sıkışmış durumda ve 16nm fabrikasyon süreci ile üretilmesi planlanıyor. Bu durumda yongaseti Cortex-A72 çekirdeğinden en iyi performans ve en iyi enerji tasarrufu değerlerini alabilecek.
Üretim süreçlerinin katkısı ile Nuclun 2 yongaseti Exynos 7420 yongasetini de performans olarak geride bırakmış olacak. Sızdırılan görsellerde Nuclun 2 yongaseti Geekbench tek çekirdek performansında 1796, çoklu çekirdek performansında 5392 skor alıyor. Exynos 7420 yongaseti ise 1486 ve 4970 seviyesinde.
Exyns 7420 yongasetinin önceki testlerde 5400 seviyelerine kadar çıktığını görmüştük. Bu bakımdan tek çekirdek performansında Nuclun 2 yongasetinin daha iyi iş çıkardığı söylenebilir.
Nuclun 2 yongasetinin ilk olarak hangi modelde boy göstereceğine dair bir bilgi yok. Ancak muhtemelen amiral gemi seviyesinde karşımıza çıkacaktır. Bu bakımdan LG'nin G4 Pro, G4 Note veya G5 modelleri ihtimal dahilinde.
http://www.gsmdome.com/lgs-nuclun-processor-might-get-a-successor-its-unofficial-performances-are-revealed-in-geekbench Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Peki soruyorum. S801 in kastira kastira actigi hangi oyun var? Hangi uygulamada s801 kasiyor. Hadi ilerledim. S805 in yapamadigi ne var?
Bana diyin ki bende z2 var sunlari sunlaei yapamiyorum, bu islemci beni yari yolda birakiyor, su oyunda rezalet fps veriyor benim acilen s820, 7422 yada m1 e gecmem lazim. Var mi boyle bir oyun?
Tamam teknoloji ilerlesin bu harika birsey lakin android ekosistemi uzerinde elinde s805 olan bi vatandasin googleplay den indirecegi hicbir uygulamada yari yolda kalmayacagina hem fikirken bu m1 dir nuclun 2 dir falan beklemek neyin kafasidir?
Su islemciyi aldiracak bi oyun var mj markette? Ne diye aliyorsun o zaman az isinacak diye mi? S6 alev topu gibi yaniyo lan 14nm falan hikaye.. 2k ekran var cihazda 5 saat gitmiyo sarji exynos 60 derecelere cikiyor.
Exynos 7420 1080p ekrana koyulsa ne olacak? Varsin antutu skori 3 e katlansin. Oyniyacagin oyun ne? Asphalt 8. Bu oyunu s805 40 50 fps arasi aciyor mu evet. Yeterli mi yine evet. S801 aciyor mu oda evet. 30 fps uzeri rahat calisiyor mu onada evet. 1000 lira 1200 liraya bu cihazlar elde edilebiliyorken neden bu islemcilere 3bin lira veriliyor? Oyun istiyorsan alirsin bi laptop 2.500 liraya bin lirayada telefon alirsin hadi 1500 e al telefonuda m8 z2 falan neyse artik. 4 bin lira. Elinde ne var? Canavar gibi bi telefon ve her oyunu 30 fps uzeri oynatacak bi laptop. Gidipte 3 bin lira bi telefona verip asphalt 8 oynamanin hicbi mantigi yok gozunuzu acin.