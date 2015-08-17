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Yeni bir LG Nuclun yongaseti ortaya çıktı

3 yıl
3,9b
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir LG Nuclun yongaseti ortaya çıktı

Geçen yılın sonlarına doğru Nuclun adıyla Cortex-A15 ve Cortex-A7 çekirdeklerini biraraya getirerek ilk yongasetini geliştiren LG, ısınma sorunları nedeniyle hayal kırıklığına uğramış ve projeyi rafa kaldırmıştı. Ancak gelen bilgiler LG'nin çok daha güçlü bir yongasetiyle şansını yeniden denemek istediğini gösteriyor. 

Nuclun 2 olarak adlandırılacak olan yeni yongasetinde LG, mevcut ARM mimarisinin en güçlü çekirdeği Cortex-A72'ye yer veriyor. Henüz çekirdek resmi olarak piyasada değil ancak ilk değerlendirme testleri oldukça olumlu yorumlar içeriyor. 

Nuclun 2 yongasetinde 2.1GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeği ve 4 adet 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 çekirdeği big.LITTLE formunda iş yüküne sırasıyla devreye giriyor. 

LG yeni yongaseti için TSMC ile el sıkışmış durumda ve 16nm fabrikasyon süreci ile üretilmesi planlanıyor. Bu durumda yongaseti Cortex-A72 çekirdeğinden en iyi performans ve en iyi enerji tasarrufu değerlerini alabilecek. 

Üretim süreçlerinin katkısı ile Nuclun 2 yongaseti Exynos 7420 yongasetini de performans olarak geride bırakmış olacak. Sızdırılan görsellerde Nuclun 2 yongaseti Geekbench tek çekirdek performansında 1796, çoklu çekirdek performansında 5392 skor alıyor. Exynos 7420 yongaseti ise 1486 ve 4970 seviyesinde. 

Exyns 7420 yongasetinin önceki testlerde 5400 seviyelerine kadar çıktığını görmüştük. Bu bakımdan tek çekirdek performansında Nuclun 2 yongasetinin daha iyi iş çıkardığı söylenebilir. 

Nuclun 2 yongasetinin ilk olarak hangi modelde boy göstereceğine dair bir bilgi yok. Ancak muhtemelen amiral gemi seviyesinde karşımıza çıkacaktır. Bu bakımdan LG'nin G4 Pro, G4 Note veya G5 modelleri ihtimal dahilinde.  
Yeni bir LG Nuclun yongaseti ortaya çıktı
 

http://www.gsmdome.com/lgs-nuclun-processor-might-get-a-successor-its-unofficial-performances-are-revealed-in-geekbench Yorum Yaz
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LastShip 3 yıl en beğenilen
Ya elinizi vicdaniniza koyun. Gta 5 cikti herkes napti? Sistemini elden geçirdi mi gecirdi. Oyle degil mi? Yeni oyun cikmasa her yil pc mi degistiriyosunuz? Bi oyun cikiyo ve o oyunu hakkiyla oynamak icin sisteminizi yukseltiyosunuz. Yoksa yapacaginiz her turlu islemi zaten siradan 4gb ramli 2 cekirdek islemcili pc bile rahat rahat goruyor.
Peki soruyorum. S801 in kastira kastira actigi hangi oyun var? Hangi uygulamada s801 kasiyor. Hadi ilerledim. S805 in yapamadigi ne var?
Bana diyin ki bende z2 var sunlari sunlaei yapamiyorum, bu islemci beni yari yolda birakiyor, su oyunda rezalet fps veriyor benim acilen s820, 7422 yada m1 e gecmem lazim. Var mi boyle bir oyun?
Tamam teknoloji ilerlesin bu harika birsey lakin android ekosistemi uzerinde elinde s805 olan bi vatandasin googleplay den indirecegi hicbir uygulamada yari yolda kalmayacagina hem fikirken bu m1 dir nuclun 2 dir falan beklemek neyin kafasidir?
Su islemciyi aldiracak bi oyun var mj markette? Ne diye aliyorsun o zaman az isinacak diye mi? S6 alev topu gibi yaniyo lan 14nm falan hikaye.. 2k ekran var cihazda 5 saat gitmiyo sarji exynos 60 derecelere cikiyor.
Exynos 7420 1080p ekrana koyulsa ne olacak? Varsin antutu skori 3 e katlansin. Oyniyacagin oyun ne? Asphalt 8. Bu oyunu s805 40 50 fps arasi aciyor mu evet. Yeterli mi yine evet. S801 aciyor mu oda evet. 30 fps uzeri rahat calisiyor mu onada evet. 1000 lira 1200 liraya bu cihazlar elde edilebiliyorken neden bu islemcilere 3bin lira veriliyor? Oyun istiyorsan alirsin bi laptop 2.500 liraya bin lirayada telefon alirsin hadi 1500 e al telefonuda m8 z2 falan neyse artik. 4 bin lira. Elinde ne var? Canavar gibi bi telefon ve her oyunu 30 fps uzeri oynatacak bi laptop. Gidipte 3 bin lira bi telefona verip asphalt 8 oynamanin hicbi mantigi yok gozunuzu acin.
Ya elinizi vicdaniniza koyun. Gta 5 cikti herkes napti? Sistemini elden geçirdi mi gecirdi. Oyle degil mi? Yeni oyun cikmasa her yil pc mi degistiriyosunuz? Bi ...
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2 Yanıt Yanıtla +31
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freudunpiposu 3 yıl
İlginç olan 7420'nin 5600 civarı puanlar alması. 4900 değil.
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PsychicPower 3 yıl freudunpiposu
mrtrhn
İlginç olan 7420'nin 5600 civarı puanlar alması. 4900 değil.

İyi de bahsedilen puanlar cihaz piyasaya çıkıp birkaç kernel update aldıktan sonraki hali değil ki, ilk sürümlerde S6'nın puanı 4900 civarındaydı. Karşılaştırma da zaten 2 işlemcinin de piyasa öncesi sızdırılan puanlarını konu alıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Referans ALINAN işlemci exynos 7420 olmuş.
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fuujitsu 3 yıl
Helal olsun , bu koreliler cidden bu yongasetlerinde yakinda liderlik koltugundan inmeyecekler bu gidişle.
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Pi 3 yıl
Cikmadan inanmam. Odin vardi bi ara noldu o?
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Guaire 3 yıl Pi
eren15935

Cikmadan inanmam. Odin vardi bi ara noldu o?

(bkz. Nuclun)
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LastShip 3 yıl en beğenilen
Ya elinizi vicdaniniza koyun. Gta 5 cikti herkes napti? Sistemini elden geçirdi mi gecirdi. Oyle degil mi? Yeni oyun cikmasa her yil pc mi degistiriyosunuz? Bi oyun cikiyo ve o oyunu hakkiyla oynamak icin sisteminizi yukseltiyosunuz. Yoksa yapacaginiz her turlu islemi zaten siradan 4gb ramli 2 cekirdek islemcili pc bile rahat rahat goruyor.
Peki soruyorum. S801 in kastira kastira actigi hangi oyun var? Hangi uygulamada s801 kasiyor. Hadi ilerledim. S805 in yapamadigi ne var?
Bana diyin ki bende z2 var sunlari sunlaei yapamiyorum, bu islemci beni yari yolda birakiyor, su oyunda rezalet fps veriyor benim acilen s820, 7422 yada m1 e gecmem lazim. Var mi boyle bir oyun?
Tamam teknoloji ilerlesin bu harika birsey lakin android ekosistemi uzerinde elinde s805 olan bi vatandasin googleplay den indirecegi hicbir uygulamada yari yolda kalmayacagina hem fikirken bu m1 dir nuclun 2 dir falan beklemek neyin kafasidir?
Su islemciyi aldiracak bi oyun var mj markette? Ne diye aliyorsun o zaman az isinacak diye mi? S6 alev topu gibi yaniyo lan 14nm falan hikaye.. 2k ekran var cihazda 5 saat gitmiyo sarji exynos 60 derecelere cikiyor.
Exynos 7420 1080p ekrana koyulsa ne olacak? Varsin antutu skori 3 e katlansin. Oyniyacagin oyun ne? Asphalt 8. Bu oyunu s805 40 50 fps arasi aciyor mu evet. Yeterli mi yine evet. S801 aciyor mu oda evet. 30 fps uzeri rahat calisiyor mu onada evet. 1000 lira 1200 liraya bu cihazlar elde edilebiliyorken neden bu islemcilere 3bin lira veriliyor? Oyun istiyorsan alirsin bi laptop 2.500 liraya bin lirayada telefon alirsin hadi 1500 e al telefonuda m8 z2 falan neyse artik. 4 bin lira. Elinde ne var? Canavar gibi bi telefon ve her oyunu 30 fps uzeri oynatacak bi laptop. Gidipte 3 bin lira bi telefona verip asphalt 8 oynamanin hicbi mantigi yok gozunuzu acin.
2 Yanıt Yanıtla +31
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Angel of the Lord 3 yıl LastShip
Performans olarak yeni telefon alinmaz artik eger sd800-801li telefon varsa elinizde bence de. Ha ne olur yeni telefon cikar karakteristik ozellikleri vardir sarji kamerasi yazilimsal ozellikleri gelismistir yeni seyler vardir o zaman alirsiniz. Yoksa sd410 bile asphalt 8i aciyor.
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aycibin 3 yıl LastShip
LastShip

Ya elinizi vicdaniniza koyun. Gta 5 cikti herkes napti? Sistemini elden geçirdi mi gecirdi. Oyle degil mi? Yeni oyun cikmasa her yil pc mi degistiriyosunuz? Bi oyun cikiyo ve o oyunu hakkiyla oynamak icin sisteminizi yukseltiyosunuz. Yoksa yapacaginiz her turlu islemi zaten siradan 4gb ramli 2 cekirdek islemcili pc bile rahat rahat goruyor.



Peki soruyorum. S801 in kastira kastira actigi hangi oyun var? Hangi uygulamada s801 kasiyor. Hadi ilerledim. S805 in yapamadigi ne var?



Bana diyin ki bende z2 var sunlari sunlaei yapamiyorum, bu islemci beni yari yolda birakiyor, su oyunda rezalet fps veriyor benim acilen s820, 7422 yada m1 e gecmem lazim. Var mi boyle bir oyun?



Tamam teknoloji ilerlesin bu harika birsey lakin android ekosistemi uzerinde elinde s805 olan bi vatandasin googleplay den indirecegi hicbir uygulamada yari yolda kalmayacagina hem fikirken bu m1 dir nuclun 2 dir falan beklemek neyin kafasidir?



Su islemciyi aldiracak bi oyun var mj markette? Ne diye aliyorsun o zaman az isinacak diye mi? S6 alev topu gibi yaniyo lan 14nm falan hikaye.. 2k ekran var cihazda 5 saat gitmiyo sarji exynos 60 derecelere cikiyor.



Exynos 7420 1080p ekrana koyulsa ne olacak? Varsin antutu skori 3 e katlansin. Oyniyacagin oyun ne? Asphalt 8. Bu oyunu s805 40 50 fps arasi aciyor mu evet. Yeterli mi yine evet. S801 aciyor mu oda evet. 30 fps uzeri rahat calisiyor mu onada evet. 1000 lira 1200 liraya bu cihazlar elde edilebiliyorken neden bu islemcilere 3bin lira veriliyor? Oyun istiyorsan alirsin bi laptop 2.500 liraya bin lirayada telefon alirsin hadi 1500 e al telefonuda m8 z2 falan neyse artik. 4 bin lira. Elinde ne var? Canavar gibi bi telefon ve her oyunu 30 fps uzeri oynatacak bi laptop. Gidipte 3 bin lira bi telefona verip asphalt 8 oynamanin hicbi mantigi yok gozunuzu acin.

elim vicdanımda olarak söylüyorum gta5 çıktı ve cd'mi takıp çalıştırdım keyime baktım.bilgisayarımı da değiştirmedim.7 senedir aynı sistem...ps3 :)

konu telefon ise hiç oyun oynamam.adı üstünde telefon,oyun konsolu değil.bir akıllı telefonla yapacak o kadar şey varken önceliğim kesinlikle oyun olamaz.

s6 konusunda katılıyorum.o işlemciyi ve ekranı o pil kaldırmıyor.çıkmadan da söylmiştim,hala aynı şeyi söylüyorum.telefon değiştirmek için belli başlı sebep batarya artık ölmüştür,telefon şişmiş yavaşlamıştır,kamerası eskidir ve çok daha iyileri çıkmıştır ya da çok kullanacağınız bir donanım eklenmiştir mesela hdmi-out gibi.
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kadirirdem 3 yıl
kirin 950 ile benzer sonuçlar almış keza aynı çekirdekleri kullanıyorlar,bugün samsungda özel tasarımlı m1 işlemcisini test sonuçları çıktı tek çekirdek 2136 çoklu ise 7497 puan almış eger gpu yuda t880 yada daha iyi bir gpu kullanırsa samsung 2016 da yine liderlik koltuguna oturabilir tabi quallcomm büyük bir atak yapmassa....
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NexusElite 3 yıl
Samsung zaten yapıcağını yaptı geride kalmam diyip M1 yongasını sızdırdı.
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Umutcan 3 yıl
Samsung eli boş mu bekleyecek? Bu yongaseti çıktığında samsung da s7'de kullanacağı yongasetini üretip kullanmış olur çoktan..
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interwap 3 yıl
LG bu ürünü piyasaya süresiye Samsung bir sonraki nesil yonga setini sunar. Bu LG'nin kaybettiğini değil çok iyi noktadan giriş yaptığını gösterir.
Bu arada yeni Kirin yonga setinin Samsung'un önünde olduğu söyleniyor.
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Grkwnxs 3 yıl
Samsung u sevmem ama cidden bu sefer çok sağlam işlemci yapmış
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ankasr13e 3 yıl
S6 cikali 4 ay olmus. Hadi bu islemci gelse, üstüne bir telefona koyup bize satsalar en az 6 ay gececek. Heeey baba heey, neredeyse S7 ye anca yetisir. Hadi onu gectim arada %10 performans farki var. Bu mu yani?
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