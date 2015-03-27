Yeni bir LG akıllı telefonu internete sızdırıldı

LG'nin gelecek ay tanıtmasını beklediğimiz G4 amiral gemi modeli ile ilgili iddialar hız kesmeden devam ederken, ortaya çıkan yeni bir görsel modelin özellikleri konusunda kafaları karıştırdı.





Görselde ilk bakışta LG G4 olduğu düşünülen bir cihaz bizi karşılıyor. Fırçalanmış alüminyum görünümlü plastik kasa ve biraz kavisli gibi görünen gövde yapısı daha önceki G4 iddiaları ile örtüşüyor. Ancak cihazın sol üst kısmındaki ekran kalemi yuvası işleri biraz değiştiriyor.





LG'nin G4 amiral gemi modelinde ekran kalemine yer vermeyeceği ve G4 Note adında yeni bir seriye başlayacağı bir süredir dile getiriliyordu. Ancak görseldeki modelin 5 veya 5.2 inç boyutunda olduğu tahmini ağır bastığından muhtemelen LG G4 Stylus modeli ile karşı karşıyayız. Modelde Android 5.0.2 işletim sistemi çalışıyor.





Şimdilik bu model nedir kesin bir bilgi yok. Ancak gelecek ay tanıtılacak LG G4 olmadığı kesin diyebiliriz. Bununla birlikte LG G4 amiral gemi modelinin yanında tanıtılması ihtimali de mevcut.

http://www.androidheadlines.com/2015/03/alleged-photos-of-the-upcoming-lg-g4-appear-to-have-been-leaked.html