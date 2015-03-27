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Yeni bir LG akıllı telefonu internete sızdırıldı

4 yıl
4,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir LG akıllı telefonu internete sızdırıldı

LG'nin gelecek ay tanıtmasını beklediğimiz G4 amiral gemi modeli ile ilgili iddialar hız kesmeden devam ederken, ortaya çıkan yeni bir görsel modelin özellikleri konusunda kafaları karıştırdı. 

Görselde ilk bakışta LG G4 olduğu düşünülen bir cihaz bizi karşılıyor. Fırçalanmış alüminyum görünümlü plastik kasa ve biraz kavisli gibi görünen gövde yapısı daha önceki G4 iddiaları ile örtüşüyor. Ancak cihazın sol üst kısmındaki ekran kalemi yuvası işleri biraz değiştiriyor. 

LG'nin G4 amiral gemi modelinde ekran kalemine yer vermeyeceği ve G4 Note adında yeni bir seriye başlayacağı bir süredir dile getiriliyordu. Ancak görseldeki modelin 5 veya 5.2 inç boyutunda olduğu tahmini ağır bastığından muhtemelen LG G4 Stylus modeli ile karşı karşıyayız. Modelde Android 5.0.2 işletim sistemi çalışıyor. 

Şimdilik bu model nedir kesin bir bilgi yok. Ancak gelecek ay tanıtılacak LG G4 olmadığı kesin diyebiliriz. Bununla birlikte LG G4 amiral gemi modelinin yanında tanıtılması ihtimali de mevcut. 

http://www.androidheadlines.com/2015/03/alleged-photos-of-the-upcoming-lg-g4-appear-to-have-been-leaked.html Yorum Yaz
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alprkrkmz 4 yıl en beğenilen
O üstteki stylus değil büyük ihtimal Kore versiyonu için TV anteni.
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mkykadir 4 yıl
Sanal tuşlar yerine LG logosunun iki yanına "geri" ve "ev" tuşları konulsa keşke. HTC One M7'deki gibi ama "temiz Android" politikası ile buna yöneldiler. Samsung'un bu konuda diretmesi gayet güzel bir şey.
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unique5555 4 yıl
Herkes donanima dikkat cekmis. Halbuki G4 ile ux arayuzu degisecek deniliyordu. G3 ile ayni degisen bisey yok

Not : Degismis
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agashakur 4 yıl
Bu arada açıkçası bunun g4 modeli olacağını düşünmüyorum,neden bilmiyorum gözüme çok kaba geldi. G2 ve g3deki tasarım çizgisi devam etmeli, arkaya bir parmak izi okuyucu da koyarsa mis gibi olur
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agashakur 4 yıl
La bu sanal tuşlar size ne etti
bozulma riski yok, cart curt sesler yok. Küçültüp büyütebiliyorsun ikonları değiştirebiliyorsun işte oh mis gibi
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idris 4 yıl
G4 ün kırpılmış versiyonu olduğu bariz. Stylus yada Beat gibi bir model muhtemelen. Baseband numarasından anlaşılana göre Snapdragon 610 SoC kullanılmış.
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ICromwelleI 4 yıl
System İnfo-Baseband Version'daki "m8936f" rakamı cihazın "MSM8936 snapdragon 610" işlemcili olduğunu gösterir ki bu cihazın LG G4 değil başka bir model veya "G4 Beat" gibi alt segment bir modeli olduğuna işarettir.Zira LG G4'de "MSM8994 snapdragon 810" işlemcisini kullanacağını herkes biliyor.
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Nate Dogg 4 yıl
Kimse beğenmemiş ama telefonun arkası şahane duruyor bence.
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uovardar 4 yıl
stylus kalem arkadaşlar, Lg g4 note versiyonu bu cihaz.
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McLaren64 4 yıl
Bunun G4 olacağını düşünmüyorum. Böyle gelirse S6'nın karşısında yokları oynar.
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talib kweli 4 yıl
Sanal tuşlarında LG logosununda hiçbir zararı yok bence.
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Yazılımcı Online 4 yıl
LG yerine yuvarlak ablem koyup bunu menü kapasitif tuşu yapıp yanına da iki tane tuş ekleseler çok güzel olur bence. Ama google 'ın baskısı var sanal tuş diye. 5,5" ekranda hem sanal tuş, hem telefon mesaj gibi kısa yollar, üstünde menüyü gösteren nokta gösterge ile 3 satır resmen ölüyor alt kısımdan. Kapasitif tuş kullanıp, o hangi ana ekranda olduğunu gösteren yuvarlak zımbırtı gizlense 2 satır kazanacaksın mis gibi ekrandan. göze daha büyük gözükecek.

Ayrıca bu g4 beat olabilir hatta G4 serisinden bile olmayabilir.
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sangreal_1905 4 yıl
Snapdragon 615 veya 410 bir cihaz olma ihtimali yüksek.
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