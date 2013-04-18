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Yeni bir Lityum iyon pil teknolojisi sayesinde 1,000 kat daha hızlı şarj olabilen piller üretilebilecek

6 yıl
8,6b
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yeni bir Lityum iyon pil teknolojisi sayesinde 1,000 kat daha hızlı şarj olabilen piller üretilebilecek

ABD'nin Illinois eyaletinin Urbana-Champaign bölgesindeki Illinois Üniversitesi'nde çeşitli çalışmalarda bulunan araştırmacılar, Lityum iyon pil teknolojisini kullanarak yepyeni bir pil tasarımı ortaya çıkarmayı başardı. Günümüz güç kaynakları hem yüksek iş yapabilme kabiliyeti hem de yüksek iş gerçekleştirebilme hızına sahip olamıyor. Bununla birlikte modern teknolojinin beraberinde getirdiği taşınabilir aygıtlar her ikisine de ihtiyaç duyuyor. Yeni cihazlar geliştirilirken birçok probleme neden olan bu durum, aynı zamanda mevcut teknolojilerden tam manasıyla yararlanılamamasına yol açıyor. Teknoloji dünyasının geleceği adına büyük önem taşıyan bu soruna çözüm getirmek için faaliyetlerine başlayan araştırmacılar, rakip teknolojilerden 2,000 kat daha güçlü ve aynı zamanda 1,000 kat daha hızlı şarj olabilen bir mikropil geliştirdiklerini açıkladı.
Üç boyutlu bir mikromimariye sahip yeni nesil Lityum iyon pil, araştırma ekibinin Profesör Paul V. Braun öncülüğündeki bölümü tarafından geliştirilen bir katot ve anottan meydana geliyor. Kullanılan katot ve anotlar, sıradan iki boyutlu grafit anot ve lityum katottan farklı olarak bir cam yüzey üzerine farklı materyallerle birlikte yerleştiriliyor. Ortaya çıkan üç boyutlu elektrot 
yapısı, yüzey alanı çok daha geniş olan bir pil oluşturuyor. Böylece diğer piller ile aynı hacim alanda çok daha fazla kimyasal reaksiyon gerçekleşebiliyor, yani enerji ve güç miktarı istenilen seviyeye kolayca çıkarılabiliyor. Sonuç olarak 30 kat daha küçük, 1,000 kat daha hızlı şarj olabilen, kablosuz aygıtların sinyallerini 30 kat daha uzağa aktarabilmesini mümkün kılan bir Lityum iyon güç kaynağı meydana çıkmış oluyor.
Yeni bir Lityum iyon pil teknolojisi sayesinde 1,000 kat daha hızlı şarj olabilen piller üretilebilecek
Bir mikropil boyutlarında üretimi gerçekleştirilen yeni Lityum iyon pil tasarımı, şuan daha büyük hacimlerde üretilebilirliği ve verimli seri üretim aşamasına geçiş ile alakalı testlere tabi tutuluyor. Araştırma-geliştirme çalışmalarının son bulmasıyla süper kapasitörleri performans bazında devirmeyi başaran yapılarla birlikte kredi kartı büyüklüğünde ultra ince piller üretilebilecek. Bu teknolojiye sahip bir telefon pili, elektrikli bir aracı çalıştırabilecek enerjiyi sağlayabilecek, bu işlem sonrasında bile bir akıllı telefonu göz açıp kapayıncaya kadar tamamen şarj edebilecek potansiyele sahip olacak. Akıllı telefon, tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, elektrikli araba ve diğer tüketici elektroniği çözümlerinin yanı sıra bu teknoloji sayesinde tıbbi araçlar, lazerler, sensörler ve şuan için hayal niteliğindeki birçok konsepti hayata geçirmek mümkün hale gelecek.
Yayınladıkları açıklamayla teknoloji dünyasının hayallerindeki pil niteliklerini elde etmeyi başardıklarını gözler önüne seren Illinois Üniversitesi araştırma ekibi, güç ve enerji hususunda rakipsiz böyle bir güç kaynağıyla gerek günümüzdeki aygıtları gerekse geleceği etkileyecek bir buluşa imza attıklarına inanıyor. Teknolojinin ne zaman seri üretime hazır hale geleceği ve tüketiciye sunulacağı bilinmezken; yeni pil dizaynı şimdiden yeni çözümlere umut olmaya başladı bile. Lityum iyon pillerde gelinen son noktayı temsil eden bu teknoloji hakkında yıl içerisinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n4/full/ncomms2747.html Yorum Yaz
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Nightmare70 6 yıl en beğenilen
Hah işte asıl sorun buydu ya,kapasitesi çok önemli değil hızlı şarj olabilen ve daha dayanıklı piller lazım.Bugun pili çabuk bitiyor denen iphone mesela 5 dk da fullese şarjını kim pil sorununu dert eder ki :)
Hah işte asıl sorun buydu ya,kapasitesi çok önemli değil hızlı şarj olabilen ve daha dayanıklı piller lazım.Bugun pili çabuk bitiyor denen iphone mesela 5 dk da...
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3 Yanıt Yanıtla +22
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sevket861 6 yıl
Bu teknolojinin 10'da birini akıllı telefonlara uygularlarsa mobil cihazlar çağ atlar.
yani 30 kat yerine 3 kat daha küçük pil demek 3 kat daha yüksek kapasiteyi aynı boyuta sığdırmak demek
1000 kat yerine 100 kat hızlı şarj olması demek ortalama 5 dk da akıllı telefonumuzu şarj etmemiz demek.
işlemci üreticilerin nasıl perofrmansı artırıp güç tüketimini azaltırız diye bir sorunu olmaz
Bu sayede tedarikçi firmalar ısınma ve yer kaplama gibi asıl sorunlarla uğraşabilmesi güzel olurdu gerçekten
Tabi bu yazdıklarım bir yana
Telefonumuzun şarjı bitecek diye ekranın ışığını en az'a indirmeyeceğiz demek.!
Bu teknolojinin 10'da birini akıllı telefonlara uygularlarsa mobil cihazlar çağ atlar.yani 30 kat yerine 3 kat daha küçük pil demek 3 kat daha yüksek kapasi...
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Gavuzla 6 yıl
DH Misafiri
bu devrim niteliğnde olur.elektrikli araçların yol mesafesi petrol tabanlı yakıtlılara göre 15 kat artar buda 3.000 km ye denk gelir. piyasada benzin mazot derdi kalmaz, cari açık ve en büyük devlet geliri olan vergi anaormal bi şekilde düşer, dünyada petrole dayalı olan güç dengeleri apartman yengelerine döner, elektrikli ev süpürgelerinin tamamı güçlü şarjzlı olur, araba ile 5 dakika yokuş aşağı gitsen bataryası nitelikli bir şekilde doğar, bedava gezersin, basit şekilde elektrik üreten cihazlar ile ev elektriği karşılanabilir hale gelir. devletinde teşvikleri ile gece boşa üretim yapan barajlar-santraller gece enrji depolama amacı ile kullanılır olur ve enerji verimliliği katlanır, çocuk oyuncaklarının hareketli aksamları artar, oyun süreleri artar, şarzlı cihazlar ısınma amaçlı da kullanılır hale gelir, ekranların parlaklığı artar, aynı işlemciler ile daha hızlı mobil cihazlar üretilir fiyatları düşük olur, bağımsız robot teknolojileri en önemli sorunlarını aşmış olurlar, askeri amaçlı silahların çeşitliliği artar, yani olur da olur, ama pahalı olur...şimdilik tabi.laptop pil ömürleri haftalarla ifade edlir.

siz elektrikli arabaların teknoloji üretilemediği içinmi 160km menzilli olduğunu sanıyorsunuz aslında olay petrol patronlarıyla alakalı 5 yıl önce çıkan elektrikli araçlar da 160km gidiyodu şimdide gram ilerlemedimi yoksa 1000 km menzilli elektrikli araç olsa hiçbirimizin petrol kullanan araçlara binmeyeceğimiz gerçeğiden dolayımı...
DH Misafiribu devrim niteliğnde olur.elektrikli araçların yol mesafesi petrol tabanlı yakıtlılara göre 15 kat artar buda 3.000 km ye denk gelir...
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Tensi 3 yıl
Kapasite buyudukce tabii o hiza ulasmakta imkansiz olacak. Bir araba akusu 60 amper. Ortalama 6Ah ile sarj oluyor. 1.000 kat akim ile 6.000 A nasil yukleyecekler o alete. O akimi tasiyacak kablonun capi nedir diye bir arastirin bakalim.
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PsychicPower 5 yıl
Aah ah o güzelim Quasiturbine motorları da katlettiler zaten

E tabi 1000 cc bir quasiturbine motorun bir yarış aracı gücü sunması işlerine gelmedi...
Elektrikli araçlar ayrı bir dünya ama en azından Quasiturbine gerçek olsaydı şimdi 2000 cc motor üniteleri yerine en fazla 200-300 cc'lerden bahsediyor olurduk
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Tukrok 5 yıl PsychicPower
Oooo kardeş internet bağlatmışsın hayırlı olsun.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hort..
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Smile75 5 yıl
Geç dolsun farketmez ama erken bitmesin yeter.
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beynini.delerim 5 yıl
tabletim 2.5 saatte şarj olup, 6-7 saatte bitiyor. 10 dakikada şarj olup 16 saat çalışsa süper olurdu
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HainKost0k 6 yıl
bozokluht

Pil teknolojisine taze bir kan lazımdı.
O kan bu olabilir.

katılıyorum
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zerosoap 5 yıl
bu piller sadece cep telefonlarında kullanılmıyorki bu pillerin gelişmesi elektrikli arabalardaki batarya probleminide çözecektir

milyardolarlık şirketlerin bunu isteyecegini hiç sanmıyorum














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Menow 6 yıl
Bazı arkadaşlar hesap kitaptan pek anlamıyor doğrusu :)
Bu piller gerçekten hayata geçebilirse (ki petrol firmaları şimdiden bu teknolojiye ambargosunu koymuştur) araçların menzili 2000 kat artabilir.
Şu anda elektirikle 160 KM menzili olan bir araba 320.000 KM menzile sahip olur. Buda arabayı aldığınızda sizi ortalama 16 yıl götürebilecek benzininiz olduğu anlamına gelir. Üstelik hiç doldurmanıza gerek kalmadan :)
Buraya kadar herşey güzel. Ama şu düşünce yanlış. "Arabamızı bayır aşağıya sürerken 5 dk'da bile epey şar edebileceğiz!"
Bu imkansız! Çünkü yaşadığımız evrende enerjinin korunumu yasası geçerli! Pilin depolayabildiği enerji 2000 kat arttı diye siz ufacık bir enerjiyle pili çok daha fazla şarj edemezsiniz.
Bu pillerin kapasitesi 2000 kat arttı, ve siz ne kadar enerji verirseniz piller o kadar dolacaktır. Dolayısı ile aracın şarj dinamosu ile bu pili dolduracaksak ne kadar enerji o kadar köfte mantığında değişen bir şey yok.
Değişen şey şu ki aynı hacmi kaplayan full dolu bir pille 2000 kat daha fazla enerji depolayabildiğimiz. AYnı zamanda eğer elimizde yeterli enerjiye sahipsek 1000 kat daha hızlı şarj edebildiğimiz. Elinizde bu pili 1000 kat daha hızlı şarj edebilecek bir enerjiniz varsa bunu başarabilirsiniz.
Belki bu şebeke elektiriği ile bir derece mümkün(ki bu bile zor olabilir) ama arabanın bayır aşağıya inerkenki ürettiği elektrik neyse pile geri dolan enerjide en fazla o kadar olabilir. Bazı dişli sistemleriyle bu bir nebze arttırılabilir ama bunun ciddi anlamda araca fren etkisi yapılacağı unutulmamalıdır. Yani çok çok dik bir yokuşta aracın hızının 150KM ye çıkacağına 90 KM ye sabitleyebilecek şekilde bir dişli sistemi ile şarj enerjisi arttırırlabilir. Burada da aracın ağırlığının potansiyel enerjisinden faydalanmış oluruz. Çok hafif bir arabaya aynı dişli sistemi uygulanırsa araç durma noktasına gelir.
Evet bu piller devrim niteliğinde bu bir gerçek. Ufak ev aletlerinde bence süper ötesi bir olay. Elektrikli araçların fosil yakıt kullanan araçlara menzil bakımından ortalama 400 kat fark atmasını sağlayacak bir teknoloji!!!
Ama arabalardaki pillerin şu anki pillerden 2000 kat daha fazla kapasiteye sahip olması onları dolduracak enerjiyide elde etme zorluğu getirebilir.
ELbette bir elektrikli aracın 500 KM menzile sahip olması ve bu pilin 5 dk'da dolması günümüzde bütün araba sahplerinin tüm ulaşım sorununu çözecektir. 320.000 KM lik bir menzile kim ihtiyaç duyabilir.
Ama araçların şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan şarj olabilmeleri için çok daha iyi güneş enerjisi panelleri üretmeleri gerekiyor. Çünkü araçların kendilerini şarj etmekteki ana güçlük pillerin yavaş şarj olmasında değil. Bir aracın şebeke dışında çok zayıf güçte elektrik üretebilmesi.
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memo84 6 yıl
Elektirikli araçlar için geliştirilebilecek güzel bir teknoloji olur düşüncesindeyim,160 km menzil olması çok sıkıntı değil bence,
sıkıntı pillerin şarjının uzun sürmesi,bi ara bakmıştım 6-8 saat arası dolum süreleri oluyormuş,
bu ise şehirler arası yolculukları imkansız hale getirecektir.
Düşünsenize 300 km mesafede 100km hızla 3 saatte ulaşacağınız yere 8-10 saatte varacaksınız,
fakat bu sistemle şu anki benzin alım süresini çok fazla geçmiyecektir.
Petrol istasyonları nasıl gaz dönüşümü geçirdiyse aynısı elektirik içinde geçerli olur,
inşallah bir an önce başlarda paralarımızda havaya uçup gitmez...
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karacaardıç 6 yıl
Ufak bir güneş paneli ile halledebilirler bu işi,prize bağımlı olmamalıyız yenilenenilir enerjiyi cihazlara bir şekilde entegre etmeleri lazım... Bunu yapan şirket ötekilere açık ara fark atar.
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fieldyturbo19 6 yıl
arkadaşlar bu arada haberde eksik bilgi var az araştırma yapınca bu pilin micro pil olduğunu yani mikroskobik olçulerde uretilmek için tasarlandığını öğrendim yani amac arabalara telefonlara koymak değil gelecekteki biyolojik uygulamalarda kullnılacak nano kanser düşmanı robotlarda kullanılmak üzere veya o tarz amaçlara hizmet etmek üzere tasarlanmış ki zaten pilin iceriğinede baktım üretimi cok zahmetli. ha şimdi diyeceksiniz ki isteseler üretemezlermi buyuk boy tabi üretirler ama o fiyata onu kim alır ? gözünüzde canlanması için bir örnek vereyim şimdi bilgisayarlardaki işlemcilerimizi ele alalım işlemci nekadar buyurse içinde daha fazla yari iletken eleman (transistör) bulunduracağından işlem gücü daha fazla olur değil mi? . E ozaman neden anakart büyükliğünde işemci yapmıyorlar ? bu sorunun cevabına benzer bir nedenden dolayı bu pil son kullanıcıya ulaşmayacak
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selmand 6 yıl fieldyturbo19
fieldyturbo19

arkadaşlar bu arada haberde eksik bilgi var az araştırma yapınca bu pilin micro pil olduğunu yani mikroskobik olçulerde uretilmek için tasarlandığını öğrendim yani amac arabalara telefonlara koymak değil gelecekteki biyolojik uygulamalarda kullnılacak nano kanser düşmanı robotlarda kullanılmak üzere veya o tarz amaçlara hizmet etmek üzere tasarlanmış ki zaten pilin iceriğinede baktım üretimi cok zahmetli. ha şimdi diyeceksiniz ki isteseler üretemezlermi buyuk boy tabi üretirler ama o fiyata onu kim alır ? gözünüzde canlanması için bir örnek vereyim şimdi bilgisayarlardaki işlemcilerimizi ele alalım işlemci nekadar buyurse içinde daha fazla yari iletken eleman (transistör) bulunduracağından işlem gücü daha fazla olur değil mi? . E ozaman neden anakart büyükliğünde işemci yapmıyorlar ? bu sorunun cevabına benzer bir nedenden dolayı bu pil son kullanıcıya ulaşmayacak

hayal gibi vaatler var, insanın gözleri yaşarıyor.

belki bugün dediğin gibi çooook pahalı olabilir ama şunu unutmamak lazım 30 yıl önce on binlerce dolara satılan ve günümüzde en bsit cep telefonu işlemcisi kadar bile işlem yapamayan pcler vardı ama şimdi bakın teknoloji nerelere geldi. sizin bu dedikleriniz için 10 sene yeterde artar bile.

birde anakart büyüklüğünde işlemci yapılmasındaki sorun ısınma nedeniyle oluyor. yani anakart kadar işlemci yapsan nasıl soğutacaksın o nedenle onlarca veya yüzlerce paralel işlemciden oluşan süper bilgisayar sistemleri kullanılıyor. yani o anakart kadar cpuyu bir kaç yüz parçaya bölüpde kullanmış oluyorsunuz. gelecek yüzyılda bu mekanik işlemcilerede gerek kalmayacak bio mekanik işlemciler gelecek.


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Red_devil33 6 yıl
Elektirikli arabalarda devrim olur bende bitane alırım
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H.E.B Sup 6 yıl
Pil teknolojisi 2000 lerden sonra biraz gelişse de tam olarak istenen yere gelemedi.Birim alanda verim artmadı.Görünen bir şey var ki lityum iyon piller yaygınlığını artırdı ve kullanım alanları arttı.Sonucunda lityum daha yoğun çıkarılmaya başladı.Bir çok kaynağa göre dünyanın en büyük lityum rezervi afganistantadır.Yani dağlık sarp arazali uçsuz bucaksız Afganistan da amerika bouşna bulunmamaktadır.

hurriyet.com.tr/...

Dünyada en çok bulunan 25’inci maden olan ‘lityum’un dünyayı petrol bağımlılığından kurtarabileceği öne sürülürken, en büyük rezerve sahip Afganistan’ın da lityumun Suudi Arabistan’ı olabileceği yorumları yapıldı.

Lityum piyasası halen Japonya, Güney Kore ve Çin tarafından yönetiliyor. ABD’li yer bilimcilerin yaptığı araştırma sonrasında savaş yorgunu Afganistan’ın trilyonlarca dolarlık lityum cevherine sahip olduğu belirtildi. Elektrik enerjisini depo edilmiş halde kullanan bütün elektrik cihazlarda kullanılan pillerin temel maddesini oluşturan lityum madeni, laptop, telefon, askeri ve tıbbi hatta kalp destek cihazları dahil pek çok sanayide kullanılıyor. Bu maden, özellikle elektrikli ve hibrid otomobillerde kullanılacağı için ayrı bir öneme sahip. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden de, “Yeni başlayan lityum trendi, ülkenin enerji üretiminde devrim niteliği taşıyor” dedi.
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cabriolet1981 6 yıl
Pil ömrünü arttırsalar daha iyiydi.
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hasanprg 6 yıl
Gerçekten bir terslik çıkmaz, engellenmezse "elektriğin keşfinden sonraki en büyük atılım olur."
Petrol lobileri bu teknolojiye şiddetle direneceklerdir. Elektikli araçlar için iki bahaneleri vardı, az mesafe alıyor ve şarjı uzun sürüyor. Şimdi bu argümanlar yerle bir oldu. Bunu daha iyi anlamak için "who killed the electric car (elektrikli arabayı kim öldürdü" belgeselini izleyebirsiniz. Bahaneleri bırakın insanların satın aldıkları elektrikli araçları, fabrikaya zorla geri toplattırdılar.

Birçoğu yazılmış ama tekrar edeyim;

100km menzilli uyduruk bir elektrikli araç bile sadece pili değiştirilecek 3bin km mesafe alabilecek. Uygun istasyon kurulduğunda dakikalar içinde tam şarj olacak.

Dizüstü bilgisayarlar yüksek performansta birkaç gün hiç kapanmadan çalışabilecekler. Masaüstü bilgisayarlar tarihe karışacak (güç sorunu aşıldığı için), anlamları kalmayacak (çok özel durumlar hariç).

Güneş enerjisi sistemlerinin yüksek depolama maliyetleri en az onda bire düşecek. Bir akü ebatında yeni teknoloji pillerle 10bin watt ve fazlası değerler çok sıradan bir hal alacak.

Cep telefonları birkaç ayda bir şarj gerektirecek. Akıllı telefonlar aktif kullanıma rağmen bir aya yakın dayanabilecekler. Güçlerinin laptop seviyesine yaklaşması için bir engel kalmayacak. Tam bir masaüstü işletim sistemini (windows,7-8, linux vs) bile rahatlıkla çalıştırabilekler (tabi yeni üretilen telefonlar ile).

Cep telefonu bataryalarına basit bir inverter takip yüzlerce wattlık enerji alabileceğiz, bu enerji bir evin temel gereksinimlerini karşılayabilecek.Akü ebatlarında bir alet ise şehir şebekesine denk seyyar bir sistem olacak :)

Robotların enerji sorunu nükleer pil gibi uçuk çözümlere gerek kalmadan kolayca giderilebilecek. Geliştiricilerin korkulu rüyası enerji sorunu olmadığı için Asimo insandan çok daha hızlı koşabilecek, parende bile atabilecek :) . Petman bizi korkutacak seviyeye gelebilecek. Tek engel yazılım tarafı ve işlem gücü olacak. İşlem gücü de basit düzenlemelerle çok daha fazla arttırılabilecek.

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