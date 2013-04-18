Yeni bir Lityum iyon pil teknolojisi sayesinde 1,000 kat daha hızlı şarj olabilen piller üretilebilecek





ABD'nin Illinois eyaletinin Urbana-Champaign bölgesindeki Illinois Üniversitesi'nde çeşitli çalışmalarda bulunan araştırmacılar, Lityum iyon pil teknolojisini kullanarak yepyeni bir pil tasarımı ortaya çıkarmayı başardı. Günümüz güç kaynakları hem yüksek iş yapabilme kabiliyeti hem de yüksek iş gerçekleştirebilme hızına sahip olamıyor. Bununla birlikte modern teknolojinin beraberinde getirdiği taşınabilir aygıtlar her ikisine de ihtiyaç duyuyor. Yeni cihazlar geliştirilirken birçok probleme neden olan bu durum, aynı zamanda mevcut teknolojilerden tam manasıyla yararlanılamamasına yol açıyor. Teknoloji dünyasının geleceği adına büyük önem taşıyan bu soruna çözüm getirmek için faaliyetlerine başlayan araştırmacılar, rakip teknolojilerden 2,000 kat daha güçlü ve aynı zamanda 1,000 kat daha hızlı şarj olabilen bir mikropil geliştirdiklerini açıkladı.

Üç boyutlu bir mikromimariye sahip yeni nesil Lityum iyon pil, araştırma ekibinin Profesör Paul V. Braun öncülüğündeki bölümü tarafından geliştirilen bir katot ve anottan meydana geliyor. Kullanılan katot ve anotlar, sıradan iki boyutlu grafit anot ve lityum katottan farklı olarak bir cam yüzey üzerine farklı materyallerle birlikte yerleştiriliyor. Ortaya çıkan üç boyutlu elektrot

yapısı, yüzey alanı çok daha geniş olan bir pil oluşturuyor. Böylece diğer piller ile aynı hacim alanda çok daha fazla kimyasal reaksiyon gerçekleşebiliyor, yani enerji ve güç miktarı istenilen seviyeye kolayca çıkarılabiliyor. Sonuç olarak 30 kat daha küçük, 1,000 kat daha hızlı şarj olabilen, kablosuz aygıtların sinyallerini 30 kat daha uzağa aktarabilmesini mümkün kılan bir Lityum iyon güç kaynağı meydana çıkmış oluyor.

Bir mikropil boyutlarında üretimi gerçekleştirilen yeni Lityum iyon pil tasarımı, şuan daha büyük hacimlerde üretilebilirliği ve verimli seri üretim aşamasına geçiş ile alakalı testlere tabi tutuluyor. Araştırma-geliştirme çalışmalarının son bulmasıyla süper kapasitörleri performans bazında devirmeyi başaran yapılarla birlikte kredi kartı büyüklüğünde ultra ince piller üretilebilecek. Bu teknolojiye sahip bir telefon pili, elektrikli bir aracı çalıştırabilecek enerjiyi sağlayabilecek, bu işlem sonrasında bile bir akıllı telefonu göz açıp kapayıncaya kadar tamamen şarj edebilecek potansiyele sahip olacak. Akıllı telefon, tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, elektrikli araba ve diğer tüketici elektroniği çözümlerinin yanı sıra bu teknoloji sayesinde tıbbi araçlar, lazerler, sensörler ve şuan için hayal niteliğindeki birçok konsepti hayata geçirmek mümkün hale gelecek.

Yayınladıkları açıklamayla teknoloji dünyasının hayallerindeki pil niteliklerini elde etmeyi başardıklarını gözler önüne seren Illinois Üniversitesi araştırma ekibi, güç ve enerji hususunda rakipsiz böyle bir güç kaynağıyla gerek günümüzdeki aygıtları gerekse geleceği etkileyecek bir buluşa imza attıklarına inanıyor. Teknolojinin ne zaman seri üretime hazır hale geleceği ve tüketiciye sunulacağı bilinmezken; yeni pil dizaynı şimdiden yeni çözümlere umut olmaya başladı bile. Lityum iyon pillerde gelinen son noktayı temsil eden bu teknoloji hakkında yıl içerisinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n4/full/ncomms2747.html