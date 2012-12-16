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Yeni bir Nokia tasarım patenti, PureView kameralı yeni bir modele işaret ediyor

6 yıl
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20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın 5 yıllık çalışmasının bir ürünü olan ve MWC 2012 fuarında Nokia PureView 808 adlı Belle işletim sistemli akıllı telefon modeli ile birlikte lanse edilen PureView teknolojisi, sonrasında Lumia 920 Windows Phone 8 modelinde de kullanılmıştı.

Daha yüksek kalitede fotoğraf çekimi, optik görüntü dengeleme, düşük ışık altında başarılı çekimler, pikselleri biraraya getirerek kayıpsız zoom yapılabilen fotoğraf çekimi gibi önemli yenilikler sunan PureView teknolojisi, Belle işletim sistemi tarafında 41MP çözünürlükte bir kamera ile karşımıza çıkarken, Windows Phone tarafında ise 8.7MP çözünürlükte bir kamerada kullanıldı.

Ancak 41MP çözünürlükte aynı kameranın Windows Phone işletim sistemine de geleceği iddia edilmiş, ancak Lumia 920 ile hayaller suya düşmüştü. Bu modelde tasarım ve inceliğe önem veren Nokia, kalın yapıya sahip bir sensör kullanmaktan kaçındı. Bir patent arama sitesinde ortaya çıkan Nokia tasarım patenti, aslında böyle bir modelin plan aşamasında olduğunu gösteriyor.

11 Aralık'ta kabul edilen patent, 14 Ekim 2011 tarihinde başvuru için gönderilmiş. 

Patent tasarımında Lumia cihazlarından çok Belle tasarımına yakın bir modelleme görülüyor. Modelin kamera kısmı ise biraz bombeli duruyor. Bu da yüksek megapiksel oranına sahip bir sensörün olduğu yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Arka kapağın çıkarılabilir olması da bir microSD yuvası ihtimalini akla getiriyor. 

Patentte detaylarle ilgili bir bilgi yok. Cihazın gelecek yıl tanıtılacak Pureview teknolojili yeni Lumia modeli olduğu iddia edilirken, Belle serisine eklenecek yeni bir akıllı telefon olacağına dair tahminler de var.
Yeni bir Nokia tasarım patenti, PureView kameralı yeni bir modele işaret ediyor
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http://nokiapoweruser.com/2012/12/16/new-nokia-design-patent-reveals-potential-pureview-device-with-microsd-card-support/ Yorum Yaz
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MERCURY2000 6 yıl en beğenilen
Bu tasarım yeni bir tasarım değil Nokia'nın geçtiğimiz aylarda Çin'deki bir operatör için tanıtmış olduğu 801t modeli. Cihaz Symbian kullanıyor. Ayrıca cihazda 8 mp kamera mevcut.
Cihaz hakkında daha detaylı bilgi linkte mevcut : gsmarena.com/...
Bu tasarım yeni bir tasarım değil Nokia'nın geçtiğimiz aylarda Çin'deki bir operatör için tanıtmış olduğu 801t modeli. Cihaz Symbian kullanıyor. Ayrıca cihazda...
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ios_apple 6 yıl
kamerayada yeni guncelleme gelmis. Gunduz daha kaliteli cekmesi icin. Lumia 920ye.
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kartalaraz 6 yıl
tasarım berbat... ışıldak gibi duruyor...
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_Athelas_ 6 yıl
ahmtıl
nokia şu takoz telefon üretmekten bıkmadı mı ...5 sene içerinde esnek telefon çıkartacaklar ..nokia halen lastik desteği üretiyor..

Hocam çık bi apartamanın üst katına S3,808 ve 920'yi aşağıya bırak.S3 paramparça olurken 808 ve 929 düştüğü mermeri parçalar.Ben 808 kullanıcısıyım arkadaşlarımın S3'ünü alınca elimde kalacakmış gibi hissediyorum kasanın kalitesizliği hissediliyor.Esneklikmiş,bence gereksiz.Nokia yıllardır ''Taş'' gibi telefon üretiyor ve bence bu konseptine devam etmeli.Sırf bu yüzden yıllardır Nokia tercih eden insanlar var.
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ios_apple 6 yıl _Athelas_
_Athelas_
ahmtıl
nokia şu takoz telefon üretmekten bıkmadı mı ...5 sene içerinde esnek telefon çıkartacaklar ..nokia halen lastik desteği üretiyor..

Hocam çık bi apartamanın üst katına S3,808 ve 920'yi aşağıya bırak.S3 paramparça olurken 808 ve 929 düştüğü mermeri parçalar.Ben 808 kullanıcısıyım arkadaşlarımın S3'ünü alınca elimde kalacakmış gibi hissediyorum kasanın kalitesizliği hissediliyor.Esneklikmiş,bence gereksiz.Nokia yıllardır ''Taş'' gibi telefon üretiyor ve bence bu konseptine devam etmeli.Sırf bu yüzden yıllardır Nokia tercih eden insanlar var.

Kardes ne guzel soyledin. Bir ellerine alip inceleseler. Ahh ah. Nokia Lumia 920 s3 , iphone 5 ve 4s-den ustun.
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ios_apple 6 yıl
Bu telefon 920nin tozu bile olamaz :) baka bilirsiniz gsmarena.com/...
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ios_apple 6 yıl
Bu telefon 920nin tozu bile olamaz :) baka bilirsiniz gsmarena.com/...
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ahmtıl 6 yıl
nokia şu takoz telefon üretmekten bıkmadı mı ...5 sene içerinde esnek telefon çıkartacaklar ..nokia halen lastik desteği üretiyor..
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MERCURY2000 6 yıl
infom@n
MERCURY2000Bu tasarım yeni bir tasarım değil Nokianın geçtiğimiz aylarda Çindeki bir operatör için tanıtmış olduğu 801t modeli. Cihaz Symbian kullanıyor. Ayrıca cihazda 8 mp kamera mevcut.Cihaz hakkında daha detaylı bilgi linkte mevcut : gsmarena.com/...
Bu cihazın bariz farkları var dikkatli inceleyin...İnşallah 920 nin üst versiyonu bu tasarımla çıkmaz.

Cihazlar arasında fark yok isterseniz başka kaynaklardan da cihazı sorgulatabilirsiniz. known.pk/...
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infom@n 6 yıl
MERCURY2000
Bu tasarım yeni bir tasarım değil Nokianın geçtiğimiz aylarda Çindeki bir operatör için tanıtmış olduğu 801t modeli. Cihaz Symbian kullanıyor. Ayrıca cihazda 8 mp kamera mevcut.Cihaz hakkında daha detaylı bilgi linkte mevcut : gsmarena.com/...

Bu cihazın bariz farkları var dikkatli inceleyin...
İnşallah 920 nin üst versiyonu bu tasarımla çıkmaz.
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SystemApps 6 yıl
MERCURY2000
Bu tasarım yeni bir tasarım değil Nokianın geçtiğimiz aylarda Çindeki bir operatör için tanıtmış olduğu 801t modeli. Cihaz Symbian kullanıyor. Ayrıca cihazda 8 mp kamera mevcut.Cihaz hakkında daha detaylı bilgi linkte mevcut : gsmarena.com/...

aynısının tıpkısı hemde forum kapanabilir...
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wustti 6 yıl
nokia lumia 920 ile değişik ışık ve detay ortamlarında çekilmiş fotoğrafları orijinal olarak indirip hd monitörde baktım. kesinlikle abartıldığı kadar harika değil. bugün htc 8x i inceleme fırsatım oldu. telefon eldi o kadar ince hissi uyandırıyor ki bilenler için ipod elde nasıl duruyorsa 8x te aynı incelik hissini veriyor. kamerasıyla değişik fotoğraflar çektim kesinlikle yeterli düzeyde lumia 920 ile normal bi kullanıcı açısından fark görülemeyecek kadar az. ses olayını deneyemedim standa kulaklık koymamışlar ama zaten piyasadaki telefonların en iyisi olduğu belli. nokia standına gittim her yerde luma 920 posteri vardı ama hala n9 koymuşlar. telefon yoktu. şu htc fiyatlara ayarlama yapsa 8x çok cazip. ama şu haliyle wp8 e o para verilmez.
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12 Angry Men 6 yıl
Bu takos gibi tasarımları sadece nokia yapıcağından patent alması gereksiz olmuş
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Zogguko 6 yıl
tasarım n8 e falan öncekilere benziyor n8 dne çok bir farkı yok açıkcası
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