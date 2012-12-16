Yeni bir Nokia tasarım patenti, PureView kameralı yeni bir modele işaret ediyor

Nokia'nın 5 yıllık çalışmasının bir ürünü olan ve MWC 2012 fuarında Nokia PureView 808 adlı Belle işletim sistemli akıllı telefon modeli ile birlikte lanse edilen PureView teknolojisi, sonrasında Lumia 920 Windows Phone 8 modelinde de kullanılmıştı.





Daha yüksek kalitede fotoğraf çekimi, optik görüntü dengeleme, düşük ışık altında başarılı çekimler, pikselleri biraraya getirerek kayıpsız zoom yapılabilen fotoğraf çekimi gibi önemli yenilikler sunan PureView teknolojisi, Belle işletim sistemi tarafında 41MP çözünürlükte bir kamera ile karşımıza çıkarken, Windows Phone tarafında ise 8.7MP çözünürlükte bir kamerada kullanıldı.





Ancak 41MP çözünürlükte aynı kameranın Windows Phone işletim sistemine de geleceği iddia edilmiş, ancak Lumia 920 ile hayaller suya düşmüştü. Bu modelde tasarım ve inceliğe önem veren Nokia, kalın yapıya sahip bir sensör kullanmaktan kaçındı. Bir patent arama sitesinde ortaya çıkan Nokia tasarım patenti, aslında böyle bir modelin plan aşamasında olduğunu gösteriyor.





11 Aralık'ta kabul edilen patent, 14 Ekim 2011 tarihinde başvuru için gönderilmiş.





Patent tasarımında Lumia cihazlarından çok Belle tasarımına yakın bir modelleme görülüyor. Modelin kamera kısmı ise biraz bombeli duruyor. Bu da yüksek megapiksel oranına sahip bir sensörün olduğu yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Arka kapağın çıkarılabilir olması da bir microSD yuvası ihtimalini akla getiriyor.





Patentte detaylarle ilgili bir bilgi yok. Cihazın gelecek yıl tanıtılacak Pureview teknolojili yeni Lumia modeli olduğu iddia edilirken, Belle serisine eklenecek yeni bir akıllı telefon olacağına dair tahminler de var.





http://nokiapoweruser.com/2012/12/16/new-nokia-design-patent-reveals-potential-pureview-device-with-microsd-card-support/