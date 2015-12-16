Yeni bir OnePlus cihazı benchmark skorlarında ortaya çıktı





Firmaya ait isimsiz bir modelin yer aldığı GFXBench testinde modelin detaylarına bakacak olursak; Snapdragon 810 çipseti ve 4GB belleğin bulunduğu telefonda 12MP ve 5MP'lik kameralar yer alıyor. Bu detaylarıyla telefonun Snapdragon 820'li modelleri göreceğimiz 2016 yılı açısından donanım olarak geride kaldığını söyleyebiliriz. Modelin 4,6" boyutta Full HD ekrana sahip olması ve donanım benzerliği de aynı zamanda cihazın OnePlus 2'nin mini modeli olarak piyasaya sürülebileceği iddialarını dile getirtiyor.

Daha önce OnePlus X modeliyle ufak boyutlu telefon pazarına adımını atan OnePlus, bu modelle yine ufak boyutlu ancak yüksek donanım özelliklerine sahip bir telefonla o pazarda yerini kesinleştirmeyi amaçlıyor olabilir. Telefona dair yeni detayları ilerleyen günlerde sitemizden takip edebilirsiniz.

http://www.talkandroid.com/277689-oneplus-mystery-device-shows-up-on-gfxbench/