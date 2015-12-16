Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni bir OnePlus cihazı benchmark skorlarında ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde OnePlus 3 modeli üzerine yaptığı çalışmalarıyla adından söz ettiğimiz OnePlus firması bu kez de daha ufak ekranlı bir modelle gündeme geldi, modelin detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,1b
1
17
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni bir OnePlus cihazı benchmark skorlarında ortaya çıktı
 
Firmaya ait isimsiz bir modelin yer aldığı GFXBench testinde modelin detaylarına bakacak olursak; Snapdragon 810 çipseti ve 4GB belleğin bulunduğu telefonda 12MP ve 5MP'lik kameralar yer alıyor. Bu detaylarıyla telefonun Snapdragon 820'li modelleri göreceğimiz 2016 yılı açısından donanım olarak geride kaldığını söyleyebiliriz. Modelin 4,6" boyutta Full HD ekrana sahip olması ve donanım benzerliği de aynı zamanda cihazın OnePlus 2'nin mini modeli olarak piyasaya sürülebileceği iddialarını dile getirtiyor.
 Daha önce OnePlus X modeliyle ufak boyutlu telefon pazarına adımını atan OnePlus, bu modelle yine ufak boyutlu ancak yüksek donanım özelliklerine sahip bir telefonla o pazarda yerini kesinleştirmeyi amaçlıyor olabilir. Telefona dair yeni detayları ilerleyen günlerde sitemizden takip edebilirsiniz.

http://www.talkandroid.com/277689-oneplus-mystery-device-shows-up-on-gfxbench/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Şehmistan 3 yıl
cihaz gömer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 3 yıl
Davetiye sistemiyle insanlar telefona ulaşamadığı için "alamadığınız amiral gemimizi güncelledik şimdi davetiyesiz alabilirsiniz" diyorlar herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZaferBiryol 3 yıl
Cihaz işlemcisiyle cebimizi ısıtır.

kış günlerinin vazgeçilmezi olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bu cihaz ateş topuna döner ayrıca 4.6 inçte ful hd nedir abi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 yıl
Cihaz batar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Windows10 3 yıl
Cihaz patlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
OnePlus artık olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
Cihaz patlar (4.6 inç ile cidden androidde düzgün rakibi yok)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kevin Garnett 3 yıl
Z5 Compact'a sonunda ucuz bir rakip çıkabildi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
punisher_1947 3 yıl
cihaz mefta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakcoskunofficial 3 yıl
2015 in 2. Çeyreğinde niye cikarmamislar ,demekki baya ucuz olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3135 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oneplus, Cep Telefonları ve
2 etiket daha Mobil Teknolojiler Caner Köksel "Rust in Peace"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Çok yönlü güneş panelleri geliyor 3 yıl Android 6.1 ile izinler elden geçiriliyor 3 yıl LG G4'ün kendi melodini yarat projesi: Acapella Mix 3 yıl Ford, otonom aracıyla Kaliforniya testlerine başlıyor 3 yıl Nikon'un üst düzey kompakt fotoğraf makinesi 2016'da 3 yıl Whatsapp'a 48 saatliğine yasak geldi 3 yıl "Skype Kurumsal" resmi olarak Android platformunda 3 yıl Ünlü hacker George Hotz, garajında otonom araç üretti 3 yıl Google'dan mobil girişimleri hızlandıracak yeni program 3 yıl Hangouts'un Android sürümünden kötü haber 3 yıl Apple, 3D Touch teknolojisini daha da ileri taşıyor 3 yıl DNA haritanızın çıktısını alın ve atkı olarak boynunuza takın 3 yıl FAT32, exFAT ve NTFS dosya sistemleri nedir? Nerede kullanılır? 3 yıl HTC One X9 çalışır halde görüntülendi 3 yıl Pebble Time kendi fitness uygulamasına kavuştu 3 yıl Nintendo'nun dokunmatik ekranlı kontrolcü patenti ortaya çıktı 3 yıl Android Wear platformu için 9 yeni arayüz yayınlandı 3 yıl Qualcomm Snapdragon 820 hakkında her şey "Ne yeni? Ne kadar hızlı? ne zaman geliyor?" 3 yıl Avustralya'dan zorlu yangınlara çözüm; TAF20 3 yıl Konya'ya ilk insansı robot fabrikası geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni bir OnePlus cihazı benchmark skorlarında ortaya çıktı Sonraki Outlook'un iOS sürümüne 3D Touch desteği 3 yıl Sosyal Medyaya Veli İzni Şartı 3 yıl 2015 yılında ülkemizde Google’da en çok ne arandı? 3 yıl Japon şirketten yeni giyilebilir iskelet 3 yıl PlayStation Vue, iOS için Chromecast desteği kazandı 3 yıl Google, Star Wars'u gerçeğe dönüştürdü 3 yıl Google Now on Tap'a yeni özellikler 3 yıl Yeni Ford GT'ye "gorilla glass" cam 3 yıl Samsung patent savaşını ABD yargıtayına taşıdı 3 yıl Fantastic Beasts and Where to Find Them'den ilk fragman ve poster 3 yıl Twitch, "Whisper" özelliğinde sona geldi 3 yıl HTC'nin Android 6.0 yol haritası ortaya çıktı 3 yıl Google Play Kitaplar'a "Night Light" modu 3 yıl Anylink kablosu ile mobil cihazlar arasında şarj imkanı sunuluyor 3 yıl LG G Flex serisi yolun sonuna geliyor 3 yıl Mac bilgisayarlarda NTFS sürücüler kullanmak 3 yıl DirectX 12 destekli 3DMark testleri gelecek yıl başlıyor 3 yıl ADATA, dayanıklılık odaklı ISSS332 SLC kurumsal SSD modelini duyurdu 3 yıl iPad Air 3 iddiaları yeniden alevlendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim