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Yeni bir algoritma ile insan yardımı olmadan objeler algılanabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,4b
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir algoritma ile insan yardımı olmadan objeler algılanabiliyor

Teknoloji geliştikçe özellikle yapay zeka tarafında araştırmacılar daha fazla kazanım elde etmeye başlıyor. Brigham Young Üniversitesi bilimadamları tarafından geliştirilen yeni bir algoritma buna iyi bir örnek sayılabilir. 

ECO olarak da adlandırılan algoritma, bilgisayarlara insan yardımı olmadan objeleri birbirinden ayırtedebilme yeteneği kazandırıyor. Araştırmacılar, bu algoritmanın bir çocuğun öğrenme sürecinden esinlendiğini belirtiyor.

Algoritma denemeleri şu anda 4 obje ile yapılıyor. Algoritma yüz, uçak, araba ve motorsiklet şeklinde sunulan objeleri birbirinden ayırabiliyor ve aradaki farkları öğrenebiliyor. Örneğin bir uçak ile bir araba arasındaki fark yüzde 100 doğruluk oranı ile ifade edilebiliyor.

Bununla birlikte balık ailesindeki 4 farklı tür söz konusu olduğunda ECO yüzde 99.4 başarı oranı ile nesneleri birbirinden ayırmayı başarıyor. Bu oran bugüne kadar elde edilmiş en iyi oran olarak kabul ediliyor.

Araştırmacılar bu algoritmayı insansız hava araçlarının hayvan türlerini takip etmesi gibi farklı görevlerinde yardımcı olması için geliştiriyor. Ayrıca bir üründeki sızıntıların veya hataların fark edilmesi için de kullanılabilecek. Hepsinden öte bir binaya giren insanların algılanması, buzdolabında yiyeceklerin tanınması, yolculuk esnasında yoldaki nesnelerin tanınması gibi büyük bir potansiyel de mevcut. 

http://www.slashgear.com/smart-object-recognition-system-could-spy-on-your-milk-in-the-iot-15313360/ Yorum Yaz
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BaranGunduz 5 yıl en beğenilen
person of interest ve watch dogs'un gerçek hali
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alito 5 yıl
Person of İnterest dizisindeki şeyler kısmen gerçek zaten. İlerde bire bir aynı olur ona hiç şüphem yok.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
google bu teknolojiyi yıllar önce geliştirdi bile
denemek için
img.donanimhaber.com/...
bu resmi google arama kısmına yazdıktan sonra
entere basında alt satırda yazan
" Eşleşen resimler bulmak için [görselle] aramayı kullanın " seçeneğini denerseniz
ne demek istediğimi anlarsınız !
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EzoBride 5 yıl
Jarvis
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WanZei 5 yıl
Yardım olmadan algılama,robotlar için bulut sistemi,DARPA robotları,linux tabanlı piyade tüfeği.Birde zırh işini halletilermi ki zaten uğraşıyorlar tamam yahu.
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Paroksetin 5 yıl
Bu bildiğin esp box olmuş fps oyunlarında hile kullananlar bilir bu hackı
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xxxone 5 yıl
Dost ile düşmanı ayırmaya başladığı an Skynet'e bir adım daha atılır.
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aod.xTA26 5 yıl
Görsel ilginç. Person of Interest takipçisi olarak sadece 1 ağacın etiketlenmesi tehdit altında algısı oluşturdu bende :D
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Biolystick 5 yıl
umarim insanlik icin faydali alanlarda kullanilir
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Fear of the Dark 5 yıl
poi terk
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BaranGunduz 5 yıl en beğenilen
person of interest ve watch dogs'un gerçek hali
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