Yeni bir algoritma ile insan yardımı olmadan objeler algılanabiliyor





Teknoloji geliştikçe özellikle yapay zeka tarafında araştırmacılar daha fazla kazanım elde etmeye başlıyor. Brigham Young Üniversitesi bilimadamları tarafından geliştirilen yeni bir algoritma buna iyi bir örnek sayılabilir.





ECO olarak da adlandırılan algoritma, bilgisayarlara insan yardımı olmadan objeleri birbirinden ayırtedebilme yeteneği kazandırıyor. Araştırmacılar, bu algoritmanın bir çocuğun öğrenme sürecinden esinlendiğini belirtiyor.





Algoritma denemeleri şu anda 4 obje ile yapılıyor. Algoritma yüz, uçak, araba ve motorsiklet şeklinde sunulan objeleri birbirinden ayırabiliyor ve aradaki farkları öğrenebiliyor. Örneğin bir uçak ile bir araba arasındaki fark yüzde 100 doğruluk oranı ile ifade edilebiliyor.





Bununla birlikte balık ailesindeki 4 farklı tür söz konusu olduğunda ECO yüzde 99.4 başarı oranı ile nesneleri birbirinden ayırmayı başarıyor. Bu oran bugüne kadar elde edilmiş en iyi oran olarak kabul ediliyor.





Araştırmacılar bu algoritmayı insansız hava araçlarının hayvan türlerini takip etmesi gibi farklı görevlerinde yardımcı olması için geliştiriyor. Ayrıca bir üründeki sızıntıların veya hataların fark edilmesi için de kullanılabilecek. Hepsinden öte bir binaya giren insanların algılanması, buzdolabında yiyeceklerin tanınması, yolculuk esnasında yoldaki nesnelerin tanınması gibi büyük bir potansiyel de mevcut.

http://www.slashgear.com/smart-object-recognition-system-could-spy-on-your-milk-in-the-iot-15313360/