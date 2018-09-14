Yeni bir kamera odaklı Samsung telefonu geliyor

Galaxy Note 9 ile amiral gemisi defterini bu yıl kapatan Samsung, yoluna alt seviye akıllı telefonlarla devam ediyor. Gelecek ay kamera odaklı yeni bir akıllı telefonun lansmanı yapılacak.

Kamera odaklı

11 Ekim olarak tarih verilen etkinlikte 4x Eğlence şeklinde bir motto kullanılmış. Henüz mottonun ne anlama geldiği bilinmiyor ancak bazı kaynaklar 4 arka kameraya sahip bir akıllı telefon olabileceğini iddia ediyor.

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Bununla birlikte Samsung’un büyük yenilikleri ilk olarak amiral gemilerinde sunduğu için 4 arka kamera ihtimali biraz düşük. Bunun yerine hem ön hem de arka kısımda çift kamera daha anlamlı geliyor. Bugün pek çok telefonda bu özellik öne çıkmaya başladı.

Yeni akıllı telefon hangi seriye dahil olacak belli değil. Son dönemde Galaxy J serisine yeni eklemeler olacağı gündemde. 4 kameralı telefon daha orta seviyeye yakın bir şekilde Galaxy J serisi içerisinde yer alabilir.