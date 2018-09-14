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Yeni bir kamera odaklı Samsung telefonu geliyor

4x Eğlence mottosunu kullanan Samsung muhtemelen toplamda 4 adet kamera barındıran bir akıllı telefon tanıtmayı planlıyor. Son dönemde tren de bu yönde ilerliyor.
8 ay
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12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 9 ile amiral gemisi defterini bu yıl kapatan Samsung, yoluna alt seviye akıllı telefonlarla devam ediyor. Gelecek ay kamera odaklı yeni bir akıllı telefonun lansmanı yapılacak.

Kamera odaklı

11 Ekim olarak tarih verilen etkinlikte 4x Eğlence şeklinde bir motto kullanılmış. Henüz mottonun ne anlama geldiği bilinmiyor ancak bazı kaynaklar 4 arka kameraya sahip bir akıllı telefon olabileceğini iddia ediyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone modellerinde 4GB RAM dönemi"

Bununla birlikte Samsung’un büyük yenilikleri ilk olarak amiral gemilerinde sunduğu için 4 arka kamera ihtimali biraz düşük. Bunun yerine hem ön hem de arka kısımda çift kamera daha anlamlı geliyor. Bugün pek çok telefonda bu özellik öne çıkmaya başladı.

Yeni akıllı telefon hangi seriye dahil olacak belli değil. Son dönemde Galaxy J serisine yeni eklemeler olacağı gündemde. 4 kameralı telefon daha orta seviyeye yakın bir şekilde Galaxy J serisi içerisinde yer alabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-event-October-11_id108836 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 8 ay en beğenilen
Hem bir şeyi iddia edip, hem de aynı habercik içinde yalanlayan tek şeysiniz. Çok eğlendim.
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DH Misafiri 8 ay en beğenilen
Hem bir şeyi iddia edip, hem de aynı habercik içinde yalanlayan tek şeysiniz. Çok eğlendim.
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ouzqan 8 ay
s4 zoom du herhalde baya güzel telefondu baya kişinin elinde de görmüştüm geri gelsin hele birde xenon flash yaygınlaşsın artık.
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malifural 8 ay
telefonu sattıran şeyler:
1)- internet tarayıcı hızı ve arayüz hızı
2)- kamera performansı
3)- tasarım
şuanda en ucuz telefonların bile arayüz ve internet hızı üst seviyelere kafa tutuyor tek etken kamera prformansı kaldı
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intel7mix 8 ay malifural
435 bile internet deneyimi tatmin ediyor. 845 değil ama kullanmamış birini bence gayet tatmin edici düzeyde. 600 serisi en sevdiğim seri daha fazla gelişmesi lazım.
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ozmenakif 8 ay
Galaxy K Zoom tarzı birşey olmasın?
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SHADOW 8 ay
yoksa nokia nın eskiden yaptığı gibi aykırı cihazlar mı gelecek diye umutlanıyorum fakat bu riske girmezler muhtemelen
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oguzhan diric 8 ay
Buraya yazıyorum. Arkada 4 kamera olacak. Kesinlikle.
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cabriyo 8 ay
samsung liste özelliklerine bakarak telefon alanları hedefliyor sürekli.
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Ekrem71.5 8 ay
Ya lelli kuskulli...
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calderonur 8 ay
Note 8 kullanicisiyim . Malesef rezalet ön kameraya sahip . Netleme yapamiyor cogu zaman yüzüme. Arka kameraya gelecek olursak 12mp takintisi basladi son bir kac yildir amiral gemisi samsunglarda . Yahu neden megapikel yukseltmiyorsun tamam yukseltmiyosun ama kullandigin sensör boyutuda aman aman gelismiyor .
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-YucukluSucurtam- 8 ay
Samsung un kamera yazılımını sevmiyorum. Işığı mükemmel alıyor renk canlılığı çok iyi ama resmen yağlı Boya tablosu gibi Çekiyor hele ön kamerayı hiç söylemek istemiyorum.
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