Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni bir mod ile LG G2 4K video kaydına kavuşuyor

5 yıl
21,3b
1
113
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni bir mod ile LG G2 4K video kaydına kavuşuyor

Genelde cihazların işletim sistemlerini modifiye ederek özelleştirilmiş ROM şeklinde kullanıma sunan bağımsız geliştiriciler, artık donanım özelliklerini değiştirebilecek hale geldi. Geçen yılın amiral gemi modeli G2, yeni bir mod ile 4K çekim yeteneklerine kavuşuyor.

Dünyanın ilk OIS destekli 13MP kamerasına sahip akıllı telefon olarak tanıtılan LG G2, Snapdragon 800 yongaseti taşımasına rağmen, fabrika çıkışı 4K video kaydını desteklemiyordu. Ancak yongasetinin temelde buna destek vermesi nedeniyle bazı optimizasyonlara da açık olduğu düşünülüyordu.

Xda geliştiricilerinden xdabbeb, geliştirdiği bir mod ile LG G2 modeline hem 4K video kayıt özelliği hem de 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı özelliği kazandırmayı başardı. 

Yeni mod şimdilik sadece stok ROM'larla çalışıyor. AOSP veya CyanogenMod tabanlı ROM'larda işe yaramıyor. Ayrıca sarsıntı giderme, HDR video modu, 1600 ISO değeri gibi özellikler de moda eklenmiş. 

Kullanıcıların modu yüklemeleri için önce cihazlarını root etmeleri ve custom recovery yüklemeleri gerekiyor. Sonrasında ise mod port ediliyor ve ön bellek silindikten sonra cihaz yeniden başlatılıyor. Ancak bunun cihazı garanti dışı bıraktığını hatırlatalım. 

http://www.androidheadlines.com/2014/02/new-mod-lg-g2-android-4-4-brings-4k-video-recording-720p-120fps-recording-capability.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
rtsbora 5 yıl en beğenilen
16 gb kapasiteli, microsd kart desteği olmayan telefon ile de ne 4K video çekilir ha...
1 Yanıt Yanıtla +85
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxSpecter 5 yıl
XDA forumu gerçekten inanılmaz bir yer. Bu forumdaki insanlar o forumdakilerin bildiklerinin yüzde onunu bilseler burası çok kaliteli bir forum olurdu. Ama buradakiler çöp falan yazmakla meşgul.
XDA forumu gerçekten inanılmaz bir yer. Bu forumdaki insanlar o forumdakilerin bildiklerinin yüzde onunu bilseler burası çok kaliteli bir forum olurdu. Ama bura...
Devamını Gör
Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl AppleFans
azsussan
Iste lg'nin bize buyuk kiyagi. Diger firmalar gibi kapali kutu cikarmiyor telefonlari.

Kapalı kutu olmasıyla alakası yok abartmayalım her s800 telefona yapılabilecek bir şey bu asıl sorgulanması gereken neden lg kendisi koymamış bunu


Not:4K'nın aşırı gereksiz bir özellik olduğunu düşünüyorum
azsussanIste lg'nin bize buyuk kiyagi. Diger firmalar gibi kapali kutu cikarmiyor telefonlari.Kapalı kutu olmasıyla alakası y...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aogali 4 yıl
ARKADAŞLAR
formla alakasız ama g2 ye stock rom yükledim güncelleme gelmiyor yazılım sürümü
D802TR20c-TUR-XX
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
4k gereksiz bence bi arkadaşım telefonu root ettı ve 4k video çıkımı yaparken aşırı derecede ısınıyor telefon birde 4k video yanı 4090*2300 çözünürlük var allah askına nasıl bırebır ızlıyeceksınız bu göruntuyu destekleyen kaç tane göruntulu cihazınız var en fazla evlerımızde hd 1080*1920 cozunurlukde izleyebılırsınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tesseract 4 yıl
Son durum ne acaba update ile 4k gelicekmi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
lg g2 ım var ole memnunumkı alacak arkadaslarada tavsıye ederım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
lg g2 ım var ole memnunumkı alacak arkadaslarada tavsıye ederım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ckymustafa1 5 yıl
Lg g2 16gb almayi dusunuyorum fiyatlarda yardimci olurmusunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
G2 KİTKATLA 4K VİDEO KAYDI YAPILABİLECEK Mİ BİLEN VER MI?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
G2 gerçek anlamda kendini ispatlamış bir telefon bence bu özellikle G2 çook uzun bir süre elden düşmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__kadıköyRAP__ 5 yıl
kaynak sitede 4.4 üzerinde diyor ama asıl xda konusunda öyle bir belirti yok
bu arada xda konusu forum.xda-developers.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Free WiLL 5 yıl __kadıköyRAP__
ONLY for stock LG 4.4.2 roms
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aulkem 5 yıl
Ah LG ah, xda kadar yazilim destegi sunsaydin android dunyasini sallayacaktin da... :) G pro sahipleri hala 4.4 bekliyodu en son :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MyWorldLife 5 yıl aulkem
G2'de resmi olarak Türkiye'ye daha gelmedi 4.4.

G Pro'da da durum aynı. XDA'da 4.4 Official Rom var ama Resmi olarak Türkiye'ye çıkmadı


G Pro 2'de ki bazı özellikleri G Pro'ya versinler de uğraştırmasınlar bizi XDA' ile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21260 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, lg ve
2 etiket daha lg g2 uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Gionee S5.5 "Dünyanın en incesi" ön inceleme 5 yıl ZTE Nubia Z5S "ZTE'den devler liginde yeni oyuncu" ön inceleme 5 yıl Asus Transformer Book Trio video inceleme "Üçü bir arada bilgisayar ile Windows ve Android aynı anda" 5 yıl 2si1 "Kafası güzel" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl ZTE Grand S 2 ön inceleme 5 yıl ZTE Grand Memo 2 "6" te zarafet" video ön inceleme 5 yıl Omate Truesmart Türkiye'de satışa başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim