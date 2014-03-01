Yeni bir mod ile LG G2 4K video kaydına kavuşuyor





Genelde cihazların işletim sistemlerini modifiye ederek özelleştirilmiş ROM şeklinde kullanıma sunan bağımsız geliştiriciler, artık donanım özelliklerini değiştirebilecek hale geldi. Geçen yılın amiral gemi modeli G2, yeni bir mod ile 4K çekim yeteneklerine kavuşuyor.





Dünyanın ilk OIS destekli 13MP kamerasına sahip akıllı telefon olarak tanıtılan LG G2, Snapdragon 800 yongaseti taşımasına rağmen, fabrika çıkışı 4K video kaydını desteklemiyordu. Ancak yongasetinin temelde buna destek vermesi nedeniyle bazı optimizasyonlara da açık olduğu düşünülüyordu.





Xda geliştiricilerinden xdabbeb, geliştirdiği bir mod ile LG G2 modeline hem 4K video kayıt özelliği hem de 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı özelliği kazandırmayı başardı.





Yeni mod şimdilik sadece stok ROM'larla çalışıyor. AOSP veya CyanogenMod tabanlı ROM'larda işe yaramıyor. Ayrıca sarsıntı giderme, HDR video modu, 1600 ISO değeri gibi özellikler de moda eklenmiş.





Kullanıcıların modu yüklemeleri için önce cihazlarını root etmeleri ve custom recovery yüklemeleri gerekiyor. Sonrasında ise mod port ediliyor ve ön bellek silindikten sonra cihaz yeniden başlatılıyor. Ancak bunun cihazı garanti dışı bıraktığını hatırlatalım.

http://www.androidheadlines.com/2014/02/new-mod-lg-g2-android-4-4-brings-4k-video-recording-720p-120fps-recording-capability.html