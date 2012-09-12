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Yeni bir teknoloji ile SMS'lerde 3D yüz ifadesi göndermek mümkün olabilecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Cep telefonlarında sesli çağrının ardından en çok kullanılan ve operatörlere önemli bir gelir bırakan SMS, kısıtlı imkanları nedeniyle duyguların tam olarak aktarılmasına izin vermiyor. Japon NTT Docomo operatörü, SMS'lerde yüz ifadelerinin karakterler yerine 3D avatar görüntülerle iletilmesi konusunda çalışmalar yapıyor.

3D Face Avatar olarak adlandırılan yazılım SMS teknolojisine yenilikler katmayı hedefliyor. Bu sayede bir metin mesajında kişi gerçek yüz ifadesini ekleyerek gönderebilecek. Yazılım, kullanıcıların gelen mesajlardaki ruh halini anlayabilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. NTT Docomo, teknolojinin hazır olduğunu ve mobil cihazlarda kullanılabileceğini belirtiyor. 

Yazılım, mobil cihazın kamerasını kullanarak kullanıcının yüzünü tarıyor ve yüz ifadesini avatar haline getiriyor. Daha sonra metin mesajı ile birlikte bu 3D avatar alıcıya gönderiliyor. Böylece kullanıcılar telefonla daha fazla etkileşime geçmiş oluyor.

Teknolojinin hazır olduğu söylense de ne zaman kullanıma sunulacağı ve ne kadar ilgi göreceği merak konusu.


http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20120904/237753/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Empennage 7 yıl
İyi hoş da kaç kişi kullanır bilemiyorum, Mobile Prof.'un da dediği gibi boş işler bunlar.
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Nist 7 yıl
Farklı bir teknoloji gerçekten.
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OZKNaln 7 yıl
cok ıyı
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Guest-C6BBFF977 7 yıl
Mobile Prof.
Boş işler gerçekten.

+1
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fuckulteli 7 yıl
MMS var :) Ben video çekip yolluyorum, aşağı yukarı 15 saniye video çeksem gidiyor, 15 saniyede çoook şey söyleniyor :)
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napolyon94 7 yıl
sms nedense hep yerinde sayıyor arkadaş 160 karakter nedir ya?
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oltanoltan 7 yıl
Oyunlarda kendimizin tıpatıp aynısı yaratabilir bunla ya da bana öyle geliyor.
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gFalcon 7 yıl
Bu akşam bunu tanıtabilirler
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regaibyigit. 7 yıl
teknoloji gelişiyor bunlar doğal şeyler.
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JuelzII 7 yıl
iyi olur denemek lazım
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FERFEROS 7 yıl
Yenilik her zaman iyidir ama büyük ihtimalle benim pek kullanmayacağım bir özellik olacak.Belki deneme amacıyla test ederim.
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sparow14 7 yıl
gerçekten güzel bi özellik teknoloji geliştikçe daha da güzel bi hal alıcaktır bu olay ama benim anlamadığım karşıdaki kişinin yüzümü üç boyutlu görmesi ona ne kazandırıcak ki ?
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