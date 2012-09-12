Yeni bir teknoloji ile SMS'lerde 3D yüz ifadesi göndermek mümkün olabilecek

Cep telefonlarında sesli çağrının ardından en çok kullanılan ve operatörlere önemli bir gelir bırakan SMS, kısıtlı imkanları nedeniyle duyguların tam olarak aktarılmasına izin vermiyor. Japon NTT Docomo operatörü, SMS'lerde yüz ifadelerinin karakterler yerine 3D avatar görüntülerle iletilmesi konusunda çalışmalar yapıyor.





3D Face Avatar olarak adlandırılan yazılım SMS teknolojisine yenilikler katmayı hedefliyor. Bu sayede bir metin mesajında kişi gerçek yüz ifadesini ekleyerek gönderebilecek. Yazılım, kullanıcıların gelen mesajlardaki ruh halini anlayabilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. NTT Docomo, teknolojinin hazır olduğunu ve mobil cihazlarda kullanılabileceğini belirtiyor.





Yazılım, mobil cihazın kamerasını kullanarak kullanıcının yüzünü tarıyor ve yüz ifadesini avatar haline getiriyor. Daha sonra metin mesajı ile birlikte bu 3D avatar alıcıya gönderiliyor. Böylece kullanıcılar telefonla daha fazla etkileşime geçmiş oluyor.





Teknolojinin hazır olduğu söylense de ne zaman kullanıma sunulacağı ve ne kadar ilgi göreceği merak konusu.