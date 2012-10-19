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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iMac ve Mac Mini, mevcut fiyatlardan satışa sunulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,2b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın iPad Mini ile birlikte 23 Ekim'de tanıtması beklenen daha ince kasasıyla öne çıkması beklenen yeni nesil iMac ve Mac Mini'nin satışıyla ilgili yol haritası da yavaş yavaş netlik kazanıyor. Gelen son bilgilere göre Ivy Bridge işlemcilerden gücünü alması beklenen her iki modelin de satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Buna göre yeni iMac'lerin satış fiyatı 1199 dolardan başlayarak 1999 dolara kadar yükselecek. Dolayısıyla bir süredir iddia edilen Retina Ekranlı iMac'lerin bu nesilde görmek zor gibi görünüyor.

Mac Mini'nin iki standart modeli ise sırasıyla 599 ve 799 dolardan raflardaki yerini alırken, ailenin sunucu özellikli modeli de 999 dolardan satılacak.

Öte yandan Apple, donanımsal anlamda Ivy Bridge işlemcilerinin yanı sıra bellek kapasitesinde de bir önceki nesile göre değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Hali hazırda satışta olan iMac'lerde Apple, 4 bellek slotuyla maksimum 16GB'a kadar (4x4GB) destek verirken, Mac Mini'lerde ise 2 bellek slotuyla maksimum 8GB'a kadar destek sunuyordu. Ancak yeni nesiller ile Apple, maksimum kapasitelerini sırasıyla 32GB (iMac) ve 16GB'a (Mac Mini) yükselteceği ifade ediliyor.


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nurettinaz 7 yıl
Apple ın izlemiş olduğu fiyat politikası gerçekten çok iyi. Ama bunu bizim ülkemizde insanları soymayı görev edinmiş bilkom denilen ucube yuvası işletme vari yer yüzünden faydalanamıyoruz.
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Patria o Muerte 7 yıl
türkiyede fiyatlar el yakacak
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HarenHall 7 yıl
türkiye fiyatı ne olur sizce giriş modelinin
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PuSaT28 7 yıl
Ah birde oyunlara destek verseler tadından yenmeyecek. 20dakika kurcaladım air'ı,aşmışlar.Hele o toucpad zevki yok mu.
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Mulsanne 7 yıl
MacBook teşhir ürününü inceleyip ben bunu sevmedim denilecek bir cihaz değil.Kullanınca anlaşılıyor gerçekten
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Celtic Warrior 7 yıl PuSaT28
PuSaT28

Ah birde oyunlara destek verseler tadından yenmeyecek. 20dakika kurcaladım air'ı,aşmışlar.Hele o toucpad zevki yok mu.

Zaten var oyun ama fazla sayıda değil ama geliyor oyunlar zamanla. Batman Arkham City ve Witcher 2 geldi ama console varken artık kimse bilgisayara oyun yapmıyor ama Mac'de büyük bir gelişim var oyunlarda.

@rmelihr şuanki Mac fiyatı neyse o olur.
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smela 7 yıl
retina ekran desteği masaüstü sistemlerde çıtayı baya yükseltir.
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er-soy 7 yıl
Eylül mü, ekim mi?
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*GameOver* 7 yıl
iphone ipad ipod'u o kadar sevmeme rağmen bilgisayar konusunda apple'a hiç alışamadım forever xp
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_Durmaz_ 7 yıl *GameOver*
*GameOver*

iphone ipad ipod'u o kadar sevmeme rağmen bilgisayar konusunda apple'a hiç alışamadım forever xp


Hocam aksine ben Mac'i merak ediyorum, çok kullanma fırsatım olmadı ama kullananlar hep iyi yönde bahsetmişlerdi. Ben de artık emektar Lenovo'yu Mac ile değiştirmek istiyorum. Bir de onu deneyelim :)
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zucchero 7 yıl *GameOver*
*GameOver*
iphone ipad ipod'u o kadar sevmeme rağmen bilgisayar konusunda apple'a hiç alışamadım forever xp


Dostum denedin mi? İnan bir ay sonra diğerlerinin yüzüne bakmazsın
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