Yeni iMac ve Mac Mini, mevcut fiyatlardan satışa sunulacak

Apple'ın iPad Mini ile birlikte 23 Ekim'de tanıtması beklenen daha ince kasasıyla öne çıkması beklenen yeni nesil iMac ve Mac Mini'nin satışıyla ilgili yol haritası da yavaş yavaş netlik kazanıyor. Gelen son bilgilere göre Ivy Bridge işlemcilerden gücünü alması beklenen her iki modelin de satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Buna göre yeni iMac'lerin satış fiyatı 1199 dolardan başlayarak 1999 dolara kadar yükselecek. Dolayısıyla bir süredir iddia edilen Retina Ekranlı iMac'lerin bu nesilde görmek zor gibi görünüyor.

Mac Mini'nin iki standart modeli ise sırasıyla 599 ve 799 dolardan raflardaki yerini alırken, ailenin sunucu özellikli modeli de 999 dolardan satılacak.

Öte yandan Apple, donanımsal anlamda Ivy Bridge işlemcilerinin yanı sıra bellek kapasitesinde de bir önceki nesile göre değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Hali hazırda satışta olan iMac'lerde Apple, 4 bellek slotuyla maksimum 16GB'a kadar (4x4GB) destek verirken, Mac Mini'lerde ise 2 bellek slotuyla maksimum 8GB'a kadar destek sunuyordu. Ancak yeni nesiller ile Apple, maksimum kapasitelerini sırasıyla 32GB (iMac) ve 16GB'a (Mac Mini) yükselteceği ifade ediliyor.