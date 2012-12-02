Yeni iMac'in performansı ve tasarımı mercek altında

Apple'ın kasım sonu itibariyle satışa sunduğu, tasarımıyla göz dolduran yeni nesil iMac; iFixit ekibinin masasına konuk olurken; kullanıcılar da performans testleriyle ilgili sonuçları paylaşmaya başladı. Son gelişmelerle birlikte iMac, Apple'ın 1999 yılından bu yana ürün gamındaki en güçlü silahlarından biri olmayı sürdürürken; yeni tasarımın, tamir ve parça değişimini zorlaştığını söylemek mümkün.

Haberimizin detaylarına geçmeden önce yeni iMac'in öne çıkan temel özelliklerini hatırlamakta fayda var. Yeni iMac, tıpkı selefleri gibi alüminyum kasaya sahip. Ancak tasarım kendi içerisinde önemli birkaç revizyon içeriyor. İlk aşamada önceki nesile göre alüminyum ve cam hacmi %40 oranında azaltılırken, ön cam LCD panele direkt olarak yapıştırılmış ki önceki modelde iki yüzey arasında 2mm'lik bir açıklık bulunuyordu. Ayrıca yansıma engelleyici yüzey, yüksek hassasiyetli işlemden geçirilmiş. Bu iki gelişme bir araya gelince iMac'in en ince kalınlığı 5mm'ye kadar düşürülebilirken, ekranındaki yansımalar da %75 oranında azaltılarak daha dengeli renk ve kontrast deneyimi sunması sağlanmış.

Donanım anlamında ise yeni iMac, selefleri gibi 21.5" ya da 27" olmak üzere iki farklı boyutlarda. Her iki iMac de temelde iki farklı işlemci seçeneği ile 4 farklı alt modele sahip. Bu modellerin satış fiyatları ve teknik özellikleri kısaca şöyle:

21.5" iMac, 1299 $

21.5", 1920x1080 piksellik IPS panel

2.7GHz, Intel Core i5

8GB DDR3 bellek (16GB'a kadar yükseltilebilir)

1TB 5400-rpm harddisk

NVIDIA GeForce GT 640M

21.5" iMac, 1499 $

21.5", 1920x1080 piksellik IPS panel

2.9GHz, Intel Core i5

8GB DDR3 bellek (16GB seçeneği bulunuyor)

1TB 5400-rpm harddisk (1TB Fusion Drive ile değiştirilebilir)

NVIDIA GeForce GT 650M

27" iMac, 1799 $

27", 2560x1440 piksellik IPS panel

2.9GHz Intel Core i5

8GB DDR3 bellek (Kullanıcıların erişebileceği toplam 4 SO-DIMM slotu ile 32GB'a kadar arttırılabilir)

1TB 7200-rpm harddisk (3TB HDD, 1TB ya da 3TB Fusion Drive ve ya 768GB SSD seçeneği bulunuyor)

NVIDIA GeForce GTX 660M

27" iMac, 1799 $

27", 2560x1440 piksellik IPS panel

3.2GHz Intel Core i5

8GB DDR3 bellek (Kullanıcıların erişebileceği toplam 4 adet SO-DIMM slotu ile 32GB'a kadar arttırılabilir)

1TB 7200-rpm harddisk (3TB HDD, 1TB ya da 3TB Fusion Drive ve ya 768GB SSD seçeneği bulunuyor)

NVIDIA GeForce GTX 675MX

21.5" iMac'ler 30 Kasım'da satışa sunulduğu için gerek test sonuçları gerekse de iFixit'in yaptığı çalışma bu modele ait. Bu sebeple 27" modelin test sonuçları ile tasarımda farklılık olup olmadığıyla ilgili soruya cevap verebilmek için bir süre daha beklemek gerekiyor diyerek 21.5" iMac'e biraz daha yakından bakalım.

Primate Labs'in Geekbench sonuçlarını paylaştığı sayfasında yer alan ilk test sonuçları Ivy Bridge'li yeni iMac'in, bir önceki nesile göre ciddi bir üstünlük kurmayı başardığını gösteriyor. Yapılan testlerde 21"lik üst model, geçen senenin 27 inçlik, Sandy Bridge'li üst modeline göre %10'a yakın daha fazla puan almayı başarırken; alt konfigürasyonlarda da bu performans farkı aşağı yukarı korunuyor.

Yeni iMac'i, tıpkı kendisi gibi Ivy Bridge işlemcilerden gücünü alan Mac Mini ile kıyaslandığında ise ortaya biraz daha farklı bir sonuç çıkıyor. Üst model iMac, üst model Mac Mini'den daha iyi bir performans sergilerken, orta konfigürasyonda Mac Mini, iMac'e üstünlük kurmayı başarıyor. Elbette bu durumun temel sebebi iMac'in i5, Mac Mini'nin ise Hyper-threading teknolojisini destekleyen i7 işlemciden gücünü alıyor olması. Bu performans farkı bir de Mac Mini'nin satış fiyatıyla birleşince (İlgili modeller için Mac Mini'nin fiyatı ının neredeyse iMac'in yarısı kadar) Mac Mini'nin"genel anlamda fiyat/performans" açısından öne çıkartıyor. Fakat iMac'in yüksek kaliteli IPS paneli ve harici grafik yongasına sahip olmasıyla fiyat farkına değecek bir model olduğunu söylemek çok da yanlış olmasa gerek.

iFixit'in 21.5" iMac'in baz modelini, tasarım ve tamir edilebilirlik açısından mercek altına aldığı çalışmada öne çıkan sonuçlar şöyle:

Ön cam ile LCD panel, çok güçlü bir şekilde birbirine yapıştırılmış (Geçen seneki modelde bu iki katman birbirlerine manyetik olarak tutturulmuştu). Bu da tamir edilebilirliğe büyük bir darbe vurmuş. RAM, İşlemci ya da Depolama Birimi'nde bir değişiklik yapılması için ekranın ayrılıp tüm logic board'un sökülmesi gerekiyor.

Yeni modeldeki bileşenler, bir önceki nesilin bileşenleriyle büyük benzerlikler taşıyor.

Yeni iMac'in en ince bölümü 5mm kalınlığındayken, en kalın bölümü ise 40mm boyutunda.

LG imzasını taşıyan LCD panel, bir önceki modeldeki panelden 5 mm daha ince olmasına rağmen, aynı seri numarasını taşıyor.

Apple, bu modelde 3.5"'lik HDD yerine HGST'nin dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği 2.5"'lik sabit sürücüsünü kullanmış.

Bileşenlerin, önceki tasarıma göre, birbirlerine daha yakınlaşması ile titreşim iletimini kolaylaştıracağı için depolama birimi, gelen titreşimlerden olumsuz etkilenmemesi için elastik sönüm elemanı ile çevrelenmiş.

FaceTime HD ile daha kaliteli video görüşmeleri için iki mikrofon konumlandırılmış. Mobil cihazlarda görmeye alıştığımız çift mikrofonlar

Soğutma için gerekli hava debisini karşılamak için önceki modelde küçük ancak birden fazla fan kullanan Apple, bu tasarımda ise için tek bir radyal fana yer vermiş.

AirPort kartı, Broadcom'un tek yongalı WLAN çözümü BCM4331'inden güç alırken; üzerinde 3 Wi-Fi anteni bulunduruyor.

Macbook Air ve Retina Macbook Pro'larda logicboard'a gömülü olan bellekler, iMac'de ise değiştirilebilir durumda. Ancak bunun için ekranın tamamen sökülerek logicboard'un gün yüzüne çıkartılması gerekiyor.

Kısacası iFixit, yeni iMac'e "parça değişimi ve tamir edilebilirlik kolaylığı" göz önüne alındığında 10 üzerinden sadece 3 veriyor ki yeni iMac, 3 puanı bellek, işlemci ve depolama biriminin değiştirilebilir olmasından kazanabiliyor.

Genel olarak değerlendirecek olursak yeni iMac, performans açısından bir önceki nesile göre rahatlıkla üstünlük kurarken; yeni tasarım, parça değişimi açısından kullanıcılara büyük sıkıntı yaratıyor. Fakat yine de performansı, sahip olduğu IPS paneli ve tasarımının olumlu yanları ile Apple'ın ürün gamı içerisinde kullanıcıların en çok tercih edeceği masaüstü Mac olmaya aday.