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Yeni iMac'in performansı ve tasarımı mercek altında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
7,3b
1
164
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Yeni iMac'in performansı ve tasarımı mercek altında
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Apple'ın kasım sonu itibariyle satışa sunduğu, tasarımıyla göz dolduran yeni nesil iMac; iFixit ekibinin masasına konuk olurken; kullanıcılar da performans testleriyle ilgili sonuçları paylaşmaya başladı. Son gelişmelerle birlikte iMac, Apple'ın 1999 yılından bu yana ürün gamındaki en güçlü silahlarından biri olmayı sürdürürken; yeni tasarımın, tamir ve parça değişimini zorlaştığını söylemek mümkün.

Haberimizin detaylarına geçmeden önce yeni iMac'in öne çıkan temel özelliklerini hatırlamakta fayda var. Yeni iMac, tıpkı selefleri gibi alüminyum kasaya sahip. Ancak tasarım kendi içerisinde önemli birkaç revizyon içeriyor. İlk aşamada önceki nesile göre alüminyum ve cam hacmi %40 oranında azaltılırken, ön cam LCD panele direkt olarak yapıştırılmış ki önceki modelde iki yüzey arasında 2mm'lik bir açıklık bulunuyordu. Ayrıca yansıma engelleyici yüzey, yüksek hassasiyetli işlemden geçirilmiş. Bu iki gelişme bir araya gelince iMac'in en ince kalınlığı 5mm'ye kadar düşürülebilirken, ekranındaki yansımalar da %75 oranında azaltılarak daha dengeli renk ve kontrast deneyimi sunması sağlanmış.

Donanım anlamında ise yeni iMac, selefleri gibi 21.5" ya da 27" olmak üzere iki farklı boyutlarda. Her iki iMac de temelde iki farklı işlemci seçeneği ile 4 farklı alt modele sahip. Bu modellerin satış fiyatları ve teknik özellikleri kısaca şöyle:

21.5" iMac, 1299 $

  • 21.5", 1920x1080 piksellik IPS panel
  • 2.7GHz, Intel Core i5
  • 8GB DDR3 bellek (16GB'a kadar yükseltilebilir)
  • 1TB 5400-rpm harddisk
  • NVIDIA GeForce GT 640M

21.5" iMac, 1499 $

  • 21.5", 1920x1080 piksellik IPS panel
  • 2.9GHz, Intel Core i5
  • 8GB DDR3 bellek (16GB seçeneği bulunuyor)
  • 1TB 5400-rpm harddisk (1TB Fusion Drive ile değiştirilebilir)
  • NVIDIA GeForce GT 650M

27" iMac, 1799 $

  • 27", 2560x1440 piksellik IPS panel
  • 2.9GHz Intel Core i5
  • 8GB DDR3 bellek (Kullanıcıların erişebileceği toplam 4 SO-DIMM slotu ile 32GB'a kadar arttırılabilir)
  • 1TB 7200-rpm harddisk (3TB HDD, 1TB ya da 3TB Fusion Drive ve ya 768GB SSD seçeneği bulunuyor)
  • NVIDIA GeForce GTX 660M

27" iMac, 1799 $

  • 27", 2560x1440 piksellik IPS panel
  • 3.2GHz Intel Core i5
  • 8GB DDR3 bellek (Kullanıcıların erişebileceği toplam 4 adet SO-DIMM slotu ile 32GB'a kadar arttırılabilir)
  • 1TB 7200-rpm harddisk (3TB HDD, 1TB ya da 3TB Fusion Drive ve ya 768GB SSD seçeneği bulunuyor)
  • NVIDIA GeForce GTX 675MX

21.5" iMac'ler 30 Kasım'da satışa sunulduğu için gerek test sonuçları gerekse de iFixit'in yaptığı çalışma bu modele ait. Bu sebeple 27" modelin test sonuçları ile tasarımda farklılık olup olmadığıyla ilgili soruya cevap verebilmek için bir süre daha beklemek gerekiyor diyerek 21.5" iMac'e biraz daha yakından bakalım.

Primate Labs'in Geekbench sonuçlarını paylaştığı sayfasında yer alan ilk test sonuçları Ivy Bridge'li yeni iMac'in, bir önceki nesile göre ciddi bir üstünlük kurmayı başardığını gösteriyor. Yapılan testlerde 21"lik üst model, geçen senenin 27 inçlik, Sandy Bridge'li üst modeline göre %10'a yakın daha fazla puan almayı başarırken; alt konfigürasyonlarda da bu performans farkı aşağı yukarı korunuyor.

Yeni iMac'in performansı ve tasarımı mercek altında
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Yeni iMac'i, tıpkı kendisi gibi Ivy Bridge işlemcilerden gücünü alan Mac Mini ile kıyaslandığında ise ortaya biraz daha farklı bir sonuç çıkıyor. Üst model iMac, üst model Mac Mini'den daha iyi bir performans sergilerken, orta konfigürasyonda Mac Mini, iMac'e üstünlük kurmayı başarıyor. Elbette bu durumun temel sebebi iMac'in i5, Mac Mini'nin ise Hyper-threading teknolojisini destekleyen i7 işlemciden gücünü alıyor olması. Bu performans farkı bir de Mac Mini'nin satış fiyatıyla birleşince (İlgili modeller için Mac Mini'nin fiyatı ının neredeyse iMac'in yarısı kadar) Mac Mini'nin"genel anlamda fiyat/performans" açısından öne çıkartıyor. Fakat iMac'in yüksek kaliteli IPS paneli ve harici grafik yongasına sahip olmasıyla fiyat farkına değecek bir model olduğunu söylemek çok da yanlış olmasa gerek.

Yeni iMac'in performansı ve tasarımı mercek altında
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iFixit'in 21.5" iMac'in baz modelini, tasarım ve tamir edilebilirlik açısından mercek altına aldığı çalışmada öne çıkan sonuçlar şöyle:

  • Ön cam ile LCD panel, çok güçlü bir şekilde birbirine yapıştırılmış (Geçen seneki modelde bu iki katman birbirlerine manyetik olarak tutturulmuştu). Bu da tamir edilebilirliğe büyük bir darbe vurmuş. RAM, İşlemci ya da Depolama Birimi'nde bir değişiklik yapılması için ekranın ayrılıp tüm logic board'un sökülmesi gerekiyor.
  • Yeni modeldeki bileşenler, bir önceki nesilin bileşenleriyle büyük benzerlikler taşıyor.
  • Yeni iMac'in en ince bölümü 5mm kalınlığındayken, en kalın bölümü ise 40mm boyutunda.
  • LG imzasını taşıyan LCD panel, bir önceki modeldeki panelden 5 mm daha ince olmasına rağmen, aynı seri numarasını taşıyor.
  • Apple, bu modelde 3.5"'lik HDD yerine HGST'nin dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği 2.5"'lik sabit sürücüsünü kullanmış.
  • Bileşenlerin, önceki tasarıma göre, birbirlerine daha yakınlaşması ile titreşim iletimini kolaylaştıracağı için depolama birimi, gelen titreşimlerden olumsuz etkilenmemesi için elastik sönüm elemanı ile çevrelenmiş.
  • FaceTime HD ile daha kaliteli video görüşmeleri için iki mikrofon konumlandırılmış. Mobil cihazlarda görmeye alıştığımız çift mikrofonlar
  • Soğutma için gerekli hava debisini karşılamak için önceki modelde küçük ancak birden fazla fan kullanan Apple, bu tasarımda ise için tek bir radyal fana yer vermiş.
  • AirPort kartı, Broadcom'un tek yongalı WLAN çözümü BCM4331'inden güç alırken; üzerinde 3 Wi-Fi anteni bulunduruyor.
  • Macbook Air ve Retina Macbook Pro'larda logicboard'a gömülü olan bellekler, iMac'de ise değiştirilebilir durumda. Ancak bunun için ekranın tamamen sökülerek logicboard'un gün yüzüne çıkartılması gerekiyor.
Yeni iMac'in performansı ve tasarımı mercek altında
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Kısacası iFixit, yeni iMac'e "parça değişimi ve tamir edilebilirlik kolaylığı" göz önüne alındığında 10 üzerinden sadece 3 veriyor ki yeni iMac, 3 puanı bellek, işlemci ve depolama biriminin değiştirilebilir olmasından kazanabiliyor.

Genel olarak değerlendirecek olursak yeni iMac, performans açısından bir önceki nesile göre rahatlıkla üstünlük kurarken; yeni tasarım, parça değişimi açısından kullanıcılara büyük sıkıntı yaratıyor. Fakat yine de performansı, sahip olduğu IPS paneli ve tasarımının olumlu yanları ile Apple'ın ürün gamı içerisinde kullanıcıların en çok tercih edeceği masaüstü Mac olmaya aday.

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jay jay justified 6 yıl en beğenilen
iFixit'teki adamlar kadar rahat adamlar da yoktur herhalde. Sökmek serbest. Takamazsan da "takılmıyo bu, 2 puan verelim" de çık.
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EddyCue 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Livermorium

OverClocK1ng

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Aha işte görün diye resmini de koydum yukarıya. Resmine bakın.
Sadece ismi Apple diye şu kadarcık donanım parcasına 1299 USD para veriyorsunuz.
Türkiye'de de her halde 4000 lira falan da olur en az...

Hayret mantık olgusuna sahip birileri hala varmış.

Ya arkadaşlar sizler şaka mısınız, hayır yani birde gelip donanımcıyım diye burda atıp tutuyorsunuz orada ne yazıyor ;

1.Seviye MAC Hede hödö'sü falan filan Ghz
2.Seviye MAC Hede hödösü şöyle böyle Ghz
3.Seviye MAC hede hödösü ahanda bu kadar Ghz

İşinize gelince "arada ki fark oc ile kapanıyor yeaa" gibisinden yazıyordunuz ne oldu, Sırf o ısrıklı elma logosu için bahsi geçen parayı ödemek hangi akla hizmettir ?

Onu bırak , sana bir de eksi veriyorlar.

Yere bakıyorum:

2 tane Ram (ki Ramlerin fiyatlarını biliyoruz.4Gb Ram 14 Dolardan başlıyor)
1 anakart, 2-3 tane soğutucu parça, 1 harddisk ve sanırım 1 Wireless lan kartı.
1 tanesi de ekran kartı sanırım. Bir de işlemci var.

Bu....

4000 lira vereceğiniz bu.

2 tane ram 30 Dolar olsa, Harddisk 100 Dolar olsa, ekran kartı 150 dolar olsa, 300 Dolar tutmaz.
Kalan monitör ve soğutma blokları ve anakart ve işlemciye 3500 lira veriyorlar. Sonra da bunu yapmaları normalmiş gibi
eksi basıyorlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Hiç feci kazıklandıklarını düşünüyorlar mı yoksa bile bile mi yapıyorlar...
Gerçekten çok merak ediyorum...

ya abi vallahi bilerek yaptigini dusunuyorum. maksatli olarak insanlari sinir ediyorsun. sana ve sizin gibi dusunenlere her mac konularinda bin defa anlatildi bu olay. evet icindeki donanim ucuz hatta %99 unu kendileri bile uretmiyorlar. ama isin maliyetini arttiran bir cok neden var. yazilim, dizayn, muhendislik, stabilite, kullanimi kolaylastiran fonsiyonel ozeliikler, satistan sonraki hizmet, malzeme kalitesi, apple dunyasindaki diger cihazlar ile uyumluluk vs vs vs. bunlar bu forumda yuzbinlerce kez yazildi cizildi hala ayni muhabbeti yapip duruyorsunuz. baska seyler ile gelin ama yok devamli ayni yerde donup duruyorsunuz. isine yaramiyorsa almazssin da neden devamli alanlari enayi gibi gorup duruyorsunuz anlamis degilim.
OverClocK1ngLivermoriumOverClocK1ng
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bocekgrafik 6 yıl
Ön cam ile LCD panel, çok güçlü bir şekilde birbirine yapıştırılmış (Geçen seneki modelde bu iki katman birbirlerine manyetik olarak tutturulmuştu). Bu da tamir edilebilirliğe büyük bir darbe vurmuş. RAM, İşlemci ya da Depolama Birimi'nde bir değişiklik yapılması için ekranın ayrılıp tüm logic board'un sökülmesi gerekiyor.

Geçenlerde Apple klavyem bozuldu. İçini açamadık. Çünkü açmaya çalışırken klavye yamuluyor. Firma sadece yazılımsal olarak değil, donanımsal olarak da ürünlerinin kurcalanmasını, tamir edilmesini istemiyor; "bozulunca yenisini al diyor" resmen.




Yeni modeldeki bileşenler, bir önceki nesilin bileşenleriyle büyük benzerlikler taşıyor.

Sadece incelmesiyle büyük yenilik olduğunu sanan Apple fanları iyi okusunlar bunu. İçinde kullanılan parçaların tamamı notebook parçaları.




Apple, bu modelde 3.5"'lik HDD yerine HGST'nin dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği 2.5"'lik sabit sürücüsünü kullanmış.

Ucuza kaçmanın sonu yok Apple'da. Nerden neyi kıssam diye sıyırmış âdetâ ve 3.5"lere göre güvenilirliği zayıf olan 2.5"lik disk kullanmışlar.
Ön cam ile LCD panel, çok güçlü bir şekilde birbirine yapıştırılmış (Geçen seneki modelde bu iki katman birbirlerine manyetik olarak tutturulmuştu). Bu da t...
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fthkn 4 yıl
macbook neden bu kadar pahalı? Türkiyeye özgü sanırım. Kapalı paket ve yazılımı kendine özgü cihazlar bu ülkeye çok pahalı geliyor. Mesela sabit sistemde windows çok yüksek donanım 2 bin liradan fazla etmez. mobilde android yüksek donanım çok uygun fiyata alınabiliyor ve kalite oluyor uzun zaman kullanabiliyorsunuz. Apple niye yapıyor bunu? Çok kazanıyorlar kazansınlar ama pahalıdan da pahalı bilgisayarları.

Sanırsın ticari amaçla şirketlere satıyorlar sadece. Ben haksızlık olarak görüyorum. Mesele İphone yeri ayrı bir cihaz ama pahalı. O yüzden asla İphone kullanmam. Hele Türkiyede yeni İphone ürününün yanına yaklaşmam. İphone 6 plus Turkcell'den taksitle aldığınızda 5300 liraya geliyor. Ayıptır arkadaş çok ayıp.

Apple insanları kazıklıyor şu kadar harcayıp yüzde 300 kar ediyor gibi saçma eleştirileri de asla kabul etmem. Apple bilgisayarları çok yüksek kalitede kararlı çalışan yazılımı kusursuz ürünlerdir. Ama pahalı. Amerikada olsak belki daha ucuz alınabilir. Ama baktım da amerika fiyatı bile 2500 dolar. Bu çok yüksek bir fiyat amerika için bile. Yani ordan bile alsan 5500 liraya çıkıyor fiyat. Apple asla kullanmam. Gitsinler şirketlere satsınlar. Şirketim olsa apple alırım. Ama evde internete girip oyun oynayacağın cihaza 7500 lira civarı vermek deliliktir. Ha uygulama geliştiricisi, fotoğrafçıysan sonuçta yine iş amaçlı alıyorsun demektir. Bizim işimiz olmaz demek ki İMAC ile. Fiyata bakarak bu sonuç çıkıyor.

Sanırım bu bizim ülkeye özgü bir sömürü. İthalat yapan firmalarımız Apple'ın albeni ve cazibesinin farkında olarak yüksek olan fiyatları iyice yükseltiyorlar. Çünkü her şekilde satılıyor. SAdece senin benim gibi fukara ağlıyor. Ama en başta da dediğim gibi bu büyük bir haksızlık.

2 bin liraya aldığın yüksek donanım windows cihazda ne yüksek kaliteli ekran bulabilirsin ne de yazılım güzelliği. Ama işini görür.

Belki bu tür kıyaslamalar yapmak saçmalamaktan farksız. 2 bin liraya aldığın PC ile de yazılım geliştirip fotoğrafçılık işlerini yürütebilirsin. Emin olduğumuz ve birleştiğimiz tek nokta fiyatının anormal derecede yüksek olduğudur.

Apple batsa sevinirim.
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EddyCue 4 yıl fthkn
fthkn

macbook neden bu kadar pahalı? Türkiyeye özgü sanırım. Kapalı paket ve yazılımı kendine özgü cihazlar bu ülkeye çok pahalı geliyor. Mesela sabit sistemde windows çok yüksek donanım 2 bin liradan fazla etmez. mobilde android yüksek donanım çok uygun fiyata alınabiliyor ve kalite oluyor uzun zaman kullanabiliyorsunuz. Apple niye yapıyor bunu? Çok kazanıyorlar kazansınlar ama pahalıdan da pahalı bilgisayarları.

Sanırsın ticari amaçla şirketlere satıyorlar sadece. Ben haksızlık olarak görüyorum. Mesele İphone yeri ayrı bir cihaz ama pahalı. O yüzden asla İphone kullanmam. Hele Türkiyede yeni İphone ürününün yanına yaklaşmam. İphone 6 plus Turkcell'den taksitle aldığınızda 5300 liraya geliyor. Ayıptır arkadaş çok ayıp.

Apple insanları kazıklıyor şu kadar harcayıp yüzde 300 kar ediyor gibi saçma eleştirileri de asla kabul etmem. Apple bilgisayarları çok yüksek kalitede kararlı çalışan yazılımı kusursuz ürünlerdir. Ama pahalı. Amerikada olsak belki daha ucuz alınabilir. Ama baktım da amerika fiyatı bile 2500 dolar. Bu çok yüksek bir fiyat amerika için bile. Yani ordan bile alsan 5500 liraya çıkıyor fiyat. Apple asla kullanmam. Gitsinler şirketlere satsınlar. Şirketim olsa apple alırım. Ama evde internete girip oyun oynayacağın cihaza 7500 lira civarı vermek deliliktir. Ha uygulama geliştiricisi, fotoğrafçıysan sonuçta yine iş amaçlı alıyorsun demektir. Bizim işimiz olmaz demek ki İMAC ile. Fiyata bakarak bu sonuç çıkıyor.

Sanırım bu bizim ülkeye özgü bir sömürü. İthalat yapan firmalarımız Apple'ın albeni ve cazibesinin farkında olarak yüksek olan fiyatları iyice yükseltiyorlar. Çünkü her şekilde satılıyor. SAdece senin benim gibi fukara ağlıyor. Ama en başta da dediğim gibi bu büyük bir haksızlık.

2 bin liraya aldığın yüksek donanım windows cihazda ne yüksek kaliteli ekran bulabilirsin ne de yazılım güzelliği. Ama işini görür.

Belki bu tür kıyaslamalar yapmak saçmalamaktan farksız. 2 bin liraya aldığın PC ile de yazılım geliştirip fotoğrafçılık işlerini yürütebilirsin. Emin olduğumuz ve birleştiğimiz tek nokta fiyatının anormal derecede yüksek olduğudur.

Apple batsa sevinirim.

yahu bu somuruyu apple yapmiyor ki? her iphone icin %25 ozel tuketim vergisi uzerine de kdv oduyorsun. asil somuruyu yapan cihazin uretimine 0 katki yapip bedavadan %45 e yakin parayi gasp eden devlet.

6 plus 64gb tr pesin parayla: 2831 lira - 1275 dolar ediyor su anki kurla.
6 plus 64gb usa pesin parayla: 850 dolar

kdv ve otv yi dusersek 864 dolara geliyor turkiye vergisiz fiyati. amerikanin vergisiz fiyatindan sadece 14 dolar daha fazla ki bunu da fazladan 1 senelik garanti alarak cikariyorsun. aradaki 400 dolar bedavadan devletin cebine giriyor.


ayri hesabi yeni cikan retinali mac icin de yapalim istersen.

vergisiz usa fiyati: 2500 dolar
vergili tr fiyati: 7.299 tl = 3287 dolar
vergisiz tr fiyati kdv cikarirsak = 2785 dolar + 1 sene garanti ve tr klavye

fark var ama daglar kadar degil. vergiler arttiriyor bu cihazlarin fiyatini. apple'a sovmek cok anlamsizca. once devlete sovmelisiniz.
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lmcgs 6 yıl
Ms Office gelmiyor ancak Ms office mac var ve google da arama ile bulabilirsin link. Torrent de bir problem yok, istedigini indirebilirsin. Mac osx bence windows a gore daha stab, bunun bir cok sebebi var ama en onemlisi cekirdeginin unix olmasi.Eger unix biliyorsan mac osx cok eglenceli bile olabilir. Pc me bile suse yuklemistim sirf bu yuzden.
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lmcgs 6 yıl
Windowstaki bir cok program mac osx de zaten var, yoksada ayni isi yapan programlar var.Ama bazi programlar sadece windowsta var, ornegin 3dmax, zitti da var tabiki ornegin pro logic sadece mac de var.Mac in uzerine win kurup bu sorunu halledebilirsin illa mac icin olmayan bir program kullanicaksan, ayni sekilde pc yede mac osx kuruluyor, hackintosh du galiba. Tercih meselesi tabiki. Surekli sadece win icin yapilmis bir program kullanicaksan pc alman daha mantikli. Bu arada serial bulmak win icin ne kadar kolaysa mac icinde ayni kolaylikta.
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feylezof77 6 yıl lmcgs
lmcgs

Windowstaki bir cok program mac osx de zaten var, yoksada ayni isi yapan programlar var.Ama bazi programlar sadece windowsta var, ornegin 3dmax, zitti da var tabiki ornegin pro logic sadece mac de var.Mac in uzerine win kurup bu sorunu halledebilirsin illa mac icin olmayan bir program kullanicaksan, ayni sekilde pc yede mac osx kuruluyor, hackintosh du galiba. Tercih meselesi tabiki. Surekli sadece win icin yapilmis bir program kullanicaksan pc alman daha mantikli. Bu arada serial bulmak win icin ne kadar kolaysa mac icinde ayni kolaylikta.

teşekkür ederim bir kaç soru sorsam macbookta gömülü olarak microsof office geliyor mu gelmiyorsa apple ın kendi ofis programı var mı ve bu programda bi word dosyası kaydettiğimizde windowslu bir pc de sorunsuz bir şekilde açabilir miyiz yoksa dönüştürücü mü kullanmamız lazım mı?
Torrent sitelerinden rahatça veri indirebilir muyuz?
ipad iphone tercih etme sebebim cok stabil olması sistemin acaba osx windows a gore aynı şekilde bir stabillik sunuyo mu artısı nedir?
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feylezof77 6 yıl
Arkadaslar ilk olarak ipad ile adım attım apple dunyasına memnun kalınca iphone 5 aldım sımdıde macbook almayı dusunuyorum yalnız windowsa yıllardan beri alıştık benı korkutan alışamamak degılde programları cok rahat ve ucretsız sekılde ulasılabiliyor mu konuyu biraz okumaya calıstım ama hala net bır sey yok kafamda
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lmcgs 6 yıl
Sunuda ekliyim maximum kartla alirsaniz bilkom bayiinden 200 tllik puan veriyor, bu kampanya 30 nisan sonmus, 2800 olan model aslinda size 2600 e geliyor.
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lmcgs 6 yıl
Arada yazilanlarin neredeyse tamamini okudum, gereksiz olarak gorenler icin ve imac almayi dusunenler icin neden imac aldigimi su seklide ozetleebilirim
1-oyun icin ps3 um var ve oyun icin pc toplamAk benim icin gereksiz
2-tasarim benim icin onemli
3- fiyat o kadar da abarti degil, o kalitede bi ips monitor sadece 1200 tl nin uzerinde. Soylendigi gibi fiyatlar 4-5k degil her modelde, 2800 tlden basliyor 21,5" imac ler.
4-kullandigim yazilimlar logic pro pc muadili cubaseden basarili ve sadece mac osx de calisiyor. Adobe lightroom mac de cok daha hizli calisiyor. Macbook ve daha iyi bilesenli bir laptop da bunu denedik.
5-isletim sistemi unix kernel ve cok daha rahat kullanabiliyorum, alali daha cok yeni oldu ama tek kurarken hata veren program mac office oldu, microsoft iste diyip gectim.
Benim imac tercih etme sebeplerim aslinda temelde bunlar oldu.
bu paraya ucan kacan pc alinirmiydi bilmem ama yukarida bahsettiklerimi ayni paraya saglayan bir pc bulamadim malesef.
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lmcgs 6 yıl
Arada yazilanlarin neredeyse tamamini okudum, gereksiz olarak gorenler icin ve imac almayi dusunenler icin neden imac aldigimi su seklide ozetleebilirim
1-oyun icin ps3 um var ve oyun icin pc toplamAk benim icin gereksiz
2-tasarim benim icin onemli
3- fiyat o kadar da abarti degil, o kalitede bi ips monitor sadece 1200 tl nin uzerinde. Soylendigi gibi fiyatlar 4-5k degil her modelde, 2800 tlden basliyor 21,5" imac ler.
4-kullandigim yazilimlar logic pro pc muadili cubaseden basarili ve sadece mac osx de calisiyor. Adobe lightroom mac de cok daha hizli calisiyor. Macbook ve daha iyi bilesenli bir laptop da bunu denedik.
5-isletim sistemi unix kernel ve cok daha rahat kullanabiliyorum, alali daha cok yeni oldu ama tek kurarken hata veren program mac office oldu, microsoft iste diyip gectim.
Benim imac tercih etme sebeplerim aslinda temelde bunlar oldu.
bu paraya ucan kacan pc alinirmiydi bilmem ama yukarida bahsettiklerimi ayni paraya saglayan bir pc bulamadim malesef.
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aykts 6 yıl
İmac hicbir zaman performansi icin alinacak bir bilgisayar degil.Tamamiyle multimedya islerini halletmek icin olusturulmus bir urun.Mukemmel ekraniyla film izlemesi,internette hizli dolasmalar,sunularinizi vs...Yani ev kullanicilarinin profesyonel multimedya cihazi diyebilirim.

Macbook pro retina 15" kullaniyorum.Ve tamamiyle is icin.Eticaret sostemimi yonetiyorum,sunular,film,internet vs vs.afyer effects,premiere vs vs gibi proramlari bu kadar rahat kullandigimi hatirlmiyorum.

Ve pc ile mac urunlerini karsilastirmak cok yanlis.Tamamiyle ne icin kullanacaginiza kalmis.Ben hicbir zaman oyun oynamam.Ama gidipte ayni fiyat araliginda oyunda oynayabilecegim,bikac donanimi daha iyi olan baska bilgisayar almam.Cunku macin stabilitesi cok iyi.ssd harddiski sayesinde dugmesine bastiginizda acilmasi sadece 5 saniye.gidip deneyebilirsiniz bi yerde.

Yani yok pc toplarsin o fiyata,yok elmasi icin para veriyosun o fiyata falan sacma bir anlayis.

Sirf yuksek grafik karti olan bir laptop benim hicbir isime yaramaz.Cunku oyunla hicbi ilgim yok.Kaldiki maclerin grafik ozellikleri benim o macle yapabileceklerimin cok cok ustunde.yeri geliyor photoshop,illustratoru ayni anda aciyorum.yeri geliyor after effects,premiere i ayni anda acip greenbox calismalari yapiyorum.Tek bir takilma yapmiyor.Tum bunlari diger bilgisayarlada yapabilirsiniz fakat o basitligi.stabilitesi ve tum bunlari bir mac uzerinde yapilmasi herseye deger.Standart ozellikte bir macte belki crysisi oynayamazsiniz fakat o oyunu bir macte yaratabilirsiniz.Fark bu.


Sunuda demeden gecemeyecegim.bir macbook trde 4000lira ise bunu apple in fiyat anlayisi olarak gormeyin.bi hata bulacaksiniz devlette bulun.
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grezimonk 6 yıl
yıl 2013 olmuş hala imac iyi sanan var... ayrıca oyun üreticileride macosxi hala muhatap almıyor...
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Zordion 6 yıl grezimonk
nevrotikstar
yıl 2013 olmuş hala imac iyi sanan var... ayrıca oyun üreticileride macosxi hala muhatap almıyor...


Mac'ler oyun icin uretilmis cihazlar degil. Ayrica Microsoft'un DirectX ile gelen bir tekelligi var, ancak Linux icin Steam ve Linux tabanli SteamBox ile OpenGL gelisir ve OS X de tek kotu oldugu nokta oyunu kapatir.

Ayrica bu cihaz kasasinda, sikliginda, yaziliminda baska cihaz soyle alalim. Apple cihazlari yerine ayni fiyata daha guclu donanim alabilirsiniz, ama aldiginiz sadece donanim olacaktir. Bu kalitede bir seyi kesinlikle alamazsiniz. (Karsilastirirken 1299$ ABD fiyatini alin)
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Daxteroy 6 yıl
Mac gordugum en gereksiz cihaz ev kullanıcısı icin.
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oprema 6 yıl Daxteroy
Daxteroy

Mac gordugum en gereksiz cihaz ev kullanıcısı icin.

yaw abicim dur araya girip kafa karıştırma
zaten kafa oldu bir milyon..
tezini destekler birşeyleri anlaşılır bir dille söylersen çok memnun olurum..
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