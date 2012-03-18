Yeni iPad modeli de iFixit masasına konuk oldu

Bugüne kadar pek çok popüler modeli parçalarına ayırarak ziyaretçilerine tanıtmayı amaç edinen iFixit sitesinin bu kez masasına yeni iPad modeli konuk oldu.





Çift çekirdekli A5X işlemci, 4 çekirdekli grafik birimi, 9.7 inçlik LED arka aydınlatmalı 2048 x 1536 piksel çözünürlükte Retina ekran, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 5MP arka kamera, 1080p video kaydı şeklinde özellikler mevcut.





Avustralya'da piyasaya sürülen yeni iPad modelini kısa sürede elde ederek parçalama işlemine başlayan iFixit ekibi işe ilk olarak ekran ile başladı. İlk gün 1 milyon adet satışın beklendiği yeni iPad modelinin beklenenden çok daha zor bir şekilde açıldığı belirtiliyor.





Retina ekran sebebiyle yeni iPad'in panelinin bağlantıları daha önce bahsettiğimiz gibi bir önceki modelden oldukça farklı. Panelin seri numaralarından site bunun Samsung üretimi olduğunu belirledi. Yeni iPad'in ekran tedarikçileri bilindiği gibi Samsung, LG ve Sharp firmaları.





Ancak Sharp'ın şu ana kadar bir adet bile ekran tedarik edemediği ve LG'nin de bazı problemler nedeniyle üretime yetişemediği konuşuluyor. Bu bakımdan yeni iPad'in stok sıkıntısı yaşamaya başladığı haberleri geliyor.





iPad'in mantıksal devre kartının bir tarafında; Texas Instruments üretimi CD3240 sürücü cihazı, Broadcom BCM4330 WiFi/anabant/Bluetooth 4.0/FM alıcı-vericisi taşıyan modül, 64-bit konfigürasyonda 1GB RAM'e tekabül eden Japon Elpida üretimi 2 x 4Gb LP DDR2 RAM, Qualcomm güç yönetim kartı ve 3G/4G modülü, Triquint amplifikatör modülü, Avago, Skyworks, Fairchild, Broadcom, Apple ses kodekleri, giriş çıkışları ve mikro işlemci devreleri bulunuyor.





Mantık kartının yeni olan diğer yüzünde Apple A5X işlemcisi, Apple güç yönetim modülü, Toshiba 16GB 28nm NAND flash bellek, Qualcomm MDM9600 3G/4G modem, yine Skyworks ve Avago firmalarının devreleri bulunuyor. Apple'ın yeni işlemcisi 12.82 mm x 12.71 mm boyutlarında ve A5 işlemcisinden yüzde 36 daha büyük.





Yeni iPad'in beklendiği gibi daha büyük bir batarya sunduğu görülüyor. 3 hücreli batarya iPad 2'de bulunan 25 watt/saatlik bataryadan 17.5Whr daha fazla. Bu aradaki fark da esktra RAM ve gelişmiş GPU için ayrılmış gibi görünüyor.





Diğer elemanlar ise 5MP çözünürlükte Omnivision OV5650 CMOS görüntü sensörü, 0.3MP Omnivision OV297AA görüntü sensörü, microSIM kart girişi şeklinde sıralanıyor.