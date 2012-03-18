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Yeni iPad modeli de iFixit masasına konuk oldu

7 yıl
9,2b
1
124
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPad modeli de iFixit masasına konuk oldu
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Bugüne kadar pek çok popüler modeli parçalarına ayırarak ziyaretçilerine tanıtmayı amaç edinen iFixit sitesinin bu kez masasına yeni iPad modeli konuk oldu.

Çift çekirdekli A5X işlemci, 4 çekirdekli grafik birimi, 9.7 inçlik LED arka aydınlatmalı 2048 x 1536 piksel çözünürlükte Retina ekran, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 5MP arka kamera, 1080p video kaydı şeklinde özellikler mevcut.

Avustralya'da piyasaya sürülen yeni iPad modelini kısa sürede elde ederek parçalama işlemine başlayan iFixit ekibi işe ilk olarak ekran ile başladı. İlk gün 1 milyon adet satışın beklendiği yeni iPad modelinin beklenenden çok daha zor bir şekilde açıldığı belirtiliyor.

Retina ekran sebebiyle yeni iPad'in panelinin bağlantıları daha önce bahsettiğimiz gibi bir önceki modelden oldukça farklı. Panelin seri numaralarından site bunun Samsung üretimi olduğunu belirledi. Yeni iPad'in ekran tedarikçileri bilindiği gibi Samsung, LG ve Sharp firmaları.

Ancak Sharp'ın şu ana kadar bir adet bile ekran tedarik edemediği ve LG'nin de bazı problemler nedeniyle üretime yetişemediği konuşuluyor. Bu bakımdan yeni iPad'in stok sıkıntısı yaşamaya başladığı haberleri geliyor.

iPad'in mantıksal devre kartının bir tarafında; Texas Instruments üretimi CD3240 sürücü cihazı, Broadcom BCM4330 WiFi/anabant/Bluetooth 4.0/FM alıcı-vericisi taşıyan modül, 64-bit konfigürasyonda 1GB RAM'e tekabül eden Japon Elpida üretimi 2 x 4Gb LP DDR2 RAM, Qualcomm güç yönetim kartı ve 3G/4G modülü, Triquint amplifikatör modülü, Avago, Skyworks, Fairchild, Broadcom, Apple ses kodekleri, giriş çıkışları ve mikro işlemci devreleri bulunuyor. 

Mantık kartının yeni olan diğer yüzünde Apple A5X işlemcisi, Apple güç yönetim modülü, Toshiba 16GB 28nm NAND flash bellek, Qualcomm MDM9600 3G/4G modem, yine Skyworks ve Avago firmalarının devreleri bulunuyor. Apple'ın yeni işlemcisi 12.82 mm x 12.71 mm boyutlarında ve A5 işlemcisinden yüzde 36 daha büyük.

Yeni iPad'in beklendiği gibi daha büyük bir batarya sunduğu görülüyor. 3 hücreli batarya iPad 2'de bulunan 25 watt/saatlik bataryadan 17.5Whr daha fazla. Bu aradaki fark da esktra RAM ve gelişmiş GPU için ayrılmış gibi görünüyor.

Diğer elemanlar ise 5MP çözünürlükte Omnivision OV5650 CMOS görüntü sensörü, 0.3MP Omnivision OV297AA görüntü sensörü, microSIM kart girişi şeklinde sıralanıyor. 

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nevai 7 yıl en beğenilen
Samsung yine sağlam cihaz yapmış :D
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darkness_39 7 yıl
apple fanlarının cihazlarında en çok övdüğü muhteşem retina ekranlarının üreticisi genel anlamda en sevmedikleri rakibi samsung olması komik olmuş. :):):)
3 Yanıt Yanıtla +40
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engurlu 7 yıl Zaym1n
Zaym1n

Yeni iPad içinde apple a ait bi ürün var mı? :D


İşlemcinin üzerindeki beyaz kaplamayı APPLE üretmiş


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Zaym1nYeni iPad içinde apple a ait bi ürün var mı? :Dİşlemcinin üzerindeki beyaz kaplamayı APPLE üretmiş
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 7 yıl
darkness_39
apple fanlarının cihazlarında en çok övdüğü muhteşem retina ekranlarının üreticisi genel anlamda en sevmedikleri rakibi samsung olması komik olmuş. :):):)

şöyle yorumları görunce vallaha yapancı forumlar cok daha iyi boş konuşan yok
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DH Misafiri 7 yıl
Bir aile dostumuz Bursada , Mercedes bilmem ne serisinin yakıt enjeksiyon sistemlerini biz üretiyoruz diyordu. :) ama ne gariptir ki yurdumun bir araba markası dahi yok. Önemli olan TASARIM iş üretmeye gelince Türkiyede bile imrenerek baktıgımız arabaların parçaları üretilebiliyor. Güney Kore kendi arabasını üretiyor hatta uçak motoru dahi üretiyor. Fakat Apple ürünlerini taklit edeceğine kendi özgün üretimlerini yapsalardı Apple yi fersah fersah gecerlerdi. Eğitim sisteminde yatıyor her şey çocukları tek tip düşünmeye sevk edersen. Yaratıcı düşünceyi engellersen olacagı çin ve kore mantıgı ile yapılanların taklitleri peşinde koşşarsın. Beklersin ki onlar yapsın ben geliştireyim. Yada fikrin daha değerlidir özgün bir tasarım yaparsın birakırsın işi sadece üretim olan kişiler bunu üretsin. Ah keşke Tasarım ne bir bilseler.
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DH Misafiri 7 yıl
Herkez Samsung diyo ya ardaslar adamlar asil düşünüyor baskasına yaptirdiyor olay bu zaten samsung akıl etse kendi yapar satar bu kadar basit var ol Apple hayatımızı değiştirdi
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DH Misafiri 7 yıl
Herkez Samsung diyo ya ardaslar adamlar asil düşünüyor baskasına yaptirdiyor olay bu zaten samsung akıl etse kendi yapar satar bu kadar basit var ol Apple hayatımızı değiştirdi
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Shape Of My Heart 7 yıl
Donanim haberde nekadar cahil insan varmis valla ayip gorunce ben utandim yazilanlari

Dunyada hicbir firma kendi tasariminin yani sira; butun bilesenlerini kendi uretip, kendi fabrikalarinda birlestirip, kendi ulkesinde uretemez. Yok boyle bir olay. Bunu apple da gorunce sasirmaya da gerek yok. Samsungcularda bosuna sevinmesin o teknolojinin altında apple imzası var

Yani samsung olmasa baska fabrikada yine uretilirdi o ekran ama oyle ama boyle
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E_Aydin35 7 yıl
Cidden şuan itibari ile şaşaırdım yani gerçekten bunu bilmiyordum iPad'in yani yeni iPadi'in retina ekranın Samsung yaptığını galiba bunu birçok kişi bilmiyordu editörlerimiz bile, ancak iFixit'E gerçekten burada teşekkür etmek lazım her detayına kadar bunu incelemiş araştırmış.. Ben bu konunun en çok'da 1'e 1 muhabbetinin çok güzel olucağını düşünüyorum..
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emre1393 7 yıl
kavga ediyonuz da kaçınızda apple ipad var yada kaçınızda samsung vs. tablet var?
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memoseler 7 yıl
Apple Tüm teknolojilerde piyasanın en iyisi değil. Samsung-Acer-Asus gibi markalar Apple gibi tablet yapamaz. Çünkü içine kendi anakartını oda olmazsa kendi işlemcisini oda olmazsa kendisinden birşey koymak ister. Burda Apple'ın farkı ortaya çıkıyor. Herşeyin En iyisini koyuyor ve Yazılımı yükleyip satıyor. Toplama bilgisayarlar hazır bilgisayarlardan daha performanslı hesabı. EN OPTİMİZE çalışacak EN İYİ parçaları tek bir cihazda birleştiriyor ve karşımıza her seferinde bizi şaşırtan bir cihaz çıkıyor
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panelci 7 yıl
Apple'n diğer firmalara parça ürettirmesi;adidasın bizim ülkemizde,bizim pamuğumuz,bizim ipliğimiz ve bizim işçimizi kullanarak 15 liraya eşofman ürettirmesi ve bize 150 liraya satması gibi birşey...Bir diğer komik tarafı ise ekranı samsungun üretmesiyle teselli bulmak olmuş,kendi tasarımını ve sistemini yaptığı tabletlere,kendi bile gülen ve yapamadık diyen samsung bence sadece appledan emir alıp o nederse onu üretmeye devam etsin;zira bu konuda daha başarılı..
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musaemirsen 7 yıl
İsamsung
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