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Yeni iPad ve Mac’ler 16 Ekim’de tanıtılacak

Apple, Ekim ayındaki beklenen etkinlik için sonunda ilk ışığı yaktı. 16 Ekim’de düzenlenecek olan etkinlik için bu kez “It’s been way too long” ifadesine (Çok uzun zaman oldu) yer vermiş. Cupertino’da
4 yıl
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iPad
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yeni iPad ve Mac’ler 16 Ekim’de tanıtılacak
Apple, Ekim ayındaki beklenen etkinlik için sonunda ilk ışığı yaktı. 16 Ekim’de düzenlenecek olan etkinlik için bu kez “It’s been way too long” ifadesine (Çok uzun zaman oldu) yer vermiş. (Geçen yıl 22 Ekim'de düzenlenmişti.) Cupertino’daki kampüste gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında muhtemelen yeni iPad Mini ve iPad Air resmiyet kazanacak. Bunun yanı sıra yeni iMac ve 12inçlik Retina ekranlı MacBook modellerinin de görücüye çıkması bekleniyor.
iPad Air 2 için şu ana kadar ortaya çıkan bilgilerde %20 daha ince kasa, TouchID parmak izi okuyucu gibi özelliklerden bahsedilmişti. Ayrıca daha performanslı çalışacak olan A8 işlemciye 1GB yerine 2GB RAM’in de eşlik etmesi muhtemel seçenekler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra kasada altın sarısı renk seçeneği de alternatifler arasına girebilir.

Apple 16 Ekim’de yazılımsal anlamda da bir dizi beklentiyi de sonunda karşılayabilir. Bu seçenekler arasında ilk akla gelen hiç şüphesiz OS X Yosemite. Büyük ölçüde hazır olan ve iPad etkinliğine saklandığı tahmin edilen yeni Mac sürümüne ek olarak iOS 8.1 güncellemesi de etkinlikteki muhtemel diğer ayrıntılar arasında olabilir. Bu sürümün Apple Pay için de bir dizi özelliği ve Passbook uygulamasını beraberinde getireceği düşünülüyor. Ek olaraksa güncellenmiş iWork, iLife uygulamaları, yeniden tasarlanmış iTunes 12 ve küçük bir ihtimal Apple Watch hakkında taze bilgiler beklentilerden sadece bir kaçı.

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socomolokko1 4 yıl
Fiyatlar nasıl olur acaba
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Strange Night 4 yıl
Mac Mini'yi merak ediyorum yine intel hd ekran kartı ile gelebilir belli olmaz
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zengier 4 yıl
ooo demek "way too long"

iPad uzun yapmislarmis :D ona gondermeymis o baslikta :D
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DH Misafiri 4 yıl
İpad Air 2gb ram ,touch id ve altın rengi ile gelmesi başlıca almak için bence bir neden. İpad 2'mi bu sayede güvenle değiştirebilirim 4yıldır taş gibi çalışıyor herhalde bu da beni bir 5 yıl götürür.
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xmasx 4 yıl
Apple ipod klasigi öldürdü digerlerinide yavas yavas kaldirabilir.
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Recharged 4 yıl
Merakla bekliyorum. Umarım iPad Air 2 beklendiği gibi gelir.
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hakan.ifone 4 yıl
İPAD AİR 2 MÜKEMMEL GELİCEK FİAT KONUSU 1.500 OLUR FAZLA OLMAZ KESİNLİKLE ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM Bİ KÖTÜLÜGÜ İSEEEE SES KAPAMA TUŞU YOK ONU KALDIRDI APPLE İNCE OLACAGI İCİN KALDIRDI ...KEŞKE KALKMASAYDI OZMAN NASIL KAPATICAZ SESİ DİREK OLARAK....
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danGerfuLL 4 yıl
Ciksin da su eski model iMacler ucuzlasin artik.
Tabi yeni iMac tanitilirsa.
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rock43v3r 4 yıl
Ipod touch ile ilgili hiç bir haber yok galiba, umarım 4,7" ipod touch çıkar.
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kcankaynak 4 yıl
HAHAHA oha be kardeşim adam mac için "dandik" dedi. Keşke, evindeki internet kotan dolmasın diye "Ahmet Abi'nin yeri" tarzı kahvelerde beleş wi-fi arayıp yeni Linux sürümü indirmeye uğraşacağına, Mac alacak parayı biriktirsen ve kullansan.
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ALPEREN A. 4 yıl
Hadi 5s ten 6ya geçtik. Ancak ipad airden air2ye geçmek için hiçbir neden yok bana göre. Kamerası iyi olsa nolur kaç kere kullandık?
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