Yeni iPad ve Mac’ler 16 Ekim’de tanıtılacak

Apple, Ekim ayındaki beklenen etkinlik için sonunda ilk ışığı yaktı. 16 Ekim’de düzenlenecek olan etkinlik için bu kez “It’s been way too long” ifadesine (Çok uzun zaman oldu) yer vermiş. (Geçen yıl 22 Ekim'de düzenlenmişti.) Cupertino’daki kampüste gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında muhtemelen yeni iPad Mini ve iPad Air resmiyet kazanacak. Bunun yanı sıra yeni iMac ve 12inçlik Retina ekranlı MacBook modellerinin de görücüye çıkması bekleniyor.

iPad Air 2 için şu ana kadar ortaya çıkan bilgilerde %20 daha ince kasa, TouchID parmak izi okuyucu gibi özelliklerden bahsedilmişti. Ayrıca daha performanslı çalışacak olan A8 işlemciye 1GB yerine 2GB RAM’in de eşlik etmesi muhtemel seçenekler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra kasada altın sarısı renk seçeneği de alternatifler arasına girebilir.

Apple 16 Ekim’de yazılımsal anlamda da bir dizi beklentiyi de sonunda karşılayabilir. Bu seçenekler arasında ilk akla gelen hiç şüphesiz OS X Yosemite. Büyük ölçüde hazır olan ve iPad etkinliğine saklandığı tahmin edilen yeni Mac sürümüne ek olarak iOS 8.1 güncellemesi de etkinlikteki muhtemel diğer ayrıntılar arasında olabilir. Bu sürümün Apple Pay için de bir dizi özelliği ve Passbook uygulamasını beraberinde getireceği düşünülüyor. Ek olaraksa güncellenmiş iWork, iLife uygulamaları, yeniden tasarlanmış iTunes 12 ve küçük bir ihtimal Apple Watch hakkında taze bilgiler beklentilerden sadece bir kaçı.