Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iPhone 7 sızıntısı büyük bir kamera ve kaybolan anten çizgilerini gösteriyor

Apple tarafından Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 7'nin yeni görüntüleri sızdırıldı. Yayınlanan teknik çizimler daha büyük bir kamera ve yeniden tasarlanan anten çizgilerini gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
14b
1
57
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın Mart ayı içerisinde küçük ekranlı bir iPhone modeli tanıtması bekleniyor ve daha sonra muhtemelen Eylül ayında iPhone 7 ortaya çıkacak. İki akıllı telefon için de birçok detay sızdırılmıştı ancak Nowhereelse.fr iPhone 7'nin arka kısmını gösteren yeni görüntüler yayınladı. Akıllı telefonun kasasını ortaya koyan teknik çizimler daha büyük bir kamera lensi ve yeniden tasarlanmış anten çizgilerini gösteriyor.
İlk bakışta telefonun arka yüzündeki yatay anten çizgilerinin tamamen yok olduğunu görüyoruz. Apple, daha ince görünümlü olması beklenen yeni iPhone modelinde anten çizgilerini gizlemenin bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Yakından bakıldığında ise görüntüler iPhone 7 kamerasının değiştiğini ortaya koyuyor. Büyük kamera boşluğu önemli bir yükseltmeye işaret ediyor olabilir fakat daha önce söylendiği gibi herhangi bir çift kamera belirtisi yok. Bu yönde beklentisi olanlar hayal kırıklığına uğrayabilir ancak bu görüntü 4.7 inçlik bir iPhone 7'yi gösteriyor. Çift kamera sisteminin 5,5 inç iPhone 7 Plus ya da potansiyel iPhone 7 Pro varyantına özel olması bekleniyor.
Kaynağa göre, sızan görüntülerde olmasa bile telefonun kasası mevcut modellere kıyasla daha ince bir yapıya sahip. NoWhereElse tarafından yayınlanan taslaklar ciddiye alınmalı mı? Kesinlikle evet. Site editörü, Steve Hemmerstoffer, 2014 yılında iPhone 6 ve Galaxy S6, 2015 yılında ise iPhone 6S ve Galaxy S7 teknik çizimlerini ilk olarak ortaya çıkaran isim olmuştu.

http://www.nowhereelse.fr/iphone-7-photos-catcher-112935/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
The Balance 3 yıl en beğenilen mehmedaltair
Hocam render yapıldı yapılmadı arkasına biraz bakın 5c'ye benzemiyor mu?

Zaten kimse beğenmek zorunda değil. Bu forumda büyük bir sıkıntı var. Niye inatçısınız, hep kendi dedikleriniz mi doğru? Kapitalizm sizi çok mu etkiliyor. Yazık değil mi yahu verdiğiniz binlerce paralara.

Yahu konu dışı ayrı, donanım bölümü ayrı, oyun kısmı ayrı ve telefon bölümü. Sinema bölümü hakkında konuşmaya tenezzül bile etmiyorum orada da dc/marvel kavgası var şaka gibi.

Bizim ülkeden niye bir şey çıkmıyor biliyor musun? Çünkü inatçıyız. Ülke olarak birine laf atmadan durmayız. Sağcısı solcusuna, dinsizi dine bağlı olanlara, apple'cısı Samsung 'cusuna.

Yahu iyi misiniz siz işiniz gücünüz yok mu? Bir şeylerle uğraşın artık be. Karşı zihniyeti gömmek için harcadığınız zamanlara yazık değil mi? Ne olur yani ne geçiyor elinize karşıdaki aydınlığa mi gelecek.

Verdiğiniz 3000 TL'ye yazık günah abi. Bakın küçüğünüzüm. Artık uyanmadınız mı? Sizleri birbirine sokanlara laf atmanız gerekirken gidip birinize laf atıyorsunuz.

Halbuki bir olup bir şey yapsak ne güzel. Nerede o eski Türkler,Müslümanlar?

Not :Sürç-i lisan için affola.

Edit:biraz aşırıya kaçtım sinirden
Hocam render yapıldı yapılmadı arkasına biraz bakın 5c'ye benzemiyor mu?Zaten kimse beğenmek zorunda değil. Bu forumda büyük bir sıkıntı var. Ni...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +59
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 3 yıl
5c gibi durmuş arkadan.

Ben artık Apple'dan tasarım anlamında bir çığır beklemiyorum. Tasarımına yıllarca laf atılan samsung bile düzeltti fakat Apple gittikçe çirkinleşti.

Apple müşterisi memnun olduğu sürece hiç bir değişiklik yapılmaz.
5c gibi durmuş arkadan.Ben artık Apple'dan tasarım anlamında bir çığır beklemiyorum. Tasarımına yıllarca laf atılan samsung bile düzeltti fakat Appl...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metalmilita 3 yıl
Telefonun anten çizgileri gitmiş iyi hoş ama yarın bu telefonda da anten sorunu olursa şaşırmam 7s'de de onu düzeltirler artık.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
djvietnam 3 yıl
Ben soylim iphone7 özelliklerini kulaklık girişi olmayacak 3gb RAM çift kamera daha ince yeni tasarım daya gitsin fanlara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türkbey 3 yıl
5s in kasasını incelt ve ekrani bataryayı büyüt yok satar makina.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Esat1993can 3 yıl
Sızıntı olan fotoğrafa bakarak yargılamak doğru olmaz ben sevmesemde güzel bulmasamda kendi adına bir tasarım anlayışı va İphoneların. Bence telefon kameraları Nirvanaya ulaştı bu seviyeden sonra daha fazla yükselmesine gerek yok yazılım olarak geliştirmeler beklemekteyim mesela odak konusunda flan gibi iphone itunes ile şarkıcıların şarkılarını satın almaya vb şeylere girdi buda müzik dünyasındaki piyonların işine geldi özenti olan toplumu iphone kullandırmak için her türlü takla atıldı mükemmel bir politikayla aslında çok fazla eksiği olan bu cihazları inanılmaz şekilde sattı. Sizde koyun gibi birbirinize girip durmayın herkez kendi kullandığını en iyi olarak görüyor :D şaka gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Yekpare arka kısım olması iyi olmuş, zaten herkesin eleştirdiği 5 serisindeki iki renkli tasarımları ve 6 serisindeki o çizgili tasarımlarıydı.
Özüne dönmüş tekrardan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kule_genclik 3 yıl
Anten çizgileri kaybolmuyor sadece uçlara sarılıyor bi daha ki haber de çizgiler aslında kaybolmuyor basliginda çıkmasın diye resmi de buraya koyuyorum

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 3 yıl kule_genclik
kule_genclik

Anten çizgileri kaybolmuyor sadece uçlara sarılıyor bi daha ki haber de çizgiler aslında kaybolmuyor basliginda çıkmasın diye resmi de buraya koyuyorum

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Haberin düzeltilmesi lazım, ama zannetmiyorum düzeltileceğini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GreyParrot 3 yıl kule_genclik
kule_genclik

Anten çizgileri kaybolmuyor sadece uçlara sarılıyor bi daha ki haber de çizgiler aslında kaybolmuyor basliginda çıkmasın diye resmi de buraya koyuyorum

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bu kadar küçük bir değişiklik 6s'de bile yapılabilinirdi ana seride daha radikal bir tasarım bekliyor insan gerçi tek parça alüminyum malzeme kullanılıp kenarları yumuşak, dikdörtgen formunda bir tasarım yapılmak istenirse daha ne kadar farklı bir görüntü ortaya çıkabilir ki
tabi bunun üzeri cam olsa daha farklı şeyler denense mesela macbook tarzı incelen kenarlar en azından değişiklik olur ama apple oval kenar ve full alüminyum sevdasından kolay kolay vazgeçmeyecek sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baycihan 3 yıl
Şimdiden söylüyorum bu sızıntılar kesinleştikçe elin dandik bir çinli firması kopyalayıp daha önce piyasaya sürecek sonrada bazı androidciler ama önce şu x markası yapmıştı apple kopyalamış diyecekler...görüş, düşünce, vizyon o kadar net:)...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jugador07 3 yıl
ne kadar doğru bilmiyorum tabi ama şöyle bir görsel de mevcut iphone 7 ile ilgili:

vgy.me/...

kaynak da şurası: twitter.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crashlone 3 yıl
DH Misafiri

Bir linuxcu olarak ve android isletim sistemli telefon kulanan biri olaran apple alan kisi ne kasauya nede baska birseye bakar isletim sistemine stabil ve hizliligine kendi uretim parca ios un mac ile senkronize olusuna bakar parca malzeme ses vs. Kalitesi cok iyi bir aptalin bile rahatca kullanabilecegi bir duzeye getirmisler budur mutlu eden.


Hayır Apple alan biri Onu Masaya koyup millete hava atmak için alıyor ve bizim halk genelde 16gb modelini alır sonuçta tek yaptığı instagrama,facebook'a girip.
Candy Crush oynamaktır...Hiç bir zaman Bir uygulamaya para vermez...

Genelde iphone alan güruh'un tarifeside olmaz arkadaşlarından Dakika internet dilenirler...Çünkü tüm parasını vermiştir ve 2 yıl boyunca tarife alacak parası kalmamıştır.

Bu dediklerim genelleme değildir ama ÇOĞUNLUK böyledir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 3 yıl
Cigilerin olmamasi guzel, ben daha cok ipod touch a benzettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaXiLoPeZ 3 yıl
Iphone kullanmama rağmen şu iğrenç tasarımı ne zaman düzeltecek apple çok merak ediyorum. Bence bilerek böyle yapıyorlar nasılsa satıyoruz diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Tasarım için satın alındığını varsayarsak; bugünkü kasa çok satılıyorsa, insanlar kendi zevki için mi yoksa marka logosuyla hava atmaktan zevk aldığı için mi alıyor fazla kafa yormaya değmez!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Bir linuxcu olarak ve android isletim sistemli telefon kulanan biri olaran apple alan kisi ne kasauya nede baska birseye bakar isletim sistemine stabil ve hizliligine kendi uretim parca ios un mac ile senkronize olusuna bakar parca malzeme ses vs. Kalitesi cok iyi bir aptalin bile rahatca kullanabilecegi bir duzeye getirmisler budur mutlu eden.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
extrabold 3 yıl
Pek iyi değil gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-6AEF290E0 3 yıl
Kutu tasarıma geri dönülmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14004 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
çizim, iphone 7 ve
8 etiket daha Popüler sızıntı taslak şema görüntü Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Meizu PRO 6, 6GB RAM ile gelebilir 3 yıl LINE evrensel uygulaması Windows 10 Mobile desteğiyle güncellendi 3 yıl Jim Wales: Wikipedia'da firmaların kendi sayfasını hazırlaması utanç verici 3 yıl Kuzey Kore hack çalışmalarını hızlandırdı 3 yıl Spotify Windows Phone’a destek vermeyi durdurmayacak 3 yıl AMD Radeon Fury X2 için isim değişikliği iddiası 3 yıl Samsung Entrim 4D kulaklık ile sanal gerçeklik sinirlerinizde 3 yıl Boom Beach için yeni bir güncelleme yayınlandı 3 yıl 15 yaşında dünya drone şampiyonasında 250.000 dolar kazandı 3 yıl Otonom arabalar fidye için hacklenebilir 3 yıl Snapchat akıllı gözlük tasarlamak için süper bir ekip kuruyor 3 yıl Microsoft bugün Windows 10 Mobile güncellemesini duyurabilir 3 yıl Ankara saldırısı, dijital dünyayı nasıl etkiledi? 3 yıl Kök hücrelerle körlüğün tedavisi mümkün 3 yıl İşte hayallerinizdeki Jetpack 3 yıl Microsoft'un yeni telefonu Lumia 650 mercek altında 3 yıl Çin'den Hubble'ı 300'e katlayan uzay teleskobu 3 yıl NASA daha sessiz süper sonik uçaklar geliştirmeye yakın 3 yıl 4.5G ile birlikte hangi hız ve kota seçeneklerini göreceğiz? 3 yıl Star Trek dizisi ve filmleri ayrı yollarda ilerleyecek 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni iPhone 7 sızıntısı büyük bir kamera ve kaybolan anten çizgilerini gösteriyor Sonraki Boeing, insansız denizaltı aracı Echo Voyager'ı tanıttı 3 yıl Sanal gerçeklik ile hayat kurtarabilirsiniz 3 yıl Microsoft artık Windows 10 Mağazası'nda Bitcoin'le ödeme kabul etmeyecek 3 yıl AMD Radeon R9 Fury X2 için hafta başı işaret ediliyor 3 yıl Microsoft Edge tarayıcısının ilk eklentisi ortaya çıktı 3 yıl Yapay zeka: 3 - Go üstadı: 0 3 yıl Steam dilediğiniz oyunu VR olarak oynayabilmenize olanak sağlayacak 3 yıl Android N ile cihazlara gelecek 10 önemli özellik 3 yıl ExoMars Mars'ta yaşam aramak için Pazartesi günü fırlatılıyor 3 yıl Corsair'dan üst segment oyuncu ekipmanları inceleme videosu 3 yıl Star Wars'un yıldızı yeni Lara Croft olma yolunda 3 yıl Marvel'in yeni dizisi Luke Cage sonbaharda başlayacak 3 yıl Oppo R9 ve R9 Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı 3 yıl Raporlara göre yeni kavisli kenar ekranlı telefon modelleri yolda 3 yıl Fukuşima'daki nükleer sızıntıya robotlar bile dayanamadı 3 yıl Skype kurucusundan yeni bir güvenli iletişim uygulaması 3 yıl Samsung Galaxy S7 modelleri Wi-Fi bağlantısını paylaşabilliyor 3 yıl Samsung Galaxy Tab A 2016, resmi sayfasına kavuştu 3 yıl Yahoo! Games efsanesi 20 yıl sonunda kapanıyor 3 yıl Pascal tabanlı Nvidia GeForce GTX 1080, Nisan ayında karşımıza çıkabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim