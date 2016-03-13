Yeni iPhone 7 sızıntısı büyük bir kamera ve kaybolan anten çizgilerini gösteriyor

Apple'ın Mart ayı içerisinde küçük ekranlı bir iPhone modeli tanıtması bekleniyor ve daha sonra muhtemelen Eylül ayında iPhone 7 ortaya çıkacak. İki akıllı telefon için de birçok detay sızdırılmıştı ancak Nowhereelse.fr iPhone 7'nin arka kısmını gösteren yeni görüntüler yayınladı. Akıllı telefonun kasasını ortaya koyan teknik çizimler daha büyük bir kamera lensi ve yeniden tasarlanmış anten çizgilerini gösteriyor.

İlk bakışta telefonun arka yüzündeki yatay anten çizgilerinin tamamen yok olduğunu görüyoruz. Apple, daha ince görünümlü olması beklenen yeni iPhone modelinde anten çizgilerini gizlemenin bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Yakından bakıldığında ise görüntüler iPhone 7 kamerasının değiştiğini ortaya koyuyor. Büyük kamera boşluğu önemli bir yükseltmeye işaret ediyor olabilir fakat daha önce söylendiği gibi herhangi bir çift kamera belirtisi yok. Bu yönde beklentisi olanlar hayal kırıklığına uğrayabilir ancak bu görüntü 4.7 inçlik bir iPhone 7'yi gösteriyor. Çift kamera sisteminin 5,5 inç iPhone 7 Plus ya da potansiyel iPhone 7 Pro varyantına özel olması bekleniyor.

Kaynağa göre, sızan görüntülerde olmasa bile telefonun kasası mevcut modellere kıyasla daha ince bir yapıya sahip. NoWhereElse tarafından yayınlanan taslaklar ciddiye alınmalı mı? Kesinlikle evet. Site editörü, Steve Hemmerstoffer, 2014 yılında iPhone 6 ve Galaxy S6, 2015 yılında ise iPhone 6S ve Galaxy S7 teknik çizimlerini ilk olarak ortaya çıkaran isim olmuştu.

http://www.nowhereelse.fr/iphone-7-photos-catcher-112935/