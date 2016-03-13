Yeni iPhone 7 sızıntısı büyük bir kamera ve kaybolan anten çizgilerini gösteriyor

Haber Editörü
Apple'ın Mart ayı içerisinde küçük ekranlı bir iPhone modeli tanıtması bekleniyor ve daha sonra muhtemelen Eylül ayında iPhone 7 ortaya çıkacak. İki akıllı telefon için de birçok detay sızdırılmıştı ancak Nowhereelse.fr iPhone 7'nin arka kısmını gösteren yeni görüntüler yayınladı. Akıllı telefonun kasasını ortaya koyan teknik çizimler daha büyük bir kamera lensi ve yeniden tasarlanmış anten çizgilerini gösteriyor.
İlk bakışta telefonun arka yüzündeki yatay anten çizgilerinin tamamen yok olduğunu görüyoruz. Apple, daha ince görünümlü olması beklenen yeni iPhone modelinde anten çizgilerini gizlemenin bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Yakından bakıldığında ise görüntüler iPhone 7 kamerasının değiştiğini ortaya koyuyor. Büyük kamera boşluğu önemli bir yükseltmeye işaret ediyor olabilir fakat daha önce söylendiği gibi herhangi bir çift kamera belirtisi yok. Bu yönde beklentisi olanlar hayal kırıklığına uğrayabilir ancak bu görüntü 4.7 inçlik bir iPhone 7'yi gösteriyor. Çift kamera sisteminin 5,5 inç iPhone 7 Plus ya da potansiyel iPhone 7 Pro varyantına özel olması bekleniyor.
Kaynağa göre, sızan görüntülerde olmasa bile telefonun kasası mevcut modellere kıyasla daha ince bir yapıya sahip. NoWhereElse tarafından yayınlanan taslaklar ciddiye alınmalı mı? Kesinlikle evet. Site editörü, Steve Hemmerstoffer, 2014 yılında iPhone 6 ve Galaxy S6, 2015 yılında ise iPhone 6S ve Galaxy S7 teknik çizimlerini ilk olarak ortaya çıkaran isim olmuştu.
http://www.nowhereelse.fr/iphone-7-photos-catcher-112935/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten kimse beğenmek zorunda değil. Bu forumda büyük bir sıkıntı var. Niye inatçısınız, hep kendi dedikleriniz mi doğru? Kapitalizm sizi çok mu etkiliyor. Yazık değil mi yahu verdiğiniz binlerce paralara.
Yahu konu dışı ayrı, donanım bölümü ayrı, oyun kısmı ayrı ve telefon bölümü. Sinema bölümü hakkında konuşmaya tenezzül bile etmiyorum orada da dc/marvel kavgası var şaka gibi.
Bizim ülkeden niye bir şey çıkmıyor biliyor musun? Çünkü inatçıyız. Ülke olarak birine laf atmadan durmayız. Sağcısı solcusuna, dinsizi dine bağlı olanlara, apple'cısı Samsung 'cusuna.
Yahu iyi misiniz siz işiniz gücünüz yok mu? Bir şeylerle uğraşın artık be. Karşı zihniyeti gömmek için harcadığınız zamanlara yazık değil mi? Ne olur yani ne geçiyor elinize karşıdaki aydınlığa mi gelecek.
Verdiğiniz 3000 TL'ye yazık günah abi. Bakın küçüğünüzüm. Artık uyanmadınız mı? Sizleri birbirine sokanlara laf atmanız gerekirken gidip birinize laf atıyorsunuz.
Halbuki bir olup bir şey yapsak ne güzel. Nerede o eski Türkler,Müslümanlar?
Not :Sürç-i lisan için affola.
Edit:biraz aşırıya kaçtım sinirden
Ben artık Apple'dan tasarım anlamında bir çığır beklemiyorum. Tasarımına yıllarca laf atılan samsung bile düzeltti fakat Apple gittikçe çirkinleşti.
Apple müşterisi memnun olduğu sürece hiç bir değişiklik yapılmaz.