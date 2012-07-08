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Yeni iPhone'da NFC olmayabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4b
1
39
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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WWDC 2012 konferansında tanıtılan iOS 6 işletim sisteminin Passbook özelliği, yeni iPhone'da NFC yongasına yer verileceğine dair yorumlar yapılmasına neden olmuştu.

Bu yıl 172 milyar dolar olması beklenen mobil ödeme hacmi, 2016 yılı itibariyle 600 milyar dolar tahmini seviyesine çıkacak. Google Wallet, Square gibi farklı girişimler de pazarda pay kapma yarışında. Bu yarışta yakın alan iletişimi - NFC uyumlu mobil cihazların bir adım daha önde olması bekleniyor.

Passbook, iOS cihazınızı bir kupon gibi kullanabilmenize imkan tanıyor, konuma ve zamana göre otomatik olarak ilgili kuponu ya da kartı kilit ekranında görüntüleyebiliyor. Ancak analistler yeni iPhone'da NFC yongasının işareti olarak görülen bu özellikte herhangi bir kredi kartı veya ödeme türüne referans gösterilmemesinin, özelliğin mobil cüzdan yerine geçmeyeceği anlamına geldiğini belirtiyor.

Apple'a yakın kaynaklar firmanın bir karar verme sürecinde olduğunu belirtiyor. NFC yongası yeni iPhone'a ekstra enerji yükü getirirken, veri aktarımındaki muhtemel güvenlik problemleri de yeni bir soruna sebep olabilir. Bunun yerine Apple, Bluetooth teknolojisini kullanan ve daha az enerji harcayan farklı bir mobil ödeme sistemi entegre edebilir.

NFC teknolojisi yılın en önemli trendleri arasında yer alsa da yaygın kullanıma geçmesi için birkaç seneye ihtiyaç var. Analistler Apple'ın, yeni bir teknolojiyi hemen benimsemek yerine, diğer firmaların hamlelerini beklediği taktiğini göz önüne alarak NFC teknolojisinin henüz erken olduğu görüşünde birleşiyor.

Ancak iddialara göre bazı Apple yöneticileri NFC yerine daha güvenli bir teknoloji bulmanın gerekliliğine inanıyor ve Pasbook özelliğinin de biraz kırpılması konusunda çalışmalar yapıyor. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304830704577493261395358658.html Yorum Yaz
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myhotyro 7 yıl en beğenilen
Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı? ekonomi.haberturk.com/...
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iphoneuss2 7 yıl ekrem71
Konuda baslikla beraber sekiz (8) tane "NFC" geciyor.

Alinti yaptigini anlayamayan editor, bari kisaca NFC'nin anlamina da deginseydin. Zahmet olacakti gerci gerek yok ama ne bilim her gun kullandigimiz, atamizin yadigari, Milli Egitim'in eseri, Turkce sozlugun incisi olan "NFC"nin anlamini bilmeyen benim gibi cahiller olabiliyor.

Kiniyorum.

EDIT: Near Field Communication, kisa mesafe icin kullanilan kablosuz iletisim. Akbil vs...

"Yonga" Turkceymis. Sonradan gelme...
Konuda baslikla beraber sekiz (8) tane "NFC" geciyor.Alinti yaptigini anlayamayan editor, bari kisaca NFC'nin anlamina da deginseydin. Zahmet olacakt...
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erci501 7 yıl
Apple ve dandik adetleri. Video kaydını bile diğer firmalardan 2 sene sonra telefonlarina entegre ettiler. NFC yi de 2 sene sonra kullanıp devrim yapmış gibi tanitirlar.
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uzil 7 yıl
bikaç yoruma katılmamak elde değil...
su anda olmaması ne gerek var diye birçok yoruma sebep olmuş..fakat ilerde nfc vb. bir donanım veya uygulama(artık her ne ise) apple ürününü gelirse muhtemeln bu ürün çok iyi oldu bak iphone umla ödeme yapıyorum gibi yorumlara sebebiyet verecektir...

ne iphone ne android kullanıcısıyım
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nurettinaz 7 yıl
Apple in ne zaman donanimsal olarak iyi oldugu gorunmus ki
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Stansflower 7 yıl
Her gün bir ihtimal haberi, baygınlık geldi artık.
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Silent Guardian 7 yıl
Mahalle bakkalı NFC'ye geçmedikçe bende geçmem arkadaş
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Serkan.s 7 yıl
Apple 2007'de iPhone'u duyurmasaydı ve her sene yeni bir model üretmeseydi şimdi ne tür bir mobil cihaz kullanıyordunuz merak ediyorum...
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-technology4ever- 7 yıl
Bekleyelim sonuçları görelim.
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tunlab 7 yıl
şu patlayan ayponlardan bi kaç tane edinmek lazım, malum cografyamızda her an herşey olabilir nükleer bomba niyetine atarız sağa sola, habere bak ya facia demiş video yu bile açamadım atom bombası resmi var, bumudur yani apple düşmanlıgının son geldigi yer
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-technology4ever- 7 yıl
u.r.k.
Ön kameraya ne ihtiyaç var? Gece kim foto çekerki telefona flaş koyalım diyen apple ın yeni saçmalığı. Kimsii de çıkmış buna ne gerek var ki diyor ama appleın aynı şey için alternatif düşündüğünü de görmüyor.

Apple ın neden açık kaynak kodlu olmadığını hiç düşündün mü acaba ? Sence bu ilkesini etkileyecek bir şeyi Apple entegre eder mi cihazına ?
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u.r.k. 7 yıl -technology4ever-
-technology4ever-

u.r.k.

Ön kameraya ne ihtiyaç var? Gece kim foto çekerki telefona flaş koyalım diyen apple ın yeni saçmalığı. Kimsii de çıkmış buna ne gerek var ki diyor ama appleın aynı şey için alternatif düşündüğünü de görmüyor.


Apple ın neden açık kaynak kodlu olmadığını hiç düşündün mü acaba ? Sence bu ilkesini etkileyecek bir şeyi Apple entegre eder mi cihazına ?

forum.donanimhaber.com/...

Millet nfc rahatlığı yaşarken apple sizlere yine kan kusturacak ve sizde apple yapıyorsa birşey biliyordur diye kendinizi tatmin etmeye devam edeceksiniz. Size iyi barkod okutmalar öyleyse.
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emryrgc 7 yıl
NFC'ye ne gerek var diyenler kredi karti ile odeme yapmiyor herhalde? Nfc icin kilif kullanmaktan biktim iphone 4 ile. Kesilikle nfc olmali.
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blizzard3 7 yıl
nfc koymassa hiç sasırmam
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E_Aydin35 7 yıl
Bence koskoca Apple bu Belediye dağıtıyormuş gibi yakında her telefonda bulunacak NFC teknolojisini kullanmaz.. Neden diyicek olursanız Apple farklılığını her konuda gösterdiği için herkezin yakın zamanda yaygınlaşıp kullanacağı bu teknolojiyi bence kendi yapacağı daha uygun daha az enerji tüketen ve Apple patentleri altında yapacağı bir özelliğe tercih etmez bence..
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myhotyro 7 yıl
Tolga*
khaos
myhotyro Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı? ekonomi.haberturk.com/...
Nedeni belli galaxy s3 patlayabilir ama iphone 4s yanamaz
forum.donanimhaber.com/... Al hocam yorumlara kendin bak, verdiğiniz linkte video,fotoğraf geçtim; temsili bir resim var. Resimde maşallah atom bombası resmi var iPhoneda.. Onu haber yapsa tepkiler ne olur sence

Galaxy S serisinin üstüne kuş pislese, "kuş pisledi, telefon kaçamadı" diye haber yapacaklarından hiç şüphem yokken bu olayla ilgili donaım haber editörlerinin bir satır yazısı bile yok. Tarafsız habercilik bu olsa gerek.
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cocainbar 7 yıl
ios deki aplikasyon kalitesi androidde olsa 5dk düşünmem alırım galaxy s3ü keyfime bakarım.
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