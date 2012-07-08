Yeni iPhone'da NFC olmayabilir

WWDC 2012 konferansında tanıtılan iOS 6 işletim sisteminin Passbook özelliği, yeni iPhone'da NFC yongasına yer verileceğine dair yorumlar yapılmasına neden olmuştu.





Bu yıl 172 milyar dolar olması beklenen mobil ödeme hacmi, 2016 yılı itibariyle 600 milyar dolar tahmini seviyesine çıkacak. Google Wallet, Square gibi farklı girişimler de pazarda pay kapma yarışında. Bu yarışta yakın alan iletişimi - NFC uyumlu mobil cihazların bir adım daha önde olması bekleniyor.





Passbook, iOS cihazınızı bir kupon gibi kullanabilmenize imkan tanıyor, konuma ve zamana göre otomatik olarak ilgili kuponu ya da kartı kilit ekranında görüntüleyebiliyor. Ancak analistler yeni iPhone'da NFC yongasının işareti olarak görülen bu özellikte herhangi bir kredi kartı veya ödeme türüne referans gösterilmemesinin, özelliğin mobil cüzdan yerine geçmeyeceği anlamına geldiğini belirtiyor.





Apple'a yakın kaynaklar firmanın bir karar verme sürecinde olduğunu belirtiyor. NFC yongası yeni iPhone'a ekstra enerji yükü getirirken, veri aktarımındaki muhtemel güvenlik problemleri de yeni bir soruna sebep olabilir. Bunun yerine Apple, Bluetooth teknolojisini kullanan ve daha az enerji harcayan farklı bir mobil ödeme sistemi entegre edebilir.





NFC teknolojisi yılın en önemli trendleri arasında yer alsa da yaygın kullanıma geçmesi için birkaç seneye ihtiyaç var. Analistler Apple'ın, yeni bir teknolojiyi hemen benimsemek yerine, diğer firmaların hamlelerini beklediği taktiğini göz önüne alarak NFC teknolojisinin henüz erken olduğu görüşünde birleşiyor.





Ancak iddialara göre bazı Apple yöneticileri NFC yerine daha güvenli bir teknoloji bulmanın gerekliliğine inanıyor ve Pasbook özelliğinin de biraz kırpılması konusunda çalışmalar yapıyor.