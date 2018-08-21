Yeni iPhone'lar daha hızlı şarj olacak

Hızlı ve kablosuz şarj teknolojisi; iPhone tarihi için geçtiğimiz yıl duyurulan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile başlasa da birçok kullanıcı, hem kutu içerisinden hızlı şarj adaptörünün çıkmamasından hem de bu teknolojilerin diğer akıllı telefonlardaki kadar hızlı çalışmamasından yakınıyordu. Ancak 12 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni iPhone modelleri, daha iyi bir şarj deneyimi sunacak.

Yeni iPhone'lar daha hızlı kablosuz şarj teknolojisine sahip olacak

Tedarik kaynaklarından gelen bilgilere göre; 2018 model iPhone'larda kablosuz olarak daha güçlü bir akım elde etmek için FPC (esnek baskılı devre) yerine bakır bobinler kullanılacak. Bu sayede şarj esnasında daha az ısı açığa çıkacak ve iPhone'ların şarj verimliliği artacak.

Daha hızlı kablosuz şarj desteğine sahip olacak yeni iPhone'lar kablolu olarak da hızlı şarj olabilecek. Buna ek olarak yeni iPhone modellerinin kutu içeriğine 18 W’lık hızlı şarj adaptörünü de dahil edecek olan Apple, bu noktada rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor.

http://www.chinatimes.com/newspapers/20180819000253-260204