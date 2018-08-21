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Yeni iPhone'lar daha hızlı şarj olacak

Apple, Eylül ayında duyurusunu gerçekleştireceği yeni iPhone'larda kablosuz şarj deneyimini iyileştirmek için bakır bobinler kullanacak. Bu sayede kablosuz şarj aktarımı daha hızlı gerçekleşecek.
9 ay
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Hızlı ve kablosuz şarj teknolojisi; iPhone tarihi için geçtiğimiz yıl duyurulan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile başlasa da birçok kullanıcı, hem kutu içerisinden hızlı şarj adaptörünün çıkmamasından hem de bu teknolojilerin diğer akıllı telefonlardaki kadar hızlı çalışmamasından yakınıyordu. Ancak 12 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni iPhone modelleri, daha iyi bir şarj deneyimi sunacak.

Yeni iPhone'lar daha hızlı kablosuz şarj teknolojisine sahip olacak

Tedarik kaynaklarından gelen bilgilere göre; 2018 model iPhone'larda kablosuz olarak daha güçlü bir akım elde etmek için FPC (esnek baskılı devre) yerine bakır bobinler kullanılacak. Bu sayede şarj esnasında daha az ısı açığa çıkacak ve iPhone'ların şarj verimliliği artacak. 
Daha hızlı kablosuz şarj desteğine sahip olacak yeni iPhone'lar kablolu olarak da hızlı şarj olabilecek. Buna ek olarak yeni iPhone modellerinin kutu içeriğine 18 W’lık hızlı şarj adaptörünü de dahil edecek olan Apple, bu noktada rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. 

http://www.chinatimes.com/newspapers/20180819000253-260204 Yorum Yaz
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SigSauer6 9 ay en beğenilen
Size 2020 den haber veriyorum. Dahada yeni olan iphonelar dahada hızlı şarj olacak emin olabilirsiniz.
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çikko 9 ay
Peki şarjı daha yavaş azalacak mı?
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erol6513 9 ay
neden apple daha önce olan bişeyi yapınca ilk defa yapılmış/keşfedilmiş gibi davranılıyo anlamadım
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snoppy 9 ay
Daha kelimesinden Apple sayesinde nefret ettim.
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ozeceze 9 ay
Kaç yıldır kahrını çekiyorum. Kaç yıldır. Sırf şu detay yok diye bile bırakılırsın Apple. 18w da sadece amiral gemisinde olur, düz modele gene vermezler :) şey bağlantı arabirimi gene değişiyor mu ? Yada stabilite problemleri bitiyor mu? 5w şarj aleti ve bu saçmalıklarla yıllarca avuttunuz bizi. Yatacak yeriniz yok
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Lumibrite 9 ay
Peki böyle bir şeye gerek var mı? Normal şarj ettiğimiz pilleri bile 1 sene dolmadan ömrünü yarılıyor, bu durumda pil daha çabuk bozulmaz mı?
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krkmz1666 9 ay
Hızlı dolan hızlı boşalır
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Kerim5100 9 ay
Daha kendi şarj aletlerini satışa çıkaramadılar haberlere bak XD
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drjacob 9 ay
şarjı uzun gideninden yapsanız daha iyi bence
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erol6513 9 ay
neden apple daha önce olan bişeyi yapınca ilk defa yapılmış/keşfedilmiş gibi davranılıyo anlamadım
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dr20mouse 9 ay erol6513
Çünkü kapitalizm öyle istedi yoksa nasıl %70 kârla satacaklar?
Hiç birşeyden haberi olmayan parası olan kesime hitap ediyorlar. Kısaca cahil zenginlere.
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Rocky Balboa® 9 ay
Hızlı şarjın geç gelmesinden yakınan androidciler gelmiş yine, samsung vb yıllar önce getirdide ne oldu ? patlayan telefonlarla doldurdular piyasayı. Apple'ın en sevdiğim yönü yeni çıkan bir teknoloji yerine olgunlaşmış teknolojileri cihazlara, diğer rakiplerden çok daha iyi şekilde monte etmesi.
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-RAMMSTEIN- 9 ay
Konuyu gene forumun yegane tayfası FanDroid’ci J7 Team basmış. Hiç sektirmiyorlar...
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dr20mouse 9 ay
Daha kablosuz şarj aleti yok piyasada şarj etse ne olur?
Kendi şarj aleti olmadan 3. Parti cihazlar iyi şarj edemez ki
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-RAMMSTEIN- 9 ay dr20mouse
Senin ülken 3. dünya ülkesi olduğu için olmaması gerçeğini unutmayalım. Avrupada heryerde var...
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