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Yeni Intel sürücüleri grafik bozulmalarına son veriyor

Son dönemde Intel'in yeni nesil entegre grafik birimlerinde ortaya çıkan problemler sonrasında, firma devreye girdi ve Skylake işlemcilere yönelik olarak bir yama paketi hazırladı.
3 yıl
7,5b
1
6
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Intel sürücüleri grafik bozulmalarına son veriyor


Skylake işlemcilerini yavaş yavaş piyasaya sürmeye başlayan Intel, yazılım desteğini de eksik etmiyor. Son dönemde ortaya çıkan bazı problemler için yeni bir yama paketi yayımlandı. Intel Core, Core M, Xeon ve Pentium/Celeron işlemciler için geliştirilen yama, özellikle entegre HD grafik birimlerine hitap ediyor. 

Kullanıcılardan gelen raporlara bakıldığında, bir süredir entegre grafik birimlerinin neden olduğu; sistemin kilitlenmesi, GFXBench yazılımında takılmaların yaşanması, bazı işlemlerde mavi ekran hatasının yaşanması, Microsoft Store Maps uygulamasında bozulmalar, ekranın titreme yapması gibi problemler gündeme geliyordu. 

Firmanın verdiği bilgilere göre, yeni güncelleme Intel HD Graphics 510, 515, 520, 530 ile Intel Iris Graphics 540 ve Intel Iris Graphics 550 birimlerini kullanan Skylake işlemcileri ile uyumlu. Güncelleme ile yukarıda saydığımız ekran titremesi, grafik bozulmaları ve dengesizliklerin önüne geçiliyor. 

Güncelleme Haswell ve Broadwell işlemcileri kapsamıyor. Yayınlanacak yeni bir güncellemede, bu işlemcilerdeki problemlerin de giderileceği açıklandı. Windows 7 ve sonrası işletim sistemlerine sahip kullanıcılar an itibariyle güncellemeyi indirebiliyor.  

https://downloadcenter.intel.com/download/25620/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-7-8-1-10-15-40-6th-Gen Yorum Yaz
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viper17 3 yıl en beğenilen
"Güncelleme Haswell ve Broadwell işlemcileri kapsamıyor. "
Keşke bekleyip adam gibi destek verseydiniz. Intel sürücü konusunda çok başarısız.
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Nf 3 yıl
İntel Windows 10 için hd4000'e tek güncelleme verdi, hd3000 ve öncesi Windows 10 ile öldürüldü.
Bütün intel gpu ları için güncel driver indirmek isteyenler aşağıdaki adresten indirecek oldukları sürücünün sadece İntel kısmını sistemlerine kurarak gerçekleştirebilirler.
leshcatlabs.net/...
1 Yanıt Yanıtla
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suslu76 3 yıl Nf
Nf

İntel Windows 10 için hd4000'e tek güncelleme verdi, hd3000 ve öncesi Windows 10 ile öldürüldü.

Bütün intel gpu ları için güncel driver indirmek isteyenler aşağıdaki adresten indirecek oldukları sürücünün sadece İntel kısmını sistemlerine kurarak gerçekleştirebilirler.

leshcatlabs.net/...

intel GMA3600 icin windows 10 surucusu cikarmadi, dediginiz adresteki 15.7 versiyonunun intel kismini kurarsak olur mu diyorsunuz? sanki unifl de intel ve amd driverlarini sadece bir araya getirmis ve siraya kuruyormus gibi sadece, farkli bir seyleri yok gibi
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suslu76 3 yıl
N2600 islemci var bir netbook'ta, atom yani, windows 10 surucusu yok, microsoft'un kendi surucusu de ekran parlakligi ayarlamasina veya bilgisayarin bekleme moduna girmesine imkan vermiyor, gma 3600 ekran karti da, ati nvidia filan eski kartlara da bayagi desteklerini devam ettiriyorlar sanirim
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empire1530 3 yıl
Ayrıca NVIDIA'da Windows 10 hatalarını düzeltmek için yeni sürücüsünü yayınladı.Çoğu mavi ekran hatalarının giderildiği söyleniyor.
nvidia.com.tr/...
Buradan indirebilirsiniz.Sürüm numarası 361.43
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viper17 3 yıl en beğenilen
"Güncelleme Haswell ve Broadwell işlemcileri kapsamıyor. "
Keşke bekleyip adam gibi destek verseydiniz. Intel sürücü konusunda çok başarısız.
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