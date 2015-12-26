Yeni Intel sürücüleri grafik bozulmalarına son veriyor





Skylake işlemcilerini yavaş yavaş piyasaya sürmeye başlayan Intel, yazılım desteğini de eksik etmiyor. Son dönemde ortaya çıkan bazı problemler için yeni bir yama paketi yayımlandı. Intel Core, Core M, Xeon ve Pentium/Celeron işlemciler için geliştirilen yama, özellikle entegre HD grafik birimlerine hitap ediyor.





Kullanıcılardan gelen raporlara bakıldığında, bir süredir entegre grafik birimlerinin neden olduğu; sistemin kilitlenmesi, GFXBench yazılımında takılmaların yaşanması, bazı işlemlerde mavi ekran hatasının yaşanması, Microsoft Store Maps uygulamasında bozulmalar, ekranın titreme yapması gibi problemler gündeme geliyordu.





Firmanın verdiği bilgilere göre, yeni güncelleme Intel HD Graphics 510, 515, 520, 530 ile Intel Iris Graphics 540 ve Intel Iris Graphics 550 birimlerini kullanan Skylake işlemcileri ile uyumlu. Güncelleme ile yukarıda saydığımız ekran titremesi, grafik bozulmaları ve dengesizliklerin önüne geçiliyor.





Güncelleme Haswell ve Broadwell işlemcileri kapsamıyor. Yayınlanacak yeni bir güncellemede, bu işlemcilerdeki problemlerin de giderileceği açıklandı. Windows 7 ve sonrası işletim sistemlerine sahip kullanıcılar an itibariyle güncellemeyi indirebiliyor.

https://downloadcenter.intel.com/download/25620/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-7-8-1-10-15-40-6th-Gen