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Yeni nesil 2020 Mercedes-Benz S Serisi ilk kez görüntülendi

Mercedes-Benz'in amiral gemisi olarak görülen lüks sedan modeli S Serisi'nin 2020 için hazırlanan yeni nesil prototipi test aşamasında ilk kez görüntülendi. İşte şimdiye dek bilinenler...
1 yıl
7,1b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni nesil 2020 Mercedes-Benz S Serisi ilk kez görüntülendi
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2020 model Mercedes-Benz S Serisi’nin yolda olduğu resmi olarak biliniyor. Ancak, daha önce görüntülenmeyen lüks sedanın kış testleri sırasında ilk kez yakalanan görüntüleri, yeniden tasarlanan modeli kamuflajlı da olsa ilk kez canlı kanlı görmemize olanak sağlıyor.

Yeni lüks sedanın üzerinde bulunan ağır kamuflaj nedeniyle ön farları ve ızgarası hakkında yorum yapmak pek mümkün olmuyor. Ancak genel itibariyle selefine göre daha derli toplu bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafta ise tasarımın selefine biraz daha yakın olduğu gözlenirken, stop lambalarının ve ön farların yeni LED çerçeveye ve yeni CLS modelindeki gibi daha modern bir tasarıma sahip olacağı düşünülüyor.

Test edilen prototipin kaputunun altında şimdiki S550’deki en az 463hp güç ve 700Nm tork üretecek 4.0 litre çift turbo V8 motorun revize edilmiş bir versiyonunun bulunduğu düşünülüyor. Bunun yanı sıra yeni nesil S Serisi’nin dokuz ileri otomatik şanzımanı kullanmaya devam etmesi, ve 4MATIC dört tekerden çekiş sisteminin de opsiyon olarak varlığını sürdürmesi bekleniyor.

Hafif hibrit veya full hibrit bulunabilir 

Tıpkı diğer üreticilerde olduğu gibi, Mercedes-Benz de elektrikli motorlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu yüzden yeni nesil S Serisinin de yeni CLS’deki 48 volt elektrik sistemi ve stop/start ile rejeneratif frenleme görevlerini yerine getiren elektrikli motor kullanan hafif hibrit sistemden faydalanabileceği düşünülüyor.

Şimdiki jenerasyonu tazelemek için gelen 2018 S Serisi modellerin tamamında 6,500’ün üzerinde yeni parça kullanıldığı söyleniyor. Dolayısıyla bu ağır kamuflajın altında da pek çok yeniliğin bulunacağı düşünülüyor.


http://www.motortrend.com/news/spied-next-gen-2020-mercedes-benz-s-class-caught-for-the-first-time/ Yorum Yaz
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haberelectro 1 yıl en beğenilen
Kral a yer acin. Teslacilar iyi izlesin bu arabayi
2 Yanıt Yanıtla +14
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12maymun 1 yıl
Tesla'nın elektrikli motor dışında bir esprisi yok. Mercedes S serisi'nin rakibi olamaz. Mercedes kalite olarak, tesladan fersah fersah üstündür.
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haberelectro 1 yıl
Aynen tesla butun piyasayi sildi supurdu araba satamiyor diger firmalar ...
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martin palermo 1 yıl
bizim yerli araba bi çıksa hepsi kıskanacak ne tesla ne mercedes kalacak.
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10ff 1 yıl
siz niye sevindiniz anlamadim? devlet buyuklerimiz binecek siz degil...
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V4LKyR 1 yıl
Model S çok farklı bir araba. Ben şahsen Model S alırdım yine de.
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kadirirdem 1 yıl
Elektrik gelsin bakalım tesla karşısında ne yapacak.
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haberelectro 1 yıl kadirirdem
Tesla onun karşısında ne yapacak demeliydin.
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McLaren64 1 yıl
Güncel modelden çok uzaklaşmayacaklar gibi. Muhtemelen iç mekanda değişiklik yapılır ve dış tasarımda evimsel bir dil tercih edilir. Mercedes tasarım şefi yeni A ve CLS'te kullanılan tasarım dilinin her modelde olmayacağını söylediğine göre S Class biraz daha muhafazakâr bir değişim geçirir.
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12maymun 1 yıl
Tesla'nın elektrikli motor dışında bir esprisi yok. Mercedes S serisi'nin rakibi olamaz. Mercedes kalite olarak, tesladan fersah fersah üstündür.
Yanıtla +8
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haberelectro 1 yıl
Aynen tesla butun piyasayi sildi supurdu araba satamiyor diger firmalar ...
Yanıtla +5
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haberelectro 1 yıl
Guncel S serisinde 48V sistem var zaten. Yokmus gibi yazilmis. Tam elektrikli surumu de geliyor EQS.
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haberelectro 1 yıl en beğenilen
Kral a yer acin. Teslacilar iyi izlesin bu arabayi
2 Yanıt Yanıtla +14
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lojistisyen 1 yıl haberelectro
Tesla sayesinde bu aracın elektrikli versiyonu da gelir. Nede olsa adamlar piyasaya yön verdi, kalanlar onu izliyor.
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RocknRoll@ 1 yıl haberelectro
haberelectro
Kral a yer acin. Teslacilar iyi izlesin bu arabayi

Kral öldü yaşasın yeni kral.Tesla ile rekabet etmesi imkansız.
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mercedes-benz, mercedes s serisi ve
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