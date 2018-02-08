Yeni nesil 2020 Mercedes-Benz S Serisi ilk kez görüntülendi

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2020 model Mercedes-Benz S Serisi’nin yolda olduğu resmi olarak biliniyor. Ancak, daha önce görüntülenmeyen lüks sedanın kış testleri sırasında ilk kez yakalanan görüntüleri, yeniden tasarlanan modeli kamuflajlı da olsa ilk kez canlı kanlı görmemize olanak sağlıyor.

Yeni lüks sedanın üzerinde bulunan ağır kamuflaj nedeniyle ön farları ve ızgarası hakkında yorum yapmak pek mümkün olmuyor. Ancak genel itibariyle selefine göre daha derli toplu bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafta ise tasarımın selefine biraz daha yakın olduğu gözlenirken, stop lambalarının ve ön farların yeni LED çerçeveye ve yeni CLS modelindeki gibi daha modern bir tasarıma sahip olacağı düşünülüyor.

Test edilen prototipin kaputunun altında şimdiki S550’deki en az 463hp güç ve 700Nm tork üretecek 4.0 litre çift turbo V8 motorun revize edilmiş bir versiyonunun bulunduğu düşünülüyor. Bunun yanı sıra yeni nesil S Serisi’nin dokuz ileri otomatik şanzımanı kullanmaya devam etmesi, ve 4MATIC dört tekerden çekiş sisteminin de opsiyon olarak varlığını sürdürmesi bekleniyor.

Hafif hibrit veya full hibrit bulunabilir

Tıpkı diğer üreticilerde olduğu gibi, Mercedes-Benz de elektrikli motorlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu yüzden yeni nesil S Serisinin de yeni CLS’deki 48 volt elektrik sistemi ve stop/start ile rejeneratif frenleme görevlerini yerine getiren elektrikli motor kullanan hafif hibrit sistemden faydalanabileceği düşünülüyor.

Şimdiki jenerasyonu tazelemek için gelen 2018 S Serisi modellerin tamamında 6,500’ün üzerinde yeni parça kullanıldığı söyleniyor. Dolayısıyla bu ağır kamuflajın altında da pek çok yeniliğin bulunacağı düşünülüyor.

http://www.motortrend.com/news/spied-next-gen-2020-mercedes-benz-s-class-caught-for-the-first-time/