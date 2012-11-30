Yeni nesil 21.5" iMac, satışa sunuldu

Apple, tasarımıyla göz dolduran ve hibrit depolama çözümü Fusion Drive'ın da aralarında bulunduğu donanımsal iyileştirmelere sahip yeni nesil iMac'in 21.5 inçlik modelini bugün satışa sundu.

21.5 inçlik yeni iMac, iki farklı konfigürasyon seçeneğine sahip. 1299 dolardan satışa sunulan ilk model, gücünü standart olarak 2.7GHz frekansında çalışan fakat Turbo Boost ile 3.2GHz'e kadar yükseltilebilen Intel Core i5 işlemcisinden alıyor ve grafik konusunda sırtını NVIDIA GeForce 640M çözümüne dayıyor. 1499 dolarlık diğer modelde ise işlemci olarak 2.7GHz frekansında çalışan (Turbo Boost ile 3.9GHz'e kadar arttırılabilir) Intel Core i5 ile grafik yongası olarak NVIDIA GeForce GT 650M yer alıyor. Her iki model de 8GB'lık sistem belleği ile 1TB'lık depolama birimine sahipken, isteğe bağlı olarak 1499 dolarlık modelde aynı kapasitede fakat SSD'nin de bulunduğu Fusion Drive kullanılabiliyor.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre 27 inçlik iMac'in satışına ise aralık ayı içerisinde başlanılacak.