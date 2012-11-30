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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil 21.5" iMac, satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, tasarımıyla göz dolduran ve hibrit depolama çözümü Fusion Drive'ın da aralarında bulunduğu donanımsal iyileştirmelere sahip yeni nesil iMac'in 21.5 inçlik modelini bugün satışa sundu.
21.5 inçlik yeni iMac, iki farklı konfigürasyon seçeneğine sahip. 1299 dolardan satışa sunulan ilk model, gücünü standart olarak 2.7GHz frekansında çalışan fakat Turbo Boost ile 3.2GHz'e kadar yükseltilebilen Intel Core i5 işlemcisinden alıyor ve grafik konusunda sırtını NVIDIA GeForce 640M çözümüne dayıyor. 1499 dolarlık diğer modelde ise işlemci olarak 2.7GHz frekansında çalışan (Turbo Boost ile 3.9GHz'e kadar arttırılabilir) Intel Core i5 ile grafik yongası olarak NVIDIA GeForce GT 650M yer alıyor. Her iki model de 8GB'lık sistem belleği ile 1TB'lık depolama birimine sahipken, isteğe bağlı olarak 1499 dolarlık modelde aynı kapasitede fakat SSD'nin de bulunduğu Fusion Drive kullanılabiliyor.
Apple'dan yapılan açıklamaya göre 27 inçlik iMac'in satışına ise aralık ayı içerisinde başlanılacak.

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Recharged 7 yıl
Tasarım çok çok iyi.Özellikle tasarım işiyle uğraşanların terciği oluyor iMac.En azından benim gördüğüm yerlerde böyle.Yani oyun vs. normal bir masaüstünde ki kadar iyi performans sağlamaz diye düşünüyorum.
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xtreme4495 6 yıl
Arkadan çekilmiş resimler burada yok ama arka kısmı fazla bombeli. İncelteceğiz diye arka kısmı iyice şişirmişler. Zaten arka kısmı şişirmeden bu kadar ince bir kasa yapamazlardı.
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infom@n 7 yıl
agamli
Bu imac donanimi, masaustu pc bilesenlerinden mi yoksa notebook bilesenlerinden mi olusuyor, yani performansi mac pro ile ayni mi daha mi iyimac pro retinayi tasiyan grafik imacte full hdyi hayli hayli tasir fakat masaustu diye satiyorlar ama sanki notebook gibimobilden bakamadim detayli

Bu tür cihazların bütün donanımı laptop donanımıdır. Yıllardır bu böyle:)
Sığdırabilmek, az ısı üretmek ve sessiz çalışmak için böyle tasarlanıyor. Yani mac book pro yu alıp bir monitorun arkasına bağlıyorsunuz al sana IMAC (yada ALL-IN-ONE PC)
Ayrıca Optik medya okuyucusu (CD,DVD, BR vs:) yok :)
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infom@n 7 yıl
itachi237
Mobil ekran kartı hemde 640m ! Ekran kartı olmamış

Bu cihazların bütün donanımı laptop donanımıdır. Yıllardır bu böyle:)
Ayrıca Optik medya okuyucusu (CD,DVD, BR vs:) yok :)
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itachi237 7 yıl
Mobil ekran kartı hemde 640m !
Ekran kartı olmamış
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RiXoN 7 yıl
Konu yeri burasi degil
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agamli 7 yıl
Bu imac donanimi, masaustu pc bilesenlerinden mi yoksa notebook bilesenlerinden mi olusuyor, yani performansi mac pro ile ayni mi daha mi iyi
mac pro retinayi tasiyan grafik imacte full hdyi hayli hayli tasir fakat masaustu diye satiyorlar ama sanki notebook gibi
mobilden bakamadim detayli
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DH Misafiri 7 yıl
tasarım harika ama ben bunu niye alıyım 1500 dolara güzel bi masa üstü alınır birazdaha para ekleyip bide tablet alırsın tamam. dediğim gibi tasarım güzel ama oyun oymnasan oynanmaz.
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tunlab 7 yıl
cok guzel bir desktop olmus, zaten imacler guzeldi bu dahada iyi olmuş, 1299$ cok iyi bu arada ekran karti bana gore yeterli cok performansli calisacakdir, ozellikle apple'ın yeni ssd+hdd cozumu yakinda mb prolardada kullanilirsa cok iyi olur, bendeki mb pro'yu satip dusunebilirim aslinda bundan almayi
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zeona 7 yıl
Aşırı lüx,aşırı kaliteli,aşırı ince,aşırı pahalı,aşırı GEREKSİZ
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Barthemana 7 yıl
Ekran Kartı Olmamış.
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