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Yeni nesil Galaxy A8 duyuruldu

Geçtiğimiz günlerde A3, A5 ve A7 modellerini yenileyen Samsung bu kez de A8'in yeni nesil modelini tanıttı. Şimdilik yalnızca Japonya için tanıtılan modelin Exynos 5433 kullanması dikkat çekiyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,2b
1
28
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni nesil Galaxy A8 duyuruldu
 
Orta seviye modellerini güncellemeye devam eden Samsung son olarak Galaxy A8 modelini yeniledi. Henüz yalnızca Japonya için duyurulan akıllı telefon özellikle çipset kısmındaki güncellemeyle dikkat çekiyor.

Hali hazırda piyasada bulunan birinci nesil Galaxy A8 Snapdragon 615 ve Exynos 5430 kullanılan iki farklı varyasyona sahip. Yeni nesilde ise Exynos 5433 kullanıldığını görüyoruz. Çipsetin adı bir önceki nesil ile çok farklı görünmese de performans konusunda önemli avantajlara sahip. Daha önce Galaxy Note 4 ve Galaxy Note Edge modellerinde gördüğümüz çipsete 2 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanı eşlik ediyor.
Yeni nesil Galaxy A8 duyuruldu
 
5.7" Full HD Super AMOLED dokunmatik ekrana sahip akıllı telefon ayrıca arka kısımda 16 MP, ön kısımda da 5 MP çözünürlükte kamera barındırıyor. Ayrıca yeni nesil A8 Cat.6 LTE, çift bant Wi-Fi ac, Bluetooth v4.1 ve GPS+GLONASS gibi özellikleri orta seviyeye taşımış durumda.
153 gram ağırlığına ve 158 x 77 x 6.0 mm kasa boyutlarına sahip akıllı telefon ince kasasına rağmen 3050 mAh batarya kapasitesi sunabiliyor. Android 6.0'ın yaygınlaşmaya başladığı bu günlerde yeni nesil Galaxy A8'in kutusundan Android 5.1 Lollipop sürümü ile çıkıyor olması ise dezavantaj olarak sayılabilir. Fiyatı henüz belli olmayan model siyah, beyaz ve altın renk seçenekleri ile ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak.

http://www.samsung.com/jp/product/galaxya8/?cid=jp_social_facebook_galaxy_20151209#index Yorum Yaz
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*siteci* 4 yıl en beğenilen
%74 ekran/kasa oranı var. Ayrıca 6mm kalınlığa 3050 mAh bataryayı sığdırmışlar, üstelik işlemciyi daha güçlü yaparak. Benim tarzım bir telefon olmasa da kendi segmentinde oldukça başarılı bir cihaz olmuş. Önceki A8 440 euro'ya bulunabiliyordu. Bugün en ucuz Note 4'ün 1815 lira olduğunu düşünürsek Türkiye fiyatı 1500 civarı olursa iş yapar diye düşünüyorum.

Edit: Benden önceki arkadaş doğruyu söylemiş, sadece A8'in Japonya'ya özel modeliymiş bu. Yeni nesil A8 hala bekleniyor.
%74 ekran/kasa oranı var. Ayrıca 6mm kalınlığa 3050 mAh bataryayı sığdırmışlar, üstelik işlemciyi daha güçlü yaparak. Benim tarzım bir telefon olmasa da kendi ...
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esmerbuyucu 4 yıl
Gün geçmiyor ki samsung yeni bir çöp duyurmasın
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mu5tafa 4 yıl
Adamlar note 4 işlemcisi ile orta seviye telefon yapmışlar. Çok bilgili (!) dh üyeleri de beğenmemiş. Askflslf. İyi güldüm. Adamlar önceden orta seviye de galaxy ace falan çıkarıyorlardı. Şimdi gerçekten kalite telefonlar çıkıyor. Şu telefon tek başına çoğu amiral gemisini tokatlar.
Adamlar note 4 işlemcisi ile orta seviye telefon yapmışlar. Çok bilgili (!) dh üyeleri de beğenmemiş. Askflslf. İyi güldüm. Adamlar önceden orta seviye de ...
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silver0021 4 yıl
Samsungun bu tür ara modellerini almak bence intihar girisiminde bulunmak gibi bişey. Samsung note 4 yada s5 almak şu cihazi almaktan bence daha mantıklı. Ara model bu sonuçta kesinlikle güncelleme sıkıntısı yaşanacak.
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LOSSLESSGAME 4 yıl
Telefon fena değil. Samsung'un son zamanlardaki en iyi ürünlerinden biri bence. Fiyatı 1400-1500 TL olarak ayarlasalar iyi satış rakamlarına ulaşabilir.
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Seyrim 4 yıl
Arkadaş hızlarına yetişilmiyor bunların.. O kadar zengin değiliz ki her yıl telefon yenileyelim..
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dobrasam 4 yıl
nefret ederdim ama her geçen gün güzel ürünler çıkarıyor samsung
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deneme1 4 yıl
a8 geni değilki, kaç aylık haber bu.
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Okisht 4 yıl deneme1
Bu yeni nesili.
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beter.böcek 4 yıl
Fiyat bence 1599 falan olur gibime geliyor,M5 i de sanki hedef almis gibi geldi bana,arkasinda samsung yerine galaxy yaziyor olma durumu var mi onu tam cozemedim
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Patren 4 yıl
güzel telefonda fiyatı 1100 tl olmalı
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DH Misafiri 4 yıl
Benim anlamadığım 6.0mm olan telefona 3050 mAh sığdır ama Note5 e 3000 mAh sığdır. Hadi samsungun atayizleri açıklayın bunu be
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DH Misafiri 4 yıl
Benim anlamadığım 6.0mm olan telefona 3050 mAh sığdır ama Note5 e 3000 mAh sığdır. Hadi samsungun atayizleri açıklayın bunu be
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berkcombil 4 yıl
mu5tafa
Adamlar note 4 işlemcisi ile orta seviye telefon yapmışlar. Çok bilgili (!) dh üyeleri de beğenmemiş. Askflslf. İyi güldüm. Adamlar önceden orta seviye de galaxy ace falan çıkarıyorlardı. Şimdi gerçekten kalite telefonlar çıkıyor. Şu telefon tek başına çoğu amiral gemisini tokatlar.

Ya arkadaşım millete gülüyorsun orta seviye telefona Note 4 çipseti koymuşlar beğenmiyorlar diye ama 1500+ bir fiyattan çıkacak telefonu hangi mantık orta seviyeye hele ki Ace'in eşdeğeri görür şaşırıyorum doğrusu.Sanki 600-700 liralık bir telefon olacak A8.
1 Yanıt Yanıtla +1
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mu5tafa 4 yıl berkcombil
berkcombil
mu5tafa
Adamlar note 4 işlemcisi ile orta seviye telefon yapmışlar. Çok bilgili (!) dh üyeleri de beğenmemiş. Askflslf. İyi güldüm. Adamlar önceden orta seviye de galaxy ace falan çıkarıyorlardı. Şimdi gerçekten kalite telefonlar çıkıyor. Şu telefon tek başına çoğu amiral gemisini tokatlar.

Ya arkadaşım millete gülüyorsun orta seviye telefona Note 4 çipseti koymuşlar beğenmiyorlar diye ama 1500+ bir fiyattan çıkacak telefonu hangi mantık orta seviyeye hele ki Ace'in eşdeğeri görür şaşırıyorum doğrusu.Sanki 600-700 liralık bir telefon olacak A8.

Ace çıktığında 600-700 tl iyi paraydı. En iyi telefon s3 falandı zaten. Şimdi nin 1500 tlsi o zamanın 600-700 tl si hemen hemen denk zaten. 3000 tl ye amiral gemi olduğuna göre 1500 tllik telefona orta seviye dememiz normal. Piyasa böyle ne yapalım.
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