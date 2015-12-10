Yeni nesil Galaxy A8 duyuruldu

Orta seviye modellerini güncellemeye devam eden Samsung son olarak Galaxy A8 modelini yeniledi. Henüz yalnızca Japonya için duyurulan akıllı telefon özellikle çipset kısmındaki güncellemeyle dikkat çekiyor.

Hali hazırda piyasada bulunan birinci nesil Galaxy A8 Snapdragon 615 ve Exynos 5430 kullanılan iki farklı varyasyona sahip. Yeni nesilde ise Exynos 5433 kullanıldığını görüyoruz. Çipsetin adı bir önceki nesil ile çok farklı görünmese de performans konusunda önemli avantajlara sahip. Daha önce Galaxy Note 4 ve Galaxy Note Edge modellerinde gördüğümüz çipsete 2 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanı eşlik ediyor.

5.7" Full HD Super AMOLED dokunmatik ekrana sahip akıllı telefon ayrıca arka kısımda 16 MP, ön kısımda da 5 MP çözünürlükte kamera barındırıyor. Ayrıca yeni nesil A8 Cat.6 LTE, çift bant Wi-Fi ac, Bluetooth v4.1 ve GPS+GLONASS gibi özellikleri orta seviyeye taşımış durumda.

153 gram ağırlığına ve 158 x 77 x 6.0 mm kasa boyutlarına sahip akıllı telefon ince kasasına rağmen 3050 mAh batarya kapasitesi sunabiliyor. Android 6.0'ın yaygınlaşmaya başladığı bu günlerde yeni nesil Galaxy A8'in kutusundan Android 5.1 Lollipop sürümü ile çıkıyor olması ise dezavantaj olarak sayılabilir. Fiyatı henüz belli olmayan model siyah, beyaz ve altın renk seçenekleri ile ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak.

http://www.samsung.com/jp/product/galaxya8/?cid=jp_social_facebook_galaxy_20151209#index