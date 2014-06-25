Yeni nesil Hyundai Genesis, hız kameralarına karşı otomatik olarak yavaşlayabiliyor

Hyundai lüks otomobil segmentinde Mercedes ve BMW gibi markalara rakip olduğu Genesis modelinin yeni jenerasyonunda gelişmiş teknolojilere yer veriyor. Şirket sözcüsü Guido Schenken'in açıklamalarına bakılırsa eğer Genesis, hız sınırını aşmaya bağlı para cezalarını tarihe gömebilir. Adaptif Cruise Kontrol sisteminin, otomatik frenleme teknolojisinin ve GPS verilerinin eşlenik çalıştığı özel teknoloji sayesinde, sabit hız kameralarının konum verileri araca yükleniyor ve daha sonrasında bu kameralardan herhangi birine yaklaşıldığında, eğer sürücü hızını yasal limitin altına düşürmez ise sistem otomatik olarak devreye girerek hız kesebiliyor.

Sistem çerçevesinde sürücü herhangi bir hız kamerasına 800 metre yaklaştığında sistem otomatik bir sesli uyarı vererek yasal hız sınırı bilgisini gösteriyor ve buna rağmen hız düşmez ise dinamik olarak hızı kesebiliyor. Tüm bunlara ek olarak otomatik acil fren sistemi sayesinde, farklı senaryolara bağlı olarak sürücünün hız kesmediği durumlarda fren yapılarak olası bir kazanın önüne geçilebiliyor. Genesis'te yer alan bu teknoloji aynı zamanda geleceğin otonom araçlarının şehir için yasalara daha uyumlu olmasına katkı sağlayabilecek bir gelişim olarak gösteriliyor. Özellikle on far grubunun tasarımı noktasında BMW'yi anımsatan araç, oldukça uzun özellik listesi, lüks döşemeler ve konfor odaklı donanımlarıyla başta Alman rakipleri olmak üzere diğer firmaların lüks araçlarına fiyatı ile daha alınabilir alternatif olma amacını taşıyor.



