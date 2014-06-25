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Yeni nesil Hyundai Genesis, hız kameralarına karşı otomatik olarak yavaşlayabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,9b
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58
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil Hyundai Genesis, hız kameralarına karşı otomatik olarak yavaşlayabiliyor
Hyundai lüks otomobil segmentinde Mercedes ve BMW gibi markalara rakip olduğu Genesis modelinin yeni jenerasyonunda gelişmiş teknolojilere yer veriyor. Şirket sözcüsü Guido Schenken'in açıklamalarına bakılırsa eğer Genesis, hız sınırını aşmaya bağlı para cezalarını tarihe gömebilir. Adaptif Cruise Kontrol sisteminin, otomatik frenleme teknolojisinin ve GPS verilerinin eşlenik çalıştığı özel teknoloji sayesinde, sabit hız kameralarının konum verileri araca  yükleniyor ve daha sonrasında bu kameralardan herhangi birine yaklaşıldığında, eğer sürücü hızını yasal limitin altına düşürmez ise sistem otomatik olarak devreye girerek hız kesebiliyor.
Sistem çerçevesinde sürücü herhangi bir hız kamerasına 800 metre yaklaştığında sistem otomatik bir sesli uyarı vererek yasal hız sınırı bilgisini gösteriyor ve buna rağmen hız düşmez ise dinamik olarak hızı kesebiliyor. Tüm bunlara ek olarak otomatik acil fren sistemi sayesinde, farklı senaryolara bağlı olarak sürücünün hız kesmediği durumlarda fren yapılarak olası bir kazanın önüne geçilebiliyor. Genesis'te yer alan bu teknoloji aynı zamanda geleceğin otonom araçlarının şehir için yasalara daha uyumlu olmasına katkı sağlayabilecek bir gelişim olarak gösteriliyor. Özellikle on far grubunun tasarımı noktasında BMW'yi anımsatan araç, oldukça uzun özellik listesi, lüks döşemeler ve konfor odaklı donanımlarıyla başta Alman rakipleri olmak üzere diğer firmaların lüks araçlarına fiyatı ile daha alınabilir alternatif olma amacını taşıyor. 


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calamityeas 5 yıl en beğenilen
Bizde gerek yok karşıdan selektor yapıyorlar zaten
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Sturmgeist 4 yıl
Hyundai kendini aşmış iddalı bir tasarım çok güzel hafif audi tadında
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soğutucu 4 yıl
Muazzam muazzam muazzam.
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yasarpasa 4 yıl
Bu arabayı neden türkiyeye getirmiyorlar. Çok güzel bi araba. Bu özelliklere göre emin bellirli bir satış adedi yakalar
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XQS 4 yıl
Araç güzelde o özellik mantıklı değil çoğu ülkede yasaklanacağı belli neyin kafasını yaşıyorlar acaba
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muzzyy 4 yıl
bazı arkadaşlar hyundaiyi beğenmiyor acaba arabalarına binip seyahat etmişlermidir.
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orka55 5 yıl
Sellektörcüler var
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BARIŞ55 5 yıl
Koreliden bir şey almam.

Volvo, Chrysler tek geçerim.
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SilverBallers 5 yıl
Özellik müthiş eyvallah ama önden bakınca Aston Martin - BMW , yandan bakınca da BMW'yi andırıyor.
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SiNaPSiS 5 yıl
Yasaklanır
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SteveMeade 5 yıl
Orta yaşlı insan gibi duruyor şu araba, sözde yeni nesil ama eski bi görüntüsü var
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cantshutmymouth 5 yıl
nıye bı tane bıle hyundai amblemı yok anlamıs degılım.onunde aston martın amblemı var bıldıgın
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kymelria 5 yıl
herkes hız kamerası lafından polislerin manuel kullandığı radarları anlamış fakat yurtdışında hız kameraları sabit konumdalar. yorumların yarısından çoğu çok boş olmuş..
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mert107 5 yıl
Vatsapp radar grubuna üye oluyoruz bizde anca.....
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wiser34 5 yıl
Tüm araçlarda olursa trafik polislerimiz boşuna bekleyeceler ceza kesmek için :)
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The Times 5 yıl
Evet bu teknolojiye yoğunlaşın sonra fren pedalını kaldırırsınız arabadan. Gerek kalmaz zaten.
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Dr_jayjay 5 yıl
Oha diyorum dis tasarima mazda 6 dan devsirme diyorlar. Hayatinizda hic gormediginiz belli, turkiye yollarinda zaten goremezsiniz ok de mazda 6 ile uzaktan yakindan alakasi yok. Seul yollarinda bolca gordum ve gece goruntusu 10 numara s klasstan daha karizma yan yana gectiklerinde gorsel anlamda daha iyi geldi bana
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