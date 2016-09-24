Yeni nesil Mercedes-Benz A-Class kamuflajlı olarak görüntülendi

3. nesil A-Class henüz 4 yıldır yollarda, ancak Mercedes-Benz aracın yeni nesili üzerinde çalışmalara çoktan başlamış durumda. Aslında Alman firmanın geçmişine baktığımızda karşımıza çıkan 6 yılda bir yeni model döngüsünü göz önüne alırsak yeni modelin 2018 yılında piyasaya sürülmesi olağan dışı değil. İki sene sonra yollara çıkacak modelin testlerinin gerçekleştirilmesi de beklenen şeyler arasında.

İlk olarak Temmuz ayı sonunda Avrupa'nın güneyindeki bir bölgede kamuflajlı olarak kameralara yakalanan 4. nesil A-Class test aracı 22 Eylül tarihinde ise Almanya'nın ünlü Nurburgring pistinde görüntülendi. Ağır bir kamuflaja sahip olan araç bu haliyle final sürüme dair pek fazla bilgi yansıtmıyor. Yan profilden bakıldığında dingil açıklığının arttığı görülürken bu durum içerde daha fazla alan demek oluyor.

Ancak etrafta dolaşan bir söylentiye göre yeni nesille birlikte A-Class, sıradan iç ve dış geliştirmelerin yanında Mercedes'in değerlendirmesine göre 2 farklı kasa tipinde gelebilir. 5-kapılı hatchback modelin yanında 4-kapılı bir sedan modelin gelebileceği konuşuluyor. Her ne kadar bu konuda net bir bilgi olmasa da söylentilere göre sedan versiyon yalnızca Çin pazarına özel olacak.

İlerleyen zamanda hakkında daha fazla bilginin gün ışığına çıkmasının beklendiği modelin resmi duyurusunun 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yapılması bekleniyor.

http://www.topspeed.com/cars/mercedes/2018-mercedes-benz-a-class-ar173920.html