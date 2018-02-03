Yeni nesil Peugeot 308, 2020 yılında tanıtılabilir

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Şimdiki Peugeot 308 ve 308 GTi görselleri kullanılmıştır

Fransız otomobil üreticisi Peugeot’nun göz dolduran yeni nesil 508 modelini tanıtmasının ardından gözler yeni 308’e çevrilmiş durumda. Ülkenin önemli kaynaklarından Caradisiac’ın haberine göre Fransız üretici şimdiki modelin yerini alacak yeni 308 için çalışmalara başladı. 2020 yılında tanıtılması beklenen araç hatchback, estate ve sedan formunda satışa sunulacak.

Yeni nesil Peugeot 308, tasarımında markanın önemli SUV temsilcilerinden 3008 ve büyük beğeni toplayan yeni 508’den esintiler bulunduracak. Araca daha sportif bir görünüm kazandırmak isteyen Fransız üretici, eğimli bir çatı hattı kullanmayı tercih edecek. Yeni 508’i göz önünde bulundurduğumuzda oldukça başarılı bir tasarıma sahip olacağını düşündüğümüz yeni nesil 308, EMP2 platformunun yeni bir türevi üzerine inşa edilecek.

Peugeot’nun kompakt aracındaki motor yelpazesinde 1.5 litrelik BlueHDI dizel ünitenin yanı sıra çeşitli benzinli ünitelerin de kullanılması bekleniyor. Yüksek paketlerde 8 ileri otomatik şanzımanın kullanılacağı yeni 308’de aşağılara inildikçe manuel şanzıman seçeneği kendini göstermeye başlayacak.

Peugeot, yeni 308 GT versiyonunda benzin-elektrik kombinasyonuna yer veren hibrit sistem kullanacak. Her iki motorun da ön tekerleklere güç vereceği araçta toplamda 220 beygirlik güç çıkışı bulunacak. Golf GTI ve Focus ST gibi modellerin rakibi olan yeni 308 GTi versiyonunda da elektriklenme söz konusu. Fakat bu araçta benzinli motorla birlikte iki elektrikli motorun kullanılması söz konusu. Ön ve arka akslara yerleştirilecek bu motorların toplamda 300 beygir güç üreteceği söyleniyor. Bu aracın elektrikli menzili 60 km civarında olacak.

EMP2 mimarisi üzerinde yeniden şekillenen yeni 308’in ağırlığında azalma, aks mesafesinde ise artış görülecek. Bu da diz mesafesi ve bagaj hacmine olumlu şekilde yansıyacak. Buna ek olarak üst paketlerde masaj ve havalandırma gibi fonksiyonlara sahip koltuklar, yeni bilgi eğlence sistemi ve dijital gösterge paneline yer verilecek. Seviye 2 otonom sürüş özelliği kazandırılacak Peugeot 308’de ayrıca geliştirilmiş Park Assist sistemi ve otomatik acil durum freni bulunacak.

Fransız kaynaklardan edinilen bilgiye göre yeni nesil Peugeot 308’in tanıtımı 2020 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılacak. Satış fiyatının kendi evinde 21 bin euro civarında olması bekleniyor.

https://www.caradisiac.com/nouvelle-peugeot-308-elle-arrive-en-2020-169047.htm