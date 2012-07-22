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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Retina Ekranlı Macbook Pro'nun ülkemizdeki fiyatları belli oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
30,3b
1
110
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple’ın WWDC 2012 konferansının açılışından lanse ettiği Retina Ekranlı yeni nesil Macbook Pro’nun ülkemizdeki fiyatları belli oldu.

Ülkemizde Apple’ın distribitörlüğünü yapan Bilkom’un internet mağazasında yer alan bilgilere göre ülkemizde yeni nesil Macbook Pro’nun Amerika’daki iki temel konfigürasyonu satışa sunulacak. Her iki modelde de Q ve F klavye seçenekleri bulunan bilgisayarın Amerika’da 2199 dolar, ülkemizde ise EFT indirimi ile 5456 TL olan modeli gücünü 2.3GHz frekansında çalışan i7 işlemcisinden alırken; üzerinde 8GB’lık bellek ve 256GB’lık SSD bulunuyor. Amerikada 2799 dolardan satışa sunulan ve 2.6GHz'lik i7 işlemci, 8GB sistem belleği ve 512GB'lık SSD'ye sahip olan üst modelin ise ülkemizdeki satış fiyatı EFT indirimi ile 7016 TL olarak belirlenmiş.
Bilgisayarlar stoklara girince fiyatlarda bir değişiklik olup olmayacağını zaman gösterecek ancak şu anki fiyatlar ile Amerika fiyatları kıyaslandığında giriş modelinde yaklaşık 1500 TL, bir üst model de ise yaklaşık 2000 TL’lik bir fiyat farkı söz konusu. Fakat, ülkemizdeki yüksek vergiler ve +1 yıllık garanti göz önüne alındığında yeni nesil Retina Ekran’lı Macbook Pro’nun olması gereken fiyat bandına yakın seviyelerden giriş yapacağını söyleyebiliriz.

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erci501 7 yıl en beğenilen
Klasik bilkom fiyatlari. Siteye 2.el arabayla takas seceneğide eklenmiş
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theasus 7 yıl
"giriş modelinde yaklaşık 1500 TL, bir üst model de ise yaklaşık 2000 TL’lik bir fiyat farkı söz konusu."
Bu noktaya dikkat etmek lazım aradaki farka orta seviye bir notebook alınabiliyor.
İnşallah bazı arkadaşlar "Param var arkadaş istediğimi alırım,paran yoksa ne bakıyon" gibi bir çıkışta bulunmaz. Bu olaya tamamen "tüketici bilinciyle" yaklaşmak lazım. Yani :
Mercedes iyi bir arabadır ama bu araca Ferrari parası verilmez.
"giriş modelinde yaklaşık 1500 TL, bir üst model de ise yaklaşık 2000 TL’lik bir fiyat farkı söz konusu."Bu noktaya dikkat etmek lazım aradaki farka orta s...
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dirokzan 7 yıl
şu üstte reklamı olan önceki nesil macbookpro ya sahibim bu konuda tek birşey söylemek istiyorum eğer sokağa atacak bol paranız yoksa kesinlikle mac alınmaz.hiç kimse cıkıp demesin vay efendim ben şunun bunun için kullanıyorum mac daha kararlı yok bilmem ne bunlar bana göre sadece palavradan ibaret.yazıktır bu kadar para verilmez.çünkü hak eden bir alet değil.5 bin lira verip sadece cebinizi değil dizlerinizi de yakarsınız.bunlar tamamen benim görüşlerim felaket derecede sinirlerimi bozuyor kesinlikle elden cıkarmayı düşünüyorum...
şu üstte reklamı olan önceki nesil macbookpro ya sahibim bu konuda tek birşey söylemek istiyorum eğer sokağa atacak bol paranız yoksa kesinlikle mac alınmaz.hiç...
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Fiddlesticks 6 yıl
Retina olmayndan alirin o zaman
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bellair 7 yıl
bizim aradabanın ikinci eliyle aynı para
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DH Misafiri 7 yıl
Susun PİS fakirler.. Bu alet size gore degil.Benim babam cok zengin alır hemen bana :)))
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DH Misafiri 7 yıl
benim görüşüm olarak apple bu büyük retina ekran farkı ile bu fiyatı tam oturtmuş fiyatı size pahalı gelebilir gelmekte haklıda yukarıda bir arkadaşın dediği gibi bu makineler crysis 2 diablo 3 oynayabileceğiniz facebook unuza bakacağınız yada htc telefonunuzla çektiğiniz bir video ile oynayacğaınız mainalar değildir iş makinalarıdır bu yüzden "pro" eklentisini almıştır bu makineye ihtiyacı olacak safaya gelmemiş insanların böyle yorumlar yapmaları çok normal ben bir grafik tasarımcısıyım aynı zamanda 7 senedir greenbox video ve fotoğraf çekimleri yaparak da para kazanıyorum hepsi bir yana final cut ve maya ile yapmak zorundaolduğum bir çok işimde oluyor ve emin olunuzki bu makinaya ihtiyaç duyuluyor gözümü bile kırpmadan alacağım bir makinadır fiyatı gayet ucuzdur cünkü bu makineyi alıyorsanız yaptığınız iş ile bunun parasını çıkartabilmeniz gerekir 10bin tl ye bir fotoğaf makinası alıp ot bocek çekerek gezmeye benzer bu konuştuğunuz kullanıcıya göre seçim yapmalısınız ...
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zaga20 7 yıl
korkuadam
I7li 1080p ekranli windows pc 2500TLI7li retina displayli macbook 5600TLMerak etmryin satar bu bilgisayarlar satmasaydi bilkom kapanirdi.Hadi gorgusuzler hemen alin da yeni macbooklarinizi gidin starbucksta flash oyun oynayin.

Macbook la anca senin gibi bilgisiz adamlar oyun oynar
Çoğu kişi grafik video ve fotoğraf işlemesi için alıyor
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trsinapsis 7 yıl
MacBook'u savunanlar Hollywood'ta yaşayan görmüş geçirmiş kültürlü grafiker,
Windows'u savunanlar Pentagon'da çalışan Stanford mezunu mühendis olmuş.
Sonuç : Alet işler el övünür, Su akar Türk bakar.
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caves 7 yıl
Kaliteden anlamak da belli bir kültür gerektiriyor tabii...
Kalkıp Bilkom'un şişik fiyalarını savunacak değilim ama Retina Macbook Pro, ABD satış fiyatı olan 2200 doları her kuruşuna kadar hak ediyor.
iPad'de ediyor, İmac'de...
Bilkom'dan almayacağım ama ABD'den getirteceğim biraz para biriktirince.
Ve birçoklarının anlamadığı gibi, kaliteye para harcayacağım.
Bir arkadaş demiş ki 2500 TL'ye 1080p ekranlı Windows tabanlı dizüstü var.
İşte benim için pahalı olan o asıl!
Diğerlerinden hiçbir farklı olmayan, çirkin, estektik dışı bir dizüstüne 2500 TL vereceğim, enayi miyim ben?
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EddyCue 7 yıl
acik ve net soyluyorum. bu cozunurlukte, bu mobilitede yani hafiflik ve incelikte, tasarimsal olarak bu kadar guzel, batarya suresi bu kadar yuksek, touchpqdi bu kadar kaliteli, donanimi ust duzey ve en onemlisi macosx isletim sistemli cihazi 4500 liraya getirin satin alayim. su cihazi kullanmayanlar kullananlardan daha cok yorumluyor vallahi gulmekten oluyprum ben burada. allienware msi filan diyorsunuz ama onlar oturdugum sandalye kadar mobil cihazlar. laptop bile denemeyecek mobilitede.

lutfen kullanmadiginiz seyde elestiri yapmayin arkadaslar. fiyat konusunda sallayabilirsiniz birsey demem ama performans konusunda karsilastirirsaniz gulerim.

ayrica hackintosh da kullandim 2500k 8gb ram hd6870 ekran karti ile aldigim benchmark degeri 5000 6000 civarinda. ki bu donanimi ben zamaninda direk hackintosh icin kurdum yani alabileceginiz en mac os x uyumlu pc bu ve aldigi puan max 6000. retinali cihazda ise 12000 kusur aliyorum. hadi benchmark cok onemli degil normal kullanimda bile aradaki farki net olarak hissediyorum.
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bilinmiyorki 7 yıl
theasus
bilinmiyorki
OverClocK1ng
bilinmiyorki Kedi-ciğer imasını hem macleri kötüleyip hem de fiyatına laf edenler için yaptım zaten. Şu an ben de yaklaşık 3200poundluk yeni nesil alienwarelerden var. Bu sene ingiltereden aldım. Aynı zamanda da retinalı macbookpro da aldım. Şimdi ben birilerinin söylediği gibi beyinsiz mi oluyorum? Benim söylediğim şeyler bunlardı. Yukarda bir arkadaş söylediğime cevap vermiş ama ben ona tekrar cevap verip uzatmıyorum çünkü çevirmeye başlamış. Her neyse sadede gelirsek, alienwareimden aldığım oyun vs performansını elbette macbookdan alamıyorum ama macbookta yaptığım işleri, buna profesyönel işlerim de dahil olmak üzere asla ve asla alienwarede yapamıyorum. Şimdi o zaman alienwarei de kötüleyelim. yaklaşık 9000liralik bi alet ama 5-6binlik macin yaptığını yapamıyor. Kıyaslamalar o kadar kötü yapılıyor ki gerçekten insanların mac ve macosxten en ufak haberleri yokmuş gibi. Şunu da söyliyim. Ben kimsenin eleştrisi için bişey demedim. Özellikle ilk sayfada söylenen bu alete bu para verilir mi? daha 2500 liralik pc kat kat iyi vs. Yok efendim buna bu parayı veren beyinsizdir gibi cümlelere karşı bir tepkiydi yaptığım. Kimse kimsenin harcadığı para üzerinden iq seviyesini hesaplayamaz da yargılayamaz da. Böyle yapan insanlar da kedi-ciğerden ileri gidemiyorlar. İyi günler tekrardan.
Eğer çeviriyor diye benim için diyorsan ben asla hiç bir şeyi çevirmem, lafımın arkasında duran bir insanımdır. Adam gibi adamımdır. 2.5 yıl önce geldiğim ve şu an yaşadığım yerde kaç tane dönek tanıdımsa hepsinle muhabbeti kestim. Ben bir şey diyorsam arkasında dururum. Eğer durduğum şeyde haksız çıkarsam da kıvırmam. Adam gibi g.t oldum derim açık açık. Benim için diyorsan yanılıyorsun. Benim eski mesajlarımı arattır, bul. Hepsinde aynı şeyden bahsederim. Apple çok kaliteli ama Türkiyeden o fiyatlarla yani 7000 lira gibi Apple alanlar için hep aynı şeyi söylerim. Bu kadar parayı buna vermek hiç akıl işi değil diye. Ve lafımın da arkasındayım. İster ban yiyeyim, ister yasaklanayım. Niye lafımı değiştireyim ki? Bu benim düşüncem. Düşüncemi niye değiştireyim? Peki düşüncemi değiştirmez miyim? Değiştiririm tabi. Eğer ben buna 7000 lira vermek akıl işi değil diyorsam ve birisi çıkıp bana gelip diyorsa ki: Gel kardeşim bak sana göstereyim. Neden buna 7000 lira vermeye değer olduğunu sana izah edeyim derse ve gösterdiği nedenler de Mantık Çerçevesinde GERÇENTEN 7000 lira vermeyi hak eden şeylerse o zaman düşüncemi değiştiririm... Sana bir şey sormak istiyorum: Sen demişsin ki bende Alienware de var ve onda Macbookta yaptığım işleri yapamıyorum. Peki merak ediyorum. Alienware de Mac Os mu var Windows mu? Bir de sendeki Macbookta Mac Os var her halde. Onu da yazarsan sevinirim. Bir de Alienwarein çözünürlüğü ne? Onu da yaz lütfen. Bir de ikisinin işlemcileri, Ram leri ve Ekran kartlarını da yaz. Sonra fikrimi belirteceğim.
Ben senin için çeviriyor demedim zaten yukardaki bi arkadaş dedim ismi de theasus. Herneyse bu kadar kendinden bahsetmene gerek yoktu. Gelelim esas konuya. 7000lirayı sadece donanımsal olarak karşılaştırıyorsan zaten başta hata yapıyorsun. 7000lira vermek eğer işine yarıyorsa bütün işlerini de görüyorsan memnunsan da gayet akıl karı. Hadi senin düşüncen akıl karı olmadığı yönünde olabilir bunu eleştirmiorm zaten akıl karı olmadıgını dusundugun için de almıyorsundur vs. Ben bu parayı verip alan insanların iq seviyesini sorgulama niyetinde olan insanlar için tepkimi verdim. Zaten böyle olmadığını dusunuosan kendi dusuncenin üstüne alman gerekmezdi. Alienwareimin özelliklerini sormuşsun söyliim.Modeli M18xi7 3920xmgtx 675m16gb256gb ssd18.4 1920x1080Win7 ve 8 kullanıyorum bunda.Retinalı giriş seviyesi 15 MBP kısacası yeni çıkan modelin giriş seviyesindeki. Burdaki fiyatı 5400TL civarındaki. MACOSX kullanıyorum tabii ki!
Senin yaşın kadar benim Macbook pro tecrübem var canım. Yazdıklarıma okumadan sallamışsın. Ben hiç bir yerde Macbook Pro kötü demedim fiyat olarak değerlendirme yaptım ısrarla aynı noktada kalmışsın. Biraz oku ya!! Not : APPLE MACBOOKPRO CORE İ5 2.4GHZ-4GB DDR3-500GB-13.3 sahibiyim. Bu sistemi daha uygun fiyata güncellemek istemiştim. Eleştirilerimin temel noktası bu. (Önceki mesajları okumazsın diye buraya da not düştüm.)

Sen benim yaşımı nerden biliyorsun da bana ergen bilmemne diyorsun? Hangi SIFATla karşıma geçip elektrik / elektronik müh.'lerine sor diyorsun. Ben elektronik mühendisiyim. İngiltere'de yüksek lisansımı yaptım şimdi de doktora yapıyorum. Al buyur karşındayım. Karşında da kardeşin yok senin edebini bil! Hayatında macosxi sadece chrome/safari açmaktan öteye gidememiş insan kalkıp mac dersi veriyor. Bazen hak veriyorum da bilkom'un fiyatlarına. Macintosh her kesime ve her insana göre değil. Dolayısıyla adamlar bu şekilde seleksiyon yapıyor. En azından ufak bir yanılma payıyla istediği kısma ulaştırıyor. Çevreden duyduğun 3-5 cümleyle burda tartışmaya kalkıyorsun. Yok sanayide hangi OS kullanılıyormuş? Tabii ki de Win tabanlı kullanılıyor nedenini de söyliyim çünkü bilmezsin. Otomasyon'a en iyi tepki veren windows tabanlı yazılımlar. Otomasyon da otomobil sektörü demek değildir büyük ihtimalle ilk defa duymuşsundur karışmasın diye söyledim. Kalkıp bir zahmet google'dan bak da bir şey daha öğrenmiş ol. Seninkine karşılık olarak o zaman git film,müzik sektöründe hangi OS kullanılıyor ona bak. Mantığın ucuzluğuna bakar mısın ya?
Neyse daha fazla seninle tartışma içine girmeyeceğim. Sen ulaşamadığın ciğere mundar demeye devam et ki biz farklı olduğumuzu bilmeye devam edelim. Sana iyi günler.
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Python 7 yıl
OverClocK1ng

bilinmiyorki
Ben senin için çeviriyor demedim zaten yukardaki bi arkadaş dedim ismi de theasus. Herneyse bu kadar kendinden bahsetmene gerek yoktu. Gelelim esas konuya. 7000lirayı sadece donanımsal olarak karşılaştırıyorsan zaten başta hata yapıyorsun. 7000lira vermek eğer işine yarıyorsa bütün işlerini de görüyorsan memnunsan da gayet akıl karı. Hadi senin düşüncen akıl karı olmadığı yönünde olabilir bunu eleştirmiorm zaten akıl karı olmadıgını dusundugun için de almıyorsundur vs. Ben bu parayı verip alan insanların iq seviyesini sorgulama niyetinde olan insanlar için tepkimi verdim. Zaten böyle olmadığını dusunuosan kendi dusuncenin üstüne alman gerekmezdi.

Alienware'imin özelliklerini sormuşsun söyliim.

Modeli M18x

i7 3920xm
gtx 675m
16gb
256gb ssd
18.4" 1920x1080

Win7 ve 8 kullanıyorum bunda.
Retinalı giriş seviyesi 15" MBP kısacası yeni çıkan modelin giriş seviyesindeki. Burdaki fiyatı 5400TL civarındaki. MACOSX kullanıyorum tabii ki!
Anladım ama Mac Os çok çok daha iyi bir işletim sistemi. Bu yüzden bunu elindeki Mac'e mal etmek yanlış.
Yani demek istediğim şu Alienware'ine Mac Os X kurup yine aynı cihazla o yavaş oluyor dediğin işleri yapmayı denedin mi?

Bir de şuna da dikkatini çekmek istiyorum. Mac OS bildiğim kadarıyla PC lere de kurulabiliyor. Yani senin şu senden alıntı yaptığım cümlede:

"7000lirayı sadece donanımsal olarak karşılaştırıyorsan zaten başta hata yapıyorsun." dediğin kelime devre dışı kalıyor. Zira Mac OS X çok daha iyi bir işletim sistemi
ve ben onu Notebook alıp ona da kurabiliyorsam onun avantajlarından yararlanabilirim demektir. Yani 7000 lira vermeme gerek yok.

Haa 7000 lira verdiğimiz Macbook haricinde bu işletim sistemi onun parçası gibi sadece o cihazda kullanılabilseydi ve PC Notebooklarına da kurulamasaydı o zaman
yazılım avantajından dolayı biraz haklı olabilirdin ve 3000 liralık bilgisayara 4000 lira verilebilirdi. Ama 7000 lira. O cihaz onu hak etmiyor. Yurtdışı fiyatları ise iyi...

Ama dediğim gibi. Mac OS X çok iyi, hızlı ve stabil bir işletim sistemi ve Notebooklara da kurulabiliyor. Bu yüzden "Sadece Donanım Olayı Değil, Yazılım da Önemli" lafı
önemsiz kalıyor. Evet, o zaman niye 7000 lira verileceğine 3000 liralık bir cihaza da Mac OS X kurulmasın ki...


Koyu çizdiğim yer hakkında deneyimlediğim kısım var,imzamdaki i7 sistemde mac os kurdum,2 3 tane farklı yayımlayan var iatkos hackintosh gibi,kurmasına kurdum sorun yok,olay render a gelince c2d işlemcili 4 gb bellekli macbook prodan daha kötü bir sonuç aldım,bu iş işletim sistemini kurunca bitmiyorki öyle olsa önüne gelen gider herhangi bir notebook alırdı mac os kurardı aa macbooktan daha performanslı çalışıyor diye gezerdi,mac bilgisayar kavramıda çoktan tarihe gömülürdü,adamın işidir gider alır,kullanıcı tercihi ben donanıma bakıyorum,dersen senin tercihindir,ben dış şekline bakıyorum hoşuma gidiyor,zevk işidir kıyar paraya alır,yada türlü türlü şeyler,tamamen kullanıcı tercihi
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jackchilina 7 yıl bilinmiyorki
bilinmiyorki

Sen benim yaşımı nerden biliyorsun da bana ergen bilmemne diyorsun? Hangi SIFATla karşıma geçip elektrik / elektronik müh.'lerine sor diyorsun. Ben elektronik mühendisiyim. İngiltere'de yüksek lisansımı yaptım şimdi de doktora yapıyorum. Al buyur karşındayım. Karşında da kardeşin yok senin edebini bil! Hayatında macosxi sadece chrome/safari açmaktan öteye gidememiş insan kalkıp mac dersi veriyor. Bazen hak veriyorum da bilkom'un fiyatlarına. Macintosh her kesime ve her insana göre değil. Dolayısıyla adamlar bu şekilde seleksiyon yapıyor. En azından ufak bir yanılma payıyla istediği kısma ulaştırıyor. Çevreden duyduğun 3-5 cümleyle burda tartışmaya kalkıyorsun. Yok sanayide hangi OS kullanılıyormuş? Tabii ki de Win tabanlı kullanılıyor nedenini de söyliyim çünkü bilmezsin. Otomasyon'a en iyi tepki veren windows tabanlı yazılımlar. Otomasyon da otomobil sektörü demek değildir büyük ihtimalle ilk defa duymuşsundur karışmasın diye söyledim. Kalkıp bir zahmet google'dan bak da bir şey daha öğrenmiş ol. Seninkine karşılık olarak o zaman git film,müzik sektöründe hangi OS kullanılıyor ona bak. Mantığın ucuzluğuna bakar mısın ya?

Neyse daha fazla seninle tartışma içine girmeyeceğim. Sen ulaşamadığın ciğere mundar demeye devam et ki biz farklı olduğumuzu bilmeye devam edelim. Sana iyi günler.


İngiltere'nin ne tarafında yüksek lisans yaptın hocam ? Aşağı Londra mı Yukarı Londra mı
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bilinmiyorki 7 yıl
OverClocK1ng
bilinmiyorki Ben senin için çeviriyor demedim zaten yukardaki bi arkadaş dedim ismi de theasus. Herneyse bu kadar kendinden bahsetmene gerek yoktu. Gelelim esas konuya. 7000lirayı sadece donanımsal olarak karşılaştırıyorsan zaten başta hata yapıyorsun. 7000lira vermek eğer işine yarıyorsa bütün işlerini de görüyorsan memnunsan da gayet akıl karı. Hadi senin düşüncen akıl karı olmadığı yönünde olabilir bunu eleştirmiorm zaten akıl karı olmadıgını dusundugun için de almıyorsundur vs. Ben bu parayı verip alan insanların iq seviyesini sorgulama niyetinde olan insanlar için tepkimi verdim. Zaten böyle olmadığını dusunuosan kendi dusuncenin üstüne alman gerekmezdi. Alienwareimin özelliklerini sormuşsun söyliim. Modeli M18x i7 3920xm gtx 675m 16gb 256gb ssd 18.4 1920x1080 Win7 ve 8 kullanıyorum bunda. Retinalı giriş seviyesi 15 MBP kısacası yeni çıkan modelin giriş seviyesindeki. Burdaki fiyatı 5400TL civarındaki. MACOSX kullanıyorum tabii ki!
Anladım ama Mac Os çok çok daha iyi bir işletim sistemi. Bu yüzden bunu elindeki Mace mal etmek yanlış. Yani demek istediğim şu Alienwareine Mac Os X kurup yine aynı cihazla o yavaş oluyor dediğin işleri yapmayı denedin mi? Bir de şuna da dikkatini çekmek istiyorum. Mac OS bildiğim kadarıyla PC lere de kurulabiliyor. Yani senin şu senden alıntı yaptığım cümlede: 7000lirayı sadece donanımsal olarak karşılaştırıyorsan zaten başta hata yapıyorsun. dediğin kelime devre dışı kalıyor. Zira Mac OS X çok daha iyi bir işletim sistemi ve ben onu Notebook alıp ona da kurabiliyorsam onun avantajlarından yararlanabilirim demektir. Yani 7000 lira vermeme gerek yok. Haa 7000 lira verdiğimiz Macbook haricinde bu işletim sistemi onun parçası gibi sadece o cihazda kullanılabilseydi ve PC Notebooklarına da kurulamasaydı o zaman yazılım avantajından dolayı biraz haklı olabilirdin ve 3000 liralık bilgisayara 4000 lira verilebilirdi. Ama 7000 lira. O cihaz onu hak etmiyor. Yurtdışı fiyatları ise iyi... Ama dediğim gibi. Mac OS X çok iyi, hızlı ve stabil bir işletim sistemi ve Notebooklara da kurulabiliyor. Bu yüzden Sadece Donanım Olayı Değil, Yazılım da Önemli lafı önemsiz kalıyor. Evet, o zaman niye 7000 lira verileceğine 3000 liralık bir cihaza da Mac OS X kurulmasın ki...

Amaç sadece pc'ye macosx kurup chrome açmaksa evet hiçbir farkı yok. Bir sürü profesyönel program (macosx için) ne desktoplarda ne de notebooklarda windows tabanında stabil değil. Bazen yaptığın işler işletim sisteminin göçmesiyle uçup gidiyor. Kaldı ki şimdi retina display çözünürlüğü şu an standard bir pc'nin( bahsettiğiniz 2000-3000liralik) veremediği çözünürlüğü veriyor. Dolayısıyla karşılaştırırken macosx kurup chrome açmanın dışında birçok programın windowsa nasıl tepki verdiği olmalıdır...
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ugway 7 yıl
hele toplanın bakayım buraya

amerika fiyatı vergiler hariç 2200$ yani yaklaşık olarak 4000TL. Ayrıca burada yurtdışından farklı olarak garanti süresi 2 YIL(tüketici kanunu gereği) Türkiye'de ayrıca bu ürünler KDV ve yamulmuyorsam ÖTV'ye tabi. Bütün bunları dikkate aldığınızda fiyat normal. Anormal olan ise bizim amerika ile sidik yarıştırmamız. Abi adamlar zengin ülke zaten, alım gücü yüksek orada ki ucuz ürün burada bize tabiki de çok phalaı gelecek. Ha parası olan varsa alsın canavar gibi bilgisayar.
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