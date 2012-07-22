Yeni nesil Retina Ekranlı Macbook Pro'nun ülkemizdeki fiyatları belli oldu

Apple’ın WWDC 2012 konferansının açılışından lanse ettiği Retina Ekranlı yeni nesil Macbook Pro’nun ülkemizdeki fiyatları belli oldu.

Ülkemizde Apple’ın distribitörlüğünü yapan Bilkom’un internet mağazasında yer alan bilgilere göre ülkemizde yeni nesil Macbook Pro’nun Amerika’daki iki temel konfigürasyonu satışa sunulacak. Her iki modelde de Q ve F klavye seçenekleri bulunan bilgisayarın Amerika’da 2199 dolar, ülkemizde ise EFT indirimi ile 5456 TL olan modeli gücünü 2.3GHz frekansında çalışan i7 işlemcisinden alırken; üzerinde 8GB’lık bellek ve 256GB’lık SSD bulunuyor. Amerikada 2799 dolardan satışa sunulan ve 2.6GHz'lik i7 işlemci, 8GB sistem belleği ve 512GB'lık SSD'ye sahip olan üst modelin ise ülkemizdeki satış fiyatı EFT indirimi ile 7016 TL olarak belirlenmiş.

Bilgisayarlar stoklara girince fiyatlarda bir değişiklik olup olmayacağını zaman gösterecek ancak şu anki fiyatlar ile Amerika fiyatları kıyaslandığında giriş modelinde yaklaşık 1500 TL, bir üst model de ise yaklaşık 2000 TL’lik bir fiyat farkı söz konusu. Fakat, ülkemizdeki yüksek vergiler ve +1 yıllık garanti göz önüne alındığında yeni nesil Retina Ekran’lı Macbook Pro’nun olması gereken fiyat bandına yakın seviyelerden giriş yapacağını söyleyebiliriz.