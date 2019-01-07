Yeni nesil Ryzen APU serisi resmen duyuruldu

AMD’nin daha çok yüksek güç gerektirmeyen dizüstü modelleri ve ultra ince ikisi bir arada modeller için hazırladığı yeni nesil Ryzen APU serisi tanıtıldı. 12nm sürecinde Zen+ işlemcilerini barındıran yeni APU’lar Vega grafik birimleri ile desteklenmiş.

İkinci nesil Ryzen APU özellikleri

Tanıtılan yeni nesil Ryzen APU serisi içerisinde şu an için 7 model yer alacak. En üst model 4 çekirdekli ve 8 izlek birimli bir işlemci ve Vega 10 grafik birimi barındırıyor. En alt modelde ise Athlon isimlendirmesini görüyoruz. Gelişmiş üretim süreci ile yeni APU’lar enerji verimliliğinde ön plana çıkıyor.

Ayrıca Bkz.

"AMD işlemciler Chrome OS platformuna adım atıyor"

Tepe modeli durumundaki AMD Ryzen 7 3750H modelinde 4 çekirdek ve 8 izlek birimi barındıran işlemci 2.3GHz seviyesinde çalışıyor. Turbo ile 4GHz seviyesine kadar çıkıyor. 640 Shader üniteli Vega 10 grafik birimi ise 1.4GHz seviyesinde çalışıyor. Seviye 2 ve Seviye 3 ön bellek toplam 6MB iken enerji tüketimi de 35W seviyesinde.

AMD Ryzen 7 3700U APU modeli ise tepe modeli ile tamamen aynı özelliklere sahip ancak 15W TDP değeri var. Intel Core i7-8550U işlemcisine göre medya düzenlemede yüzde 29 daha hızlı. Bu da onu ultra ince dizüstü modelleri için iyi bir alternatif yapıyor.

Tam Boyutta Gör

AMD Ryzen 5 3550H APU modeli 4 çekirdek/8 izlek birimi yapısına devam ediyor. 2.1GHz taban hızı turbo ile 3.7GHz seviyesine çıkıyor. Vega 8 grafik birimi ise 1.2GHz hızında çalışıyor. TDP değeri 35W. Yine tüm özellikleri aynı AMD Ryzen 5 3500U APU modeli de 15W TDP değerine sahip. Bu işlemci web uygulamalarında Intel Core i5-8250U işlemcisine göre yüzde 14 daha hızlı.

Sonrasında AMD Ryzen 3 3300U APU modeli 4 çekirdekli ve Vega 6 grafik birimine sahip. AMD Ryzen 3 3200U APU modeli 2 çekirdekli ve 4 izlek birimli. Beraberinde Vega 3 grafik birimi geliyor. En alt seviyede ise Athlon 300U var ve Ryzen 3 3200U APU modeli ile frekans değeri haricinde tamamen aynı.

Acer, ASUS, Dell, HP, Huawei, Lenovo ve Samsung firmaları önümüzdeki aylarda yeni APU’ları barındıran dizüstü modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar bu modellerin sayısı daha da artacak.