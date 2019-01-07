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Yeni nesil Ryzen APU serisi resmen duyuruldu

12nm sürecinde Zen+ mimarisini barındıran yeni APU’larda ayrıca farklı seviyelerde Vega grafik birimleri de yer alıyor. Yeni APU’lar Ryzen 3000 isimlendirmesi altında toplanıyor.
4 ay
8,1b
1
20
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin daha çok yüksek güç gerektirmeyen dizüstü modelleri ve ultra ince ikisi bir arada modeller için hazırladığı yeni nesil Ryzen APU serisi tanıtıldı. 12nm sürecinde Zen+ işlemcilerini barındıran yeni APU’lar Vega grafik birimleri ile desteklenmiş.

İkinci nesil Ryzen APU özellikleri

Tanıtılan yeni nesil Ryzen APU serisi içerisinde şu an için 7 model yer alacak. En üst model 4 çekirdekli ve 8 izlek birimli bir işlemci ve Vega 10 grafik birimi barındırıyor. En alt modelde ise Athlon isimlendirmesini görüyoruz. Gelişmiş üretim süreci ile yeni APU’lar enerji verimliliğinde ön plana çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD işlemciler Chrome OS platformuna adım atıyor"

Tepe modeli durumundaki AMD Ryzen 7 3750H modelinde 4 çekirdek ve 8 izlek birimi barındıran işlemci 2.3GHz seviyesinde çalışıyor. Turbo ile 4GHz seviyesine kadar çıkıyor. 640 Shader üniteli Vega 10 grafik birimi ise 1.4GHz seviyesinde çalışıyor. Seviye 2 ve Seviye 3 ön bellek toplam 6MB iken enerji tüketimi de 35W seviyesinde.

AMD Ryzen 7 3700U APU modeli ise tepe modeli ile tamamen aynı özelliklere sahip ancak 15W TDP değeri var. Intel Core i7-8550U işlemcisine göre medya düzenlemede yüzde 29 daha hızlı. Bu da onu ultra ince dizüstü modelleri için iyi bir alternatif yapıyor.

 

Yeni nesil Ryzen APU serisi resmen duyuruldu
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AMD Ryzen 5 3550H APU modeli 4 çekirdek/8 izlek birimi yapısına devam ediyor. 2.1GHz taban hızı turbo ile 3.7GHz seviyesine çıkıyor. Vega 8 grafik birimi ise 1.2GHz hızında çalışıyor. TDP değeri 35W. Yine tüm özellikleri aynı AMD Ryzen 5 3500U APU modeli de 15W TDP değerine sahip. Bu işlemci web uygulamalarında Intel Core i5-8250U işlemcisine göre yüzde 14 daha hızlı.

Sonrasında AMD Ryzen 3 3300U APU modeli 4 çekirdekli ve Vega 6 grafik birimine sahip. AMD Ryzen 3 3200U APU modeli 2 çekirdekli ve 4 izlek birimli. Beraberinde Vega 3 grafik birimi geliyor. En alt seviyede ise Athlon 300U var ve Ryzen 3 3200U APU modeli ile frekans değeri haricinde tamamen aynı.

Acer, ASUS, Dell, HP, Huawei, Lenovo ve Samsung firmaları önümüzdeki aylarda yeni APU’ları barındıran dizüstü modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar bu modellerin sayısı daha da artacak.

 

https://www.amd.com/en/press-releases/2019-01-06-amd-kicks-2019-offering-complete-mobile-portfolio-new-ryzen-athlon-and-a Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bloodin 4 ay en beğenilen
Sanki 2200U, 2500U ve 2700U'yu görebildik de bunları görecekmişiz gibi yazılar yazıyorsunuz, dizüstü piyasasını Intel yönlendiriyor, Intel ne derse firmalar onu yapıyorlar, bu işlemciler de malesef bir öncekiler gibi Intel'in çirkef politikasına kurban gidecek... Aynı önceki seride olduğu gibi firmalar Intel'in baskısıyla, APU'lar çift kanal ram'den oldukça yararlanmasına rağmen saçma bir şekilde tek kanal ram'li, SSD'siz, bilinçli şekilde çok ısınıp throttling oluşturacak cihazlar çıkaracak ve AMD'nin dizüstü piyasasına girmesini engelleyeceklerdir...
Bunu alıp bir de AMD'nin berbat dizüstü yazılımıyla birleştirin... Hiç ümidim yok maalesef ki...
Sanki 2200U, 2500U ve 2700U'yu görebildik de bunları görecekmişiz gibi yazılar yazıyorsunuz, dizüstü piyasasını Intel yönlendiriyor, Intel ne derse firmalar on...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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V2 4 ay firat_kilic
Şu engin bilgilerinle düzgün bir yorum yap da biz amelasyonlar olarak birşeyler öğrenelim.
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Ceann Capall 4 ay firat_kilic
Arkadaş pro beyler dağılın
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SEO-Uzmanı 4 ay
gpu da 2 ghz görmeden
psikolojik olarak hiç kimse tatmin olamaz !
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firat_kilic 4 ay
yorumlar amelasyon
2 Yanıt Yanıtla
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V2 4 ay firat_kilic
Şu engin bilgilerinle düzgün bir yorum yap da biz amelasyonlar olarak birşeyler öğrenelim.
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Ceann Capall 4 ay firat_kilic
Arkadaş pro beyler dağılın
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Ceann Capall 4 ay
Yazılım konusunda halen daha geride. Bizim ülkemizde pek göremiyoruz ama yinede alanların pişman olma ihtimali çok yüksek olacaktır.
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huseyincarnege 4 ay
intel bunu beyendi
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DH Misafiri 4 ay
AMD temelli hiçbir dizüstü yok piyasada. Varsa yoksa Intel, varsa yoksa Nvidia.
360 derece döndürülebilir, dokunmatik ekranlı, ultra hafif Lenovo yoga book c930 veya HP Pavilion x360 gibi bir ürün ortaya koysalar, yaygın satış ağıyla, gözüm kapalı alacağım. Üst seviyede ekran kartların yetersiz anladık ama bu tür özelleştirilmiş ürünlerde niye yoksun AMD
Varsa yoksa Intel'in çöpler çöpü hd graphics içeren video oynatmaktan aciz işlemcileri dolu piyasada
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DH Misafiri 4 ay
intel piyasaya müdahale ediyor dolayısıyla amd işlemcili cihazlar yaygın olmayacak, az sayıda satılanlarda sorunlu olacak hp de olduğu gibi...
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nebulabado 4 ay
İşte şimdi işin rengi değişmeye başladı.
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V2 4 ay
Umarım RYZEN serisiyle masaüstülerde yarattığı etkiyi laptoplarda da yaratır. Sanırım son 6-7 yıldır laptop işlemci tarafında kaydadeğer bir gelişme olmadı. O kadar ki yakında telefon işlemcileri bu gidişle laptop işlemcilerini geçecek. Hala 2 çekirdek 4 çekirdek laptoplara tonla para veriyoruz ve masaüstü işlemcilerle arada ciddi performans farkı var. Resmen çağdışı işlemciler kullanıyoruz yıl 2020 oldu. Oyun laptopu istemiyorum kardeşim kalas gibi cihazlar iş yapacak insana yaramıyor, bana oyun dışındaki işleri akıcı hızlı ve makul fiyata sunan taşınabilirliği yüksek cihazlar lazım. 7200U vs işlemcili laptopa 4-5k vermek istemiyorum. Şu an böyle ortalama bir şey alayım desen 6-7k fiyatlar çıkıyor. Bastır AMD intel batsa hakkıdır çok suistimal etti rekabetsizliği şu ana kadar laptop tarafında.
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OverClocK1ng 4 ay
3500U ve 3700U mis gibi işlemciler olmuş. Çiçeek...
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ilkerinanç 4 ay
Sağdan soldan ataklar.AMD bu sefer olacak sanki eski günlerine dönecek gibi.Hadi hayırlısı beni ilgilendiren kısmı bu gibi olaylar İntel alacak olana da yarayacak AMD alacak olana da.
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