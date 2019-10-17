Mi Note serisi geri mi dönüyor?

Xiaomi’nin yeni dönemde yaptığı akıllı telefon hamlesi ve Redmi markasını ayrı bir iştirake döndürmesi sonrasında Mi Max ve Mi Note serileri de rafa kalkmıştı ancak bazı hareketlilikler göze çarpıyor.

Mi Note 10 neler sunacak?

Xiaomi’nin büyük ekranlı amiral gemisi olarak hayatına başlayan Mi Note serisi sonrasında biraz daha orta seviyeye inmiş ve Mi Note 3 ile oldukça beğenilmişti. Ne var ki sonrasında bir model piyasaya çıkmadı.

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Sızan bir görsel Mi Note 10 kutusunun bir kısmını açığa çıkarıyor. Bir süredir Xiaomi’nin Mi Note serisini canlandıracağı konuşuyordu ve görsel de bu iddiaların bir kanıtı gibi oldu. Bununla birlikte kutudaki bilgi kısmı görünmüyor.

Mi Note 10 akıllı telefon modeli neler sunacak şimdilik net bir şey söylemek mümkün değil. Kutu haricinde telefon ile ilgili bir görsel de mevcut değil. Bununla birlikte BlackShark, Mi serisi, Redmi K serisi hep amiral gemisi seviyesinde. Bu bakımdan Mi Note orta üst seviyeye hitap edebilir.