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Yeni nesil Sony robot köpek gelecek yıl bizlerle

Sony’nin akıllı köpeği Aibo bir kez daha sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez sizinle etkileşime girmenin yanında evinizdeki akıllı cihazları da kontrol edebilecek.
1 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil Sony robot köpek gelecek yıl bizlerle

2000’li yılların başlarında sempatikliği ile ilgi toplayan Sony’nin robot köpeği Aibo halen hafızalarda. Sony bir süre önce desteğini kestiği robot köpeğin yerine ikinci neslini hazırlıyor.

Daha akıllı

Yapay zeka çalışmalarının önemli öncülerinden birisi olarak gösterilen Aibo, çeşitli sensörler ile donatılmış kişiselleştirilebilen bir robot köpekti. Kullanıcısı ile etkileşim kurabilen Aibo; LED ışıklar ile çeşitli ruh hallerini yansıtabiliyor, 75 kelimeye kadar öğrenebiliyor ve 0.1MP kamerası ile gördüklerini asla unutmuyordu.

Ülkemizde de 2002 yılında satışa çıkan Aibo bir iki versiyon daha ilerledi ancak Asya kıtasında sıkı bir rekabetin oluşması nedeniyle Sony projeyi durdurma kararı almıştı. 2015 yılında da yazılım desteği kesilmişti.

Ayrıca Bkz. "Apple ve Samsung arasındaki patent davası sil baştan"

Sony’nin üzerinde çalıştığı ikinci nesil köpek Amazon Echo tarzında sesle kontrol ediliyor ve evdeki akıllı cihazları uzaktan kontrol edebiliyor. Gelişmiş yapay zeka özellikleri ile donatılacak yeni robot Kasım ayında basının karşısına çıkacak. 2018 yılında ise satışa sunulacak.

Yeni robot köpeğin isimlendirmesi ve fiyatlandırması hakkında şimdilik bir bilgi yok ancak 2000$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Aibo geldiğinde ülkemizde dolar seviyesi 1.4TL/1.5TL civarındaydı. Yeni robot eğer ülkemize gelirse muhtemelen 10000TL seviyesinin üzerine çıkacaktır. 

 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5013157/Sony-set-unveil-robo-dog-connects-home-devices.html Yorum Yaz
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fuujitsu 1 yıl
Çelik satılıyordu bir aralar ondan başkasını tanımam ben Aibo maibo hikaye.
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CorelDraw04 1 yıl
Sony estetik çerçevesiz telefonu yapsın sonra it yapar
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erdem552 1 yıl
Dogstar :D
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SEO-Uzmanı 1 yıl
parası olan eşek sıpalarına oyuncak :)
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Lumibrite 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
parası olan eşek sıpalarına oyuncak :)


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1ses1 1 yıl
Bunu yapacağını büyükler için hizmetci robot yapsalardıya 20000 de verirdim.
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tobepeople 1 yıl 1ses1
1ses1

Bunu yapacağını büyükler için hizmetci robot yapsalardıya 20000 de verirdim.

Robota gerek yok 20.000 lira ile ücretle 1 yıl hizmetçi çalıştırırsın :)
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