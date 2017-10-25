Yeni nesil Sony robot köpek gelecek yıl bizlerle

2000’li yılların başlarında sempatikliği ile ilgi toplayan Sony’nin robot köpeği Aibo halen hafızalarda. Sony bir süre önce desteğini kestiği robot köpeğin yerine ikinci neslini hazırlıyor.

Daha akıllı

Yapay zeka çalışmalarının önemli öncülerinden birisi olarak gösterilen Aibo, çeşitli sensörler ile donatılmış kişiselleştirilebilen bir robot köpekti. Kullanıcısı ile etkileşim kurabilen Aibo; LED ışıklar ile çeşitli ruh hallerini yansıtabiliyor, 75 kelimeye kadar öğrenebiliyor ve 0.1MP kamerası ile gördüklerini asla unutmuyordu.

Ülkemizde de 2002 yılında satışa çıkan Aibo bir iki versiyon daha ilerledi ancak Asya kıtasında sıkı bir rekabetin oluşması nedeniyle Sony projeyi durdurma kararı almıştı. 2015 yılında da yazılım desteği kesilmişti.

Ayrıca Bkz.

"Apple ve Samsung arasındaki patent davası sil baştan"

Sony’nin üzerinde çalıştığı ikinci nesil köpek Amazon Echo tarzında sesle kontrol ediliyor ve evdeki akıllı cihazları uzaktan kontrol edebiliyor. Gelişmiş yapay zeka özellikleri ile donatılacak yeni robot Kasım ayında basının karşısına çıkacak. 2018 yılında ise satışa sunulacak.

Yeni robot köpeğin isimlendirmesi ve fiyatlandırması hakkında şimdilik bir bilgi yok ancak 2000$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Aibo geldiğinde ülkemizde dolar seviyesi 1.4TL/1.5TL civarındaydı. Yeni robot eğer ülkemize gelirse muhtemelen 10000TL seviyesinin üzerine çıkacaktır.