Amazon Music'in reklamlı versiyonu, Alexa kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu

Teknoloji Editörü
Spotify'ın hâlâ müzik yayın endüstrisine hakim olmasının bir nedeni de, kullanıcılarına reklam destekli bir ücretsiz kullanım sunmasıdır. Bu durum kullanıcıların zaman zaman reklam görmelerine karşın, müzik ve şarkıları ücretsiz olarak dinlemeleri anlamına geliyor. Geçtiğimiz hafta sizlere duyurduğumuz üzere Amazon da böyle bir proje üzerinde çalışıyordu ve kullanıma sundu.
Bazı kısıtlamalar mevcut
Önceden Amazon Music platformunda şarkı dinleyebilmenin tek yolu Amazon Prime üyeliğine veya Amazon Music sınırsız aboneliğine sahip olmaktı. Ancak artık ikisi de gerekli değil. Kullanıcılar sisteme direk kaydolup, şarkı dinlemeye başlayabilirler. Ancak şimdilik sadece Amazon Alexa kullanıcıları için geçerli.Tabii ki Amazon Music'in bu ücretsiz versiyonu da tıpkı Spotify'da olduğu gibi bazı kısıtlamalar getiriyor. Şirketin açıklamalarına göre ücretsiz sürüm, yalnızca en iyi çalma listelerini ve istasyonları destekleyecek. Yani eğer bunlar dışında bir şarkı veya albüm dinlemek isterseniz bunun için para ödemeniz gerekecek. Ücretsiz versiyonun tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belli değil.
https://www.theverge.com/2019/4/18/18485804/amazon-music-ad-supported-free-tier-spotify-competition Yorum Yaz Paylaş Tweetle