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Yeni taarruz helikopteri ATAK 2'nin birebir ölçekli modeli görüntülendi

ATAK helikopterinin daha gelişmiş bir versiyonu olan ATAK 2'den ilk görsel geldi. Hazırlıklar esnasında çekilen bu fotoğraf, IDEF 2019'da sergilenecek ATAK 2'nin birebir ölçekli modeline ait.
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni taarruz helikopteri ATAK 2'nin birebir ölçekli modeli görüntülendi
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Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın (IDEF 2019) başlamasına artık saatler kaldı. Dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinlikleri arasında gösterilen IDEF 2019’da Türkiye adına önemli bir ilk yaşanacak. Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri ATAK 2, ilk kez bu fuarda sergilenecek.

TSK’nın bu alandaki ihtiyacına yönelik başlatılan “Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi” kapsamında geliştirilen ATAK 2, birinci nesil ATAK helikopterinin daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. 22 Şubat’ta SSB ile imzaladığı sözleşme sonrası ATAK 2 için çalışmalarına hız veren TUSAŞ, helikopterin birebir ölçülerdeki modelini IDEF 2019’da görücüye çıkaracak. Hazırlıklar sırasında çekilen fotoğraf, ATAK 2’nin yerli mühimmatların maketleriyle donatılmış şekilde sergileneceğini gösteriyor.

ATAK 2'nin sahip olacağı özellikler 

Dünyadaki en üst seviye üç taarruz helikopterlerinden biri olacağı söylenen ATAK 2, aktarılan bilgilere göre ATAK helikopterinden 2 kat daha fazla kalkış ağırlığına sahip olacak. Her bir parçası için %100 yerlilik vurgusu yapılan ATAK 2’nin 2 turboşaft motora sahip 10 ton sınıfında bir helikopter olacağı ve asgari bin 200 kilogram faydalı yük taşıyabileceği söyleniyor. 4 eksenli otopilot, kaska entegre artırılmış gerçeklik destekli görüntüleme teknolojileri, hedef tespit radarı ve tespit sistemi de ATAK 2’nin öne çıkan özelliklerinden.

ATAK 2’nin silah sistemlerinde de bir takım değişiklikler mevcut. Özellikle birinci nesil ATAK helikopterinde 22mm olan burun topunun, ATAK 2’de 30mm olarak güncelleneceği söyleniyor. 6 kanat istasyonu ile uçacak olan helikopter, 2.75” güdümsüz roket, 2.77” güdümlü roket, Anti Tank Füzesi ve Havadan havaya füze ekipmanları ile görev icra edebilecek.

Mildar ATAK 2 ile havalanacak

Meteksan Savunma ve TAİ işbirliği ile %100 yerli olarak geliştirilen Milimetetrik Dalga Radarı MİLDAR, sonunda ATAK 2 ile havalanacak. Algılanma yüzdesinin çok düşük oluşu ile fark yaratan MİLDAR; görünmezlik konusunda kullanıldığı araçlara önemli katkı sağlıyor. Özellikle elektro optik sistemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ATAK 2’nin gözü kulağı olacak olan MİLDAR, geniş bir alanda hızlı ve etkin arama yaparak hedefleri tespit edebilecek.

Deniz kuvvetleri ve kara kuvvetleri için farklı niteliklere sahip 2 ayrı modelde üretilecek olan ATAK 2’nin ilk uçuşunu 5 yıl sonra yapması hedefleniyor.


https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/iste-turkiyenin-yeni-taarruz-helikopteri/1464854 Yorum Yaz
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Sharparrow 3 hf. en beğenilen
Vatan hainlerini, Türkiye düşmanlarını, fetöcüleri kudurtacak, buralarda klavye şövalyeliği yaptıracak cinsten bir haber... bu haberlerle kininizden kudurun...
Vatan hainlerini, Türkiye düşmanlarını, fetöcüleri kudurtacak, buralarda klavye şövalyeliği yaptıracak cinsten bir haber... bu haberlerle kininizden kudurun......
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4 Yanıt Yanıtla +47
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HünkarBeğendi 3 hf.
Millet patates sogan icin sabahtan siraya giriyor gelin gostereyim cekmekoy de yuzlerce kisi sirada bazen kavga cikiyor urun kalmiyor diye, bazilari ise saraylar ucaklar yetmiyor kendine 140 metre yat insa ettiriyor. Ekonomik kriz yokken devaluasyon yokken iyi olan marketler pazarcilar krizle beraber terorist ilan edildi. Yigit sogana muhtac oldu tank fabrikani katarliya satmissin, istersen atom bombasi yap sarayin bahcesine konusla..neyse aman diyim reis buna binmesin bir tane ucaga bindi hala senelerdir hangarda ucuyor.. Pardon curuyor.
Millet patates sogan icin sabahtan siraya giriyor gelin gostereyim cekmekoy de yuzlerce kisi sirada bazen kavga cikiyor urun kalmiyor diye, bazilari ise sarayl...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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MustafaC53 3 hf.
Seçim yatırımcıları nerdeler ?
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Vega 1 hf.
Bu helikopteri İtalyan'lar yapıyor diye biliyorum ben.
hurriyet.com.tr/...
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Tugrul_512bit 2 hf.
Atm trolleri de artık aç kalmamak için ülke yararına işler yapmaya başlarlar.
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 2 hf. HünkarBeğendi
Kimin besleme olduğu belli sizin gibi saçma sapan fake isimlerin arkasında saklanmıyoruz biz apaçık Açık Mert Korkusuz bir şekilde fikir v düşüncelerimizi paylaşıyoruz zorunuza gitmesin
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HünkarBeğendi 2 hf. Mustafa Oğuzhan Aydemir
Tamam sana Acik Mert Korkusuz aktrollemeler diliyorum.
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Deadwood 3 hf.
Oğlum her konuda ters düşüp nasıl tartışıyorsunuz cidden merak ediyorum.
Normalde şunun altında "akp,chp,soğan,patates,motoru yerli vb" şeyler değilde özellikleri şöyle olsa güzel olurdu, böyle olması daha iyi olmuş, şu helikopterden daha iyi veya daha kötü tarzı şeyler tartışılmalı
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R0llingMan 3 hf.
Yorumlar sağ sol ayırmaksızın gerizekalı dolu.
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DH Misafiri 3 hf.
maketten satış yapmak yasaklanmamışmıydı . %100 yerli derken , 2023 temi yollarda
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smartboy38 3 hf.
Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Tugrul_512bit 3 hf.
Güzel haberlerin giderek artması dileğiyle.
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DH Misafiri 3 hf.
Patates soğan kafalılar, en azından birileri yapıyor, denildiği gibi sağdan soldan toplama bile olsa.
Bu bir sorudur, siz ne ürettiniz? bu memleket için demiyorum. Ne ürettiniz?
serada 100? artı öğle yemeği serada çalışacak adam yok. Herkes mühendis herkes ulema, ama gel gör ki, yağmurlu havada iki tavuğa su vermekten aciz, dünyayı istanbul ve bodrum da ibaret sanan zeka yoksunları.
Yahu kımıl zararlısı kadar faydanız yok, bari GÖLGE ETMEYİN, başka ihsan istemez.
yazık.....
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chtsydn 3 hf.
%100 yerli nasıl olabiliyor
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atak 2, atak 2 özellikleri ve
7 etiket daha ağır taarruz helikopteri atak 2 idef 2019 atak 2 ilk fotoğraf Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler
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