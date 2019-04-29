Yeni taarruz helikopteri ATAK 2'nin birebir ölçekli modeli görüntülendi

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Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın (IDEF 2019) başlamasına artık saatler kaldı. Dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinlikleri arasında gösterilen IDEF 2019’da Türkiye adına önemli bir ilk yaşanacak. Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri ATAK 2, ilk kez bu fuarda sergilenecek.

TSK’nın bu alandaki ihtiyacına yönelik başlatılan “Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi” kapsamında geliştirilen ATAK 2, birinci nesil ATAK helikopterinin daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. 22 Şubat’ta SSB ile imzaladığı sözleşme sonrası ATAK 2 için çalışmalarına hız veren TUSAŞ, helikopterin birebir ölçülerdeki modelini IDEF 2019’da görücüye çıkaracak. Hazırlıklar sırasında çekilen fotoğraf, ATAK 2’nin yerli mühimmatların maketleriyle donatılmış şekilde sergileneceğini gösteriyor.

ATAK 2'nin sahip olacağı özellikler

Dünyadaki en üst seviye üç taarruz helikopterlerinden biri olacağı söylenen ATAK 2, aktarılan bilgilere göre ATAK helikopterinden 2 kat daha fazla kalkış ağırlığına sahip olacak. Her bir parçası için %100 yerlilik vurgusu yapılan ATAK 2’nin 2 turboşaft motora sahip 10 ton sınıfında bir helikopter olacağı ve asgari bin 200 kilogram faydalı yük taşıyabileceği söyleniyor. 4 eksenli otopilot, kaska entegre artırılmış gerçeklik destekli görüntüleme teknolojileri, hedef tespit radarı ve tespit sistemi de ATAK 2’nin öne çıkan özelliklerinden.

ATAK 2’nin silah sistemlerinde de bir takım değişiklikler mevcut. Özellikle birinci nesil ATAK helikopterinde 22mm olan burun topunun, ATAK 2’de 30mm olarak güncelleneceği söyleniyor. 6 kanat istasyonu ile uçacak olan helikopter, 2.75” güdümsüz roket, 2.77” güdümlü roket, Anti Tank Füzesi ve Havadan havaya füze ekipmanları ile görev icra edebilecek.

Mildar ATAK 2 ile havalanacak

Meteksan Savunma ve TAİ işbirliği ile %100 yerli olarak geliştirilen Milimetetrik Dalga Radarı MİLDAR, sonunda ATAK 2 ile havalanacak. Algılanma yüzdesinin çok düşük oluşu ile fark yaratan MİLDAR; görünmezlik konusunda kullanıldığı araçlara önemli katkı sağlıyor. Özellikle elektro optik sistemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ATAK 2’nin gözü kulağı olacak olan MİLDAR, geniş bir alanda hızlı ve etkin arama yaparak hedefleri tespit edebilecek.

Deniz kuvvetleri ve kara kuvvetleri için farklı niteliklere sahip 2 ayrı modelde üretilecek olan ATAK 2’nin ilk uçuşunu 5 yıl sonra yapması hedefleniyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/iste-turkiyenin-yeni-taarruz-helikopteri/1464854