Yeni teknolojiyle videolardan kar, toz ve sis kaldırılabiliyor

Kar, toz ve sis. Bu üç doğal unsur özellikle trafikte hayatımızı ciddi anlamda tehlikeye atabiliyor ve görüş mesafesini düşürmeleriyle bazı arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırabiliyorlar. Morpho'nun geliştirdiği yeni bir teknoloji ise buna çözüm getirmeyi hedefliyor.

Morpho'nun "Dehazer" olarak isimlendirdiği teknolojisi şimdilik tren ve tır gibi büyük araçlara hitap ediyor ancak teknolojinin kısa zamanda herkesin kullanımına açılabilecek bir altyapısı bulunuyor. Temelinde yazılımsal bir video işleme tekniği olan Dehazer, dijital kaynaktan gelen görüntüyü kar, toz ve sis gibi görüş mesafesi ve açısını düşüren sorunlardan arındırabiliyor.

Yukarıda yer alan görselde de görebileceğiniz üzere sistem özellikle kışın farkını elde edebilecek bir çözüm oluşturuyor. Bu sistemi kullanan örneğin bir trenin sisli yolda hareket edebilmesi kolaylaşıyor ve daha güvenli hale getirilebiliyor. Ayrıca arama kurtarma faaliyetleri de görüş açısı arttığı için daha etkili hale getirilebiliyor.

Sistemi gelecekte sayıları aratacak otonom araçlara da yerleştirmeyi düşünen Morpho, bu sayede trafiğe kötü hava şartlarında bizden daha iyi görebilen otomobil modelleri kazandırmayı hedefliyor. Morpho'nın bazı teknolojilerinin hali hazırda satılan akıllı telefonlarda yer alması ise mobil tarafta da ilginç gelişmelerin yaşanabileceği anlamına geliyor.

Ekstra bilgi olarak bu teknolojinin bir benzeri Adobe'nin fotoğraf düzenleme yazılımları içerisinde de yer alıyor. Dehaze isimli bu özellikle fotoğraflardan basit bir ayar üzerinden sis / pus kaldırılabiliyor.

http://www.cnet.com/news/image-processing-to-remove-snow-dust-and-particles-from-video/