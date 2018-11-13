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Yeni yılda ücretsiz poşet dönemi sona erecek! Poşetlerden alınacak ücret ne kadar olacak?

Marketlerde ve mağazalarda verilen poşetler, yılbaşından itibaren paralı olacak. Poşetlerin kaç lira olacağı belli oldu. 1 Ocak'tan itibaren poşetlerden alınacak ücret haberimizde:
6 ay
19,9b
1
203
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Doğaya olumsuz etkilerinden dolayı plastik kullanımının azaltılması için ücretsiz poşet dönemi sona eriyor.

2017 yılında Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hazırlanmış ve geçtiğimiz sene Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Mevzuata göre 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerde ve mağazalarda ücretsiz poşet verilmesi yasaklanıyor.

AK Parti’nin bugün Meclis’e sunduğu çevre ile ilgili değişiklikler içeren yasa teklifinde poşetlerden alınacak ücret bilgisine yer verildi. 1 ocak 2019’dan itibaren poşetler ücretsiz verilmeyecek, 25 kuruşa satılacak.

 

15 mikron ile 50 mikron arası kalınlıktaki plastik poşetler ücretlendirilecek. Yani satın aldığımız ürünleri taşımak için kullandığımız naylon poşetlerin tamamı ücretlendirilecek. Nakliyat, kuruyemiş gibi açık gıdaların hijyen amacıyla içine koyulduğu plastik paketlerin mikron değeri düşük olduğu için, bu paketlerden ücret alınmayacak. Marketler ve mağazalar dilerse file, kese kağıdı, bez çanta gibi ürünleri ücretsiz olarak verebilecek.

Avupa Birliği ile uyumlu ambalaj atıkları yönetmeliği kapsamında, ilerleyen yıllarda poşet kullanımının daha da azaltılmasına için daha caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. 2019 yılında kişi başı yıllık poşet tüketim adedinin 90’u, 2025 yılında ise 40’ı aşmayacak şekilde önlemler alınacak.


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12 Angry Men 6 ay en beğenilen
Amaç çevreyi korumaksa komple yasaklansınlar.
3 Yanıt Yanıtla +167
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Lumibrite 6 ay
Naylon, plastik doğayı kirletiyorsa komple yasaklarsın!

Adam parasıyla alıp atınca doğa kirlenmemiş mi oluyor?
5 Yanıt Yanıtla +148
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Ray Kurzweil 6 ay
Her şeyimiz Avrupa Birliğine uygun ya eksik olan bir bu vardı. Önce ülkeyi AB üyesi ülkelerdeki milletlerin yaşadığı refah seviyesine çıkartsınlar. Milleti yolacak yer arıyorlar.
Her şeyimiz Avrupa Birliğine uygun ya eksik olan bir bu vardı. Önce ülkeyi AB üyesi ülkelerdeki milletlerin yaşadığı refah seviyesine çıkartsınlar. Milleti yol...
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1 Avatar
kimbehicayy 6 ay
Sordan doğayı kirletmemek için derler birileri zengin olacak yine olan vatandaşa olacak
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C.CEMİL 6 ay
ya arkadaşlar biz sorunu çözdük zaten siz boşuna tartışıyorsunuz :)
çarşıya çıkıp naylon malzemeleri satan yere gidiyoruz ,oradan bol miktarda ucuz fiyatla poşet alıyoruz
sonrasında markete arabayla gitmişsek ,alışverişe başlıyoruz market arabasına her şeyi boca edip ,arabanın yanına geldiğimizde tek tek kendi poşetlerimize koyuyoruz
yaya gitmişsek zaten fazla bir şey alamayacağımız için 1 tane poşeti yanımıza alıp gidiyoruz ,çıkınca elimizdekileri ona koyup evimize yol alıyoruz
böylece marketler de havasını alıyor :)
tabi her ihtimali düşünüp aldığımız poşetlere ait faturayı yanımızda bulundurursak ,alışveriş yaptığımız market boşuna ceza yemez (gerçi hak ediyorlar ya neyse) ,sorulursa poşetin kendimize ait olduğunu belgelemiş oluruz
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10ff 6 ay
Ulan bir tane bilr poşete para verirsem gelsinler kafama sıksınlar...
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colsart 6 ay
Sebze meyve reyonunda naylon poşetler koyuyorlar.
Alışverişimde o poşetlere koyarım artik.
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Silver_Code 6 ay
25 kr poşet parası istese marketi yakacak tanıdıklarım var yapmayın madem zararlı zararsız olanlara yönlendir.yada özellikle bim şok a101 gibi marketlerde poşetleri müşteriye kiloyla vermesinler müşteride istemesin adam geliyor 1 kg patates alıyor 1 kiloda poşet.napacan diyosun olsun lazım olur diyor
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Cowinenge 6 ay
Avrupada her yerde böyle oluyor, bez çanta tasimak daha iyi aslinda aliskanlik haline getirince kolay oluyor. Öğrenci olduğum için alisverise gidince direkt okul cantama dolduruyorum ben
(erasmus için litvanyadayım şuan :D).
Bununla birlikte plastik ve metal şişelerde satilan içecekleri depozitolu olarak satmaya başlarlarsa süper olur. Biraz itiraz edebilirler ama o depozitoyu tekrar geri almak için marketlere geri goturup makineye atiyorsun, ürün geri dönusume gidiyor sende parani aliyorsun.
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Cute Hentai 6 ay
Başka bir durumda zaten işe yarıyordu, şimdi millet iyice hucum edecek...

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oca57 6 ay
Fırıncılar ne yapacak ..?
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Qantas 6 ay
ekmeğe 25 kuruş zam gelince ortalığın karıştığı ülkede kimse poşete 25 kr vermez.
bu açıdan iyi aslında.
Olabilecekler: Market önlerinde 10 kuruşa poşet satanların türemesi veya tepkiler üzerine 25 ten 10 kuruşa fiyat indirimi.
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Jeopol 6 ay
Hukumeti yurtdışında bulunan şehir poşetlerini uygulamasını getirmesini tavsiye ediyorum. Bazi ülkelerde her şehir kendine ait çöp poşetine sahiptir. Üstünde ismi filan yazar. Mesela a şehrinde toplanan çöpler aşehri çöp poşetine konulmak zorundadır.
15 poşetlik büyük poşetlerden oluşan paket 12 dolara mı ne satiliyordu. Hükümetimiz bu uygulama ile daha rahat bizi soyabilir bence. Hic öyle vatandaşı hesap kitap derdine sokmasın
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