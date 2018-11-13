Yeni yılda ücretsiz poşet dönemi sona erecek! Poşetlerden alınacak ücret ne kadar olacak?

Doğaya olumsuz etkilerinden dolayı plastik kullanımının azaltılması için ücretsiz poşet dönemi sona eriyor.

2017 yılında Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hazırlanmış ve geçtiğimiz sene Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Mevzuata göre 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerde ve mağazalarda ücretsiz poşet verilmesi yasaklanıyor.

AK Parti’nin bugün Meclis’e sunduğu çevre ile ilgili değişiklikler içeren yasa teklifinde poşetlerden alınacak ücret bilgisine yer verildi. 1 ocak 2019’dan itibaren poşetler ücretsiz verilmeyecek, 25 kuruşa satılacak.

15 mikron ile 50 mikron arası kalınlıktaki plastik poşetler ücretlendirilecek. Yani satın aldığımız ürünleri taşımak için kullandığımız naylon poşetlerin tamamı ücretlendirilecek. Nakliyat, kuruyemiş gibi açık gıdaların hijyen amacıyla içine koyulduğu plastik paketlerin mikron değeri düşük olduğu için, bu paketlerden ücret alınmayacak. Marketler ve mağazalar dilerse file, kese kağıdı, bez çanta gibi ürünleri ücretsiz olarak verebilecek.

Avupa Birliği ile uyumlu ambalaj atıkları yönetmeliği kapsamında, ilerleyen yıllarda poşet kullanımının daha da azaltılmasına için daha caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. 2019 yılında kişi başı yıllık poşet tüketim adedinin 90’u, 2025 yılında ise 40’ı aşmayacak şekilde önlemler alınacak.