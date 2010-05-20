Yeni nesil 3DMark'tan ilk bilgiler: 3DMark 11 ismiyle 3. çeyrekte geliyor

Futuremark'ın yeni nesil 3DMark test uygulamasına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. 3DMark 11 olarak isimlendirilen ve DirectX 11 üzerine yoğunlaşan yeni sürüm için Computex 2010 fuarında bir ön gösterim yapılacağı belirtiliyor. MSI logosunun 30 saniye boyunca Undersea Submarine testinde görüneceği yeni nesil 3DMark'ın, MSI ekran kartlarıyla birlikte üçüncü çeyrekte "bundle" edileceği yani uygulamanın yaz aylarında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Yeni nesil ekran kartlarının limitlerini test etmek üzere geliştirilen 3DMark 11 ile birlikte ATi ve Nvidia düellosunun yeni bir boyut kazanması da bekleniyor zira bilindiği üzere 3DMark, bugün dünyanın en çok kullanılan 3D test ve karşılaştırma yazılımlarının başında geliyor.