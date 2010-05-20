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Yeni nesil 3DMark'tan ilk bilgiler: 3DMark 11 ismiyle 3. çeyrekte geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,6b
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39
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Futuremark'ın yeni nesil 3DMark test uygulamasına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. 3DMark 11 olarak isimlendirilen ve DirectX 11 üzerine yoğunlaşan yeni sürüm için Computex 2010 fuarında bir ön gösterim yapılacağı belirtiliyor. MSI logosunun 30 saniye boyunca Undersea Submarine testinde görüneceği yeni nesil 3DMark'ın, MSI ekran kartlarıyla birlikte üçüncü çeyrekte "bundle" edileceği yani uygulamanın yaz aylarında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Yeni nesil ekran kartlarının limitlerini test etmek üzere geliştirilen 3DMark 11 ile birlikte ATi ve Nvidia düellosunun yeni bir boyut kazanması da bekleniyor zira bilindiği üzere 3DMark, bugün dünyanın en çok kullanılan 3D test ve karşılaştırma yazılımlarının başında geliyor.


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DemirKipi 9 yıl
3D Mark oyuncuları için güzel haber.
Bu oyun değil ki diye atlamayın. Ne demek istediğimi anlayan anladı.
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Man From Atlantis 9 yıl
ilk tanıtım videosu, 720p izlemeniz tavsiye edilir..



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saitcam 9 yıl
3dmark çok kaliteli bir test serisi ama bence işlemciden fazla etkileniyor, gereksiz yere fazla...
Bu arada millete ha bire dx11 kartları çaktılar, ama gerçekten dx11 destekli oyunlar bir seneden önce yaygınlaşamaz hatta 2 seneyi bulacaktır.
İşte dx11 oyunları yaygınlaşınca bir kart da ben kendime çakarım...
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LAVMAN 9 yıl
dx11 li oyunlar hicbirzaman yaygınlamaycak.. yani cogu oyunda dx10 acacasın 11 le pekte fark olmayacak iste..
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RaptorFX 9 yıl
Güvenilirliği gözümde bitmiş bir uygulama. Oyun testleri daha başarılı..
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mobylette 9 yıl
kastırsın kastırsın da kastırmaya değecek bi grafik sunmuyorsa ne anladım. koysun 10.000.000 tane parçacık etkileşimli çarpıştırsın uçuştursun ordan oraya kasılsın kalsın makine. al sana 1 kare/sn. hade bakalım
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Source 9 yıl
Umarım kartların limitlerini zorlarlar.
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MrPerFormance 9 yıl
pc mark tarafında bir banch programı çıkaracaklarmı ???
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stradivardi 9 yıl
insanlardaki ego sorunuda gün geçtikçe artıyor galiba
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sendemail 9 yıl
tessellatıon -kabartma -ati'de de var yahu, dx11 ıle gelen zımbırtı o ,3d alemınde su ana degın en zor ıslem "saç " anımasyonuydu ,fermı bu noktada ıddıalı şakın gerıye kalan ozellıklere ılıskın herseyı ati de yapıyor zaten...
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Master_Evil 9 yıl
ben bekliyordum geç bile kaldı denebilir
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sendemail 9 yıl
umarım hızla çıkartırlar yeni benchmarkı ,böylece satın alma kararımı ve laptobumu satmayı ertelıyorum...cunku yenı bench sektörü yenıden hizaya sokacak..directx11 ile kosturacaksektör ,bu da dx11 uyumlu esyaların ucuzlama vaadi demek ,umarım dırectx11 benchmarkı su ankı en guncel sısteme kan kusturur,kanırtır zira sektor duzey atlamak ıcın yenı ıncılerını pıyasaya surmek zorunda kalır ,bu da en azından fermıyı ucuzlatır.malumunuz amd-ati de son ceyrekte fusıon tabanını sektore surecek ,of of ucuzlasın ıste ...fikrim budur.haber ıcın tesekkurler...
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Tolgá 9 yıl
gelsin bakalım vantage gibi kastırmasında
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Budfox 9 yıl
Bazı arkadaşlar oyun sanıyor herhalde 3dmark serisini..Grafikler güzel olsun da bilmem nede..Test bu arkadaşlar test..İsterseniz elimize silahı alıp dalalım düşmana bu arada..
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