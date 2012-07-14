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Yenileneceği iddia edilen PlayStation 3'ün görselleri internete sızdırıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,4b
1
45
Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Herkes yeni nesil PlayStation'ın ne zaman çıkış yapacağını merak ederken ayın başında ortaya çıkan, Amerikan Federal İletişim Komisyonuna Sony tarafından yapılan başvuru yeni bir PlayStation 3 modelinin çıkabileceğini işaret ediyordu. Yeni bir PlayStation 3 modelinin gelme ihtimalini kuvvetlendiren bir kanıtta Brezilya'dan gelmiş durumda.

Brezilya'da yayın yapan teknoloji sitesi Tecnoblog, Brezilya Telekomünikasyon Birimi Anatel'e yapılmış olan ürün başvurusunda yer alan fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflarda Sony PlayStation 3 markası taşıyan, bombeli bir üst bölüme sahip olan ve yuva girişli bir sürücü barındırmayan konsol karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın üst kısmında yer alan ayrık yapıda disk yuvasının üst bölümde yer aldığı ihtimalini de güçlendiriyor. Anatel'in kayıtlarına bakıldığında Sony tarafından yazılmış bir bildirimin varlığı da dikkat çekiyor. Bu bildirimin içeriğine bakıldığında, ürün bilgisinin ve ürünler gerçekten piyasaya çıkıncaya kadar açık verilmemesi talebinde bulunduğu belirtiliyor. Bildirimde üç farklı modelin varlığı belirtilirken, bu modellerin kodları: CECH- 4011A, CECH- 4011B ve CECH- 4011C şeklinde sıralanıyor. Fotoğrafları yayınlayan siteye göre bu kodlar 160GB, 250GB ve 500GB'lık kapasiteli modelleri temsil ediyor olabilir. 

Henüz dedikodu niteliğinde olan bu bilgilere göre Sony emektar oyun konsoluna veda etmeden önce son bir şans vermek istiyor olabilir. Kesin bir bilgi olmasa da bu modellerin yakın bir zamanda duyurulacağı tahmin ediliyor.

http://tecnoblog.net/107348/novo-ps3-anatel/ Yorum Yaz
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abdulmusavvir 7 yıl en beğenilen
Fiyatı gerçek anlamda alınabilecek seviyeye inecekse sonuna kadar destekliyorum, şu anda PS3 çok pahalı, alamıyoruz.
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1963bursa 7 yıl
Kinect'i idame edebilecek bir şey ekleseler güzel olacak, move oyuncak gibi.
FİYATI DA ÇOK KAZIK.
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AlırımKünyeni 7 yıl
Şu Ps4 2013 te çıkarsa çok iyi olacak
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sonic26 7 yıl
2014 de 4 çıkcak zaten bence çok gereksiz
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Roach3558 7 yıl
Tasarım yerlerde sürünüyor
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MERCURY2000 7 yıl
Açıkçası PS3 fiyatlarını aşağı çekecek bir hamle yağpılmadığı sürece başarılı olacağını düşünmüyorum. Ayrıca karşısında Xbox gibi bir rakip varken daha alınması gereken yol var. Move, kinecte rakibi olamayacak durumda Sony'nin kinecte karşı daha geliştirilmiş bir controller geliştirmesi lazım.
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djtenten 7 yıl
satar arkadaşlar satar hala çevremde bir sürü ps3 grafikleri hiç bir şeyde yok hatta pc bile yakalayamıyor diyenlar varın siz düşünün satar yani hiç merak etmeyin siz
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Piêr Dé Sans 7 yıl djtenten
djtenten

satar arkadaşlar satar hala çevremde bir sürü ps3 grafikleri hiç bir şeyde yok hatta pc bile yakalayamıyor diyenlar varın siz düşünün satar yani hiç merak etmeyin siz

Ps3 deki grafikleri almak için kuracağın bilgisayar sistemine kaç para harcıyosunuz? Eğer amacınız salt olarak oyun oynamaksa kusura bakmayın ama konsolda aldığınız zevki hiçbirşeyde alamıyorsunuz. Oyunları pahalı deseniz anlarım, aksesuarları pahalı dersiniz anlarım ama grafik yeteneğine ve çalışma hızına hatta çalışma sesine dil uzatmak biraz nankörlük olur.
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rtsbora 7 yıl
biz yeni nesil konsol beklerken adamlar eskisini makyajlayıp piyasaya sürüyor.
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Sonne911 7 yıl
Yazik gunah milleti kazikladiklari yetmiyo sanki keriz saniyolar.Bende konsolu severim ancak xbox aldim evde para basmiyoruz sonucta
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hayyam_karadenizli 7 yıl
vankomisin
şu an ps3 fiyatlarından çok oyunlarının fiyatları yüzünden alamıyoruz. 4oyun=1ps3

4 oyuna o parayı verecek olsam önce yerli yapım isterim, yoksa o konuda zaten işim olmaz.
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Stygián 7 yıl
Gereksiz.Şurada ne kaldı yeni nesile
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vankomisin 7 yıl
baba_mustafa
Fiyatı gerçek anlamda alınabilecek seviyeye inecekse sonuna kadar destekliyorum, şu anda PS3 çok pahalı, alamıyoruz.

şu an ps3 fiyatlarından çok oyunlarının fiyatları yüzünden alamıyoruz. 4oyun=1ps3
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virtiöz 7 yıl
10 senelik teknolojiyi ısıt ısıt koy rezillik bu artık
Bu gerizekalı sony nin yüzünden pc de oyunda yok
Tu Allah sizin.....
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Sonne911 7 yıl virtiöz
virtiöz
10 senelik teknolojiyi ısıt ısıt koy rezillik bu artık
Bu gerizekalı sony nin yüzünden pc de oyunda yok
Tu Allah sizin.....

Cok haklisin kardesim.Yeter bu sacmalik.Zaten pahali cihazlar.Kadikoyde bile 800 900den assagi ps3 yok
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Amedra 7 yıl
olmaz
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