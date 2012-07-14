Yenileneceği iddia edilen PlayStation 3'ün görselleri internete sızdırıldı





Herkes yeni nesil PlayStation'ın ne zaman çıkış yapacağını merak ederken ayın başında ortaya çıkan, Amerikan Federal İletişim Komisyonuna Sony tarafından yapılan başvuru yeni bir PlayStation 3 modelinin çıkabileceğini işaret ediyordu. Yeni bir PlayStation 3 modelinin gelme ihtimalini kuvvetlendiren bir kanıtta Brezilya'dan gelmiş durumda.





Brezilya'da yayın yapan teknoloji sitesi Tecnoblog, Brezilya Telekomünikasyon Birimi Anatel'e yapılmış olan ürün başvurusunda yer alan fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflarda Sony PlayStation 3 markası taşıyan, bombeli bir üst bölüme sahip olan ve yuva girişli bir sürücü barındırmayan konsol karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazın üst kısmında yer alan ayrık yapıda disk yuvasının üst bölümde yer aldığı ihtimalini de güçlendiriyor. Anatel'in kayıtlarına bakıldığında Sony tarafından yazılmış bir bildirimin varlığı da dikkat çekiyor. Bu bildirimin içeriğine bakıldığında, ürün bilgisinin ve ürünler gerçekten piyasaya çıkıncaya kadar açık verilmemesi talebinde bulunduğu belirtiliyor. Bildirimde üç farklı modelin varlığı belirtilirken, bu modellerin kodları: CECH- 4011A, CECH- 4011B ve CECH- 4011C şeklinde sıralanıyor. Fotoğrafları yayınlayan siteye göre bu kodlar 160GB, 250GB ve 500GB'lık kapasiteli modelleri temsil ediyor olabilir.





Henüz dedikodu niteliğinde olan bu bilgilere göre Sony emektar oyun konsoluna veda etmeden önce son bir şans vermek istiyor olabilir. Kesin bir bilgi olmasa da bu modellerin yakın bir zamanda duyurulacağı tahmin ediliyor.

http://tecnoblog.net/107348/novo-ps3-anatel/