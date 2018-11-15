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Yerel işletmelerle mesajlaşmalar artık Google Haritalar'da görünecek

Arama devi google, bulunduğumuz konumdaki yerel işletmelere mesaj gönderebilmemizi sağlıyordu. Yapılan açıklamaya göre artık bu mesajlara Google Haritalar'dan ulaşabileceğiz.
6 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yerel işletmelerle mesajlaşmalar artık Google Haritalar'da görünecek
Google belirli ülkelerdeki kullanıcıların Google'a kayıtlı yerel işletme profilleri olan iş yerlerine mesaj gönderebilmesine izin veriyordu. Bu da herhangi bir şey sormak için işletme ile telefon görüşmesi yapmamıza gerek bırakmaması açısından pratik bir çözüm diyebiliriz.

Haritalar uygulaması yakında güncellenecek

Yapılan açıklamalara göre artık bu mesajlaşmalar Google Haritalar uygulamasında görünecek. Kısa bir süre içinde hem Android hem de iOS platformlarında güncellenecek olan Haritalar uygulamasının yan menüsünde yerel işletmelerle yazışmalarınıza ulaşabileceksiniz.
İşletmelere mesaj gönderebilmeniz için öncelikle o işletmenin mesajlaşma özelliğini açmış olması gerekiyor. Daha sonra Google'daki işletme kartındaki "Mesaj Gönder" düğmesine tıklayarak aklınıza takılan soruları direk muhataplarına iletebilmeniz mümkün.

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devrimdoga 6 ay
çok sevindim, kullandığım bir olaydır kendileri. insanlar gelmeden önce sizi internette aratıyorlar bunu bile rapor olarak görebiliyorsunuz. çok faydalı.
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