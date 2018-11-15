Yerel işletmelerle mesajlaşmalar artık Google Haritalar'da görünecek

Google belirli ülkelerdeki kullanıcıların Google'a kayıtlı yerel işletme profilleri olan iş yerlerine mesaj gönderebilmesine izin veriyordu. Bu da herhangi bir şey sormak için işletme ile telefon görüşmesi yapmamıza gerek bırakmaması açısından pratik bir çözüm diyebiliriz.

Haritalar uygulaması yakında güncellenecek

Yapılan açıklamalara göre artık bu mesajlaşmalar Google Haritalar uygulamasında görünecek. Kısa bir süre içinde hem Android hem de iOS platformlarında güncellenecek olan Haritalar uygulamasının yan menüsünde yerel işletmelerle yazışmalarınıza ulaşabileceksiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

İşletmelere mesaj gönderebilmeniz için öncelikle o işletmeninaçmış olması gerekiyor. Daha sonra Google'daki işletme kartındaki "" düğmesine tıklayarak aklınıza takılan soruları direk muhataplarına iletebilmeniz mümkün.