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Yerli 4.5 tonluk dev İHA projesi için önemli adım

Türkiye’nin 45 bin feet irtifada 14 saat havada kalış yeteneklerine sahip 4.5 ton ağırlığındaki dev İHA projesi için çalışmalar başlıyor ancak bazı zorluklar var. İşte tüm detaylar:
1 yıl
9,1b
1
13
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, uzunca bir süredir gündemde olan 4.5 tonluk İHA için gelecek hafta ihale yapılacağını duyurdu. AKINCI Projesi adı verilen İHA, 45 bin feet irtifaya (yaklaşık 14 kilometre) erişebilecek olan insansız hava aracı, 14 saat havada kalabilecek.


Toplam faydalı yük taşıma kapasitesi 1000kg olacağı belirtilen İHA’nın gelişmiş gözlem yetenekleri bulunacak ve birçok silah entegrasyonuna sahip olacak. İHA’nın kumanda yarı çapı ise kuş uçuşu 1000km olarak ifade ediliyor. Böylesine iddialı ve stratejik bir ürünün önündeyse bazı kritik uluslararası anlaşmalar mevcut.


MTCR Missile Technology Control Regime Anlaşması

Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi olarak ifade edebileceğimiz bir anlaşma nedeni ile AKINCI Projesi’nin önünde ciddi engeller söz konusu. Turboprop motorlu olarak tasarlanan İHA, MTCR anlaşmaları kapsamına giriyor. Bu nedenle de teknoloji transferi, diğer ülkelerden parça satın almak gibi olanaklarımız mevcut olamayacak. Dolayısıyla da İHA neredeyse %100 yerli olarak üretilmek zorunda.


MTCR Anlaşması Nedir?

Balistik füzelerin, insansız hava araçlarının ve bunlarla ilişkili teknolojilerin yayılmasını engellemek amacıyla 1987 yılında G7 ülkelerinin katılımı ile gayri resmi bir yapıda uzlaşı kazanan anlaşma, 500kg’dan daha ağır savaş başlıklarının ve 300km’yi aşan menzile sahip füze teknolojilerinin ya da silahları bu menzile taşıyacak ekipmanların, araçların ve bilgilerin transferini/satışını yasaklıyor.


Türkiye’nin de 25 Nisan 1997 tarihinde resmen dahil olduğu anlaşma kapsamında yer alan ülkeler arasında ABD, İngiltere, Rusya, Kore, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Brezilya gibi farklı ana karalardan devletler yer alıyor. Listede yer almayan en dikkat çekici ülke ise Çin. Bilindiği üzere Çin bu tür uluslararası anlaşmalarda genellikle yer almıyor ve ortak zeminde buluşulması durumunda satış konusunda oldukça istekli bir duruş sergiliyor.


Hatırlanacağı üzere Türkiye de Çin ile uzun menzilli bir füze anlaşması için bir kaç yıl önce 3.4 milyar dolara anlaşmıştı. (Rusya ile iki batarya için 5 milyar dolara anlaşıldı) Bu anlaşma Çin tam teknoloji transferi, Türk mühendislerin Çin’de eğitilmesi, Çin’li mühendislerin Türkiye’de projelerde görev alması gibi konuları kapsıyordu.


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TIME 1 yıl en beğenilen
Savunma sanayiideki yerli atilimi gogsumuzu kabartiyor.Calisin aslanlar.
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marsli61 1 yıl
Çok güzel ayarlamış kavatlar bizde dahil olmuşuz 300 km den yukarısı yasak sadece bizde olsun biz bombalayalim demişler.
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lansker 1 yıl
Şuan bulunan modellerin iyi iş çıkardığı düşünülünce, gelecek için güzel bir plan. Zaten kısa sürede yapılabilecek bir proje olamaz.
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aerosoldreams 1 yıl
Bu projeler diğerleri gibi tamamlandığında bön bön bakıp kuduracaksınız batı sevici hilkat garibesi hewalci çommmaaareler.
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Jacek 1 yıl
Savunma sanayinde gerçekten iyi işler yapılıyor bunu tgrt'de yerli araba yapılıyor masallarıyla karşılaştırmayın.Kim ne derse desin mühendisler iyi iş başarıyor ve takdiri hak ediyorlar.
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justaprogrammer 1 yıl
hani anka , bayraktar vs bunlar YERLİ TÜRK ÜRÜNLERİ idi ? ak tröller yine gaza gelmiş.
elimizdeki hangi füzeyi biz yerli üretiyoruz ben anlamadım ? mercek ve görüntü işlem birimleri İngiltereden. Gence sensorleri ve gece görüntü analiz yazılımları hollanda.
bana göre bu da balon :) adamlar 1 senede yeni bir MOTOR GELİŞTİRECEKLERmiş ...
yine gaz alma haberleri. general motors ne güzel TUSAŞ"ı işletiyor. yerli derken yine avusturya veya GM ambargo koydu satamadık diye ağlamayalım ?
hacı ahmed ... bu ay açıklanan yerli oto ne oldu ?
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Hoca 1 yıl
1 önceki milli savunma bakanının , milli eğitim bakanlığına terfisini kim hatırlar ?
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sniper23 1 yıl
Anladığım kadarıyla General Atomics MQ-9 Reaper gibi yakıt ile uçuş yapacak.
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Projede birçok kritik teknolojiyi kendimiz geliştirmek zorundayız. Alt sistemleri almamız da çok zor umarım altından kalkabiliriz.
Tek bir şirkete vermek yerine Baykar Vestel ve Tai arasında iş bölümü yapılmalı bence.
Kabiliyetimizi diri tutmalı ve eleman altyapımızdan olabildiğince istifade etmeliyiz. Memlekete hayırlı olsun.
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marsli61 1 yıl
Çok güzel ayarlamış kavatlar bizde dahil olmuşuz 300 km den yukarısı yasak sadece bizde olsun biz bombalayalim demişler.
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lansker 1 yıl
Şuan bulunan modellerin iyi iş çıkardığı düşünülünce, gelecek için güzel bir plan. Zaten kısa sürede yapılabilecek bir proje olamaz.
Yanıtla +11
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lansker 1 yıl
Şuan bulunan modellerin iyi iş çıkardığı düşünülünce, gelecek için güzel bir plan. Zaten kısa sürede yapılabilecek bir proje olamaz.
Yanıtla +3
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TIME 1 yıl en beğenilen
Savunma sanayiideki yerli atilimi gogsumuzu kabartiyor.Calisin aslanlar.
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