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Yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk arama gerçekleştirildi

Ülkemizin ilk yerli ve milli baz istasyonu olan ULAK aracılığıyla ilk görüşme gerçekleştirildi. İstanbul ve Erzincan şehirleri arasındaki bağlantının yanı sıra indirme ve yükleme hızları da belli oldu
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk arama gerçekleştirildi
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN (ana yüklenici), Argela ve Netaş’ın ortak çalışmasıyla geliştirilen ULAK için testler nihayet başladı. Buna göre Turkcell tarafından İstanbul ile Erzincan arasındaki canlı şebekede kullanılan baz istasyonu ile -BiP uygulaması aracılığıyla- ilk görüntülü arama yapıldı. Diğer taraftan "Evrensel Hizmet Kullanımı" senaryosuna göre 70.78 Mbps indirme (download) ve 22.07 Mbps yükleme (upload) hızlarına ulaşılırken, Ping ise 20 ila 28 ms aralığında değişti.
Türk mühendisler tarafından geliştirilen ULAK sayesinde ülkemizdeki tüm şehirlere 4.5G hizmetinin sağlıklı bir şekilde ulaştırılması, böylelikle iletişimde sürekliliğin sağlanması hedefleniyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce imzalanan protokol sonrasında Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell, 250'şer adet olmak üzere toplamda 750 adet ULAK baz istasyonu siparişi verdi. 
Teknolojinin ülke sınırları içerisinde tasarlanması, üretilmesi ve satışının yapılması açısından büyük önem taşıyan bu gelişme, dışarıya bağımlılığın azaltılmasında da etken bir rol üstleniyor. Gerçekleştirilecek test, inceleme ve kurulum süreçlerinin ardından ULAK'ın önümüzdeki yıllarda ülke çapında yaygınlaştırılması planlanıyor.

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MonsterMMORPG 2 yıl en beğenilen
Harika haber
Yavaş yavaş herşey de bu şekilde millilesmemiz lazim
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CeyKalDa 2 yıl
müthiş
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M.Akif Ersoy 2 yıl Guest-41635B9FE
hkD
Çok güzel haber.
Peki bu istasyonlar maliyeti azaltacağından fiyatlarda indirime gidilir mi dersiniz ?

Sanmıyorum kardeş. Ama bence önemli olan paramız yurtdışına gideceğine yurt içinde kalır. İsterse pahalı kalsın yeter ki bizim insanımız kazansın.
hkDÇok güzel haber.Peki bu istasyonlar maliyeti azaltacağından fiyatlarda indirime gidilir mi dersiniz ?Sanmıyorum kardeş....
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1 Yanıt Yanıtla +27
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DH Misafiri 2 yıl
Onca emek verilip ürün ortaya çıkarıldıktan sonra çinli zte ye satılmasaydı iyiydi.
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astegon 2 yıl
İl ve ilçeler dışında 4G yok. Arada 3G bile çekmiyor. Ankara - İStanbul arası 10 gün önce seyahat ettim karayolu ile. Otoyol'da bile 4G yerlerde süründü. Daha çok 3G vardı.
250 ilk siparişler. Umarım daha da çok olur.
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GetSomeRest 2 yıl
Sistem boşta olduğu halde 70.78 Mbps hız veriyorsa yük altında 3g hızına bile yetişemez. Güzel bir gelişme ama çok yol katetmesi lazım. Köylere ve kırsal kesimlere yerleştirilebilinir şimdilik.
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Mustafa Dmrl 2 yıl GetSomeRest
Büyük ihtimal 800mhz yayın yapıyor onunda max kapasitesi 75mbit zaten.
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Merak etmeyin. Yarın özelleştirirler sonra turk telekom gibi birilerine öldü parasına peşkeş çekerler.
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DEMİRCİEFE 2 yıl
yerli olması için bu baz istasyonun en az bir elektronık devre veya parçasının Türkiye tarafından üretilmeli, hal böyle değilse hayal kırıklığı...
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DEMİRCİEFE 2 yıl
çalışmanın adı...ULAK...güzel birisim olmuş.
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featfromcrash 2 yıl
Her şeyi o kadar çok siyaset soktuk ki, milli üretim milli yatırım milli başarılarımızı bile gölgede bıraktık. Her b..ta ayrılıp, savaş döneminde mi birlik olucaz? Artık gurur duyalım milli yatırımlarımızla. Evet üretim alanımız zayıf ama olanlarla da gurur duyalım. Yapanlar Türk ve ülkemiz için yapıyor.Bu gurur duymak için en büyük sebep olmalı. Daha çok çalışmalı daha çok ilerlemeli daha çok şey başarmalıyız...
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ahnksqualt 2 yıl
Çinliler gibi davranmaya devam etmeliyiz bizim sermayemizi tekrardan ülke içinde başka yatırımlarda kullanılmasını sağlamalıyız. Bu haber de bu yönde bir gelişme tebrik ediyorum.
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diemcizone 2 yıl
70MBPS nedir ya? şaka gibi
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sis651 2 yıl diemcizone
Şu anda nüfuslu şehir merkezleri dışında yerlerde verilen 4G hizmeti ile aynı hız, sıkıntı yok. 800 MHz üzerinden o oluyor. 1800 MHz geçildiğinde hız da yükselecektir.
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kadirirdem 2 yıl
bu süper bir haber....
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