Yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk arama gerçekleştirildi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN (ana yüklenici), Argela ve Netaş’ın ortak çalışmasıyla geliştirilen ULAK için testler nihayet başladı. Buna göre Turkcell tarafından İstanbul ile Erzincan arasındaki canlı şebekede kullanılan baz istasyonu ile -BiP uygulaması aracılığıyla- ilk görüntülü arama yapıldı. Diğer taraftan "Evrensel Hizmet Kullanımı" senaryosuna göre 70.78 Mbps indirme (download) ve 22.07 Mbps yükleme (upload) hızlarına ulaşılırken, Ping ise 20 ila 28 ms aralığında değişti.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ULAK sayesinde ülkemizdeki tüm şehirlere 4.5G hizmetinin sağlıklı bir şekilde ulaştırılması, böylelikle iletişimde sürekliliğin sağlanması hedefleniyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce imzalanan protokol sonrasında Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell, 250'şer adet olmak üzere toplamda 750 adet ULAK baz istasyonu siparişi verdi.

Teknolojinin ülke sınırları içerisinde tasarlanması, üretilmesi ve satışının yapılması açısından büyük önem taşıyan bu gelişme, dışarıya bağımlılığın azaltılmasında da etken bir rol üstleniyor. Gerçekleştirilecek test, inceleme ve kurulum süreçlerinin ardından ULAK'ın önümüzdeki yıllarda ülke çapında yaygınlaştırılması planlanıyor.