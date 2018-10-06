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Yerli geliştiriciden vahşi batı oyunu

Üniversite öğrencileri tarafından amatör imkanlarla geliştirilen Cowboy James oyunu The Witcher tarzıyla dikkat çekiyor. Geliştirme aşamasında olan oyun umut vadediyor.
7 ay
4,6b
1
14
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Üniversiteli öğrencilerin oluşturduğu Gölge Teknoloji tarafından geliştirilen Cowboy James adlı çalışma bir vahşi batı macerası sunuyor. Amatör imkanlarla hayata geçirilen proje umut vadediyor.

Cowboy James neler sunuyor?

Daha çok The Witcher havası uyandıran Cowboy James yapımı bir kovboyun hikayesini anlatıyor. Küçükken babasını öldüren ve sevdiği kızı kaçıran orman cücelerine karşı mücadele veren James kendisini geliştirmek zorunda.

Ayrıca Bkz. "Ercan Akkaya ve Günay Sert’in geliştirdiği bulmaca oyunu Four Plus ilgi görüyor"

Oyunda gerçekçi fizik motorları kullanılırken atmosfer de iyi işlenmiş. Unity üzerine inşa edilen oyun geniş bir dünyaya sahip. Alcazar Köyü'nün çevresini keşfederek düşmanları öldürmeniz gerekiyor. İlerledikçe James daha iyi ekipmanlara sahip oluyor ve güçleniyor. Oyunda kontroller ekran üzeri tuşlarla sağlanıyor.

Türkçe yanında 4 farklı dil desteğine daha sahip olan Cowboy James, türü sevenlere eğlenceli saatler vadediyor. 1.8TL olarak indirmeye sunulan oyun şu anda ücretsiz hale getirildi. Yakın zamanda evcil hayvan edinerek savaştırma, yeni haritalar ve yeni düşmanlar da oyuna eklenecek. Ayrıca iOS versiyonu için de çalışmalar devam ediyor.

Cowboy James: Google Play

 

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Guest-1F9BF2C01 7 ay en beğenilen
RDR 2 ertelenir bu oyundan sonra
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AirSupport 7 ay
GUI üzerinde çalışmak bu kadar mı zor? Butonlar niye öyle kalitesiz. Eyvallah bir emek var ama hazır buton da alıp koymayın şu oyunlara.
Oyun dinamiğini bilmiyorum.
Not: yerli geliştirici destek olun köstek olmayın diyenler gelmeden not düşeyim bir işi yapıyorsanız ya tam yapın yada sizi eleştirenlere kızmayın. Zira yapamazsın demiyor yanlışları bildiriyoruz.
GUI üzerinde çalışmak bu kadar mı zor? Butonlar niye öyle kalitesiz. Eyvallah bir emek var ama hazır buton da alıp koymayın şu oyunlara.Oyun dinamiğini ...
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EddyCue 7 ay
kilic, kalkan, sovalye, ok ve kovboy sapkasi. beynim yandi.
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kymelria 7 ay
Bu daha çok "yahşi Batı" oyunu olmuş.
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Piêr Dé Sans 7 ay
Bizimkiler oyunlarda güzel efekt yapamadığı için mi oyun içi müziğe bu kadar yükleniyor ve her seferinde berbat müzik seçimi yapıyorlar?
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uzumdodo 7 ay Piêr Dé Sans
Videodaki müzikten bahsediyorsanız oyuna ait değil
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WarSaw 7 ay
npc ler çok berbat olmuş insan uğraşır az şunlarla
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stalker(1979) 7 ay
Kılıçlı kovboy. Ama hoşuma gitti benim :) Olur bu iş olur. Tebrik ederim.
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Umutcan 7 ay
Bunlar batının oyunları.
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CWaRRioR 7 ay
Hakikaten çok gerçekçiymiş kasaba. Patatese yükleyip 60fps'ye sabitleyeyim de tearing olmasın.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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mementopolis 7 ay
World of Warcraft'ta gecen bir kovboy oynu..
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grafman09 7 ay
İsmine takıldım ben, Kovboy Ali, olsun Mehmet olsun.. İlla Kovboy mu olmalı,, illa biryerinden ABD akacak.. Cingen Ali, olsun ismi :) Yada... Bir zamanlar anadolu?? Daha bizden çalışmalar bekliyoruz..
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Guest-1F9BF2C01 7 ay en beğenilen
RDR 2 ertelenir bu oyundan sonra
Yanıtla +17
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EddyCue 7 ay
kilic, kalkan, sovalye, ok ve kovboy sapkasi. beynim yandi.
Yanıtla +8
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