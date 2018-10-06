Yerli geliştiriciden vahşi batı oyunu

Üniversiteli öğrencilerin oluşturduğu Gölge Teknoloji tarafından geliştirilen Cowboy James adlı çalışma bir vahşi batı macerası sunuyor. Amatör imkanlarla hayata geçirilen proje umut vadediyor.

Cowboy James neler sunuyor?

Daha çok The Witcher havası uyandıran Cowboy James yapımı bir kovboyun hikayesini anlatıyor. Küçükken babasını öldüren ve sevdiği kızı kaçıran orman cücelerine karşı mücadele veren James kendisini geliştirmek zorunda.

Ayrıca Bkz.

"Ercan Akkaya ve Günay Sert’in geliştirdiği bulmaca oyunu Four Plus ilgi görüyor"

Oyunda gerçekçi fizik motorları kullanılırken atmosfer de iyi işlenmiş. Unity üzerine inşa edilen oyun geniş bir dünyaya sahip. Alcazar Köyü'nün çevresini keşfederek düşmanları öldürmeniz gerekiyor. İlerledikçe James daha iyi ekipmanlara sahip oluyor ve güçleniyor. Oyunda kontroller ekran üzeri tuşlarla sağlanıyor.

Türkçe yanında 4 farklı dil desteğine daha sahip olan Cowboy James, türü sevenlere eğlenceli saatler vadediyor. 1.8TL olarak indirmeye sunulan oyun şu anda ücretsiz hale getirildi. Yakın zamanda evcil hayvan edinerek savaştırma, yeni haritalar ve yeni düşmanlar da oyuna eklenecek. Ayrıca iOS versiyonu için de çalışmalar devam ediyor.