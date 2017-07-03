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Yerli geliştiricilerden iki güzel oyun

Alan kesme türünde olan Scale, bilindik oyun mekaniğini biraz daha zenginleştirmiş. Shadows’da ise gölgesi verilen bir şekli alt kısımdaki blokları hareket ettirerek ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.
1 yıl
3,5b
1
2
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yavaş yavaş uygulama mağazalarında ağırlığını koymaya başlayan yerli geliştiriciler önemli işlere imza atıyor. Öyle ki bazen güzel bir oyunun yerli olduğunu ayrıntılara bakınca fark ediyoruz. Shadows ve Scale bunlara son örnek.

Scale

Alan kesme türünde olan Scale, bilindik oyun mekaniğini biraz daha zenginleştirmiş. Alanı keserken bir noktadan diğerine çizgi çekmek yerine kalıp şeklinde hazırlanmış kesme araçları kullanılıyor. Örneğin köşe şeklinde kesim yapan aracı, alan içerisinde hareket eden toplara çarpmadan noktalara ulaştırmanız gerekiyor. Aracı alana koyduğunuz anda belirli bir hızda açılıyor ve yerine ulaşıyor. Oyuna belirli bir şekli keserek başlıyorsunuz. Sonraki bölüm şeklin geri kalanı üzerinde başlıyor. Böylece ortaya bir sonsuz koşu tarzı çıkıyor.

Scale: Google Play


 

Yerli geliştiricilerden iki güzel oyun
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Shadows

Shadows’da ise gölgesi verilen bir şekli alt kısımdaki blokları hareket ettirerek ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. 50 farklı bölümü olan oyun sadece 15MB ve internet olmadan da oynanabiliyor. Grafikleri iyi tasarlanmış oyunun müzikleri de rahatlatıcı.

Shadows: Google Play

 

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JoeyBane 1 yıl
Yıllar önce Macintosh bilgisayarımda oynadığım Barrack isimli oyuna benziyor.
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Murat.92 1 yıl
E hani nerede yeniçeriler?
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