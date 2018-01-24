Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DJI Mavic Air daha hafif ve daha küçük

Özçekim Drone’ları konusunda oldukça başarılı işler yapan Çinli DJI, Mavic Air adındaki yeni modelini duyurdu. DJI Mavic Air özellikeri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
4,5b
1
15
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ticari Drone sektörünün bir numaralı ismi DJI, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçen yılın beğenilen Mavic Pro modelinden sonra şimdi biraz daha küçüğü Mavic Air piyasaya çıkıyor.

DJI Mavic Air özellikleri ve fiyatı

Dün itibariyle resmiyet kazanan Mavic Air, orijinal modelden yarı yarıya daha küçük ve yüzde 41 oranında daha hafif. Yeni model Mavic Pro ve Spark modellerinin arasında bir yere yerleşiyor.

Firmanın akıllı telefon boyutlarında olduğunu belirttiği Mavic Air yine pervaneleri katlanarak cebinize sığabilecek hale geliyor. Mavic Air pek çok açıdan önceki modellere göre daha iyi bir hale getirilmiş.

12MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model düşük ışık koşullarında iyi sonuçlar veriyor. HDR desteği ile fotoğraflar daha iyi hale getirilirken yazılım desteği ile birden çok görsel birleştirilerek 32MP çözünürlüğünde panoramik fotoğraflar elde edilebiliyor. 4K video kaydı yapabilen modelin 3 eksenli gimbal’ı da daha etkili çekimler için yeniden tasarlanmış. Ayrıca doğrudan gövde içerisine entegre edlidiği için genel boyutları da küçültmüş.

Akıllı telefon ile kumanda edildiğinde 80 metre menzile ulaşabiliyor. Buna kontrolcüyü de eklerseniz 4 kilometre gibi oldukça uzun bir mesafe elde ediyorsunuz. Tek şarj ile 21 dakika havada kalabilen cihaz saatte 60km civarında hıza ulaşıyor. Bataryayı USB Tip-C üzerinden şarj ediyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "LG G6 için Android Oreo güncellemesi yaz aylarında"

Firma el hareketleri ile yönetebilmenize imkân tanımış. Örneğin en fazla 6 metre uzaklıktan ellerinizi başınızın üzerinde birleştirirseniz Drone kalkış noktasına otomatik olarak geri dönüyor. 8GB dahili hafızası ile belirli bir noktaya kadar harici kartlara ihtiyacınız olmuyor.

 

DJI Mavic Air daha hafif ve daha küçük
Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan Drone kullanıcısını sürekli takip edebiliyor ve aksiyon sahnelerini yardıma ihtiyaç olmadan çekebiliyor. Bunu entegre 7 adet kamerası ile 3 yönlü olarak yapabiliyor. Tek bir tuşla otomatik olarak panorama çekim imkânı mevcut. El hareketleri ile modeli havalandırma veya kontrolü alma gibi işlevler yerine getirilebiliyor. Saatte 30km hızla esen rüzgarlar esnasında bile cihaz engelleri aşma yeteneğine sahip.

DJI Mavic Air için istenen fiyat 799$. İki adet ek batarya, kılıf, şarj istasyonu ve pervanelerden oluşan destek paketi ile 999$ fiyat etiketi mevcut. Satışlar 28 Ocak itibariyle başlıyor.





 

https://techcrunch.com/2018/01/23/dji-unveils-the-mavic-air-portable-folding-drone/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Erasmus78 1 yıl en beğenilen qooqie
qooqie

Dolar 3.77 olduğu için, vergiler dakika dakika güncellendiği için bizi ilgilendirmeyen haber

Şöyle düzeltelim; Fakirleri ilgilendirmeyen haber!


qooqieDolar 3.77 olduğu için, vergiler dakika dakika güncellendiği için bizi ilgilendirmeyen haberŞöyle düzeltelim; Fa...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Guest-F8946C419 1 yıl
Fotoğraf ve video çekimi için drone almak istesem ne önerirsiniz? Hani çok uçuk birşey de olmasına gerek yok ucuz da. Ortalama iş gören bişi mesela :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
INumber1OneI 1 yıl
sistem çok güzel ve fiyat olarakda çok uygun tebrikler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mavicanavar 1 yıl
1- kesinlikle sivil havacılıktan kayıt ve izin gerektirmeden kullanılabilecek bir cihaz 430 gr ağırlığı ile bu dertlerden kurtarıyor.
2. spark güzel hoş ama gimbal 2 eksenli olması çektiğiniz görüntülerin bir oyuncak üzerinde çekilmiş hissi veriyor. yatay eksende görüntü sürekli aircraft ile haraket ediyor, ancak mavic air gimbal 3 eksenli ve çektiğiniz göntüler gayet stabil olacaktır.
3.hem sivil havacılığın 500 gr altını oyuncak olarak nitelendirmesi ve kayıt istememesi hemde görüntülerinin sparktan daha profesyonel olması beni direk çıksada alsak moduna geçirdi.
4.Şuan iki tane insipre 1 var tecrübe ile sabit o kolay denilen sivil havacılık izni kolay kolay verilmiyor. şehirlerin çoğu alanı uçuş iznine kapalı, taşralarda da kaymakamlık iznine havale ediyorlar onlarında çok taktığını söyleyemem o izni alabilen insanlar kendilerini şanslı saysınlar, ben şimdiye kadar 3-4 sefer anca alabildim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dicey_celo 1 yıl Mavicanavar
Mavicanavar
1- kesinlikle sivil havacılıktan kayıt ve izin gerektirmeden kullanılabilecek bir cihaz 430 gr ağırlığı ile bu dertlerden kurtarıyor.
2. spark güzel hoş ama gimbal 2 eksenli olması çektiğiniz görüntülerin bir oyuncak üzerinde çekilmiş hissi veriyor. yatay eksende görüntü sürekli aircraft ile haraket ediyor, ancak mavic air gimbal 3 eksenli ve çektiğiniz göntüler gayet stabil olacaktır.
3.hem sivil havacılığın 500 gr altını oyuncak olarak nitelendirmesi ve kayıt istememesi hemde görüntülerinin sparktan daha profesyonel olması beni direk çıksada alsak moduna geçirdi.
4.Şuan iki tane insipre 1 var tecrübe ile sabit o kolay denilen sivil havacılık izni kolay kolay verilmiyor. şehirlerin çoğu alanı uçuş iznine kapalı, taşralarda da kaymakamlık iznine havale ediyorlar onlarında çok taktığını söyleyemem o izni alabilen insanlar kendilerini şanslı saysınlar, ben şimdiye kadar 3-4 sefer anca alabildim.

shgm olayı halâ geçerli mi? kayıt istemiyor mu? Yurtdışından 2. el almayı düşünüyorum fly combo paketini.
teşekkürler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 1 yıl
DJI Phantom 3 Advance sahibiydim, toplam 6-7 kez uçurdum, iş güç ve çocuklardan zaman bulamadım ve sattım.
Phantom 5 çıkınca gene dayanamayıp alacağım sanırım.
Zevkli ama stresli oluyor drone uçurmak, para çok verince kırarım ve uçuşta kaybederim diye hep rahatsız oldum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkneXX 1 yıl
6 ay önce spark aldım ama mavic air'i görseydim kesinlikle bunu alırdım. Hem 500 gr'ın altında olduğu için kayıt gerektirmiyor. Boyutu nerdeyse spark ile aynı hatta katlayınca daha küçük bile oluyor. Aralarındaki fiyat farkını kontrolcüyle düşünürsek çok uçurum yok. (Spark fly more combo 600 dolar- mavic air 800 dolar. Spark'ta normalde kumanda gelmiyor mavic air'de standart)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 1 yıl DarkneXX
DarkneXX
6 ay önce spark aldım ama mavic air'i görseydim kesinlikle bunu alırdım. Hem 500 gr'ın altında olduğu için kayıt gerektirmiyor. Boyutu nerdeyse spark ile aynı hatta katlayınca daha küçük bile oluyor. Aralarındaki fiyat farkını kontrolcüyle düşünürsek çok uçurum yok. (Spark fly more combo 600 dolar- mavic air 800 dolar. Spark'ta normalde kumanda gelmiyor mavic air'de standart)

İzin dediğiniz olay öyle çok karmaşık bir prosedür değil. Sivil havacalığın sitesine (https://iha.shgm.gov.tr/public/index?ReturnUrl=%2findex.html) kayıt ediyorsun. Sonra yine aynı siteden İHA Pilot kayıt Başvurusu yapıyorsun. Pilot kaydın da onaylandıktan sonra yine aynı siteden online uçuş izni alıyorsun...
Çok da yorucu bir iş değil. Drone ve pilot kaydı bir sefer yapılıyor. Yalnız her uçuştan önce siteden uçuş izni alman şartç.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eternalsun 1 yıl
merakla bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qooqie 1 yıl
Dolar 3.77 olduğu için, vergiler dakika dakika güncellendiği için bizi ilgilendirmeyen haber
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 1 yıl qooqie
qooqie

Dolar 3.77 olduğu için, vergiler dakika dakika güncellendiği için bizi ilgilendirmeyen haber

Şöyle düzeltelim; Fakirleri ilgilendirmeyen haber!


1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aksoft 10 ay qooqie
keşke o zaman alsaydım dedim drone
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4502 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dji, dji mavic pro ve
4 etiket daha dji mavic air Diğer Ev Elektroniği Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Kripto para çılgınlığı hackerların iştahını kabarttı 1 yıl iOS 11.3 ile gelen yenilikler neler? Ne gibi özellikler sunacak? 1 yıl Google Photos’un oluşturduğu panaromik fotoğraf görenleri gülümsetti 1 yıl İnternetten yapılan ödemeler geçen yıla göre yüzde 45 arttı 1 yıl KFC'den ilginç promosyon: Drone'a dönüşebilen tavuk kanadı kutusu 1 yıl Akıllı telefon işlemcisinde Windows 10 kullanmak: Miix 630 1 yıl Irdeto, oyunları korsandan koruyan Denuvo'yu satın aldı 1 yıl LG ile Türkiye'ye özel Twinwash ve Instaview buzdolabını konuştuk 1 yıl Galaxy S9 videoda gözüktü 1 yıl Google artırılmış gerçeklik teknolojisini web tarayıcılarına getiriyor 1 yıl ATAK helikopteri, yerli üretim Cirit’le hedefleri vurdu 1 yıl General Motors otonom Chevy Bolt'un karıştığı bir kaza nedeniyle mahkemelik oldu 1 yıl Bitcoin ile dünyanın ilk ticari sevkiyatı Türkiye’de gerçekleştirildi 1 yıl Instagram hikâyelerine nasıl GIF eklenir? 1 yıl İnsan beyni gibi çalışan bilgisayarlar artık çok yakın 1 yıl LG G6 için Android Oreo güncellemesi yaz aylarında 1 yıl AMD masaüstü Raven Ridge APU’larının bir kısmını detaylandırdı-işte fiyatlar 1 yıl iPhone 8 satışları iPhone X’dan daha iyi 1 yıl AMD'de iki kritik atama: Raja Koduri'nin yerini alacak yönetici belli oldu 1 yıl Xiaomi Mi 6X arka paneli sızdırıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN DJI Mavic Air daha hafif ve daha küçük Sonraki Audi emisyon hilesine sahip 127 bin aracını geri çağıracak 1 yıl Google'ın 30 milyon dolarlık "Ay yarışması" kazananı olmadan sona erdi 1 yıl Sektörün ilk 512GB kapasiteli microSD kartı satışa çıkıyor 1 yıl Google Fransa'da yapay zeka ekibi kuruyor 1 yıl Amazon kasiyer bulunmayan ilk mağazasını açtı 1 yıl Intel: Yayınladığımız yamaları kurmayın! 1 yıl Huawei P20, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayabilir 1 yıl iOS 11.2.5 yayınlandı! 1 yıl Microsoft'tan Chromebook'lara karşı 189 dolarlık dizüstü bilgisayar hamlesi 1 yıl Bakanlık dijital tehditlere karşı çalışma grubu kurdu 1 yıl Çin'in dev hava temizleme kulesi hava kirliliğini azalttı 1 yıl Microsoft OneDrive for Business’a dosya geçmişi özelliğini ekliyor 1 yıl Samsung 860 EVO SSD incelemesi "Samsung yine çıta koyuyor" 1 yıl Setcard hacklendi! 400 bin kişi aç kaldı 1 yıl Milli projelerde görevlendirilmek isteyenler için başvurular başladı 1 yıl Alkollü yakalanan Tesla sürücüsü aracın otomatik pilotta olduğunu söyledi 1 yıl 2018 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı 1 yıl Konsol dünyasının önemli ismi Phil Harrison Google’a transfer oldu 1 yıl Linux'un babası Intel'in Meltdown ve Spectre yamalarını eleştirdi 1 yıl AnTuTu: "En çok Samsung telefonlar taklit ediliyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim