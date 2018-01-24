DJI Mavic Air daha hafif ve daha küçük

Ticari Drone sektörünün bir numaralı ismi DJI, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçen yılın beğenilen Mavic Pro modelinden sonra şimdi biraz daha küçüğü Mavic Air piyasaya çıkıyor.

DJI Mavic Air özellikleri ve fiyatı

Dün itibariyle resmiyet kazanan Mavic Air, orijinal modelden yarı yarıya daha küçük ve yüzde 41 oranında daha hafif. Yeni model Mavic Pro ve Spark modellerinin arasında bir yere yerleşiyor.

Firmanın akıllı telefon boyutlarında olduğunu belirttiği Mavic Air yine pervaneleri katlanarak cebinize sığabilecek hale geliyor. Mavic Air pek çok açıdan önceki modellere göre daha iyi bir hale getirilmiş.

12MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model düşük ışık koşullarında iyi sonuçlar veriyor. HDR desteği ile fotoğraflar daha iyi hale getirilirken yazılım desteği ile birden çok görsel birleştirilerek 32MP çözünürlüğünde panoramik fotoğraflar elde edilebiliyor. 4K video kaydı yapabilen modelin 3 eksenli gimbal’ı da daha etkili çekimler için yeniden tasarlanmış. Ayrıca doğrudan gövde içerisine entegre edlidiği için genel boyutları da küçültmüş.

Akıllı telefon ile kumanda edildiğinde 80 metre menzile ulaşabiliyor. Buna kontrolcüyü de eklerseniz 4 kilometre gibi oldukça uzun bir mesafe elde ediyorsunuz. Tek şarj ile 21 dakika havada kalabilen cihaz saatte 60km civarında hıza ulaşıyor. Bataryayı USB Tip-C üzerinden şarj ediyorsunuz.

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Firma el hareketleri ile yönetebilmenize imkân tanımış. Örneğin en fazla 6 metre uzaklıktan ellerinizi başınızın üzerinde birleştirirseniz Drone kalkış noktasına otomatik olarak geri dönüyor. 8GB dahili hafızası ile belirli bir noktaya kadar harici kartlara ihtiyacınız olmuyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan Drone kullanıcısını sürekli takip edebiliyor ve aksiyon sahnelerini yardıma ihtiyaç olmadan çekebiliyor. Bunu entegre 7 adet kamerası ile 3 yönlü olarak yapabiliyor. Tek bir tuşla otomatik olarak panorama çekim imkânı mevcut. El hareketleri ile modeli havalandırma veya kontrolü alma gibi işlevler yerine getirilebiliyor. Saatte 30km hızla esen rüzgarlar esnasında bile cihaz engelleri aşma yeteneğine sahip.

DJI Mavic Air için istenen fiyat 799$. İki adet ek batarya, kılıf, şarj istasyonu ve pervanelerden oluşan destek paketi ile 999$ fiyat etiketi mevcut. Satışlar 28 Ocak itibariyle başlıyor.









