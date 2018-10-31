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Yerli hava savunma sistemi duyuruldu: SİPER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SİPER isimli milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemi projesinin başladığını duyurdu. SİPER nedir? SİPER'in teslimatı ne zaman yapılacak?
6 ay
11,3b
1
58
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli hava savunma sistemi duyuruldu: SİPER
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, buradaki açıklamasında SİPER isimli milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemi projesinin başladığını duyurdu.

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SİPER projesi uzun menzilli ve bölgesel hava savunma sistemi ihtiyacımıza yerli çözüm olacak. Rusya’dan satın aldığımız S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olacak.

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan proje SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN işbirliği ile yürütülecek. İlk teslimatların 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.


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RichesMen 6 ay en beğenilen
Her seçim geldiğinde değişik değişik vaatlerde bulunuyor yapmayacağın dan değil bak yapacağım bunu bana oy verin demeye çalışıyor 2018'de yerli araba satışa sunulacaktı ne oldu 2018 bitiyor 2019 yılına giriyoruz yine bir seçim var Ve yine vaatler var bakın yapacağım bak yapacağım diyor ver bana oyu diyor bakın Havalimanı hazır değil 2019 un ortalarına kadar da hazır olmayabilir 3/1 ama görüyorsunuz değil mi Ben bunu yaptım ben şunu yaptım diye her seferinde övünmeyi biliyor bu Havalimanı özel şirketlerin değil mi özel şirketlere yaptırılıyor mu devletin beş kuruş cebinden para çıkmayıp yapılıyor mu evet devletin cebinden beş kuruş çıkmıyor(şimdilik) yapılıyor ama her seferinde erdoğan yaptı oluyor AK Parti yaptı oluyor Yazık yazık …. Sevinemiyoruz bile..
Her seçim geldiğinde değişik değişik vaatlerde bulunuyor yapmayacağın dan değil bak yapacağım bunu bana oy verin demeye çalışıyor 2018'de yerli araba satışa sun...
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2 Yanıt Yanıtla +41
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tostumm 6 ay
Kimse söylemeden yazayım. Bu gelişmeler siyasetten yakından uzaktan alakası olmayan gelişmeler, savunma sanayimizin temelleri çok önceden atıldı, bugün daha olgun meyveler veriyor. Hükümetlerden tek beklentimiz yeter ki köstek olmasınlar, zaten rayında gidiyoruz. İşin haber kısmı siyasi olabilir veya olmayabilir, bırakın siyasete karıştıranlar utansın, bu gelişmeler a partisi olamasa b partisi sırasında da olacaktı, yeter ki bu haberlerden oy devşirmek isteyenlere sıcak bakmayalım, iş bu noktaya geldiyse demek bugüne kadar başka güzel icraatları olmamış o kişilerin.
Bir ekleme daha yapmak istiyorum: Bugün gidin rus televizyonları açın hep askeri haberler, şöyle yaptık böyle kaçıyor vs, bir de abd'de bir kanal açın ne kadar silah haberi görürsünüz? ABD sistemleri ruslardan daha mı zayıf neden haberleri bu kadar sık yapılmak istenmiyor? ABD'de obama döneminde, Trump döneminde daha mı az gelişme oluyor da halklarının gözlerine gözlerine sokmuyorlar? Ben bu kadar söyleyeyim siz puzzle birleştirip büyük resmi görün.
Kimse söylemeden yazayım. Bu gelişmeler siyasetten yakından uzaktan alakası olmayan gelişmeler, savunma sanayimizin temelleri çok önceden atıldı, bugün daha olg...
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4 Yanıt Yanıtla +23
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DeepImpact. 6 ay RichesMen
Vatan hainleri sevinmesi de olur.
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DH Misafiri 6 ay
Seygıdeğer vatandaşlar her seçim geldiğinde vaat ediyormuş birileri doğrudur 3.üncü köprü yokmu istanbul boğazının altıntan arabanla veya metro'yla gecemiyormusun dağdaki düşmanı kendi ürettiğin silahla imha etmiyormusun bunların projeleri önceden varmış e gercekleştiremediğin sürece sadece hayaldir paran yoktu bulamıyordun siyasi baskıya dayanımıyordun ekonomi dökülüyordu insanlar intihar ediyordu köprüden atlıyorlardı. kimileri özlem duyuyor ne diyelim Allah herkesi hidayete eriştirsin. TSK Envarterde 5 tane kobra helikopter vardı bak şimdi kaç tane atak helikoptri var 10 tane heron vardı bak şimdi kaçtane yerli iha veya siha var kör olana ne gösterirsen göster görmez e zaten o ama. Saygılarımla.
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ultramarine caeruleum 6 ay
Savunma sanayi gelişmeleri diğer yatırımları düşündüğümde gerçekten sevindirici. Üstelik lafta kalan şeyler değil bu haberler. Fuarlarda bunu görebiliyoruz. Somut sonuçlar alınıyor.
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Kardelisiozi 6 ay
Y A P A M A Z L A R
Neden çünkü P A R A Y O K
Götüne altın yaldızlı tanga alacakken düşünecektin Türk milleti...
Yazın yediğin hurmalar kışın götünü tırmalar jdjsjdjdhdbf
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abeed 6 ay
Bu ülke su motoru üretemiyor ne S-400'ü, Siperi? Belki parçalarını falan üreten bir kaç girişimci ya da şirket çıkar. O kadar. Onların da başına gelmedik kalmaz. Rusya bunu belki 100 yıllık araştırma geliştirme ve bilgi birikimiyle üretiyor. Tamam belki Batı ile kıyas edildiğinde Rusya baya geride bir ülke ama Türkiye ile arasında da dağlar kadar fark var. Ve bu birikimi de kimse vermez. Tipik AKP reklamı işte. Ortaya bir yalan at sonra millet doğruymuş gibi tartşsın.
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leothesaint 6 ay
cıvata üretemeyen ülke nasıl yerli füze üretiyor acaba hiç düşündünüz mü? yerli falan değil hepsi çalma. milleti yerli diye kandırıyorlar. atak helikopteri mesela. İtalyan mangusta firmasına ait. motoru da Amerikan geliyor. altay tankı güney Koreli rotem şirketinden, motoru ise alman mtu. eğitim sistemi bitik bir ülkenin hangi mühendisi çıkıp da bu tankı topu uçağı yapacak Allah aşkına.
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Rouvax 6 ay
Seri üretime geçmeden bütün sözleri çöp
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mavizamanda 6 ay
Bizzat vasıflarını görmeden ve seri üretime geçmeden inanmam.
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firat_kilic 6 ay
İnsana ne zaman yatırım yapıp geliştireceğiz. Milletin işsizlik fonunda toplanan paraları başka yerlere harcanıp show mu yapılıyor? Bu nasıl bir terbiyesizliktir. "Sana insan gibi maaş vereceğime/belirleyeceğime senin işsizlik fonunda biriken sana verilmek için ayrılan para ile füze yarapım daha iyi" Sende alkışlarsın şimdik...
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YoYoxP 6 ay firat_kilic
O paralarla füze yapıp başka ülkelere satarak kâr edecek, ülkene para kazandırıp refahını arttırmaya uğraşacak, aynı zamanda kendisi kullanarak vatandaşlarının güvenliğini sağlayacak. Ama sizin gibi sadece kendilerini düşünenlerin bunu fark edebilmesi zor.
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DH Misafiri 6 ay
Biz bu ülkede uçak fabrikalarını kapatıp uçakları toprağa gömenleri de biliyoruz. Devrim otomobillerinin başına gelenleri biliyoruz. Siyasi destek olmadan askeri ve teknolojik gelişme olmaz. Savunma sanayiine yönelik çalışmalar Kıbrıs ambargosunu dayanır ancak kabul edelim ki Ak Parti gelene kadar ASELSAN telsizden başka Rojetsan ise ÇNRA dan başka birşey uretmiyordu.
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DH Misafiri 6 ay
Milli projeler her zaman desteklenmeli. Ruslara pek guvenmemek lazım S400 lerın savaş deneyimi yok
Amerikan teknolojisi her zaman Rusları alt edecek bir çozüm bulmuştur
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