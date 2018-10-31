Yerli hava savunma sistemi duyuruldu: SİPER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, buradaki açıklamasında SİPER isimli milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemi projesinin başladığını duyurdu.
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SİPER projesi uzun menzilli ve bölgesel hava savunma sistemi ihtiyacımıza yerli çözüm olacak. Rusya’dan satın aldığımız S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olacak.
Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan proje SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN işbirliği ile yürütülecek. İlk teslimatların 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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Bir ekleme daha yapmak istiyorum: Bugün gidin rus televizyonları açın hep askeri haberler, şöyle yaptık böyle kaçıyor vs, bir de abd'de bir kanal açın ne kadar silah haberi görürsünüz? ABD sistemleri ruslardan daha mı zayıf neden haberleri bu kadar sık yapılmak istenmiyor? ABD'de obama döneminde, Trump döneminde daha mı az gelişme oluyor da halklarının gözlerine gözlerine sokmuyorlar? Ben bu kadar söyleyeyim siz puzzle birleştirip büyük resmi görün.