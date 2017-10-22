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Yerli kamikaze İHA'nın seri üretimi başladı

STM tarafından geliştirilen ve özellikle meskun mahalde operasyon icra eden veya pusuya düşürülen askeri personele büyük bir güç sağlayacak olan kamikaze İHA Alpagunun seri üretimine başlandı
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,8b
1
47
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Türkçe'de tek başına düşmana saldıran yiğit anlamında kullanılan Alpagu, isminin hakkını vererek düşman hedeflerine saldırı gerçekleştirebiliyor. Otonom taktik sabit kanatlı vurucu İHA olan Alpagu, personel tarafından kolayca taşınabiliyor, kurulabiliyor ve uçurulabiliyor. 
Tek bir kişi tarafından kullanılabilen Alpagu, lançerden ateşleniyor. Hedefe gideceği süre boyunca kullanıcıya görüntü veren sistem, kullanıcı tarafından yönlendirildiği noktaya kamikaze saldırısı yapıyor.
5 kilometre menzile sahip olan İHA,  400 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Havada 10 dakika kalabilen Alpagu saatte 80 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. 
Alpagu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi ile özellikle terörle mücadelede SİHA'ların yaptığı psikolojik etkiyi yapacağı düşünülüyor.


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alig07 2 yıl en beğenilen
Kendi silâhlarımıza kendi öz dilimizde adlar vermemiz çok hoş.
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MolagBal 2 yıl
Bunla anca bir tane DonkeyLover ölür. Daha güçlü patlamalı.
1 Yanıt Yanıtla +36
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yakup13 2 yıl
videodaki patlaması baya bi tırt yalnız
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Bluflame 1 yıl
afrinde kullanırlar heralde
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ironcarbonom 1 yıl
Havada kalma suresi en az 2-3 saat, menzilde 50 km olmalı su an ki haliyle pek bir işlevi yok. Daha da gelistericeklerdir bunu
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saygi 2 yıl
Açıkçası ardındaki fikri çok tuttuğumu belirtmeliyim. Maliyeti düşük, küçük terör gruplarına karşı kullanıma uygun ve bu tarz düşmanın morali üzerinde yıkıcı etki bırakacak bu silahı vadettiklerini de yapabildiği durumda başarılı olarak saymak gerek. En gelişmiş ihayı yapmaktansa elimizdeki imkanlar çerçevesinde çok fazla sayıda yapılabilecek, ucuz ve nispeten etkili bu silahı tercih etmek olumlu bir adım. Yapanların eline sağlık.
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SUAVI 2 yıl
Mobildeyim o yuzden yanlis gormus olabilirim fakat cekilen videoda patlama aninda herhangi bir kamikaze iha goremedim. Yani urunun kendisi ortalikta yok gibi. Sanki bosu bosuna bir kamikaze ihayi patlatip masraf yapmayalim der gibi kendileri kontrollu patlatmis gibi gorunuyor.

Mobilde oyle gordum yanlissam ozur dilerim.
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XYLGN 2 yıl
5 km menzil cok az. dusmanla aranda 5km den az mesafe varsa zaten dusman icine kadar girmistir. ayni sekilde 10dk havada kalmasida az. daha cok gelismesi lazim.
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hollowman_ 2 yıl
Kamikaze ihaların bina yıkmasını falan bekleyen olmuş. bu boyutta kamikaze ihaların amacı hafif zırhlı ve piyadeye karşı kullanım. hali hazırdaki harp başlığı bu amaca yeterince hizmet edecektir.
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qedo 2 yıl

arkadaslar yerli olup olmadıgını bir arastırın...
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HAŞMETLİi 2 yıl
Adamlar 90km/h hızla kaçsa boşa gitti iyi mi içine el bombası koysalar daha iyi patlardı sanki bilemedim ama
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Bluflame 2 yıl HAŞMETLİi
HAŞMETLİi
Adamlar 90km/h hızla kaçsa boşa gitti iyi mi içine el bombası koysalar daha iyi patlardı sanki bilemedim ama

banada biraz zayıf geldi, zaten duran arabayı bile tam olarak imha edememiş, bu hareket halinde bir araç falan olsa hiç yakalayamaz gibi.
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0z0z 2 yıl
Kamikaze 2.dünya savaşında amerikaya karşı savaşan japon intihar pilotlarının ismidir. İsmini bari milli yapın inanalım bu ne ya.
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dunerunner 2 yıl 0z0z
İsmi alpagu zaten yani TÜRKÇE "ürkçe'de tek başına düşmana saldıran yiğit anlamında kullanılan Alpagu..." mühimmat tipi de dolanan mühimmat. halk kamikaze diyor
okuma öğren.
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TetraYazilim 2 yıl
Çok etkisiz, araca fazla bişey olmadı. Öyle bi giriş yaptılarki, ben bi tankı etkisiz hale getirecek sandım ama olsun bir yerden başlamak lazım
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alpagu, stm ve
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