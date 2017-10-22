Yerli kamikaze İHA'nın seri üretimi başladı

Türkçe'de tek başına düşmana saldıran yiğit anlamında kullanılan Alpagu, isminin hakkını vererek düşman hedeflerine saldırı gerçekleştirebiliyor. Otonom taktik sabit kanatlı vurucu İHA olan Alpagu, personel tarafından kolayca taşınabiliyor, kurulabiliyor ve uçurulabiliyor.
Tek bir kişi tarafından kullanılabilen Alpagu, lançerden ateşleniyor. Hedefe gideceği süre boyunca kullanıcıya görüntü veren sistem, kullanıcı tarafından yönlendirildiği noktaya kamikaze saldırısı yapıyor.
5 kilometre menzile sahip olan İHA, 400 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Havada 10 dakika kalabilen Alpagu saatte 80 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor.
Alpagu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi ile özellikle terörle mücadelede SİHA'ların yaptığı psikolojik etkiyi yapacağı düşünülüyor.
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Mobilde oyle gordum yanlissam ozur dilerim.
arkadaslar yerli olup olmadıgını bir arastırın...
banada biraz zayıf geldi, zaten duran arabayı bile tam olarak imha edememiş, bu hareket halinde bir araç falan olsa hiç yakalayamaz gibi.
okuma öğren.
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