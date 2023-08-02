Milli gözcü İHA TOGAN, Afrika'da görev yapacak

TOGAN, 2022 yılında Türk güvenlik güçlerinin envanterine girdi. Sınır güvenliğinde etkin bir şekilde kullanılan TOGAN, sahadan olumlu dönüşler aldı. TOGAN’ın ihracatı için birden fazla ülkeyle görüşen STM, ilk ihracatını Afrika’daki bir ülkeye yapacak.
Otonom görev devri özelliğiyle dikkat çekiyor
TOGAN, kendine özgün uçuş kontrol sistemi ve görev yazılımına sahip. Otonom şekilde havada yapıyor. TOGAN, 10 kilometre menzilde 45 dakika görev süresine sahip. Ancak otonom görev devri sayesinde kesintisiz ve uzun süreli gözetleme imkanı sunuyor. Bataryası belirli bir seviyenin altına geldiğinde, diğeri otomatik olarak görevi devralıyor.
TOGAN İHA özellikleri
- Menzil: 10 km
- Görev Süresi: < 45 dakika
- Tahrik Sistemi: Elektrikli
- Kalkış / Fırlatma: Dikey İniş Kalkış (VTOL)
- 3-Eksen, 30x Elektro Optik Görüntüleme POD’u
- 3-Eksen stabilize Gece Görüş POD’u
- Entegre 3-Eksen Gündüz ve Gece Görüş POD’u (opsiyonel)
- Gündüz ve gece etkin operasyon
- Gerçek zamanlı mobil veya statik nesne tanıma ve takibi
- Yüksek performanslı otonom seyrüsefer ve uçuş control sistemi
- Birden fazla platform arasında havada otomatik görev değişimi
- Tek personel tarafından kullanılabilme
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Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü