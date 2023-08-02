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    Milli gözcü İHA TOGAN, Afrika'da görev yapacak

    Türkiyede bir senedir sınır güvenliği için sahada görev yapan milli gözcü TOGAN İHA, ilk ihracatını bir Afrika ülkesine yapacak. TOGAN İHA, STM tarafından geliştirildi. TOGAN İHA özellikleri neler?
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    Milli gözcü İHA TOGAN, Afrika'da görev yapacak Tam Boyutta Gör
    Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılmak üzere STM tarafından geliştirilen gözcü TOGAN İHA, yaklaşık 1 senedir muharebe sahasında yakaladığı başarıyı ihracatla sürdürüyor. Milli gözcü TOGAN İHA, ismi açıklanmayan bir Afrika ülkesine ihraç ediliyor.

    TOGAN, 2022 yılında Türk güvenlik güçlerinin envanterine girdi. Sınır güvenliğinde etkin bir şekilde kullanılan TOGAN, sahadan olumlu dönüşler aldı. TOGAN’ın ihracatı için birden fazla ülkeyle görüşen STM, ilk ihracatını Afrika’daki bir ülkeye yapacak.

    Otonom görev devri özelliğiyle dikkat çekiyor

    TOGAN, kendine özgün uçuş kontrol sistemi ve görev yazılımına sahip. Otonom şekilde havada yapıyor. TOGAN, 10 kilometre menzilde 45 dakika görev süresine sahip. Ancak otonom görev devri sayesinde kesintisiz ve uzun süreli gözetleme imkanı sunuyor. Bataryası belirli bir seviyenin altına geldiğinde, diğeri otomatik olarak görevi devralıyor.

    Milli gözcü İHA TOGAN, Afrika'da görev yapacak Tam Boyutta Gör
    TOGAN, 30x optik zoom özellikli gündüz kamerasına ve kızılötesi görüntü sistemine sahip gece kamerasına sahip. Hareketli hedef takibi, hedef tespit, tanıma, teşhis ve teknik analiz yetenekleriyle dikkat çekiyor. TOGAN’da vurucu mühimmatlar bulunmuyor fakat STM’nin ortak platform teknolojisi sayesinde şirketin taşınabilir vurucu İHA modellerinden KARGU, ALPAGU ve BOYGA’ya gerçek zamanlı hedef bilgisi aktarıyor.

    TOGAN İHA özellikleri

    • Menzil: 10 km
    • Görev Süresi: < 45 dakika
    • Tahrik Sistemi: Elektrikli
    • Kalkış / Fırlatma: Dikey İniş Kalkış (VTOL)
    • 3-Eksen, 30x Elektro Optik Görüntüleme POD’u
    • 3-Eksen stabilize Gece Görüş POD’u
    • Entegre 3-Eksen Gündüz ve Gece Görüş POD’u (opsiyonel)
    • Gündüz ve gece etkin operasyon
    • Gerçek zamanlı mobil veya statik nesne tanıma ve takibi
    • Yüksek performanslı otonom seyrüsefer ve uçuş control sistemi
    • Birden fazla platform arasında havada otomatik görev değişimi
    • Tek personel tarafından kullanılabilme
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    maygar 2 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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